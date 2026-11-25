В воскресенье, 22 ноября, на ежегодном собрании членов дортмундской «Боруссии» генеральный директор клуба Карстен Крамер объяснил, почему руководство решило отказаться от продления контракта с одним из крупнейших спонсоров. Соглашение с немецким оборонным концерном Rheinmetall истекает 30 июня 2027 года, после чего его логотип исчезнет с рекламных щитов «Сигнал Идуна Парк». По информации агентства DPA, сотрудничество приносит дортмундцам около 10 млн евро ежегодно. Уже на следующий день Крамеру предстояло объяснить это решение акционерам «Боруссии», которые по итогам минувшего финансового года остались без дивидендов. Чистый убыток клуба составил 21,7 млн евро, и в таких обстоятельствах отказ от крупного источника дохода выглядит особенно примечательно. При этом сам Крамер ещё год назад публично заявлял, что полностью поддерживает сотрудничество с Rheinmetall. За прошедшие месяцы он не изменил своего отношения к сделке, однако признал, что сохранение единства клуба важнее продления контракта, против которого на протяжении двух лет выступали болельщики.

«Боруссия» объявила о сделке с производителем оружия за три дня до финала Лиги чемпионов

29 мая 2024 года, когда болельщики «Боруссии» готовились к поездке в Лондон на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала», клуб объявил о заключении трёхлетнего контракта с Rheinmetall. Компания из Дюссельдорфа получила статус Champion Partner — одну из высших категорий в спонсорской иерархии дортмундцев. Соглашение не предусматривало размещение логотипа концерна на игровых футболках, однако компания получила рекламные площади на стадионе и тренировочной базе, а также право участвовать в маркетинговых мероприятиях клуба.

Болельщики «Боруссии» с протестными баннерами на «Уэмбли» globallookpress.com

Особое внимание привлекла формулировка, которую руководство «Боруссии» выбрало для объявления о сотрудничестве. Вместо традиционных рассуждений о коммерческой привлекательности бренда и перспективах развития клуба генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке заговорил о безопасности Европы. По его мнению, сотрудничество с оборонным предприятием соответствовало новым геополитическим реалиям, а «Боруссия» сознательно открывала пространство для общественной дискуссии. Необычную сделку прокомментировал даже министр экономики Германии Роберт Хабек, который связал её с необходимостью укрепления обороноспособности страны.

Для Rheinmetall сотрудничество с футбольным клубом имело значение далеко за пределами обычной рекламы. В отличие от производителей автомобилей, одежды или продуктов питания, оборонному концерну не нужно было убеждать посетителей стадиона приобрести его продукцию. Зато компания могла привлечь внимание потенциальных сотрудников и расширить своё присутствие в общественной жизни Германии. Председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер впоследствии подтвердил, что компания рассчитывала с помощью популярности «Боруссии» привлечь широкую аудиторию к обсуждению вопросов безопасности и обороны.

Руководители «Боруссии» и Rheinmetall Ханс-Йоахим Ватцке и Армин Паппергер во время презентации партнёрства в мае 2024 года. globallookpress.com

Представители Amnesty International в Германии рассматривали эту стратегию иначе. Эксперт организации по вопросам вооружений Матиас Йон объяснял, что сотрудничество с футбольным клубом позволяет производителю оружия вызвать у людей положительные ассоциации, поскольку спорт связан с радостью и честным соперничеством. Критики сделки также обращали внимание на деятельность зарубежных подразделений концерна, которые экспортируют вооружения в страны с менее строгими ограничениями на их поставки.

Болельщики встретили новый сезон с макетом танка у стадиона

Первые протесты против сотрудничества с Rheinmetall состоялись уже на «Уэмбли». Незадолго до начала финала Лиги чемпионов болельщики «Боруссии» развернули на трибуне плакат с вопросом о том, намерен ли концерн с помощью футбола обелить свою репутацию. Представители фанатского сообщества также подозревали, что руководство клуба намеренно выбрало для объявления о сделке неделю, когда всё внимание общественности было приковано к предстоящей встрече с мадридским «Реалом». В самой «Боруссии» подобные намерения не подтверждали.

К началу следующего сезона противники нового спонсора объединились и согласовали масштабную акцию протеста. Более 90 фанатских группировок поддержали инициативу объединения Südtribüne Dortmund, а 24 августа, перед домашней встречей с франкфуртским «Айнтрахтом», возле стадиона появился макет танка. Рядом с ним стоял человек в маске с изображением главы Rheinmetall Армина Паппергера и держал в руках красную карточку. После перерыва болельщики вывесили на южной трибуне несколько десятков плакатов, в которых обвиняли руководство клуба в том, что финансовые интересы оказались для него важнее собственных принципов.

Участник акции протеста в маске Армина Паппергера globallookpress.com

В качестве главного аргумента против сделки фанаты использовали документ, который сама «Боруссия» представила в ноябре 2022 года. В кодексе основных ценностей клуб обозначил стремление к обществу без расизма, антисемитизма, сексизма, дискриминации и насилия. Противники сотрудничества с Rheinmetall считали, что реклама производителя оружия противоречит последнему из этих принципов. Причём среди критиков соглашения были и люди, которые не выступали против укрепления обороноспособности Германии, но не считали необходимым вовлекать в этот процесс футбольный клуб.

К ноябрю 2024 года, по словам Карстена Крамера, из-за сделки с Rheinmetall из состава членов «Боруссии» вышли 195 человек. Руководитель клуба обратил внимание на то, что за аналогичный период десятки тысяч болельщиков пополнили его ряды, а результаты маркетинговых исследований не свидетельствовали об ухудшении репутации дортмундцев. То есть руководство не видело объективных экономических причин для досрочного прекращения сотрудничества.

Протест дортмундских ультрас globallookpress.com

Судьбу многомиллионного контракта определили 556 членов клуба

24 ноября 2024 года перед входом в выставочный комплекс Westfalenhallen, где проходило ежегодное собрание членов «Боруссии», появились уже два макета танков. На этот раз противникам сделки предстояло не просто выразить своё недовольство, но и воспользоваться правами, которыми наделяет их структура немецкого клуба. Через четыре с половиной часа после начала собрания слово получил доктор Вильфрид Хартан, который вынес на голосование предложение о скорейшем прекращении сотрудничества с Rheinmetall. Если расторгнуть договор досрочно не удастся, Хартан требовал ни при каких обстоятельствах не продлевать его после 2027 года.

Акция против Rheinmetall возле выставочного комплекса Westfalenhallen globallookpress.com

В тайном голосовании приняли участие 855 из 1205 человек, которые к тому моменту оставались в зале. Предложение Хартана поддержали 556 членов клуба, 247 выступили против, ещё 52 воздержались. Результаты голосования юридически не обязывали руководство прекратить сотрудничество с концерном, однако управленцам пришлось признать, что они недооценили масштабы недовольства. Кроме того, участники собрания одобрили инициативу о создании специальной комиссии, которая должна была сформулировать требования к потенциальным партнёрам «Боруссии» с учётом устава и кодекса основных ценностей клуба.

Руководство дортмундского клуба на ежегодном собрании globallookpress.com

Чтобы понять значение того голосования, необходимо разобраться в особенностях организационной структуры дортмундской «Боруссии». В октябре 2000 года клуб первым в немецком футболе разместил свои акции на бирже. Однако благодаря особой юридической конструкции он сохранил соответствие правилу «50+1», которое гарантирует членам немецких клубов контроль над их профессиональными командами. Управлением футбольным бизнесом «Боруссии» занимается компания Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, которая полностью принадлежит спортивному объединению Borussia Dortmund e. V. В свою очередь, его руководство избирают непосредственно члены клуба.

Таким образом, даже приобретение крупного пакета акций «Боруссии» не позволяет инвестору получить полный контроль над футбольной командой. При этом рядовые члены клуба не обладают правом вмешиваться в каждый коммерческий процесс. Именно поэтому результаты голосования по Rheinmetall, прежде всего, имели значение для отношений между руководством и членами «Боруссии», а не служили юридическим основанием для расторжения контракта.

Ватцке защищает сотрудничество с Rheinmetall globallookpress.com

В декабре 2025 года, вскоре после того, как Карстен Крамер сменил Ватцке на посту генерального директора, новый руководитель по-прежнему отстаивал целесообразность сотрудничества с Rheinmetall. Сам Ватцке к тому моменту занял должность президента спортивного объединения, где ему предстояло гораздо теснее взаимодействовать с рядовыми членами клуба. Спустя год в подкасте Ausgerechnet он признался, что недооценил количество болельщиков, которые вовсе не испытывали неприязни к Rheinmetall, но не хотели, чтобы их любимый футбольный клуб рекламировал производителя оружия.

Болельщики «Баварии» уже дважды добивались пересмотра похожих соглашений

За несколько месяцев до заключения контракта между Rheinmetall и «Боруссией» немецкие болельщики продемонстрировали способность влиять на экономические процессы в масштабах всей Бундеслиги. В феврале 2024 года Немецкая футбольная лига отказалась от сделки с внешним инвестором, которая могла принести около миллиарда евро в обмен на долю будущих доходов от реализации медиаправ. На протяжении нескольких недель фанаты клубов двух высших дивизионов бросали на поле теннисные мячи и другие предметы, из-за чего арбитрам регулярно приходилось приостанавливать матчи. В результате руководители лиги отказались от дальнейших переговоров с потенциальными партнёрами.

Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель убирает теннисные мячи с газона globallookpress.com

С аналогичными проблемами при выборе спонсоров неоднократно сталкивалась и мюнхенская «Бавария». В 2023 году клуб завершил пятилетнее сотрудничество с авиакомпанией Qatar Airways, против которого болельщики выступали из-за ситуации с правами человека в Катаре. Практически сразу после этого у мюнхенцев появился другой партнёр, чья деятельность вскоре вызвала не менее бурную реакцию со стороны фанатов. «Бавария» заключила пятилетний договор с правительственным агентством Руанды и начала рекламировать туристические возможности африканской страны под слоганом Visit Rwanda.

Перформанс мюнхенских ультрас во время матча против «Фрайбурга». «За деньги мы отмоем всё» globallookpress.com

В начале 2025 года министр иностранных дел Демократической Республики Конго Терез Кайиквамба Вагнер обратилась к руководству «Баварии», «Арсенала» и ПСЖ с призывом отказаться от рекламы Руанды в связи с конфликтом на востоке ДР Конго. Власти Руанды, со своей стороны, отвергли обвинения и заявили, что подобные призывы препятствуют мирному урегулированию. Болельщики мюнхенского клуба также начали выступать против сотрудничества, и уже в августе «Бавария» пересмотрела условия соглашения. Вместо продвижения туристического бренда стороны договорились сосредоточиться на развитии футбольной академии в столице Руанды Кигали. Именно по такому пути теперь решила пойти и дортмундская «Боруссия». Несмотря на исчезновение логотипа Rheinmetall с рекламных щитов, стороны не намерены полностью прекращать сотрудничество.

Баннер ультрас «Баварии» во время матча против франкфуртского «Айнтрахта» globallookpress.com

Rheinmetall сохранит собственную ложу на стадионе, а «Боруссии» придётся искать новые источники дохода

За время сотрудничества с «Боруссией», по словам Армина Паппергера, немало сотрудников Rheinmetall стали болельщиками команды и даже организовали собственный фан-клуб. После истечения срока действия спонсорского контракта компания сохранит свою VIP-ложу на «Сигнал Идуна Парк», а также продолжит участвовать в благотворительных проектах совместно с дортмундцами. В частности, стороны намерены и дальше помогать детям из регионов, где идут боевые действия, и организовывать для них футбольные занятия и посещение стадиона.

Карстен Крамер при этом предупредил, что руководство не хотело бы превращать историю с Rheinmetall в прецедент, после которого судьба каждого крупного спонсорского контракта будет зависеть от результатов голосования членов клуба. По мнению генерального директора, подобная практика может подорвать доверие к «Боруссии» со стороны деловых партнёров. Крамер также призвал болельщиков, которые хотят влиять на деятельность клуба, учитывать экономические реалии профессионального футбола и предлагать альтернативные способы решения финансовых проблем.

Генеральный директор «Боруссии» Карстен Крамер на ежегодном собрании клуба globallookpress.com

В минувшем финансовом году «Боруссия» сократила выручку с 526 до 460,5 млн евро, во многом из-за раннего вылета из Лиги чемпионов. При этом доходы от спонсорских соглашений и услуг корпоративного гостеприимства, напротив, увеличились на 7,3 млн евро и достигли 170,3 млн. Именно этот сегмент бизнеса позволяет дортмундцам наращивать доходы вне зависимости от результатов отдельных матчей, поэтому потеря 10 млн евро ежегодно вынудит руководство пересмотреть приоритеты в распределении средств.

Активисты благодарят болельщиков после решения не продлевать контракт globallookpress.com

На собрании акционеров 23 ноября Крамер представил планы по дальнейшему развитию клуба. В числе наиболее перспективных источников дополнительного дохода руководитель «Боруссии» назвал модернизацию инфраструктуры стадиона, продажу спонсорских прав, развитие клубной атрибутики и цифровых продуктов. К финансовому году 2030/31 руководство рассчитывает создать условия для увеличения доходов на 130 млн евро.

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Любопытно, что за два с половиной года с момента заключения соглашения с Rheinmetall число членов «Боруссии» выросло примерно до 251 тысячи человек. В отличие от акционеров, эти люди не получают дивидендов от коммерческой деятельности клуба, однако именно перед ними Карстену Крамеру пришлось обосновать необходимость отказа от 10 млн евро ежегодного дохода. Руководители «Боруссии» неоднократно выступали в защиту правила «50+1» и преимуществ немецкой модели футбола перед английской. История с Rheinmetall показала, во сколько на практике может обойтись следование этим принципам.