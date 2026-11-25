Разберётся ли ПСЖ с «Ромой»?

прогноз на матч пятого тура Лиги чемпионов, ставка за 1.86

25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и «Рома». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ по итогам четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на первом месте и лишь по дополнительным показателям опережает второй «Реал», а также на три балла опережает зону плей-офф (9-24-е строчки).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 11-го тура французского первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Ниццей» (3:2).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, в домашних стенах одолев «Труа» (1:0).

Не сыграют: травмированы —Кварацхелия, Дуэ и Лонгони, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ не знал другого результата, кроме выигрыша.

Нынешняя форма хозяев позволяет им рассчитывать на положительный результат, особенно с учетом преимущества в классе и поддержки домашних трибун.

Фабиан Руис — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет четыре очка в своем активе.

Команда находится на 20-м месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), с отставанием в пять баллов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 12-го тура английского первенства клуб на чужом поле разгромил «Парму» — 5:1.

В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь дома одержал победу над «Сассуоло» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Пеллегрини, не в составе — Девис Васкес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

С одной стороны, такая форма обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, с другой — более высокий класс соперника и его домашняя поддержка все-таки говорят не в их пользу.

Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей ПСЖ забивали больше трех голов

в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали больше четырех голов

в семи из восьми матчей «Рома» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.20, выигрыш «Ромы» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.34 и 3.20.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.86 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч ПСЖ — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех мячей, ведь такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей «Ромы».

2.33 Тотал больше 4,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч ПСЖ — «Рома» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.33