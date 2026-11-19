Автор Calciomercato.com Джанлука Минкиотти размышляет о возможных тренерских перестановках в стане «Ювентуса» в межсезонье.

В этом черно-белом вестерне вы сами решаете, кто хороший, плохой и злой, а призом становится тренерская скамья «Ювентуса» на сезон 2027/28.

Текущий сезон еще не закончился, но планы клуба и мечты болельщиков уже обращены в будущее. Так происходит каждый сезон с 2020 года.

Трехстороннее противостояние

Тем временем Лучано Спаллетти продолжает тренировать «Ювентус». Несмотря на неудачное начало чемпионата (в Лиге Европы дела обстоят лучше), у него контракт до 2028 года.

Между тем, трансферные слухи предполагают, что Симоне Индзаги является предпочтительным будущим тренером «Старой синьоры» для генерального директора Джованни Карневали.

Затем в тройное противостояние вступает знакомая фигура: Антонио Конте, который в интервью Cronache di Spogliatoio делает сенсационное заявление: «Между нами и "Ювентусом" существует круг, который рано или поздно мы должны замкнуть».

Три имени для одной тренерской скамьи, до конца текущего сезона еще семь месяцев. Каждый обладает своими сильными и слабыми сторонами. Спаллетти, Индзаги и Конте: вот плюсы и минусы каждого.

Спаллетти: плюсы и минусы

Сильные стороны Лучано Спаллетти — его опыт и, прежде всего, тот факт, что он уже год работает с «Ювентусом» и нынешним составом игроков.

Его сохранение, независимо от того, как сложится этот сезон, обеспечит преемственность в тренерской работе и стабильность, которых «Ювентусу» не хватало годами (шесть тренеров с 2019 года: Сарри, Пирло, Аллегри, Мотта, Тудор и Спаллетти).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Его тактические идеи и коммуникация были лишены ясности: Спаллетти в «Ювентусе» больше похож на того, каким он был во время своего неудачного периода в национальной сборной, чем на проницательного, победоносного тренера в «Наполи».

Индзаги: плюсы и минусы

Что касается Симоне Индзаги, то в его пользу выделяются два момента: во-первых, он — тренер, который ставит клуб во главу угла. Как и Аллегри, он — человек, который не создает проблем с трансферами и обходится имеющимся составом, и возможно, стучит кулаками по столу в частном порядке, но никогда публично.

Его второе преимущество заключается в том, что он доказал, что является современным тренером, идущим в ногу со временем и способным адаптироваться как к итальянской лиге, так и к европейскому футболу.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Остаются вопросы о его способности эмоционально справляться с ключевыми моментами сезона (с «Интером», отчасти из-за ошибок игроков, в том числе Раду, он упустил два титула Серии А, которые были в пределах досягаемости) и о некоторой тактической костности, связанной с его любимой схемой 3-5-2.

Конте: плюсы и минусы

У Антонио Конте есть свои недостатки. Тренер из Саленто требует высокой зарплаты (как минимум 8 миллионов, в то время как Спаллетти зарабатывает 5 миллионов, а Индзаги потребовал бы 6 миллионов) и хочет иметь право голоса в трансферах. Его требования заставляют клуб учитывать другие факторы, включая те, которые могут быть клише, но стали общепринятыми в футболе: при Конте проект может длиться не более двух лет. При Конте может быть сложно управлять публичной коммуникацией. При Конте команда должна выкладываться на полную, рискуя выгореть.

Но у Конте есть и сильные стороны, которые также теперь считаются устоявшейся истиной в футболе: при Конте вы выигрываете титул Серии А в течение двух лет или, в худшем случае, занимаете второе место (скажите это «Ювентусу», который уже много лет находится далеко от вершины). При Конте другие тренеры получают в наследство фундамент, на котором они могут строить дальнейшие победы (Аллегри в «Ювентусе», Индзаги в «Интере»).

Антонио Конте

Пожалуй, самым важным фактором является принадлежность Конте к «Ювентусу». Многие болельщики «Ювентуса» трижды чувствовали себя преданными Конте (когда он ушел в отставку в 2014 году, когда он выбрал «Интер», когда он выбрал «Наполи»), но его слова в интервью Cronache уже указывают на примирение. Мы уверены, что одной пресс-конференции и нескольких побед было бы достаточно, чтобы вернуть их расположение и вернуть любовь к бывшему капитану и лидеру во главе «Ювентуса».

Решение

«Ювентусу» было бы полезно прийти к единогласному решению среди различных фракций внутри клуба. Джон Элканн, главный сторонник продления контракта Спаллетти, должен первым захотеть возвращения Конте.

До сих пор владельцы «Ювентуса» никогда не хотели рассматривать возвращение Антонио и никогда не простили ему предательство 2014 года. Прощение стало бы первым шагом.

Календарь и таблица Серии А

Тогда каждый директор должен поддержать Конте (или сохранить Спаллетти, или назначить Индзаги): Карневали, Массара, Оттолини и Кьеллини. Худшим исходом для «Ювентуса» было бы выбрать тренера на сезон 2027/28 решением, которое не все бы поддержали.