«Факел» и московское «Динамо» играют в Воронеже в 14-м туре РПЛ. Команды находятся на противоположных концах таблицы: хозяева замыкают чемпионат с шестью очками и уже на пять баллов отстают от зоны стыков, тогда как бело-голубые идут вторыми с 28 очками, всего в двух очках от «Зенита». Поэтому победа позволит команде Сандро Шварца как минимум временно подняться на первое место, а для «Факела» практически каждый следующий тур напрямую связан с борьбой за выживание.

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08' Рикардо попал в крестовину ударом головой! Бителло отлично навешивал с угла поля, только что откровенно повезло хозяевам.

07' Рубенс на газоне – нужна помозь врачей игроку «Динамо».

06' Артур с левого фланга простреливал в штрафную «Факела», а Тодорович выбил мяч на угловой на дальней штанге.

04' Тодорович отдал перспективный пас на Кокшарова по левому флангу, но прострел с левой ноги не получился у нападающего.

03' ГОООООООЛ! «Динамо» впереди! Фомин подключился к атаке, получил мяч на линии штрафной и с левой отправил его в дальний угол с небольшим рикошетом. 0:1, отличный старт от гостей.

01' «Факел» разыграл с центра поля, поехали!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 35% Владение мячом 65% 1 Офсайды 0

До матча

13:57 Команды выходят на поле стадиона в Воронеже! Там сегодня около 2 градусов — и погода, кажется, сказывается на качестве газона.

13:50 Арбитр Матвей Заика назначен главным на сегодняшний матч. Ассистентами судьи выступят Варанцо Петросян и Алексей Ермилов. Резервный судья — Михаил Плиско. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Сергей Чебан.

13:45 В чемпионатах страны команды играли 18 раз: восемь побед одержало «Динамо», четыре — «Факел», еще шесть матчей завершились вничью. Однако непосредственно в Воронеже москвичам в последние годы было тяжело, и до нынешнего сезона бело-голубые не выигрывали здесь четыре встречи подряд. В августе эта серия все-таки прервалась, но победа получилась максимально трудной. Команды встретились в Воронеже в Кубке России, и «Динамо» выиграло 1:0 только благодаря автоголу Игоря Юрганова на последних минутах.

13:40 Для «Факела» ключевой задачей, наоборот, станет не допустить быстрый первый гол. Команда Биджиева вряд ли захочет раскрываться, но этот план работает только при равном счете. Если «Динамо» забьет в первой половине встречи, хозяевам придется отходить от привычной осторожности, а именно в свободном пространстве скорость Тюкавина и Гладышева становится значительно опаснее.

13:35 В атаке многое снова будет зависеть от Тюкавина и игроков под ним. Рядом у «Динамо» есть Битело, Ярослав Гладышев и Артур Гомес, а Фомин способен подключаться второй волной. Против глубокой обороны «Факела» особенно важным станет качество передач между линиями: если гости будут слишком медленно двигать мяч поперек поля, хозяева смогут достаточно комфортно удерживать компактность

13:25 А это — стартовый состав московского «Динамо: Лунёв, Касерес, Фернандес, Рубенс, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

13:20 "Факел" начнёт матч в таком составе: Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачёв, Тодорович, Ковалёв, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

13:15 При этом даже победы на выезде чаще получаются трудовыми. Почти во всех таких матчах москвичи выигрывали с разницей в один мяч, исключением стал только разгром "Ростова" 3:0. Поэтому разрыв между командами в таблице сам по себе вряд ли означает простой сценарий. "Динамо" уже сталкивалось с тем, что против низкого блока на чужом поле ему требуется много времени для создания действительно чистых моментов.

13:10 Особенно важно, что после двух поражений команда снова сыграла на ноль. Шварц после матча с "Ахматом" отдельно отметил интенсивность и количество созданных моментов, а теперь от москвичей требуется перенести этот уровень на выезд, где в нынешнем сезоне результаты заметно менее стабильны. Из девяти выездных официальных матчей "Динамо" выиграло пять, но четыре раза проиграло.

13:05 У "Динамо" настроение значительно спокойнее. Длинная победная серия москвичей прервалась неожиданным поражением 1:3 от "Акрона", после чего команда еще и уступила "Краснодару" 1:2 в Кубке России, однако Шварцу удалось быстро остановить спад. В прошлом туре бело-голубые уверенно победили "Ахмат" 2:0, Даниил Фомин оформил гол и передачу, а Константин Тюкавин забил 69-й мяч за клуб и приблизился к десятке лучших бомбардиров в истории "Динамо".

13:00 Пока логичнее ждать от "Факела" именно максимально плотной структуры. В прошлом сезоне махачкалинское "Динамо" Биджиева тоже строило игру прежде всего от обороны, а в нынешней ситуации у тренера просто нет времени на серьезную перестройку. Против одного из лидеров РПЛ это выглядит наиболее естественным вариантом: пять защитников, насыщенный центр и ставка на длинные передачи, стандарты и редкие переходы после отбора.

12:55 Главная проблема нового тренера очевидна еще до первого матча — "Факел" почти не забивает. За 13 туров у команды всего восемь голов, это худший результат в лиге с заметным отрывом, причем ни один футболист пока не отличился больше одного раза. С учетом Кубка воронежцы не забивают уже три матча подряд, а сухая серия приблизилась к 300 минутам. Поэтому Биджиеву предстоит одновременно сохранить привычную для его команд осторожность и каким-то образом добавить угрозы впереди.

12:50 Воронежцы подходят к встрече с очередной тренерской перестройкой. Олег Василенко покинул команду после десятого тура, после чего при Алексее Ребко "Факел" неожиданно выдал короткий всплеск: сначала победил "Крылья Советов" 2:1 в чемпионате, затем обыграл "Краснодар" 2:0 в Кубке России. Однако эффект быстро закончился — в РПЛ последовали поражения 0:1 от "Родины" и "Рубина", а теперь задачу по спасению команды доверили Хасанби Биджиеву. Матч с "Динамо" станет для него первым во главе воронежцев.