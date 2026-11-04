прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.02

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций сербская «Црвена Звезда» будет принимать «Интер» из Андорры. Игра пройдет в Белграде 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Црвена Звезда»

Турнирное положение: сербский клуб в Лиге конференций занимает 22-е место, набрав всего одно очко после двух сыгранных матчей.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций «Црвена Звезда» на выезде проиграла швейцарскому «Лугано» (2:3). В следующей игре клуб из Белграда сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

В 14-м туре чемпионата Сербии «Црвена Звезда» переиграла команду «Мачва» (4:2). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает первое место, набрав 40 очков.

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: сербский клуб не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, одержав четыре победы и сыграв одну встречу вничью. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 17 голов и пропустила 6 мячей.

«Интер»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Интер Эскальдес» занимает 35-е место, не набрав очков после матчей двух туров.

Последние матчи: в стартовой игре еврокубка клуб из Андорры на выезде проиграл шведскому «Мьёльбю» (0:2). Затем последовало поражение в матче против румынской команды «Университатя Крайова» (1:3). В седьмом туре чемпионата Андорры «Интер» сыграл вничью с командой «Пенья» (0:0). В турнирной таблице команда занимает второе место, набрав 15 очков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Интер Эскальдес» одержал одну победу, в двух играх сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение. Клуб из Андорры в этих встречах забил 6 мячей и пропустил 8 голов.

Статистика для ставок

«Интер» занимает 35-е место в Лиге конференций

«Црвена Звезда» занимает 22-е место в Лиге конференций

«Црвена Звезда» и «Интер» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Црвены Звезды» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 11.50. На победу «Интера» — 33.00.

ТБ 4 и ТМ 4 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Црвена Звезда» — явный фаворит пары, у клуба из Андорры могут возникнуть проблемы в обороне, ожидаем, что сербы добьются победы.

2.02 Фора «Црвены Звезды» (-3) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Црвена Звезда» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Фора «Црвены Звезды» (-3) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Црвена Звезда» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.15.