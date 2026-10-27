прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 октября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 20 сыгранных матчах.

Последние матчи: клуб из Казани одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В составе победителей по шайбе забросили Александер Хмелевский и Денис Комков.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: «Ак Барсу» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее команда проиграла «Трактору» (1:3), «Торпедо» (1:2 Б).

«Авангард»

Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 9-е место, набрав 18 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на гостевом льду переиграли московское «Динамо» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Майкл Маклауд.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы над «Трактором» (2:1 Б), «Автомобилистом» (4:2) и проиграл «Нефтехимику» (2:3), «Барысу» (1:5).

На что ставят в матче Ак Барс — Авангард Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — Авангард: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции

«Авангард» занимает девятое место в Восточной конференции

В этом сезоне «Ак Барс» и «Авангард» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.45.

На тотал больше 5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5 — за 1.72.

Прогноз: «Авангард» и «Ак Барс» в последней личной встрече забросили друг другу семь шайб. Ожидаем, что обе команды сыграют в результативный хоккей.

2.05 ТБ 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ак Барс» — «Авангард» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снова поразят ворота друг друга и не раз.

1.82 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Ак Барс» — «Авангард» принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.82.