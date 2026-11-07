8 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Ленинградец». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» занимает 16-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 16 матчах: 5 побед, 5 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: команда из Волгограда на домашней арене сыграла вничью с «Уфой» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: волгоградский коллектив не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. «Ротор» сыграл также вничью с московским «Торпедо» (1:1) и «Волгой» (2:2), а также проиграл «Сочи» (0:1).
«Ленинградец»
Турнирное положение: «Ленинградец» в Первой лиге расположился на 13-й строчке, набрав 17 очков: 4 победы, 5 ничьих и 7 поражений.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Ленинградец» одержал победу над командой «Енисей» (3:0). Затем команда проиграла в Кубке России, уступив в серии пенальти клубу СКА-Хабаровск (1:1, 3:4 — в серии пенальти).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах команда из Ленинградской области одержала победу над клубом «Луки-Энергия» (2:0), проиграла «Спартаку» из Костромы (0:2) и сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1).
Статистика для ставок
- «Ротор» занимает 16-е место в чемпионате России
- «Ленинградец» занимает 13-е место в чемпионате России
- В 2024 команды сыграли вничью между собой в товарищеском матче (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ротора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.20. На победу команды «Ленинградец» — 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.88.
Прогноз: «Ротор» не может одержать победу в четвёртом матче подряд, у клуба «Ленинградец» появилась возможность набрать очки в предстоящей игре против волгоградской команды.
Ставка: Фора команды «Ленинградец» (+1) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В среднем за матч футболисты команд «Ротор» и «Ленинградец» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.