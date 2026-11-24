Мадридский «Реал» обыграл ПСВ на «Сантьяго Бернабеу» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью занимает первое место с 15 очками, а у ПСВ всё меньше шансов подняться в зону плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+4' И всё, финальный свисток на «Бернабеу»! «Реал» продолжает свою идеальную серию в ЛЧ и набирает 15 очков в 5 матчах, ПСВ остаётся с 4 очками. На выходных «Реал» примет «Алавес», а ПСВ дома сыграет с «Гоу Эхед Иглс».

90+2' Ещё и Бернарду мог замкнуть пас Винисиуса на дальней штанге, но отправил мяч на трибуны.

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени.

89' Мбаппе здорово открывался за спинами защитников, но чуть-чуть не дотянулся до мяча.

87' ГОООООООЛ! Ещё и пятый! Винисиус зацепился за длинный пас и головой пробросил себе мяч на ход, а потом с правой отправил его между ног вратарю. 5:1, прервал свою серию бразилец!

84' ГОООООООЛ! Четвёртый забивает «Реал»! Браим выдал шикарный проникающий пас на Мбаппе, Килиан на ложном движении ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. 4:1, дубль Килиана!

Статистика матча 9 Удары в створ 1 10 Удары мимо 7 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 1 4 Офсайды 0 6 Фолы 11

83' Сантос вышел вместо ван Боммела в составе ПСВ.

81' Камавинга сначала сыграл в мяч, а потом шипами приложил Мейнанса по голеностопу. Жёлтая карточка французу.

80' У «Реала» Браим выходит вместо Диоманде.

80' Беллингем каким-то чудом дотянулся до мяча в штрафной гостей и даже пробил, но попал в защитника.

78' Фламинго вышел вместо Сано в составе ПСВ.

77' Мбаппе вошёл в штрафную по левому флангу и после смещения в центр пробил, но попал в защитника.

76' «Реал» долго комбинировал вокруг штрафной ПСВ, а до удара атаку не довёл.

74' Ван Боммел подработал себе мяч и с линии штрафной бил по воротам «Реала» — Конате успел накрыть.

72' Винисиус прошёл по левому флангу и почти на пустые ворота выкатывал Беллингему, но защитники успели накрыть передачу.

71' Мбаппе открылся в штрафную под передачу Джуда и вторым касанием пытался пробить, но не попал как следует по мячу.

70' А у «Реала» вместо Гюлера вышел Камавинга.

70' Вместо Ваннера и Костича у ПСВ выходят Фернандес и Гасёровский.

68' Гюлер шикарно вырезал проникающий пас на Винисиуса, которыйпытался пробить между ног вратарю, но Коварж успел среагировать!

66' Джуд ушёл от трёх защитников на линии штрафной и отдал на Диоманде, тот бил в дальний угол, попал в Винисиуса, а бразилец пробил в штангу из отличной позиции.

64' ГООООООООЛ! Третий от «Реала»! Сано ошибся с пасом на своей половине поля, Гюлер перехватил мяч и покатил его в штрафную на Мбаппе, а Килиан спокойно пробил мимо вратаря. 3:1, просто выносят соперника хозяева.

Гол Мбаппе globallookpress.com

63' Винисиус внешней вырезал вдоль ворот – не дали защитники добраться до мяча Мбаппе.

60' ГООООООООЛ! «Реал» забивает второй мяч! Беллингем подобрал отскок у штрафной ПСВ, в воздухе подработал себе мяч и с лёта отправил его в дальний угол от штанги! 2:1, просто безумный гол от Джуда, шик!

Шедевр Беллингема uefa.com

59' Гюлер отлично навесил на дальнюю штангу с углового, там Вальверде бил первым касанием с лёта – мимо ворот.

58' Беллингем изящно вырезал передачу на дальнюю штангу, Коварж успел выйти и перевести на угловой.

56' Беллингем в падении с лёта бил по воротам после подачи Гюлера – тащит Коварж!

55' Гюлер вырезал классный проникающий пас на Мбаппе, Килиану в последний момент не дал добраться до мяча защитник!

54' Мбаппе здорово разобрался в штрафной и с левой бил в дальний угол – мяч от ноги защитника едва не нырнул в сетку, но Коварж успел.

52' Диоманде прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Гюлер пробил с правой – вытащил Коварж!

50' ГОООООООЛ! «Реал» сравнивает! Винисиус классно обыграл защитника на левом фланге, навесил на дальнюю штангу, Диоманде скинул на Гюлера, тот шикарно пяткой подправил под удар Вальверде, а Феде в касание вонзил мяч в ближний угол. 1:1, шикарная комбинация прошла у «Реала»!

Федерико Вальверде uefa.com

48' Вальверде прорвался по правому флангу и опасно простреливал на дальнюю штангу – Мбаппе не хватило пары метров, чтобы замкнуть!

46' Второй тайм стартует! У «Реала» тройная замена: вместо Рюдигера, Чуамени и Милитао вышли Конате, Беллингем и Хёйсен. А в составе ПСВ Байрактаревич поменял Перишича.

«Реал» — ПСВ uefa.com

45+4' Перерыв в Мадриде! ПСВ абсолютно по делу обыгрывает «Реал», а Моуринью явно не будет тянуть с заменами. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Сано отлично открылся в штрафной и головой бил в дальний угол, но не попал! Ох, аукнутся эти промахи ПСВ во втором тайме.

45+2' Мбаппе низом бил из штрафной в дальний угол – защитники успели накрыть удар.

45' Арбитр добавил три минуты к первому тайму.

44' Рюдигер получил жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.

43' Ван Боммел до последнего шёл на мяч в штрафной «Реала» и снёс Кукурелью в подкате. А вот тут без жёлтой карточки.

42' Костич получил жёлтую за затяжку времени – интересное, конечно, решение от арбитра в первом тайме.

40' Ван Боммел выиграл борьбу вверху, потом сам ускорился в штрафную «Реала» и скинул под удар Мейнансу, а тот с левой не попал в дальний угол! Снова не реализовали хороший момент гости.

39' Мбаппе здорово развернулся в центре поля и протащил мяч вперёд, но отдал передачу на Винисиуса в офсайд.

38' Кукурелья подключился к атаке по левому флангу и не обработал как следует мяч. Момент упущен.

36' Гюлер попробовал с правого фланга ворваться в штрафную, но наткнулся на отбор Обиспо.

34' Мбаппе решился на удар из-за штрафной – рядом с ближним углом пролетел мяч!

32' ГООООООООЛ! ПСВ впереди! Перишич подошёл к мячу, несколько раз глубоко выдохнул и уложил мяч под самую штангу в правый угол. 0:1, пока что всё похоже на сенсацию в Мадриде!

Гол Перишича с пенальти uefa.com

31' Пенальти в ворота «Реала» и жёлтая карточка Чуамени! Однозначно фолил француз на Мейнансе, без вопросов.

29' Гюлер получил мяч метрах в 25 от ворот и решился на удар, но выше ворот.

28' А разве сейчас не было фола на Мейнансе? Чуамени шипами в своей штрафной просто прыгнул на ногу игроку ПСВ, пока что без реакции арбитра.

27' Сано мощно пробил по воротам «Реала» издали, рядом с ближним углом пролетел мяч!

25' Рюдигер жёстко оттеснил Деста от мяча и помешал ему принять передачу – фола не было, по мнению арбитра.

23' Мбаппе пяткой скинул к линии штрафной на Диоманде, но Яну не дали пробить.

21' Милитао и Диоманде отлично сыграли в отборе в центре поля, а бразильца слегка подвела техника – и он упустил мяч в аут.

19' Винисиус внешней стороной стопы пытался прострелить с левого фланга, но неточно.

16' Дест решился на дальний удар – сильно мимо ворот.

13' Мбаппе и Гюлер убежали в контратаку 2-в-1, но Килиан затянул с пасом и отдал Арде неудобно, тот всё равно прострелил, а Диоманде уже попал в защитника.

11' Винисиус сместился с левого фланга в центр, пробил из-за штрафной и попал в крестовину! Очень опасный момент был у «Реала».

09' Дест вошёл в штрафную с правого фланга и пробил в ближний из-под Кукурельи – мимо створа!

«Реал» — «ПСВ uefa.com

07' Вроде бы успокоили темп игры футболисты «Реала», стартовый всплеск ПСВ ничем не закончился.

05' Ван Боммел убежал за спину Милитао и оказался 1 на 1 с Куртруа, но пробил мимо ближнего угла!

04' Чуть не привез себе гол Кукурелья – в итоге Милитао ценой собственного голеностопа перехватил мяч.

03' Перишич открылся в штрафной «Реала» и навесил в центр штрафной, Мейнанс немного не дотянулся до мяча головой!

01' «Реал» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

22:58 Команды уже на поле «Бернабеу», звучит гимн Лиги чемпионов! В Мадриде сегодня около 8 градусов и даже возможен дождь, но крыша закрыта, поэтому на игре погода не скажется.

22:55 Судейская бригада: главный арбитр — Эспен Эскос, ассистенты — Ян Эрик Энган и Альф Улав Россланд. Резервный судья — Мохаммад Усман Аслам. За VAR отвечает Даррен Инглэнд, его ассистент — Стюарт Аттуэлл.

22:50 Одной из ключевых индивидуальных дуэлей может стать противостояние Винисиуса Жуниора и Сержиньо Деста. Американский защитник хорошо знаком с бразильцем по выступлениям за «Барселону», однако все три проведенных им класико завершились поражениями каталонцев. Дест активно подключается к атакам ПСВ, как и Филип Костич на противоположном фланге. Свободное пространство за спинами крайних защитников может стать серьезной проблемой для гостей, особенно с учетом скорости Винисиуса и Мбаппе.

22:45 Нидерландскому клубу будет крайне важно избежать быстрого пропущенного мяча. За всю историю выступлений в Лиге чемпионов ПСВ лишь дважды выиграл выездной матч после того, как позволил сопернику открыть счет. Последний подобный случай произошел в сезоне-2023/24, когда команда одержала волевую победу над «Севильей» (3:2). При этом мадридцы выиграли 16 из 18 последних домашних встреч на групповой стадии и общем этапе Лиги чемпионов.

22:40 Интересным станет и тренерское противостояние. Жозе Моуринью выиграл все шесть предыдущих матчей Лиги чемпионов против нидерландских команд, хотя во всех случаях его соперником был амстердамский «Аякс». Петер Бос, напротив, дважды встречался с мадридцами во главе дортмундской «Боруссии» в сезоне-2017/18 и потерпел два поражения. Перед поездкой в Испанию наставник ПСВ заявил, что не намерен отказываться от атакующей философии, хотя отдельные элементы игры придется скорректировать с учетом сильных сторон соперника.

22:35 Особое внимание в предстоящем матче будет приковано к Килиану Мбаппе. Французский нападающий забивал в каждом из шести предыдущих матчей Лиги чемпионов и может установить новый национальный рекорд по продолжительности результативной серии в турнире. Кроме того, следующий гол станет для него 75-м в Лиге чемпионов. В случае успеха Мбаппе уступит только Лионелю Месси по возрасту достижения этой отметки, а по количеству затраченных матчей будет третьим после аргентинца и Роберта Левандовского.

22:30 «Реал» и ПСВ восемь раз встречались в официальных матчах, однако последнее противостояние команд состоялось еще в сезоне-1988/89. Тогда мадридцы прошли нидерландский клуб в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, сыграв вничью на выезде (1:1) и победив дома (2:1). Годом ранее команды встретились в полуфинале того же турнира, и тогда ПСВ оказался сильнее благодаря правилу выездного гола. Впоследствии клуб из Эйндховена завоевал главный европейский трофей. Всего в истории противостояния три победы одержали испанцы, одну — нидерландцы, еще четыре встречи завершились вничью.

22:25 А в таком составе ПСВ выйдет на «Бернабеу»: Коварж, Костич, Обиспо, Гертрейда, Дест, Сано, Мейнанс, Ваннер, ван Боммел, Тиль, Перишич.

22:20 Состав «Реала» на игру: Куртуа, Вальверде, Милитао, Рюдигер, Кукурелья, Силва, Тчуамени, Гюлер, Диоманде, Мбаппе, Винисиус.

22:15 Серьезной потерей для Петера Боса стало повреждение Мауро Жуниора в субботней встрече с НЕКом. На предматчевой пресс-конференции тренер подтвердил, что бразильский полузащитник больше не сыграет в 2026 году. Также ПСВ не помогут Йерди Схаутен, Адамо Нагало, Алассан Плеа и Сами Уаисса.

22:10 В Лиге чемпионов дела складываются значительно сложнее. Нидерландцы начали общий этап с ничьей с донецким «Шахтером» (1:1), после чего уступили «Лейпцигу» (0:1). Первую победу команда одержала в третьем туре, минимально обыграв «Порту» на выезде (1:0), однако затем проиграла дома «Брюгге» (1:2). В противостоянии с бельгийцами футболисты ПСВ нанесли 27 ударов и владели мячом 62% игрового времени, но так и не смогли реализовать свое преимущество. За четыре встречи в нынешнем розыгрыше команда забила всего три мяча.

22:05 Команда Петера Боса продолжает бороться за четвертый чемпионский титул подряд в Нидерландах. ПСВ возглавляет таблицу Эредивизи с 29 очками и демонстрирует высокую результативность. После ничьей с «Фейеноордом» (1:1) клуб из Эйндховена разгромил «Виллем II» (7:0), обыграл «Камбюр» (5:2) и НЕК (4:1). Таким образом, в трех последних встречах национального чемпионата команда забила 16 мячей. Лучшим бомбардиром ПСВ в нынешнем сезоне является Свен Мейнанс, на счету которого девять голов во всех соревнованиях.

22:00 Перед встречей с нидерландцами у Моуринью остается несколько кадровых проблем. Родриго, Рауль Асенсио, Ферлан Менди и Эндрик недоступны из-за травм. Зато в заявку вернулся Орельен Чуамени, а Дензел Думфрис сможет сыграть против своей бывшей команды, несмотря на пропуск понедельничной тренировки.

21:55 В Лиге чемпионов мадридцы пока обходятся без потерь очков. На своем поле команда Моуринью обыграла «Интер» (2:1) и «Лейпциг» (4:1), а в четвертом туре одержала непростую победу над афинским АЕКом (3:2). За четыре встречи испанцы забили 13 мячей, но при этом пропустили семь. В нынешнем сезоне «Реал» выиграл все домашние матчи во всех турнирах и забил на «Сантьяго Бернабеу» уже 25 голов. Моуринью перед встречей с ПСВ подчеркнул, что, несмотря на успешный старт еврокубковой кампании, команда намерена избежать дополнительного раунда плей-офф и напрямую выйти в 1/8 финала.

21:50 После возвращения Жозе Моуринью мадридцы уверенно проводят первую половину сезона. Команда выиграла девять последних матчей во всех соревнованиях, в том числе обыграла «Барселону» на выезде (2:1), разгромила сантандерский «Расинг» (3:0) и с таким же счетом справилась с «Валенсией». В субботу «Реалу» пришлось приложить значительно больше усилий для победы над «Сельтой» (2:1). Мадридцы пропустили уже на шестой минуте, а Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме. После перерыва Джуд Беллингем сравнял счет, а на 85-й минуте Карлос Эспи принес хозяевам победу после передачи Винисиуса Жуниора.