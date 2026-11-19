The Athletic рассказывает, как Бену Уайту удалось преодолеть испытания, чтобы восстановить свой статус в клубе и сборной Англии.

Бену Уайту никогда особо не хотелось развеивать заблуждения о себе. В последнее время он делает это, даже не произнося ни слова. Один из самых нелепых мифов о нем заключается в том, что ему безразличен футбол.

Его игра в победном матче сборной Англии против Испании (3:2) была наполнена доказательствами обратного: неподдельная радость после забитого третьего гола своей команды, решимость вернуться назад и не позволить Нико Уильямсу сравнять счёт.

В перерыве защитника даже пришлось оттаскивать от испанского хавбека Фабиана Руиса.

Эти эпизоды позволили увидеть бойцовский характер Уайта — качество, за которое его так ценят болельщики «Арсенала». Несмотря на кажущуюся невозмутимость, возвращение игрока на ведущие роли в клубе и сборной было результатом отнюдь не беззаботного отношения к делу.

Победный гол Бена Уайта в ворота сборной Испании globallookpress.com

Возвращение в национальную команду выдалось непростым. Решение Уайта покинуть расположение «Львов» во время ЧМ-2022 вызвало пристальное внимание, многочисленные догадки и волну критики со стороны фанатов.

Ещё на прошлой неделе, во время победы над Хорватией со счётом 2:1, выход фулбека на поле встретили свистом. Несмотря на непрекращающиеся обсуждения, сам футболист практически ничего не объяснял, предпочитая хранить молчание.

В «Арсенале» тем временем ему приходилось решать другие проблемы. Травмы серьёзно осложнили его положение, а Юрриен Тимбер превратился в достойного конкурента за место в стартовом составе.

Физические проблемы сдерживали Уайта, а его решимость и готовность играть через боль лишь приводили к новым повреждениям. По мере приближения конца прошлого сезона всё чаще стали появляться предположения о его будущем в клубе.

Теперь, вернувшись в состав «Канониров» и вновь заявив о себе в сборной Англии, фулбек отвечает на все вопросы так, как умеет лучше всего: своей игрой на поле.

Во время чемпионского парада лондонцев после победы в АПЛ защитник был одним из самых энергичных участников празднования. Он бросал солнечные очки одноклубников в толпу, а затем схватил микрофон и призвал Пьеро Инкапье «показать свою задницу».

Однако за торжествами скрывалось серьёзное личное разочарование. Травма медиальной связки колена, полученная в мае, лишила Уайта возможности сыграть и в финале Лиги чемпионов, и на чемпионате мира.

Пока его одноклубники готовились к двум важнейшим событиям в своей карьере, ему предстояло провести ещё одно лето для восстановления после повреждения. Несмотря на разочарование, футболист сумел увидеть в этой ситуации возможность проявить себя и приступил к интенсивной программе тренировок, чтобы подойти к началу нового сезона в полной готовности.

«Арсенал» никогда не давал понять, что собирается продать защитника. Операция на паховой области, которую перенёс Тимбер, означала, что в начале сезона-2026/27 Микель Артета будет рассчитывать на Уайта.

Микель Артета globallookpress.com

Таким образом, вероятность его ухода этим летом фактически сошла на нет. До окончания контракта фулбека с «Арсеналом» остаётся два года, при этом клуб имеет право продлить соглашение ещё на один сезон.

Всё лето Уайт посвятил силовым тренировкам и работе над физической подготовкой. Более того, один из специалистов по физической подготовке «Канониров» даже прилетел к нему, чтобы заниматься вместе.

На «Эмирейтс» уже привыкли к такой самоотдаче. Сотрудники клуба ценят решимость фулбека поддерживать высочайшие стандарты на каждой тренировке. В раздевалке его очень любят.

Когда 16-летний Макс Дауман получил удаление после стычки в матче против «Флитвуд Таун», неудивительно, что именно Уайт первым из одноклубников поспешил за него заступиться.

Защитник воплощает в себе две важнейшие ценности Артеты — конкуренцию и взаимовыручку. Особенно ярко это проявляется в его отношениях с Тимбером — прямым конкурентом за место в основе.

«Невероятно, — сказал наставник в октябре. — Только что у меня в кабинете были они оба: мы разбирали матч с "Лиллем". То, как они разговаривают друг с другом, как уважают и ценят друг друга, — просто удовольствие.

Именно поэтому, когда один из них играет, другой всегда готов его поддержать. Нам это необходимо, ведь при таком количестве матчей иначе просто нельзя».

В отдельные моменты прошлого сезона иерархия между нидерландцем и англичанином казалась вполне очевидной. Однако операция Тимбера дала Уайту возможность вновь доказать свою состоятельность.

В нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе в семи из 10-ти матчей «Арсенала» в АПЛ и в двух из четырёх туров Лиги чемпионов. Получив свой шанс и полностью восстановив физическую форму, он, похоже, вернулся к своей лучшей игре.

Если Тимбер великолепно действует в ситуациях один на один, то главное достоинство Уайта — его умение обращаться с мячом.

Юрриен Тимбер globallookpress.com

Взаимопонимание с Мартином Эдегором и Букайо Сака, которое складывалось с момента его перехода в клуб в 2021 году, придаёт правому флангу лондонцев непревзойдённую гибкость и слаженность.

Именно такая смелая, атакующая игра сделала выступление крайнего защитника в Мадриде столь впечатляющим. В футболке сборной Англии он чувствовал себя как рыба в воде — возможно, впервые в карьере.

У болельщиков «Канониров» преданность Уайта клубу практически никогда не вызывала сомнений. Чего нельзя сказать о его отношениях с поклонниками «Трех Львов». Причины, по которым он покинул расположение сборной во время чемпионата мира 2022 года, так и не были объяснены ни самим игроком, ни Футбольной ассоциацией Англии.

В образовавшемся информационном вакууме расцвели всевозможные домыслы, и некоторые сторонние наблюдатели решили, что защитник отвернулся от своей страны.

Ситуацию усугубило предположение, основанное на неудачном интервью 2022 года, будто он на самом деле не любит футбол.

«Люди говорят, что я "не люблю футбол", но это, очевидно, неправда, — рассказал Уайт BBC на этой неделе. — Дело в том, что я его не смотрю.

Мне кажется, это вполне нормально для человека, который работает, а потом не хочет приходить домой и продолжать смотреть на то, чем занимается на работе. Так я отвлекаюсь от игры, потому что он отнимает очень много сил».

Те, кто работает с фулбеком, утверждают, что он любит футбол, и мало кто из игроков настолько предан совершенствованию своего мастерства. Минувшим летом он также посвящал значительную часть свободного времени работе над физической подготовкой. Просто он не следит за игрой с такой одержимостью, как некоторые болельщики.

Английским фанатам потребовалось время, чтобы это понять. Первый с 2022 года вызов Уайта в сборную состоялся в марте. Тот вечер получился весьма насыщенным событиями: он забил свой первый мяч за национальную команду, привёз пенальти, а часть зрителей на «Уэмбли» встретила его свистом.

Перед матчем с Хорватией на прошлой неделе защитник назвал очередной вызов в сборную «невероятной привилегией». Тем не менее, его выход на поле вновь сопровождался свистом.

К счастью, Уайт — человек, которого нелегко вывести из равновесия. Он спокойно воспринимает и успехи, и неудачи. Публично его поддержали партнёры по сборной, а также Томас Тухель. Став наставником сборной Англии в 2024 году, немец одним из первых позвонил именно фулбеку «Арсенала».

Томас Тухель globallookpress.com

Футболист всегда говорил, что будет рад вновь выступать за национальную команду, если и когда в ней сменится тренерский штаб. Когда поступил звонок от Тухеля, он был готов вернуться.

Своими выступлениями защитник доказал и высокий класс, и преданность сборной. После четырёх лет домыслов, взаимных упрёков и недопонимания, пожалуй, пришло время оставить свист в прошлом.

Сам Уайт уже перелистнул эту страницу. После его великолепного вечера в Мадриде болельщики сборной Англии, будем надеяться, тоже смогут это сделать.