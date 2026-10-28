В ближайшие дни погодные условия для проведения матчей чемпионата и Кубка России значительно ухудшатся: придут заморозки, подует пронизывающий ветер, пойдут снегопады. В это время актуальным в среде футбольных болельщиков становится вопрос — почему в России только один стадион с раздвижной крышей? Ответы приведены в материале LiveSport.Ru.

Единственный в своём роде

С 2011 года футбольный сезон в России проводится по системе «осень-весна», а к чемпионату мира 2018 года в нашей стране построили дюжину новых стадионов. Вроде бы всё должно было сложиться как дважды два. Но как ни странно, раздвижная крыша, позволяющая проводить матчи в любое время года, предусмотрена только на одной арене.

«Счастливчиками» стали болельщики «Зенита». Им, правда, пришлось ждать целых десять лет, пока клуб не обзавёлся новым домом на Крестовском острове вместо стадиона имени С. М. Кирова. Проект 2006 года за авторством японского архитектора Кисё Курокавы изначально включал идею раздвижной крыши в связке с выкатным полем. Всё-таки Санкт-Петербург — самый северный город-миллионник в мире, который в середине 2000-х гг. вместе с «Зенитом» получил значительную финансовую поддержку со стороны «Газпрома».

На то, чтобы отгородить собравшихся внутри от ненастной погоды, достаточно 40 минут. Поэтому даже летом редко можно увидеть из Санкт-Петербурга матчи, проходящие под дождём. А зиму крыша проводит в закрытом режиме.

Столичные истории

Почти в одно время с Северной столицей строительство сразу нескольких стадионов стартовало в Москве. Но ни один из них так и не приспособили для круглогодичного использования.

«Лукойл Арена» globallookpress.com

Если сине-бело-голубые получили поддержку со стороны городских властей и государственной компании, то их заклятые соперники из «Спартака» принадлежали совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну. Он, как и любой грамотный бизнесмен, который тратит собственные средства, рассчитал все расходы. По его оценкам, возведение раздвижной крыши привело бы к удвоению стоимости стадиона, а тратить такие деньги предприниматель был не готов.

Уже после того, как домашний стадион красно-белых ввели в эксплуатацию, Федун утверждал, что построить крышу можно. Но это будет связано со значительными издержками. В частности, команде предстояло бы как минимум на сезон (пока ведутся строительные работы) переехать на другой стадион. К тому же высказывались сомнения насчёт надёжности крыши при сильных снегопадах.

Новое руководство «Спартака» в лице генерального директора Олега Малышева сообщало об изучении технической возможности сооружения лёгкой крыши. Однако на «Лукойл Арене» провели только реконструкцию фасада.

«ВТБ Арена» уступила спартаковскому стадиону право принять матчи чемпионата мира 2018 года. Она является уникальным сооружением, совмещающим в себе футбольный стадион, хоккейную арену и торговый центр. Однако такой инновационный проект реализовали без раздвижной крыши.

Эту не самую принятую для болельщиков новость ещё в 2011 г. огласил руководитель проекта по строительству Андрей Перегудов. При принятии подобного решения руководствовались сразу несколькими причинами: закрытие или открытие крыши занимает до полусуток, её возведение потребует увеличения общей высоты стадиона и, естественно, дополнительных затрат. Но самым удивительным аргументом стало мнение футболистов: они якобы говорили, что больше любят играть на открытом воздухе, чем под крышей.

«ВТБ Арена» vtb-arena.com

Пару лет назад генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что крыши на «ВТБ Арене» в ближайшее время не предвидится. Во-первых, она потребует очень значительных инвестиций. Во-вторых, потребуется существенный демонтаж большего количества конструкций.

Эти факторы в 2017 г. не отпугивали президента «Локомотива» Илью Геркуса. Тогда он анонсировал начало работы по проектированию крыши для «РЖД Арены». Казалось, глава «железнодорожников» действительно сможет реализовать эти планы: в дальнейшем сообщалось о выполнении предпроектной работы, о создании эскизного проекта, о проведении оценки экономической целесообразности.

Однако после ухода Геркуса из клуба в начале 2019 г. приоритеты изменились. Изначально реконструкцию «РЖД Арены» всё-таки собирались провести — просто строительство крыши стало второстепенным вопросом. А с наступлением пандемии и введением новых антироссийских санкций речь о перестройке стадиона прекратилась.

Раздвижная крыша осталась в мечтах и у болельщиков ЦСКА. Домашний стадион красно-синих открыли в 2016 г., а за год до этого президент клуба Евгений Гинер утверждал: конструкция предполагает выдвигающуюся крышу, но её будут делать вторым этапом, «когда появятся деньги». Однако через пару лет генеральный директор Роман Бабаев раскрыл страшную правду: «Крышу построить невозможно, надо перестраивать стадион».

«ВЭБ Арена» globallookpress.com

К сожалению, без крыши остался главный стадион страны. «Лужники» в 2013 г. перед чемпионатом мира закрыли на масштабную реконструкцию, которая, по сути, означала строительство нового сооружения с прежним фасадом. Но долгожданного нововведения легендарный стадион не получил.

Крыши не будет, потому что стоимость ее возведения сопоставима со строительством нового стадиона. Около трёх миллиардов рублей будет стоить только сама крыша, это без дальнейшей её функциональной деятельности. Андрей Бочкарев руководитель департамента строительства Москвы

Такой же участи удостоился новый стадион «Торпедо», который не так давно открыли: выглядит красиво, но играть зимой не получится.

Регионы: построили, и на том спасибо!

Если уж Москва не удостоилась футбольного стадиона с раздвижной крышей, то о регионах и говорить нечего. Хотя там некоторые арены могут дать фору столичным аналогам.

В первую очередь, это касается краснодарской «Ozon Арены». Сергей Галицкий изначально не планировал строить крышу над полем, поскольку погода на Юге России позволяет играть в футбол даже в Новый год. Тем не менее, на домашней арене «быков» установлена система обогрева трибун, которая позволяет повысить температуру на несколько градусов.

«Ozon Арена» globallookpress.com

По той же причине раздвижные механизмы не предусматривались в проекте сочинского стадиона «Фишт». И даже несмотря на просьбу организаторов церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр достроить центральную часть крыши, её сохранять не стали и в рамках реконструкции к мундиалю демонтировали. В условиях высокой влажности и сейсмической активности черноморского побережья раздвижная система оказалась бы чересчур сложной и дорогостоящей.

Одним из первых современных стадионов России стала «Казань Арена», которую построили к летней Универсиаде 2013 г. По первоначальной задумке архитекторов, она должна была быть оборудована раздвижной крышей, однако со временем от этой идеи отказались. В процессе эксплуатации стадиона «Рубином» не раз обсуждалась идея строительства крыши, но дело до предметной и детальной проработки проекта не доходило.

Планировалось, что раздвижная крыша будет одним из главных преимуществ стадиона в Нижнем Новгороде. Однако в апреле 2013 г. публика узнала о принятом решении обойтись козырьком над трибунами, которых при этом оснастят новой системой обогрева.

Раздвижную крышу должен был получить и стадион в Калининграде — по аналогии с тем, как построена арена в немецком Дюссельдорфе. Но время шло, а строительные работы — не очень. В итоге из-за сильного отставания по срокам пришлось значительно упростить проект стадиона.

«Новой экономической реальностью» и просьбой сократить расходы на стадион в Ростове-на-Дону объяснили отказ от первоначального проекта, который основывался на эскизе «Казань Арены» и отличался от оригинала наличием раздвижной кровли. Так «Ростов» обзавёлся максимально типичным футбольным стадионом.

«Екатеринбург Арена» globallookpress.com

Чего нельзя сказать про «Екатеринбург Арену». Стадион как объект культурного наследия и памятник культуры регионального значения сохранил старый фасад. Но для обеспечения требуемой вместительности возвели сборно-разборные трибуны. Предполагалось, что их после чемпионата мира демонтируют, и тогда контур стадиона будет полностью закрыт.

О раздвижной крыше даже речи не было. Но раз даже временные трибуны сохранили, то о каком долгосрочном планировании можно говорить? То же самое применимо и к стадиону в Самаре, где накануне мундиаля обнаружилось, что над VIP-трибуной забыли построить козырёк.

В ближайшее время появление в России новых крупных футбольных стадионов не предвидится. А потому компанию «Газпром Арене» вряд ли кто-то пополнит. Но будем надеяться на лучшее.