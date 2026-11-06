7 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

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«Факел»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона.

При этом «Факел» набрал всего шесть очков. Команда забила восемь мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив кризисному «Рубину» — 0:1.

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До того «Факел» в Кубке страны в серии пенальти одолел «Ахмат», а вот несколько ранее проиграл «Родине» — 0:1. Воронежцы не забивали в трех последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Факел» намерен во что бы то ни стало выбраться из зоны вылета, для чего на тренерском мостике появился опытный Хасанби Биджиев.

При этом «Факел» в нынешнем чемпионате еще не побеждал в родных стенах. Более того, в семи поединках в Воронеже команда забила всего три мяча. А вот динамовцев «факелоны» не обыгрывают уже три с половиной года. Сумеет ли Биджиев настроить команду на бой с одним из лидеров?

Команде срочно нужно побеждать, ведь воронежцы увязли на дне таблицы. Вот только как решить пресловутые проблемы с реализацией?!

«Динамо»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Динамо» всего на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела одолеть кризисный «Ахмат» — 2:0.

До того «Динамо» в Кубке страны уступило «Краснодару» — 1:2, а вот чуть раньше было бито еще и скромным «Акроном» — 1:3. Динамовцы в шести выездных матчах набрали девять очков.

Состояние команды: «Динамо» все мечтает о чемпионстве, и в этом сезоне имеет все шансы побороться за золотые медали.

При этом «Динамо» в текущем чемпионате уступило трижды. Зато Константин Тюкавин забил уже шесть мячей. От настроения лидера в игре динамовцев зависит если не все, то очень многое. Ну и терять очки в матчах с аутсайдерами москвичам никак нельзя. Например, как недавно с «Акроном».

Нет сомнений, что команда Сандро Шварца извлечет уроки из последних неудач. К тому же в составе команды немало ярких атакующих игроков плюс Виктор Окишор.

На что ставят в матче Факел — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Динамо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа «Факела» — в 5.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.91 и 2.04.

Прогноз: «Динамо» борется за самые высокие места, да и «Факел» не забивал в трех последних поединках.

2.19 Победа «Динамо» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Факел» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Динамо» в 1-м тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.09 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.09 на матч «Факел» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 2090₽, общая выплата — 3090₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.09.

Пять причин, почему ставка зайдёт