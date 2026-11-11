На 58-й минуте матча с «Ростовом» Артём Карпукас получил мяч перед чужой штрафной и покатил его Луису Энрике, тот сместился в центр и роскошным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку. «Зенит» вновь повёл в счёте, а российский полузащитник записал на свой счёт очередную голевую передачу. На скамейке запасных за этим наблюдал Вендел, который ещё в августе был практически незаменимым игроком петербуржцев. Через 5 минут Сергей Семак выпустил бразильца вместо Густаво Мантуана, впервые опробовав сочетание Вендела, Карпукаса и Вильмара Барриоса. Эксперимент закончился неудачно: «Зенит» перестал создавать опасные моменты, а на 83-й минуте пропустил от Ивана Комарова. Ничья 2:2 позволила команде сохранить первое место в РПЛ, но теперь петербуржцы опережают московское «Динамо» лишь по результату личной встречи. Вендел пропустил почти всю осень из-за травмы, а за это время «Зенит» выиграл 7 из 8 матчей чемпионата с Карпукасом в стартовом составе. Россиянин уже забил первый гол за новый клуб, отдал 3 результативные передачи и заслужил публичную похвалу Семака. Причём тренер признался, что у новичка есть качество, которого не хватает даже его бразильскому конкуренту. Теперь Венделу предстоит возвращаться не на привычное место в основе, а в борьбу с футболистом, которого в августе рассматривали преимущественно как усиление скамейки.

Покупали на подмену Барриосу, а пришлось заменить Вендела

21 августа «Зенит» объявил о переходе Артёма Карпукаса из «Локомотива». Петербуржцы торговались с москвичами практически всё лето и в итоге, по информации СМИ, заплатили около €5–6 млн. Полузащитник подписал контракт на 5 лет, до окончания сезона-2030/31. Для 24-летнего футболиста это был первый трансфер в карьере. Карпукас прошёл всю систему «Локомотива», дебютировал за основу в апреле 2022 года и постепенно стал одним из важнейших игроков команды. За 144 матча он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач, а в сезоне-2022/23 получил от болельщиков награду «Стальной рельс». Перед уходом из Черкизова успел завоевать бронзовые медали чемпионата России.

Артём Карпукас https://t.me/fczenit

На россиянина претендовал и «Краснодар», но Карпукас выбрал Петербург. Позднее он объяснил, что «Зенит» проявил большую заинтересованность, а Сергей Семак лично одобрил его приобретение. Дополнительным аргументом стало присутствие Максима Глушенкова, с которым Артём вместе выступал за «Локомотив». По словам новичка, бывший партнёр зазывал его в Петербург на протяжении нескольких трансферных окон. Поначалу Карпукасу прочили роль конкурента Вильмара Барриоса. Колумбийцу уже 33 года, он выступает за «Зенит» с 2019-го и практически не имеет равноценной замены, а от россиянина ждали прежде всего надёжной игры в отборе, страховки защитников и качественного первого паса.

Но уже через 2 дня после оформления трансфера планы пришлось менять. В матче со «Спартаком» Вендел получил повреждение и покинул поле, заметно прихрамывая. «Зенит» проиграл 0:2, потерпев второе поражение за первые 5 туров, а восстановление бразильца затянулось больше чем на 2 месяца. Семак сохранил привычную схему 4-2-3-1, только рядом с Барриосом теперь выходил Карпукас. С 6-го тура россиянин стал неизменным участником стартового состава, а команда постепенно выбралась на первое место. За следующие 8 встреч с ним в основе петербуржцы одержали 7 побед, уступив лишь ЦСКА.

Вендел в игре https://t.me/fczenit

Показательно, что уже 12 сентября Карпукас вышел против «Локомотива», с которым ещё недавно боролся за медали. Москвичи первыми открыли счёт, но «Зенит» сумел отыграться и победил 2:1. Сам Артём провёл на поле 65 минут, после чего уступил место Педро, а потом именно бразилец поучаствовал в победной атаке. Тогда Карпукас ещё не выглядел незаменимым, зато становилось понятно, что Семак получил возможность менять структуру полузащиты прямо по ходу матчей.

Карпукас даёт то, чего не хватает Венделу и Барриосу

В октябре Максим Глушенков неожиданно признался, что «Зениту» давно не хватало футболиста с качествами Карпукаса. По словам нападающего, новый партнёр умеет своевременно находить передачей игроков между линиями, благодаря чему атаки становятся разнообразнее. Сергей Семак согласился с оценкой Глушенкова и подробно объяснил, зачем клубу понадобился ещё один центральный полузащитник. Вендела тренер назвал одним из лучших футболистов в переходных фазах. Бразилец великолепно обращается с мячом на скорости, способен самостоятельно протащить его через полполя и оставить защитников за спиной. Барриос, напротив, отвечает прежде всего за разрушение атак. А Карпукас предлагает то, чего нет у обоих, — умение находить партнёров тонкими передачами вперёд.

Вильмар Барриос https://t.me/fczenit

Разница заметна и по статистике. По данным, приведённым «Чемпионатом» перед 14-м туром, Карпукас выполнял почти 10 передач в последнюю треть поля за 90 минут, тогда как Вендел в начале сезона — около 7. Россиянин чаще пытается обострить игру пасом, не ограничиваясь простым переводом мяча на фланг. При этом новичок вполне справляется с привычной для опорника черновой работой. За первый месяц в «Зените» он выиграл 70% единоборств и выполнил 90% точных передач, свидетельствует статистика РУСТАТ. В прошлом сезоне за «Локомотив» соответствующие показатели составляли 57% и 84%. Конечно, на такой небольшой дистанции цифры могут заметно колебаться, но привыкнуть к новой команде Артёму удалось удивительно быстро.

В «Локомотиве» Карпукас чаще действовал ближе к собственной обороне и отвечал за продвижение мяча на первых этапах атак. Особенно полезными были его передачи Алексею Батракову, который находил свободные зоны между полузащитой и защитой соперника, а теперь похожие комбинации возникают с Глушенковым. Сам Карпукас ещё в сентябре рассказывал, что прекрасно сыгрался с Максимом ещё в Москве. Они знают, кто и когда должен открываться, поэтому футболистам не потребовалось много времени на восстановление привычных взаимодействий. Неудивительно, что именно эта связка стала одной из самых заметных в последних матчах «Зенита».

Карпукас с мячом https://t.me/fczenit

У трансфера есть и дополнительное стратегическое преимущество — с сезона-2026/27 в РПЛ разрешено одновременно выпускать не больше 7 легионеров вместо прежних 8. Для команды с большим количеством иностранцев российский паспорт Карпукаса имеет особую ценность. Семак может сохранить сильную атакующую группу из бразильцев, не жертвуя качеством игры в центре поля.

Три результативные передачи и гол. Карпукас неожиданно стал созидателем

17 октября «Зенит» с трудом обыграл «Ахмат» (3:2), а Карпукас поучаствовал сразу в 2 голевых атаках. Сначала после его передачи Глушенков угодил в штангу, а отскок привёл к автоголу Арсена Адамова. Позднее россиянин разрезал оборону грозненцев тонким пасом между защитниками, выведя партнёра один на один с вратарём. После встречи Глушенков особенно выделил игру Карпукаса, а несколькими днями позже Семак подтвердил, что тренерский штаб давно искал полузащитника с подобными качествами. Россиянин, кажется, перестал восприниматься просто как подмена травмированному Венделу. С каждым матчем Карпукас всё увереннее участвовал в развитии атак и начал набирать результативные баллы.

Игроки «Зенита» празднуют гол https://t.me/fczenit

2 ноября в Самаре Карпукас наконец забил сам. «Зенит» вёл 2:0 благодаря дублю Александра Соболева, когда на 73-й минуте Глушенков получил мяч возле штрафной и после комбинации с нападающим покатил его Артёму, тот набежал из глубины и в касание пробил низом мимо Никиты Кокарева. Гол стал для полузащитника первым после переезда в Петербург, а гости разгромили «Крылья Советов» со счётом 3:0. Россиянин поучаствовал и во втором голе Соболева, отправив передачу вперёд после перехвата Педро. Затем мяч через Глушенкова вновь оказался у форварда, который пробил в ближний угол. Хотя победа досталась «Зениту» без особенных трудностей, именно взаимодействие Карпукаса с российскими игроками атаки оказалось одним из главных достоинств команды.

В следующем туре против «Ростова» полузащитник добавил к личной статистике очередной голевой пас. На 58-й минуте Карпукас своевременно нашёл Луиса Энрике перед штрафной, а бразилец обводящим ударом отправил мяч в девятку. Для Артёма эта передача стала 3-й результативной в чемпионате — всего за несколько недель он почти повторил собственные показатели по голам и ассистам за предыдущий сезон.

Луис Энрике https://t.me/fczenit

Хорошие последние результаты «Зенита» нельзя объяснять исключительно появлением Карпукаса. В отсутствие Вендела у команды заметно изменилась и атакующая линия. С 6-го тура в основе закрепился Луис Энрике, который прежде чаще начинал встречи на скамейке, а Джон Джон постепенно потерял место в основе. Семак сумел одновременно задействовать Глушенкова, Педро, Энрике и Соболева, а Карпукас помогал снабжать их передачами из глубины. Россиянин не требует много касаний, чтобы продвинуть мяч к штрафной, поэтому атакующие футболисты получают больше свободы для перемещений. Глушенков и Соболев к ноябрю забили по 10 мячей в РПЛ, Педро оставался главным ассистентом команды с 6 голевыми передачами. Все они находились в хорошем состоянии, и возвращение Вендела грозило нарушить налаженные взаимодействия.

Семак попробовал выпустить всех троих. Пока что эксперимент не сработал

Перед ноябрьской паузой Вендел практически восстановился после травмы. В конце октября он появился на несколько минут против махачкалинского «Динамо», но затем полностью просидел встречу с «Крыльями Советов» на скамейке. Семак объяснял осторожность тем, что бразилец ещё не готов выдерживать серьёзные нагрузки, особенно в холодную погоду. 8 ноября в матче с «Ростовом» тренер всё-таки решился предоставить ему больше игрового времени: на 63-й минуте Вендел заменил Густаво Мантуана, а одновременно Игорь Дивеев вышел вместо Александра Соболева. Кевин Андраде переместился на правый фланг обороны, а в центре поля впервые одновременно оказались Барриос, Вендел и Карпукас.

Сергей Семак https://t.me/fczenit

Петербуржцы в тот момент вели 2:1, но после перестановок практически перестали тревожить Артёма Петрова. Во втором тайме они нанесли всего 3 удара, причём ни одного из штрафной площади. Ростовчане постепенно перехватили инициативу, а на 83-й минуте Иван Комаров сравнял счёт. После игры Семак признал, что команда потеряла остроту в атаке, а сочетание трёх центральных полузащитников не рассматривает как перспективный основной вариант. Тренер объяснил эксперимент необходимостью дать Венделу игровую практику, но пока не видит смысла постоянно использовать его вместе с Карпукасом и Барриосом.

Конечно, винить бразильца в потерянных очках было бы странно. Он только восстанавливается после длительного отсутствия, а оба пропущенных мяча стали следствием ошибок в обороне. Однако матч показал, что попытка уместить всех сильных полузащитников в одном составе далеко не обязательно сделает «Зенит» опаснее. Особенно если ради этого приходится убирать с поля одного из атакующих игроков. Самым очевидным решением остаётся возвращение Вендела на привычное место рядом с Барриосом. Колумбиец до сих пор выходил в стартовом составе каждого матча чемпионата, а их взаимодействие с бразильцем проверено несколькими сезонами. При таком варианте Карпукас отправится на скамейку, хотя именно с ним команда выиграла большую часть осенних встреч.

Другой сценарий — использовать россиянина рядом с Венделом, а Барриоса постепенно перевести в ротацию. Для матчей против соперников, которые глубоко обороняются, такое сочетание может оказаться даже интереснее. Карпукас способен быстро доставлять мяч в последнюю треть поля, а Вендел — разгонять атаки на скорости. Но колумбиец по-прежнему остаётся главным разрушителем «Зенита», и без него команде может не хватать надёжности при потерях. Есть и третий вариант: оставить всё как есть, а Вендела постепенно возвращать через замены. После 2 месяцев без полноценной игровой практики бразильцу всё равно потребуется время, чтобы восстановить прежние кондиции. А Карпукас пока не даёт тренеру серьёзных поводов убирать его из основы.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров «Зенит» набрал 31 очко и лидирует в РПЛ, хотя московское «Динамо» уже догнало петербуржцев. 21 ноября команду Семака ждёт выезд к «Рубину», затем встречи с ЦСКА и «Балтикой». Именно на этом отрезке тренеру придётся определить оптимальное сочетание в центре поля перед зимней паузой. Ещё летом Карпукас переезжал в Петербург с очевидным риском надолго застрять за спинами Вендела и Барриоса. Теперь уже бразильцу придётся доказывать, что он заслуживает вернуться в стартовый состав. За два месяца россиянин успел стать важным участником атак, принести команде несколько побед и показать, что «Зенит» способен обходиться без своего многолетнего лидера. Теперь главное для Семака — не разрушить удачное сочетание ради возвращения прежней иерархии. Особенно теперь, когда любая осечка может стоить «Зениту» первого места.