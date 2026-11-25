25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и «Рома». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ по итогам четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет 12 очков в своем активе.
Команда находится на первом месте и лишь по дополнительным показателям опережает второй «Реал», а также на три балла опережает зону плей-офф (9-24-е строчки).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 11-го тура французского первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Ниццей» (3:2).
Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, в домашних стенах одолев «Труа» (1:0).
Не сыграют: травмированы —Кварацхелия, Дуэ и Лонгони, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ не знал другого результата, кроме выигрыша.
Нынешняя форма хозяев позволяет им рассчитывать на положительный результат, особенно с учетом преимущества в классе и поддержки домашних трибун.
Фабиан Руис — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» после четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет четыре очка в своем активе.
Команда находится на 20-м месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), с отставанием в пять баллов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: ранее в рамках 12-го тура английского первенства клуб на чужом поле разгромил «Парму» — 5:1.
В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь дома одержал победу над «Сассуоло» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Пеллегрини, не в составе — Девис Васкес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.
С одной стороны, такая форма обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, с другой — более высокий класс соперника и его домашняя поддержка все-таки говорят не в их пользу.
Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей ПСЖ забивали больше трех голов
- в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали больше четырех голов
- в семи из восьми матчей «Рома» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.20, выигрыш «Ромы» — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.34 и 3.20.
Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Между тем, в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех мячей, ведь такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей «Ромы».
Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.33