7 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
«Факел»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона.
При этом «Факел» набрал всего шесть очков. Команда забила восемь мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив кризисному «Рубину» — 0:1.
До того «Факел» в Кубке страны в серии пенальти одолел «Ахмат», а вот несколько ранее проиграл «Родине» — 0:1. Воронежцы не забивали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Факел» намерен во что бы то ни стало выбраться из зоны вылета, для чего на тренерском мостике появился опытный Хасанби Биджиев.
При этом «Факел» в нынешнем чемпионате еще не побеждал в родных стенах. Более того, в семи поединках в Воронеже команда забила всего три мяча. А вот динамовцев «факелоны» не обыгрывают уже три с половиной года. Сумеет ли Биджиев настроить команду на бой с одним из лидеров?
Команде срочно нужно побеждать, ведь воронежцы увязли на дне таблицы. Вот только как решить пресловутые проблемы с реализацией?!
«Динамо»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Динамо» всего на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела одолеть кризисный «Ахмат» — 2:0.
До того «Динамо» в Кубке страны уступило «Краснодару» — 1:2, а вот чуть раньше было бито еще и скромным «Акроном» — 1:3. Динамовцы в шести выездных матчах набрали девять очков.
Состояние команды: «Динамо» все мечтает о чемпионстве, и в этом сезоне имеет все шансы побороться за золотые медали.
При этом «Динамо» в текущем чемпионате уступило трижды. Зато Константин Тюкавин забил уже шесть мячей. От настроения лидера в игре динамовцев зависит если не все, то очень многое. Ну и терять очки в матчах с аутсайдерами москвичам никак нельзя. Например, как недавно с «Акроном».
Нет сомнений, что команда Сандро Шварца извлечет уроки из последних неудач. К тому же в составе команды немало ярких атакующих игроков плюс Виктор Окишор.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа «Факела» — в 5.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.91 и 2.04.
Прогноз: «Динамо» борется за самые высокие места, да и «Факел» не забивал в трех последних поединках.
Ставка: Победа «Динамо» в 1-м тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.09.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Факел» в среднем забивает меньше одного мяча за матч
- «Динамо» в среднем забивает более одного мяча за матч
- «Факел» еще не побеждал в родных стенах
- Динамовцы уже три с половиной года не проигрывают «Факелу»
- Москвичи в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника