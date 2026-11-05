За кем останется битва на дне?

прогноз на матч в борьбе за выживание в итальянской Серии А, ставка за 2.10

6 ноября в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» после 10-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет лишь три очка в своем активе.

Команда занимает последнюю, 20-ю строчку с отставанием в пять пунктов от безопасной 17-й позиции и в два балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Комо» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Интера» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Венеция» проиграла

С такой формой у хозяев немного шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, но соперник явно не класснее, чтобы не надеяться на успех.

Ричи Саградо и Акор Адамс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после 10-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет пять баллов в своем активе.

Команда занимает 19-ю строчку, что также в зоне понижения в классе (18-20-я позиции), с отставанием три очка от безопасного 17-го места.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах разгромно проиграл «Роме» (2:5).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб набрал только один балл, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, восемь из которых были официальными, «Удинезе» проиграл семь раз при двух ничьих.

Такие результаты ставят под сомнение шансы гостей не то, что на победу, а даже на ничью, тем более что игра состоится на поле их соперника.

Юрген Эккеленкамп — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

На что ставят в матче Венеция — Удинезе Букмекерские коэффициенты на матч Венеция — Удинезе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Венеция» проиграла

в четырех последних матчах «Венеции» забивали меньше трех голов

в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.60, выигрыш «Удинезе» — в 3.14.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше трёх мячей. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.10 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Венеция» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних поединков «Удинезе».

2.25 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Венеция» — «Удинезе» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.25.