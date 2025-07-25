Переезд с последствиями: худшие трансферы из «Реала» в АПЛ

«Ливерпуль», если верить слухам, намерен продать Луиса Диаса и приобрести вингера «Реала» Родриго. К бразильцу также проявляет интерес «Арсенал» (это уже ни для кого не секрет), а также «Манчестер Сити», а также «Челси». Последнее не удивительно: это же «Челси», они хотят купить вообще всех.

Но, возможно, «Ливерпулю» стоит слегка «притормозить» и взглянуть на этот по-настоящему ужасающий список игроков, которые после перехода из «Реала» так и не смогли найти себя в АПЛ.

19. Кристиан Карамбё («Мидлсбро», 2,1 млн фунтов)

Кристиан Карамбё globallookpress.com

Карамбё называл свой переход в «Мидлсбро» «большим, очень большим событием». Вместе с «Реалом» он выиграл две Лиги чемпионов за три года, а также завоевал золото чемпионата мира и Европы в составе сборной Франции. Но «Боро» занял лишь 14-е место в его единственном сезоне в АПЛ, после чего Карамбё отправился в «Олимпиакос».

18. Давор Шукер («Арсенал», 3,5 млн фунтов)

Давор Шукер globallookpress.com

Шукера купили в качестве замены Николя Анелька, ушедшего в «Реал» за 22,3 миллиона фунтов. Справедливо сказать, что герой сборной Хорватии на ЧМ-1998 не стал полноценной заменой, забив всего 11 голов в 39 матчах. К счастью для «Арсенала», тем же летом они подписали Тьерри Анри.

17. Фернандо Морьентес («Ливерпуль», 6,3 млн фунтов)

Всего 12 голов в 61 матче. Позже Морьентес признался, что на «Энфилде» он был «худшей версией самого себя». «Эти два года медленно убивали меня». Жуть.

16. Джонатан Вудгейт («Мидлсбро», 7 млн фунтов)

После двух сезонов в «Реале», испорченных травмами, Вудгейт вернул форму и уверенность в «Боро», а в январе 2008-го перебрался в «Тоттенхэм», вместе с которым уже через полгода выиграл Кубок Англии.

15. Жереми Нжитап («Челси», 6,9 млн фунтов)

Жереми Нжитап globallookpress.com

Камерунец пришел в первый «денежный» сезон Романа Абрамовича, и его трансфер казался немного странным. Да, он неплохо отыграл на правах аренды в «Мидлсбро», но все равно не был игроком мирового уровня. В дебютном сезоне под руководством Клаудио Раньери Жереми вышел в старте 19 раз, но при Жозе Моуринью оставался лишь игроком ротации.

Впрочем, сомневаемся, что он сильно расстроен: два чемпионства АПЛ, два Кубка лиги и Кубок Англии — Нжитапу удалось собрать солидную коллекцию трофеев.

14. Рафаэль ван дер Варт («Тоттенхэм», 8 млн фунтов)

Рафаэль ван дер Варт globallookpress.com

Не уверены, будут ли фанаты «шпор» рады или раздосадованы словами ван дер Варта, который заявил, что команда Гарри Реднаппа с Гаретом Бейлом и Лукой Модричем была «лучшей командой, в которой я когда-либо играл», оставив позади в «Реале» Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Рауля и Руда ван Нистелроя.

Возможно, это действительно был пик эпохи, когда «Тоттенхэм» демонстрировал зрелищный футбол, но при этом оставался без трофеев. Ван дер Варт сыграл в этом важную роль, параллельно, вероятно, обмениваясь с Джейми О’Харой заметками о том, как однажды они будут прямолинейными аналитиками — в народе таких называют «болтунами» (в оригинале — менее цензурно).

13. Эстебан Гранеро («Куинз Парк Рейнджерс», 9 млн фунтов)

Он присоединился к лондонской команде в числе нескольких «звездных новичков» (всего их было 15!) в безумное лето 2012-го. Предсказуемо, эта стратегия стала катастрофой: КПР закончил сезон на последнем месте.

12. Клод Макелеле («Челси», 16,8 млн фунтов)

Клод Макелеле globallookpress.com

Безусловно, лучший трансфер из «Реала» в АПЛ. Макелеле провел 217 матчей за «Челси», выиграл пять крупных трофеев, включая два чемпионства АПЛ, и оставил один из самых прочных следов в английском футболе. Сегодня клубы тратят сотни миллионов, чтобы найти исполнителя «роли Макелеле », правда, ищут более универсальных игроков, чем невысокий француз.

11. Майкл Оуэн («Ньюкасл», 16,8 млн фунтов)

Существует заблуждение, что именно травмы не позволили Оуэну вернуться к своим прежним вершинам в АПЛ после «Реала». За два сезона он сыграл 29 и 28 матчей подряд за «Ньюкасл» и забил 19 голов.

10. Данило («Манчестер Сити», 26,5 млн фунтов)

Данило globallookpress.com

Данило можно назвать одной из редких ошибок в эпоху Пепа Гвардиолы и Чики Бегиристайна, хотя тем же летом «Сити» подписал Эмерика Ляпорта, Кайла Уокера, Бернарду Силву и Эдерсона — и все они оказались отличными приобретениями.

Тем не менее клуб ухитрился заработать на бразильце 7,5 миллиона фунтов прибыли после двух лет почти незаметной игры.

9. Серхио Регилон («Тоттенхэм», 25 млн фунтов)

Для человека, известного своей скупостью, Дэниел Леви иногда весьма странно тратит деньги «Тоттенхэма». Он поверил в Регилона после пяти удачных матчей в Лиге Европы за «Севилью» на правах аренды. Пять лет и 73 матча спустя испанский защитник покинул клуб по окончании контракта и пока остается без команды.

8. Мартин Эдегор («Арсенал», 30 млн фунтов)

Мартин Эдего globallookpress.com

Эдегор, вероятно, тот самый недавний пример, на который Родриго хотел бы равняться, задумываясь о переходе в АПЛ. Норвежский плеймейкер считался будущей звездой, когда подписал контракт с «Реалом» еще подростком, но ему пришлось уйти, чтобы реализовать свой потенциал.

Ситуация Родриго отличается — он уже доказал свою состоятельность в «Реале», но его может привлечь роль лидера в топ-клубе АПЛ, как у Эдегора в «Арсенале».

7. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 40 млн фунтов)

Рафаэль Варан globallookpress.com

Интересно, как бы оценивали этот трансфер, если бы «МЮ» год спустя не подписал за 60 миллионов фунтов его друга (намек на Каземиро). Все-таки 28-летний защитник с таким количеством сезонов — покупка с риском.

6. Робиньо («Манчестер Сити», 32,5 млн фунтов)

Робиньо globallookpress.com

Тот самый дедлайн-дэй 2008 года для «Манчестер Сити»: Робиньо стал первым громким трансфером клуба в эпоху владельцев из ОАЭ.

На первой пресс-конференции бразилец зачем-то сказал, что рад подписать контракт с «Челси», а тренер Марк Хьюз позже признался, что Робиньо, похоже, его даже не узнал и «ожидал увидеть сэра Алекса Фергюсона в аэропорту».

5. Матео Ковачич («Челси», 40 млн фунтов)

Матео Ковачич globallookpress.com

После ухода из «Интера» в 2015 году он так и не стал ключевым элементом ни в «Реале», ни в «Челси». У Ковачича есть четыре медали победителя Лиги чемпионов, но три из них он получил, не сыграв ни минуты за «Реал», а за «Челси» в финале 2021 года провел всего 10 минут.

4. Месут Озил («Арсенал», 42,5 млн фунтов)

Месут Озил globallookpress.com

Покинул «Арсенал» с репутацией игрока, не склонного «пахать» на поле, но правильнее сказать — он был настоящим артистом. Немец мог вытворять с мячом невероятные вещи, но при этом часто «пропадал» в важных матчах, особенно в последние сезоны на «Эмирейтс».

Не совсем понятно, что значит термин «игрок, которого не забудут на улицах», но Озил был где-то на грани этого статуса и мирового класса.

3. Альваро Мората («Челси», 58 млн фунтов)

Мората признавался, что в «Челси» он «перестал получать удовольствие от футбола», и это было заметно. «Мне вообще ничего не хотелось делать: выходить из дома, общаться с людьми — вообще ничего».

2. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 60 млн фунтов)

Каземиро globallookpress.com

В конце прошлого сезона он действительно прибавил, но планка, которую бразилец установил сам себе, была очень низкой.

Все футбольные трансферы

И нас сильно забавляет вероятность того, что он начнет новый сезон в центре полузащиты Рубена Аморима, учитывая, как долго «Юнайтед» пытался от него избавиться.

1. Анхель Ди Мария («Манчестер Юнайтед», 59,7 млн фунтов)

Анхель Ди Мари globallookpress.com

Ди Мария начал очень неплохо: в первых 10 матчах АПЛ он забил три гола и сделал шесть результативных передач. Любой тренер с радостью взял бы игрока с такой статистикой (одно результативное действие каждые 126 минут), но аргентинец провел на «Олд Траффорд» всего один сезон.