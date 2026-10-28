Выстоит ли «Авангард» в Казани?

В среду, 28 октября, казанский «Ак Барс» примет омский «Аванград» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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18:40 Матч пройдёт на «Татнефть Арене» в Казани, вмещающей 8 890 зрителей.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

18:32 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Окулов, Потуральски, Долженков, Ильенко, Якупов, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Ак Барса» В контакте ХК «Ак Барс»

18:30 Стартовый состав «Ак Барса»: Арефьев, Билялов; Терехов, Бардин, Евсеев, Марченко, Миллер, Никитин, Лямкин; Денисенко, Зернов, Бывальцев, Стась, Якупов, Быков, Комков, Хмелевски, Терехов, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Саберзянов.

18:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. Обе команды одержали по 2 выездные победы, «Ак Барс» (1:2 и 2:5), а «Авангард» (1:6 и 1:2).

18:13 В составах «Ак Барса» и «Авангарда» травмированных хоккеистов нет.

18:11 В рамках минувшего тура авангардисты на гостевом льду переиграли московское «Динамо» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Майкл Маклауд.

18:08 Клуб из Казани одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В составе победителей по шайбе забросили Александер Хмелевский и Денис Комков.

18:04 В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 9-е место, набрав 18 очков.

18:02 «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 20 сыгранных матчах.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05