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    Лучший партнер для Кейна. Почему «Бавария» не ошиблась с переплатой за Луиса Диаса

    Мюнхенцы потратили 75 миллионов евро, но это того стоит

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    Луис Диас — игрок «Баварии»
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    Луис Диас — игрок «Баварии»
    GOAL анализирует, как Луис Диас станет недостающим элементом в атаке «Баварии» — и почему его стиль игры идеально дополнит Гарри Кейна.
    «Бавария» давно искала левого вингера, способного вывести команду на новый уровень. Прошло уже пять лет с тех пор, как взрывная связка Серж Гнабри — Кингсли Коман помогла мюнхенцам завоевать Лигу чемпионов. Оба до сих пор в клубе, но их атакующий потенциал уже не тот, что прежде.

    Когда прошлым летом мюнхенцы выложили 51 миллион фунтов (60 миллионов евро) за Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», в «Баварии» было немало скептиков. Но впечатляющий дебютный сезон француза на «Альянц Арене» заставил критиков поубавить пыл. Однако по ходу кампании 2024/25 стало ясно: «Баварии» все еще нужен еще один атакующий игрок.

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    • В идеале мюнхенцы мечтали заполучить Нико Уильямса. И, как и «Барселона», были разочарованы — а возможно, и шокированы — тем, что испанец продлил контракт с «Атлетиком» сразу на 10 лет.

    Клуб также следил за Флорианом Вирцем, но был вынужден отступить, столкнувшись с девятизначным ценником от «Байера». «ПСЖ» же и вовсе не намерен расставаться с Брадли Баркола.

    Так мюнхенцы вышли на Луиса Диаса, которого «Ливерпуль» отпустил за 75 миллионов евро с учетом бонусов. И пусть сделка вызывает вопросы, критики упускают главное: это трансфер, который может раскрыть весь потенциал Гарри Кейна.

    Они уже могли играть вместе раньше

    Это не первая попытка объединить Луиса Диаса и Харри Кейна в одной атакующей связке. Зимой 2022 года главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте и спортивный директор клуба Фабио Паратичи рассматривали колумбийца как идеальное третье звено к атаке, где уже блистали Сон Хын Мин — будущий обладатель Золотой бутсы — и Кейн.

    Сделка на сумму около £50 млн была близка к завершению, но вмешался «Ливерпуль», который изначально планировал подписать Диаса летом, и сумел перехватить футболиста.

    Луис Диас и Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «Нам в нем нравится буквально все», — признался тогда Юрген Клопп после оформления трансфера. — «Я давно за ним наблюдал — исключительный игрок. И по мастерству, и по характеру. Очень рад, что мы смогли подписать его именно сейчас. У него особая история. Мне это по душе. Теперь он один из нас. С нетерпением ждем его на базе».

    Хотя в итоге «Тоттенхэм» остался доволен альтернативным вариантом в лице Деяна Кулушевски из «Ювентуса», интересно представить, как могла бы выглядеть связка Диас — Кейн в лучшие годы обоих, а не ближе к закату их физической формы.

    Неожиданный успех

    Диас настолько впечатлил тренерский штаб «Ливерпуля», что сразу же начал выходить в стартовом составе. Он провел с первых минут 12 из 16 оставшихся матчей Премьер-лиги, в ожесточенной гонке за титул с «Манчестер Сити», а также вышел в основе на финал Лиги чемпионов, где мерсисайдцы уступили «Реалу».

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    • «Это был один из лучших дебютов, что я видел от новичков», — говорил Клопп после победы над «Лестером» (2:0). — «Это была отличная возможность выпустить его с первых минут — Садио [Мане] еще не вернулся, а Мо [Салах] только-только приехал с тяжелого турнира. Луис воспользовался шансом».

    Решение Диаса перейти в «Ливерпуль» было сопряжено с вызовом: ему предстояло конкурировать за место в атаке с живыми легендами клуба и уже зарекомендовавшими себя игроками АПЛ.

    Мохаммед Салах и Луис Диас
    globallookpress.com

    Позиция Салаха на правом фланге даже не обсуждалась, а Мане и Диогу Жота по ходу сезона 2021/22 чередовали игру слева и в центре. При этом сам Диас получил множество похвал за то, что своей работоспособностью и готовностью выполнять черновую работу он дал Мане свободу чаще действовать в роли центрального нападающего.

    Предупреждение от Мане

    Однако путь Садио Мане после прихода Диаса в «Ливерпуль» может служить предостережением. Всего через полгода после появления колумбийца на «Энфилде» сенегальский форвард решил завершить свою главу в «Ливерпуле» в поисках нового вызова — и «Бавария» заплатила за него £35 млн (41 млн евро).

    На тот момент не было очевидных признаков спада в игре Мане — особенно в год, когда он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». Но его короткое пребывание в Мюнхене обернулось настоящим кошмаром.

    Томас Мюллер и Садио Мане
    globallookpress.com

    За 25 матчей в Бундеслиге он не сумел набрать даже десяти баллов по системе гол+пас (семь голов и пять результативных передач), а самым громким эпизодом в концовке сезона 2022/23 стала драка с Лероем Зане после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    «Такое бывает», — сказал тогда Мане о конфликте. — «Это произошло. Мы сумели уладить этот небольшой инцидент. Иногда полезно решать проблемы, но, возможно, не таким способом. Все осталось позади».

    Тем не менее вернуть утраченные позиции в «Баварии» Мане так и не смог.

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    • «Это футболист, которому нужна постоянная поддержка», — говорил тогдашний гендиректор клуба Оливер Кан незадолго до ухода игрока. — «Он не привык к такой конкуренции за место в составе, как у нас. В "Ливерпуле" все было иначе».

    1 августа 2023 года Мане был продан в саудовский «Аль-Наср» — и в Мюнхене по этому поводу никто особенно не горевал.

    Эволюция игры Кейна

    Если судьба Садио Мане в Мюнхене — повод для беспокойства насчет возможного спада Луиса Диаса, то пример Гарри Кейна — доказательство того, что паниковать не стоит.

    Английский капитан прибыл на «Альянц Арену» всего через две недели после ухода сенегальца, в тот момент, когда репутация возрастных форвардов из АПЛ в Германии была на самом дне. Тем не менее, трансфер за рекордные £85 млн из «Тоттенхэма» стал для «Баварии» безусловным успехом.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    В 96 матчах за мюнхенцев Кейн забил 85 голов и отдал 26 результативных передач — в среднем больше одного результативного действия за игру. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, который два сезона подряд завершал лучшим бомбардиром, начиная с дебютного.

    При этом сам Кейн заметно трансформировался во второй половине своей карьеры. Ранее он рисковал остаться в памяти как «талант с вечными травмами» — три серьезные проблемы в «Тоттенхэме» (два вывиха голеностопа и разрыв задней поверхности бедра) могли подорвать его прогресс.

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    Но Жозе Моуринью и Антонио Конте, несмотря на неоднозначное наследие в Лондоне, помогли ему переосмыслить свою игру: уменьшили объем прессинга и стали использовать его глубже, чтобы он мог разгонять атаки, создавая пространство для партнеров. Так он превратился одновременно и в лучшую «девятку», и в выдающуюся «ложную девятку» мирового футбола.

    Сейчас у Кейна уже сложились отличные связи на поле с Майклом Олисе и Джамалом Мусиалой — хотя последний пропустит как минимум первую половину сезона из-за перелома голени и лодыжки.

    Венсан Компани выстраивает атакующую систему, которая вызывает опасения по всей Европе. И теперь у него есть последний недостающий элемент — Диас, как только все вернутся в строй.

    Хочет играть как можно дольше

    Всего через пару месяцев после перехода в «Баварию» Гарри Кейн, которому тогда только исполнилось 30, заявил, что намерен играть как минимум до 40 лет — вдохновившись примерами Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роберта Левандовского.

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    • — «В спорте и футболе бытует мнение, что с 30 лет начинается закат. Но я смотрю на это иначе — для меня сейчас начинается вторая половина карьеры», — сказал он в интервью The Guardian. — «Я начал выступать за основу "Тоттенхэма", когда мне было 20 или 21, за плечами уже 9–10 лет на высшем уровне. Надеюсь, смогу провести еще восемь или девять. Благодаря восстановлению, спортивной науке и тому, как изменился футбол, игроки получили возможность продлевать карьеру. У нас сейчас больше информации, чем было у футболистов в прошлом».

    — «То, чего добились Месси, Роналду и Левандовский, дает мне веру. Это доказательство, что можно играть на высоком уровне почти до сорока. За последние год-два я сам начал ощущать, что все складывается: появляется опыт, лучше понимаешь свое тело, знаешь, как хочешь играть, у тебя за плечами давление больших матчей».

    Криштиану Роналду и Лионель Месси
    globallookpress.com

    — «Посмотрите на многих звезд — Роналду, Месси, Левандовского, Ибрагимовича — с возрастом они стали только сильнее. Все стабилизируется: семья, дети, личная жизнь. Ты комфортно себя чувствуешь физически и психологически — и можешь полностью сосредоточиться на футболе».

    Кейн действительно обосновался в Германии вместе с молодой семьей. Он прекрасно понимает: чтобы удерживать высочайший уровень, придется продолжать работать над собой еще несколько лет. А чтобы оставаться элитной «девяткой», ему точно пригодится поддержка со стороны Майкла Олисе, Джамала Мусиалы и Луиса Диаса.

    Как Кейн и Диас будут взаимодействовать

    Сон Хын Мин был для Кейна тем самым партнером, который «бегал за двоих», и в этом плане Луис Диас — достойный преемник: в лучшие годы южнокорейца их профили весьма схожи.

    Колумбиец покидает Премьер-лигу как один из самых неудобных и техничных дриблеров: он опасен и на фланге, и в полуфланге, и перед воротами. В прошлом сезоне он выдал свою лучшую статистику за «Ливерпуль» в АПЛ — 13 голов и 5 голевых передач.

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    • Однако «Ливерпуль» не хотел отпускать Диаса не только из-за голевых цифр, но и из-за того, что статистикой не измеришь: запредельная самоотдача, агрессивный прессинг, бешеный темп. Именно он задавал ритм — и теперь этим будет пользоваться «Бавария» в целом и Кейн в частности.

    Гарри Кейн, в свою очередь, — один из самых самоотверженных центрфорвардов в мире. Он делает жизнь партнеров проще, и Диас вполне может рассчитывать на передачи с разных точек поля.

    Луис Диас и Лука Модрич
    globallookpress.com

    Несмотря на то что англичанин уже не так быстр, он по-прежнему заставляет защиту соперников нервничать. В «Ливерпуле» Диас не раз ловил выгоду от навесов Салаха на дальнюю штангу — прием, которому сейчас активно учится Майкл Олисе и который уже начинает получаться.

    Конечно, отсутствие Джамала Мусиалы, который пропустит как минимум несколько месяцев, ограничит гибкость «Баварии» в атаке. Но с приходом Диаса у команды появляется новое измерение — особенно за счет его движения без мяча и давления на соперника при потере.

    Все футбольные трансферы

    Сумма трансфера, безусловно, велика и будет воспринята многими как переплата. Но если Диас, Кейн и «Бавария» действительно идеально подойдут друг другу — разве это будет проблемой?

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