26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Байер». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Динамо» Загреб в четырех турах набрало семь очков. Команда забила пять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Истру» — 3:2.
До того «Динамо» Загреб расправился с «Вараждином» — 3:1, а вот несколько ранее одолел «Сандерленд» — 2:0. Команда не уступила в трех последних поединках.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Динамо» Загреб пытается попасть в топ-8, вот только в плане реализации явно не преуспевает.
При этом «Динамо» Загреб победило в двух последних домашних поединках. В них команда отличилась пять забитыми мячами. При этом Дион Бельо настрелял уже четыре мяча в Лиге Европы, возглавляя бомбардирскую гонку.
Команда имеет все шансы отобрать очки у «фармацевтов». «Динамо» Загреб постарается найти свои шансы в контригре.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» набрал девять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Падерборну» — 4:0.
До того «Байер» одолел «Кёльн» — 2:1, а вот чуть ранее уступил «Марселю» — 0:1. Команда победила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Байер» ныне вполне преуспевает в плане результатов, к тому же в приличных кондициях находится Патрик Шик.
При этом «Байер» в Лиге Европы пропустил всего один мяч. Команда потенциально способна побороться за победу в турнире, да и в плане реализации постепенно прибавляет. Правда, Шик в турнире пока отличился всего двумя результативными выстрелами.
Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Леверкузенцы намерены как можно скорее закрепиться в группе лидеров.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.50, выигрыш «Динамо» Загреб — в 4.20.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: «Байер» намерен подтянуться к лидерам, к тому же имеет весьма надежные тылы.
Ставка: Победа «Байера» в 1-м тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Байер» победил в двух последних матчах
- Хорваты в среднем забивают фактически гол за матч
- «Динамо» Загреб победил в трех последних матчах
- «Фармацевты» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «Байер» пропустил всего один мяч в четырех турах Лиги Европы