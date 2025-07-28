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    Без лишнего шума. Незаметные трансферы в АПЛ, которые удивили

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    Джейми Варди
    The Athletic вспоминает истории игроков, чьи трансферы не попадали в заголовки, но оказались важнейшими в борьбе за титулы.
    Каждое трансферное окно приносит громкие переходы за рекордные суммы — с такой шумихой, что о них говорят неделями. До того как новичок впервые коснется мяча в форме новой команды, вокруг него успевает вырасти целая гора ожиданий и прогнозов.

    Но на фоне этих звездных приобретений случаются и тихие сделки: футболисты приходят за скромные суммы или вообще в статусе свободных агентов, их берут «на скамейку» — а в итоге они вписывают свое имя в историю клуба.

    Этим летом болельщики «Арсенала» с восторгом встретили переход Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Полузащитник подписал пятилетний контракт, а сумма сделки составила порядка €65 млн (£56,5 млн/$76,5 млн).

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    • После месяцев ожидания этот трансфер принес облегчение. Однако на той же позиции и в тот же клуб буквально через несколько дней пришел еще один игрок — и уже сейчас кажется, что он способен стать не менее важным приобретением. Речь о Кристиане Нёргоре, который перебрался из «Брентфорда» за £10 млн ($13,6 млн).

    На фоне Субименди переход Нёргора может показаться приятным бонусом, но с учетом его богатого опыта в Премьер-лиге и капитанского прошлого в «Брентфорде» это практически беспроигрышный шаг.

    От 31-летнего датчанина никто не ждет, что он в одиночку принесет «Арсеналу» столь желанный чемпионский титул. Но если в мае команда Микеля Артеты все же поднимет над головой трофей, которого в клубе не видели с 2004 года, имя Нёргора вполне может оказаться в числе тех, чья роль окажется куда весомее, чем казалось в момент подписания.

    Сесар Аспиликуэта
    globallookpress.com

    В 2012 году Сесар Аспиликуэта перешел в «Челси» из «Марселя» за £7 млн. За время, проведенное на «Стэмфорд Бридж», он завоевал девять крупных трофеев, включая две победы в Премьер-лиге и одну в Лиге чемпионов.

    Испанец фактически завершил эпоху легендарного Эшли Коула на позиции левого защитника и со временем стал капитаном «Челси». Его переход совпал по времени с куда более громкими трансферами Эдена Азара и Оскара — техничных атакующих футболистов, чьи имена моментально оказались в центре внимания. Но в итоге именно Аспиликуэта задержался в клубе дольше всех.

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    • Или вот другой пример — Шеймус Коулман в «Эвертоне», который этим летом продлил контракт еще на год и проведет уже 17-й сезон в составе клуба.

    Правый защитник сборной Ирландии перебрался в Ливерпуль из скромного «Слайго Роверс» в январе 2009 года за смешные £60 000. Сейчас на его счету уже 427 матчей за «ирисок». Коулман пришел всего через четыре месяца после Маруана Феллайни — полузащитника, за которого «Эвертон» тогда выложил рекордные £15 млн.

    Эндрю Робертсон обошелся «Ливерпулю» в £8 млн, когда летом 2017-го он перешел из вылетевшего «Халл Сити». Тогда же на «Энфилд» прибыл и Мохаммед Салах — и, конечно, именно египтянин сразу стал лицом трансферного окна.

    Эндрю Робертсон
    globallookpress.com

    Робертсону же пришлось ждать своего шанса. Но со временем, как и Коулман по ту сторону Мерси, он стал символом клуба — настоящим любимцем болельщиков и игроком, без которого невозможно представить «Ливерпуль» последних лет.

    Примерно таким же трансфером оказался приход Кристиана Нёргора в «Брентфорд» летом 2019-го. Датчанин перебрался из «Фиорентины» в ту же трансферную кампанию, когда клуб подписал полузащитника Матиаса Йенсена из «Сельты». А еще через год к ним присоединился Витали Янельт из «Бохума».

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    Вся тройка обошлась «пчелам» примерно в £7 млн и сыграла ключевую роль в выходе команды Томаса Франка в Премьер-лигу в 2021 году. Более того, именно эти футболисты помогли «Брентфорду» не просто пробиться в элиту, но и закрепиться там на протяжении следующих четырех сезонов.

    «Лестер» избежал вылета в сезоне-2014/15, а спустя всего год — к всеобщему удивлению — завоевал титул чемпиона Премьер-лиги. Это стало возможным во многом благодаря трансферам Джейми Варди, Н’Голо Канте и Рияда Махреза.

    Варди, когда-то отчисленный из «Шеффилд Уэнсдей», пробивался наверх с низов — начиная со «Стоксбридж Парк Стилс», клуба седьмого дивизиона. В 2012 году он стал первым игроком из внелигового футбола, выложили £1 млн — «Лестер» выкупил его у «Флитвуд Таун». Канте, которого на тот момент уже вели другие клубы, присоединился к «лисам» через три года из «Кана» за £5,6 млн.

    Рияд Махрез с кубком Лиги чемпионов
    globallookpress.com

    А Махрез и вовсе появился будто из ниоткуда. Сам алжирец признавался, что, услышав про интерес «Лестера», поначалу подумал, что это регбийный клуб, а не футбольный. В январе 2014 года он подписал контракт с командой, выступавшей в Чемпионшипе, перейдя из «Гавра» менее чем за £500 000.

    Немногие ожидали, что он вытеснит с фланга тогдашнего любимца публики Антони Нокаэра. А уж то, что Махрез спустя пару лет выиграет Премьер-лигу с «Лестером», а затем — еще четыре титула и Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», казалось и вовсе фантастикой.

    Иногда для футболиста полезно оказаться в команде, которая и без того активно тратится на трансферы: на фоне других новичков не такое уж и давление — и можно спокойно заиграть.

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    • Так случилось с Ола Айна — воспитанником академии «Челси», который прошлый сезон провел на высочайшем уровне в составе «Ноттингем Форест». Летом 2023 года он пришел в клуб, только что вышедший в АПЛ, подписав годичный контракт после окончания соглашения с «Торино».

    На его позиции фулбэка у «Фореста» уже имелось несколько игроков, но Айна быстро стал ключевым элементом команды, и в этом месяце заслуженно продлил соглашение еще на три года — все сомнения по поводу его полезности давно развеяны.

    В последние годы болельщики «Брайтона» сбились со счета, вспоминая все успешные трансферы клуба. Мойсес Кайседо, Леандро Троссард, Алексис Макаллистер — лишь вершина длинного списка игроков, которых «чайки» брали за небольшие деньги и спустя пару сезонов продавали за баснословные суммы.

    Паскаль Грос
    globallookpress.com

    Но есть фигура, которая всегда будет выделяться на этом фоне — Паскаль Грос. Он стал первым новичком клуба после выхода в Премьер-лигу, и с каждым сезоном становился все важнее. Учитывая, что за него заплатили всего £3 млн «Ингольштадту», этот трансфер выглядит настоящей находкой.

    У болельщиков «Ньюкасла» есть свой символ эпохи — защитник Дэн Берн. Англичанин пришел в клуб за £13 млн вскоре после громкого перехода клуба под контроль саудовского консорциума в конце 2021 года — в то же зимнее окно, что и Киран Триппьер с Бруну Гимарайнсом.

    Берн регулярно выручает команду в решающие моменты — в прошлом сезоне, например, забил в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Уроженец Ньюкасла, он быстро стал любимцем фанатов.

    Все футбольные трансферы

    В английском футболе хватает примеров игроков, которые с лихвой оправдывали — и даже превосходили — все ожидания, с которыми они приходили в новый клуб.

    И, что особенно интригует, в этом сезоне нас наверняка ждут новые подобные истории — будь то Нёргор в «Арсенале» или кто-то еще.

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