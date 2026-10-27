В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 октября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Ак Барс»
Турнирное положение: «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 20 сыгранных матчах.
Последние матчи: клуб из Казани одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В составе победителей по шайбе забросили Александер Хмелевский и Денис Комков.
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: «Ак Барсу» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее команда проиграла «Трактору» (1:3), «Торпедо» (1:2 Б).
«Авангард»
Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 9-е место, набрав 18 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на гостевом льду переиграли московское «Динамо» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Майкл Маклауд.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы над «Трактором» (2:1 Б), «Автомобилистом» (4:2) и проиграл «Нефтехимику» (2:3), «Барысу» (1:5).
Статистика для ставок
- «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции
- «Авангард» занимает девятое место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Ак Барс» и «Авангард» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.45.
На тотал больше 5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5 — за 1.72.
Прогноз: «Авангард» и «Ак Барс» в последней личной встрече забросили друг другу семь шайб. Ожидаем, что обе команды сыграют в результативный хоккей.
Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снова поразят ворота друг друга и не раз.
Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.82.