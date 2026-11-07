«Краснодар» после успешного начала нового сезона к 13-му туру РПЛ опустился на пятое место. В чём причины неудач «быков» и насколько прочны позиции Мурада Мусаева на посту главного тренера — в материале LiveSport.Ru.

Слишком быстро запрягли

«Краснодар» за последние три года приучил болельщиков к борьбе за самые высокие места: одно чемпионство и два вице-чемпионства делают своё дело. Поэтому уверенное начало сезона-2026/27 в исполнении «быков» — шесть побед в первых шести турах чемпионата России — конечно, поразило, но глобально не воспринималось как что-то из ряда вон выходящее.

Победной серией подопечные Мурада Мусаева не только обновили клубный рекорд, но и сделали серьёзную заявку на чемпионство. За последние 30 лет трём из четырёх команд, начавших чемпионат с шести побед, удавалось завершить сезон с золотыми медалями на шее — «Рубину» в 2008 г., «Зениту» в 2014/15 гг., ЦСКА в 2015/16 гг. Но сейчас, по прошествии 13 туров «Краснодар» ближе к тому, чтобы последовать примеру московского «Динамо», которое окончило сезон-1995 на пятой строчке.

У «Краснодара» всё пошло не так в матче 7-го тура против «Крыльев Советов» (2:2). «Быки» уже к 17-й минуте завладели преимуществом в два мяча. Но самарцы не сдались и во втором тайме свели матч к ничейному результату.

Та встреча дала старт 7-матчевой безвыигрышной серии (5 ничьих и 2 поражения), которая продолжается до сих пор. Для «Краснодара» подобное выступление стало повторением клубного уже антирекорда — в последний раз 7 встреч без побед подряд в РПЛ «быки» проводили в 2011 году.

ФК «Краснодар» globallookpress.com

В итоге «Краснодар» разбазарил весь очковый запас, заработанный за первые шесть туров. На тот момент у чёрно-зелёных в активе было 18 очков, а отрыв от идущего вторым «Спартака» составлял 5 очков. Следующие 7 матчей принесли им всего 5 баллов — хуже на этом отрезке выступили лишь «Факел» и махачкалинское «Динамо», которые получили по 4 балла. Теперь «быки» отстают от лидирующего «Зенита» на 7 очков. В принципе этот гандикап отыгрываем, что сам «Краснодар» и показал (правда, с противоположной стороны). Но считать его нормальным никакой топ-клуб не может.

Кадровый голод

Такой контраст между двумя отрезками сезона в исполнении «Краснодара» удивляет. Хотя его текущее положение в турнирной таблице не сильно отличается от предсезонных ожиданий экспертов относительно выступления чёрно-зелёных.

Многие предсказывали им падение результатов в сезоне-2026/27. Для таких прогнозов имелась значимая предпосылка — уход Эдуарда Сперцяна. Так просто компенсировать уход многолетнего лидера команды, который последние годы удерживал звание лучшего полузащитника чемпионата, нельзя. Кроме того, «Краснодар» понёс потери ещё двух игроков основного состава — вингер Виктор Са отказался от продления контракта и отправился на родину, а защитник Диего Коста давно хотел уехать из России и добился перехода на правах аренды в ПАОК.

Диего Коста fckrasnodar.ru

Не стоит забывать про Джованни Гонсалеса, который также покинул клуб по семейным обстоятельствам. Но расставание с крайним защитником хотя бы удалось компенсировать подписанием Ильи Вахании из «Ростова». Ещё одним летним трансфером, с которым «Краснодар» угадал, стало приобретение Кристиана. Другие же новички вряд ли усилили команду:

нападающий Дмитрий Воробьёв, за которого заплатили 7,3 млн евро, а он в чемпионате пока отметился только тремя ассистами;

полузащитник Даниил Уткин, который перед возвращением в «Краснодар» выступал в Первой лиге за московское «Торпедо»;

полузащитник Магомед Оздоев, которого в 34 года можно рассматривать только как игрока способного выйти на замену;

защитник Майсон Родригес, которого купили за 3,9 млн евро, но в РПЛ по сей день он провёл лишь два матча.

Прошлогодние подписания «Краснодара» тоже вызывают вопросы. Футбольные баталии не дают забыть, что Хуан Боселли и Валентин Пальцев раньше защищали цвета команд второй восьмёрки РПЛ, а медленная и неуверенная игра Жубала нередко губительно сказывается на обороне «быков». Таким образом, средний уровень команды точно не вырос. Да и давняя проблема — короткая скамейка — никуда не делась. Любое повреждение или дисквалификация становится критичным.

Конечно, нам не хватает двух сильных игроков под основу. Не все трансферы удалось сделать в трансферное окно. Были близки к нескольким игрокам группы атаки в летнее трансферное окно, но не получилось. Мурад Мусаев главный тренер ФК «Краснодар»

Ситуацию усугубила травма Никиты Кривцова. В 24-летнем полузащитнике видели главного сменщика покинувшего «Краснодар» Сперцяна. И в первых матчах сезона Никита оправдывал возложенные на него ожидания. Но серьёзная травма (разрыв сухожилия) вывела футболиста из строя на полгода, а «Краснодар» оставила с дырой в центре поля.

Мусаев пытался залатать её с помощью Воробьёва. Но «десятка» — это позиция, требующая от футболиста быть более тонким, чем обычно бывают центрфорварды. Кристиан из-за ушиба был месяц недоступен тренерскому штабу, а вариант с недостаточно быстрым Уткиным, который привык действовать глубже, тоже вряд ли подойдёт.

Нашли крайнего?

За качественные и количественные недостатки состава стоит журить, прежде всего, клубный менеджмент. Однако фразу «выигрывает команда, проигрывает тренер» ещё никто не отменял. Поэтому Мурад Мусаев при таких результатах естественно находится под огнём критики.

Тренеры, в первую очередь, отвечают за настрой, с которым команда выходит на поле и проводит матчи. Казалось, победная серия в начале сезона добавила чёрно-зелёным самоуверенности, что сыграло плохую шутку. Впоследствии Мусаев не раз говорил, что проводятся серьёзные разговоры «и все вместе, и отдельно, индивидуально, и по группам». Однако после ряда неудач на первый план вышла психология: стала давить ответственность, которая мешала играть уверенно, без боязни ошибиться.

Отсутствие профильной «десятки» можно было бы компенсировать некоторыми тактическими перестроениями. Однако «Краснодар» продолжает играть по прежней растасовке. Получается, имеющийся состав подгоняется под тренерское задание, а не тренеры исходят из сильных сторон подопечных и соответствующим образом выстраивают игру.

Мурад Мусаев globallookpress.com

Ещё одна претензия, которую болельщики предъявляют Мураду Олеговичу — минимальное привлечение в состав молодых игроков. Такое замечание бывшему наставнику молодёжной команды, который сейчас возглавляет команду, располагающую чуть ли не лучшей академией в стране, более чем обосновано. Тем более, в условиях пресловутой короткой скамейки молодёжь — единственная возможность проводить ротацию.

Это недовольство довольно-таки спорной. С одной стороны, да, в чемпионате Мусаев привлёк только двух воспитанников: 19-летнего защитника Артёма Хмарина (на 8 минут) и 18-летнего полузащитника Ефима Буркина (на 45 минут). Однако во встречах Кубка России и количество молодых футболистов, и их игровое время значительно больше. При этом команда за тур до конца группового этапа обеспечила выход в следующий раунд.

Тем не менее, возникают разговоры о возможной отставке Мусаева. В частности, Александр Бубнов считает, что матч с ЦСКА в 14-м туре РПЛ для 42-летнего специалиста станет матчем смерти, потому что в случае ничьи или поражения ему грозит увольнение. Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что уже бы менял тренера: «Похоже, он не понимает, что делать».

Подливают масла в огонь инсайды, согласно которым «Краснодар» из-за затяжного кризиса команды рассматривают возможность отставки Мурада Мусаева. А его уже сватают в «Сабах», который готовится к потенциальному отъезду собственного рулевого Валдаса Дамбраускаса.

Если не Мусаев, то кто?

Несмотря на все слухи, Мусаев сохраняет пост. Что, впрочем, не вечно — при усугублении ситуации не исключены кадровые изменения. И СМИ уже назвали претендента на пост главного тренера «Краснодара».

Александр Сторожук fckrasnodar.ru

По информации «РБ Спорт», Сергей Галицкий находится на связи с Александром Сторожуком. Очень вовремя московское «Торпедо» несколько дней назад объявило об уходе 45-летнего специалиста по соглашению сторон. И это при том, что чёрно-белые в Первой лиге за 16 матчей набрали 29 очков и располагались на четвёртой строчке. Однако стоит понимать, что «Торпедо» — специфическая организация: если с Леонидом Соболевым не сложились отношения, то долго продержаться в клубе не удастся. И даже звание лучшего тренера октября в Первой лиге не спасёт.

«Краснодар» же Сторожук считает «родным домом»: в 2019-2022 гг. работал в системе клуба и даже возглавлял основную команду. Однако каких-то значимых достижений при самостоятельной работе (в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Торпедо») Александр Александрович не добился.

Кто ещё способен возглавить «Краснодар» в случае отставки Мусаева? Галицкий может пойти по проторенной дорожке и поднять тренера из молодёжки. Сейчас её возглавляет Азим Фатуллаев, которого Сергей Николаевич знает хорошо — тренер трудится в академии с 2021 года.

На тренерском рынке сейчас свободным остаётся Леонид Слуцкий, который пару лет уже получал предложение от «Краснодара», но ответил на него отказом. Не передумал ли? А вот кто сразу согласится, так это Франк Артига, который недавно покинул «Рубин». Его агент Дмитрий Селюк уже посоветовал присмотреться к испанскому специалисту. Хотя все эти разговоры пока носят гипотетический характер.