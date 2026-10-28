«Спартак» и «Рубин» играют на «Лукойл Арене» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые лидируют в группе A с десятью очками, у «Оренбурга» семь, у казанцев четыре, поэтому хозяева уже находятся в очень комфортном положении перед двумя заключительными турами. Для «Рубина» ситуация заметно жёстче — команде нужно набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы подняться выше третьего места.

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:20 Главным арбитром матча назначен Данил Набока. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Евгений Буланов.

20:15 «Рубину», наоборот, выгодно максимально снизить темп и не позволить игре быстро перейти в открытый обмен атаками. При нынешней форме обороны такой сценарий почти наверняка будет в пользу хозяев, поэтому Кузьмин может начать с более компактной структуры и попытаться пережить стартовое давление. Первый кубковый матч уже показал, что казанцы способны сделать встречу со «Спартаком» вязкой, но с тех пор динамика команд резко разошлась — москвичи стали значительно увереннее дома, тогда как гости дошли до тренерской отставки.

20:10 У «Спартака» главная интрига сегодняшнего матча заключается в реакции на ЦСКА. Поражение в дерби всегда остается тяжелым фоном, но календарь практически сразу предоставляет домашний матч против соперника, которого красно-белые несколько недель назад разобрали с крупным счетом. Здесь важно не столько снова забить четыре, сколько вернуть привычную интенсивность с первых минут — именно провальное начало против армейцев фактически и решило исход дерби, хотя дальше команда выглядела значительно лучше.

20:05 Интересно, что это уже третья встреча соперников за несколько месяцев, и предыдущие две получились совершенно разными. В первом кубковом матче «Рубин» дома сумел дотянуть до серии пенальти и оказался точнее, хотя «Спартак» отыгрался после неудачного первого тайма. Зато совсем недавно в чемпионате москвичи разгромили казанцев 4:0, а Даку оформил дубль.

19:55 А «Рубин» начнёт в таком составе: Нигматуллин, Урозов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иву, Начо, Самошников, Йочич, Бабаев, Сальседо.

19:50 Стартовый состав «Спартака» на кубковый матч: Помазун, Саусь, Джику, Ву, Парада, Умяров, Сорокин, Пруцев, Маркиньос, Дмитриев, Даку.

19:45 Кузьмину приходится начинать еще и с кадровыми ограничениями. Жак Сиве не сыграет из-за дисквалификации, Илья Рожков также пропускает матч по перебору карточек, зато после травмы может вернуться Дардан Шабанхаджай. В обороне вероятно появление Жахонгира Урозова, которому не нужно беречься перед ближайшим туром чемпионата из-за дисквалификации в РПЛ. На этом фоне новый тренер вряд ли будет сразу радикально менять структуру, тем более что большую часть последних лет сам отвечал именно за работу обороны.

19:40 Главная проблема «Рубина» в последние недели заключается в том, что просели сразу обе стороны игры. В четырех октябрьских матчах команда забила всего один мяч, причем он случился уже на 93-й минуте кубковой встречи с «Оренбургом» при счете 0:4. Одновременно казанцы продолжают регулярно пропускать: в РПЛ серия без сухих матчей достигла 14 встреч, а в Кубке за четыре тура в их воротах побывало 11 мячей — худший показатель турнира наряду с «Родиной».

19:35 У «Рубина» ситуация гораздо тяжелее. Команда не выигрывает семь официальных матчей подряд, потерпела четыре поражения кряду и после 0:2 от «Крыльев Советов» рассталась с Франком Артигой. В чемпионате казанцы опустились на 11-е место, а исполняющим обязанности главного тренера как минимум до зимы стал Олег Кузьмин, который до этого семь лет работал в клубе ассистентом и впервые самостоятельно возглавил команду. Поэтому встреча в Москве становится для него одновременно дебютом и крайне сложной проверкой.

19:30 Домашняя статистика вообще остается одним из главных аргументов команды Карседо. За 23 последних матча на «Лукойл Арене» «Спартак» проиграл только дважды, оба раза «Краснодару», а при нынешнем тренере выиграл 13 из 16 встреч. Осенью красно-белые одержали здесь четыре победы подряд, причем последним соперником как раз был «Рубин», который получил 0:4 в чемпионате. После того матча сухая серия москвичей на своем поле растянулась уже более чем на 320 минут.

19:25 До дерби «Спартак» как раз набрал хороший ход — четыре победы в пяти матчах при одной ничьей, причём даже в Самаре против «Крыльев Советов» команда больше часа играла в меньшинстве и все равно была близка к победе. В Кубке результаты еще убедительнее — десять очков из двенадцати возможных и самая результативная атака Пути РПЛ со средним показателем 3,25 гола за игру. В домашних кубковых встречах красно-белые уже забили восемь мячей «Родине» и «Оренбургу» суммарно.

19:20 «Спартак» подходит к матчу после поражения 0:2 от ЦСКА в главном московском дерби, которое прервало пятиматчевую беспроигрышную серию команды Хуана Карлоса Карседо. Начало той встречи получилось для красно-белых провальным, но после двух пропущенных мячей они заметно прибавили, создали достаточно моментов для возвращения в игру и к финальному свистку превзошли соперника по большинству ключевых атакующих показателей. Итог остался неприятным, но по содержанию матч не выглядел настолько односторонним, как может показаться по счету.