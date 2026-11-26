прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, ставка за 2.10

26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Байер». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Динамо» Загреб

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Динамо» Загреб в четырех турах набрало семь очков. Команда забила пять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Истру» — 3:2.

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До того «Динамо» Загреб расправился с «Вараждином» — 3:1, а вот несколько ранее одолел «Сандерленд» — 2:0. Команда не уступила в трех последних поединках.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Динамо» Загреб пытается попасть в топ-8, вот только в плане реализации явно не преуспевает.

При этом «Динамо» Загреб победило в двух последних домашних поединках. В них команда отличилась пять забитыми мячами. При этом Дион Бельо настрелял уже четыре мяча в Лиге Европы, возглавляя бомбардирскую гонку.

Команда имеет все шансы отобрать очки у «фармацевтов». «Динамо» Загреб постарается найти свои шансы в контригре.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» набрал девять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Падерборну» — 4:0.

До того «Байер» одолел «Кёльн» — 2:1, а вот чуть ранее уступил «Марселю» — 0:1. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Байер» ныне вполне преуспевает в плане результатов, к тому же в приличных кондициях находится Патрик Шик.

При этом «Байер» в Лиге Европы пропустил всего один мяч. Команда потенциально способна побороться за победу в турнире, да и в плане реализации постепенно прибавляет. Правда, Шик в турнире пока отличился всего двумя результативными выстрелами.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Леверкузенцы намерены как можно скорее закрепиться в группе лидеров.

На что ставят в матче Динамо Загреб — Байер Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Загреб — Байер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.50, выигрыш «Динамо» Загреб — в 4.20.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: «Байер» намерен подтянуться к лидерам, к тому же имеет весьма надежные тылы.

2.10 Победа «Байера» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Динамо» Загреб — «Байер» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Байера» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Динамо» Загреб — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт