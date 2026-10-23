прогноз на матч чемпионата Англии по футболу, ставка за 2.06

23 октября в рамках 8-го тура АПЛ сыграют «Ипсвич» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Ипсвич»

Перед матчем: «Ипсвич» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 баллов при разнице мячей 11:15 за семь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «трактористы» потерпели поражение от «Манчестер Сити» в предыдущем матче АПЛ — 2:3.

До того команда обыграла «Фулхэм» (2:1) и проиграла «Эвертону» в АПЛ.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ипсвич» на фоне доброй части команд неплохо стартовала в АПЛ, одержав три победы в семи встречах.

«Трактористы» по-прежнему являются одними из главных кандидатов на вылет и каждый набранный балл для команды считается на вес золота.

«Ноттингем Форест»

Перед матчем: «Ноттингем Форест» после семи встреч занимает 19-е место в АПЛ, набрав 5 очков при разнице мячей 5:9.

Последние матчи: В минувшей встрече «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Арсенала» в прошлом туре АПЛ — 0:1.

До того команда проиграла «Кристал Пэласу» (1:3) и «Ковентри Сити» (0:1) в АПЛ.

Состояние команды: «Лесники» из рук вон плохо стартовали в текущей кампании, одержав всего одну победу в восьми официальных встречах.

Команда и в прошлом сезоне не без труда сохранила прописку в АПЛ, а сейчас вполне претендует на вылет, если продолжит в том же духе.

На что ставят в матче Ипсвич — Ноттингем Форест Букмекерские коэффициенты на матч Ипсвич — Ноттингем Форест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл в трех предыдущих встречах

«Ипсвич» пропускал во всех девяти официальных играх текущего сезона

«Ипсвич» не обыгрывал «лесников» с 2017-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ноттингем Форест» фаворитом с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ипсвича» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: Обе команды находятся не в лучших кондициях, что может повлечь за собой низкую результативность.

2.06 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Ипсвич» — «Ноттингем Форест» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.06.

Прогноз: Также можно предположить, что «Ипсвич» прервет неудачную серию против «лесников» при своих фанатах.

3.15 Победа «Ипсвича» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Ипсвич» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Победа «Ипсвича» за 3.15