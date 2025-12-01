GOAL разбирает, кто из звезд «Ливерпуля» больше всего разочаровывает во время худшего отрезка клуба за последние годы.

Как честно признал Кертис Джонс в среду, «Ливерпуль» сейчас «по уши в дерьме». Унизительное поражение 1:4 от ПСВ на «Энфилде» в Лиге чемпионов стало девятым за последние 13 матчей во всех турнирах.

Общее мнение таково: Арне Слот все еще сохраняет пост лишь благодаря прошлогоднему триумфу в Премьер-лиге. Но как же так вышло, что всего за полгода «красные» превратились из чемпионов в тень самих себя?

Трагическая смерть Диогу Жоты оказала колоссальное влияние на его друзей и партнеров по команде. Левый защитник Эндрю Робертсон недавно признался, что продолжает испытывать тяжелые переживания даже на фоне радостных событий — например, выхода сборной Шотландии на чемпионат мира.

Однако очевидно, что все не сводится только к этому трагическому фактору. Главный тренер Слот так и не сумел предложить внятные тактические решения для множества проблем «Ливерпуля» на всех участках поля.

Тем не менее, вина лежит не только на голландце. Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер открыто обвиняет игроков в отсутствии лидерства. Капитан Вирджил ван Дейк также признал: команда сама себя подводит.

Ниже — рейтинг главных разочарований «Ливерпуля» в этом сезоне, по версии GOAL…

10. Вирджил ван Дейк

В первые месяцы сезона именно ван Дейк фактически в одиночку удерживал хрупкую оборону «Ливерпуля» от окончательного развала. После случайной победы 3:2 над «Ньюкаслом», который доигрывал вдесятером, еще в августе Джейми Каррагер признался: он даже не хочет представлять, где бы сейчас были «красные» без своего вдохновляющего капитана.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

К сожалению, теперь мы получили примерное представление. Ван Дейк все еще в центре обороны, но напоминает скорее бледную копию того гиганта, который прошлой весной вел «Ливерпуль» к чемпионству.

Его нелепая игра рукой в матче с ПСВ (это уже третий пенальти, который он привез в этом сезоне — больше любого игрока АПЛ во всех турнирах) лишь подчеркнула: ван Дейк тоже стал жертвой общего кризиса на «Энфилде».

Никто не может обвинить его в отсутствии самоотдачи — видно, как тяжело ему переживать стремительное падение команды. Но порой кажется, что он старается слишком сильно, и именно поэтому мы видим от него непривычно поспешные и рискованные действия. Если ван Дейк не вернет себе хладнокровие, «Ливерпуль» действительно окажется на грани краха.

9. Флориан Вирц

Флориан Вирц далеко не так плох, как отчаянно пытаются представить некоторые критики. Немецкий полузащитник был ключевым игроком, возможно, в трех лучших матчах «Ливерпуля» в сезоне — против «Атлетико», «Айнтрахта» и «Реала». А его креативности катастрофически не хватало в разгромных домашних поражениях с разницей в три мяча от ПСВ и «Ноттингем Форест».

Флориан Вирц globallookpress.com

Однако отрицать очевидное трудно: болельщики ожидали куда большего от футболиста, за которого заплатили «Байеру» 100 миллионов фунтов. Всего три результативных действия в 16 матчах — слишком скромный вклад для трансфера такого масштаба. Даже делая скидку на адаптацию к физике и темпу английского футбола, Вирц нередко выглядел потерянным.

Атакующему полузащитнику придется доказывать, что он способен играть на уровне Премьер-лиги. Впрочем, помочь ему может стабильное место в стартовом составе на привычной позиции — под нападающим.

8. Джереми Фримпонг

Найти полноценную замену Тренту Александеру-Арнольду было заведомо невозможно. Экс-кумир «Энфилда» — уникальный правый защитник с набором качеств, которых практически нет ни у кого в мире. Поэтому «Ливерпуль» взял другого типа игрока — Джереми Фримпонга, невысокого, взрывного голландца с иным, но не менее опасным атакующим арсеналом.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Проблема в том, что мы почти не видели этих качеств. Причин две. Во-первых, Фримпонг оказался пугающе травматичным: он снова выбыл, потянув заднюю поверхность бедра уже во второй раз за сезон — на этот раз в матче Лиги чемпионов во Франкфурте.

Во-вторых, даже когда он был в строю, Фримпонг выглядел совершенно неподходящим для роли классического правого защитника. Он выглядел тем, кем и был в «Байере» — атакующим латералем, которому нужна свобода.

При следующем возвращении Фримпонга Арне Слоту придется наконец показать, для какой роли он вообще подписывал соотечественника, который пока отметился лишь одним случайным голом и нулем результативных передач в девяти матчах.

7. Алексис Макаллистер

Можно смело утверждать, что Алексис Макаллистер был самым стабильным игроком «Ливерпуля» в первые два сезона после перехода из «Брайтона» в 2023 году.

Алексис Макаллистер globallookpress.com

Чемпион мира никогда не опускался ниже крепкой «семерки» по десятибалльной шкале. Он был универсальным мотором середины поля: где бы ни играл, всегда вел команду вперед, сочетая настойчивость и технику.

Однако сейчас Макаллистер расплачивается за затянувшееся восстановление после травм, которые преждевременно завершили его сезон-2024/25 и сорвали полноценную предсезонку. Мы видели проблески прежнего Макаллистера — а вместе с ним и прежнего «Ливерпуля», особенно в результативных матчах против «Астон Виллы» и «Реала». Но он вновь сделал шаг назад.

На самом деле было шокирующим увидеть, как легко Неко Уильямс прошел через Макаллистера перед вторым голом «Фореста» на «Энфилде» неделю назад — а затем аргентинец почти полностью растворился в игре после того, как «Ливерпуль» пропустил второй от ПСВ в Лиге чемпионов.

Макаллистер слишком сильный игрок, чтобы провалить весь сезон. Но поневоле возникает вопрос: в каком состоянии окажется команда к тому моменту, когда он наконец вернет себе полный игровой тонус?

6. Райан Гравенберх

Пропустив стартовый матч Премьер-лиги против «Борнмута» из-за дисквалификации, Райан Гравенберх сначала выглядел готовым повторить свой колоссальный вклад в прошлогодний чемпионский сезон.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Он сыграл ключевую роль в пяти стартовых победах команды в Премьер-лиге и особенно впечатлил в дерби против «Эвертона», отметившись голом и результативной передачей на Юго Экитике. Но затем форма Гравенберха рухнула буквально в пропасть. И это вовсе не совпадение, что вместе с ним посыпался и «Ливерпуль»: важность голландца для структуры команды огромна.

Очевидно, что 23-летнему полузащитнику не помогают ни партнеры, ни системные просчеты в стратегии Слота. Но факт остается фактом: Гравенберх давно перестал быть самим собой. И особенно тревожно то, что игрок, который обычно великолепно отбирает и сохраняет мяч, теперь избегает жесткой борьбы и совершает много потерь.

Если Слот не сможет вернуть Гравенберха на его лучший уровень, кризис «Ливерпуля» может затянуться. Особенно учитывая, что клуб снова не купил профильного опорника летом.

5. Коди Гакпо

Нетрудно понять, почему «Ливерпуль» счел предложение «Баварии» в £60 млн за Луиса Диаса слишком выгодным, чтобы отказаться. Универсальный колумбиец провел лучший сезон в Премьер-лиге (13 голов в 36 матчах), но ему уже было 28, а на левом фланге у «красных» хватало вариантов.

Коди Гакпо globallookpress.com

Коди Гакпо блестяще проявил себя после перевода на левый край при Слоте в прошлом сезоне, а в предсезонке стало очевидно, что Рио Нгумоа — талант экстра-класса. Однако сейчас сделка с Диасом выглядит куда сомнительнее — и все из-за проблем Гакпо.

Да, голландец уже забил четыре гола в этом сезоне, но его нестабильность и однообразная игра сводят болельщиков с ума. Диас же, напротив, блистает в Мюнхене — 11 голов в первых 18 матчах за «Баварию».

И потому неудивительно, что на фоне растущего напряжения на «Энфилде» и неизбежного поиска виновных в прессе все чаще появляются сообщения: Диаса продали вопреки желанию Слота…

4. Милош Керкез

Милош Керкез стал одним из главных открытий сезона АПЛ-2024/25, и «Ливерпуль» был далеко не единственным клубом, который активно претендовал на венгра — сообщалось, что им также интересовался «Манчестер Сити».

Однако спортивный директор Ричард Хьюз сумел опередить конкурентов, вновь подписав игрока, которого ранее привел в «Борнмут». Для «Ливерпуля» трансфер считался настоящим успехом.

Милош Керкез globallookpress.com

Керкез выглядел идеальным преемником Робертсона: предельно самоотверженный и опасный в атаке. Но он так и не оправился после чересчур эмоционального матча против бывшей команды в стартовый день сезона. С каждым матчем становится все очевиднее, что он не вписывается в команду Слота.

Многие оправдывают его провалы тем, что Керкеза слишком часто просят играть сдержанно, что не соответствует его стилю. Но даже когда ему дают свободу, результат на выходе разочаровывает. Кроме того, его постоянные ошибки в выборе позиции и слабая игра на втором этаже превращают его в проблему для обороны.

На данный момент, даже несмотря на очевидный спад Робертсона (достаточно вспомнить его матч против «Фореста»), шотландец выглядит более надежным вариантом на левом фланге защиты.

3. Мохаммед Салах

Время никого не щадит, и Мохаммеду Салаху уже 33. В обычной ситуации египтянину можно было бы простить не лучший старт сезона. Но сейчас — совсем не обычные времена.

Мохаммед Салах globallookpress.com

«Ливерпуль» переживает кризис почти беспрецедентного масштаба, и команде нужны лидеры, готовые проявить себя. Салах же этого не делает, что особенно непростительно на фоне роскошного контракта, который он получил в этом году.

Никто не ставит под сомнение величие Салаха. Пара сильных сезонов — и он войдет в историю как лучший игрок Премьер-лиги. Но четыре гола в 12 матчах АПЛ — это недопустимо мало для футболиста его уровня. Освобождать его от оборонительной работы имеет смысл только тогда, когда он приносит результат в атаке.

Когда-то казалось немыслимым даже подумать об этом, но в нынешней форме Салах вряд ли станет большой потерей для «Ливерпуля», когда отправится на Кубок Африки уже в следующем месяце.

2. Александер Исак

Как и Макаллистер, Александер Исак сейчас расплачивается за пропущенную предсезонку. Разница лишь в одном: в случае со шведом сочувствующих почти не найти — он сам виноват, что приехал в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в настолько слабой физической форме.

Александер Исак globallookpress.com

Исак пока не показал абсолютно ничего, что оправдало бы время, деньги и усилия, вложенные «Ливерпулем» в его трансфер. Один гол в Кубке лиги против «Саутгемптона» и забитый мяч в ворота «Вест Хэма». И все.

И вот что действительно тревожит: в игре Исака нет даже проблесков того, что он может дать этой команде. Порой про него просто забываешь — настолько он незаметен на поле.

Тем не менее, на фоне травмы более живого и энергичного Юго Экитике у Исака появляется шанс наконец доказать свою ценность. Он обязан воспользоваться этим моментом — и ради себя, и ради «Ливерпуля». Потому что прямо сейчас третий самый дорогой игрок в истории выглядит одним из самых бессмысленных трансферов в футболе.

1. Ибраима Конате

Провал с трансфером Марка Гехи уже можно считать одним из ключевых эпизодов этого неудачного сезона «Ливерпуля». Сделка сорвалась в последний день окна, а тяжелая травма Джованни Леони и постоянные проблемы со здоровьем Джо Гомеса оставили Слота в положении, когда у него будто не было выбора: приходится продолжать ставить в центр обороны Ибраиму Конате, который проводит просто катастрофический сезон.

Ибраима Конате globallookpress.com

Порой даже трудно объяснить, насколько плохо играет француз — и дело не только в том, что его ошибки нужно видеть своими глазами, чтобы поверить. Это особенно странно выглядит, учитывая, что Конате был очень хорош в прошлом сезоне.

Более того, сейчас он должен был изо всех сил доказывать, что достоин нового контракта, ведь «Реал», что неудивительно, уже отказался от идеи подписать защитника следующим летом бесплатно — слишком много брака в его игре.

В нынешних условиях «Ливерпулю» было бы разумнее отозвать свое последнее предложение по контракту и попытаться продать Конате уже в январе, пусть даже за небольшие деньги, чтобы хотя бы частично компенсировать грядущие траты на Гехи.

Конате действительно играет настолько плохо. И самое обидное для болельщиков то, что клуб сам виноват: еще до закрытия трансферного окна было очевидно, что, не подписав Гехи и оставив Конате в основе, «Ливерпуль» рискует потерять шансы на защиту титула. Что, собственно, и произошло.