прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 28 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

ЦСКА

Турнирное положение: После 19 матчей московские армейцы имеют 28 очков, с которыми занимают 2-е место на Западе. Столько же баллов у «Локомотива», опережающего ЦСКА по дополнительным показателям.

Последние матчи: В одном из последних матчей при своих трибунах ЦСКА уверенно обыграл «Нефтехимик» (4:1), однако затем потерпел два выездных поражения — от «Спартака» (0:2) и «Автомобилиста» (1:5).

В Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина сумела прервать короткую неудачную серию, одолев СКА (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Продолжительная победная серия вывела ЦСКА в лидеры Запада. Команда Никитина является лучшей в конференции по результативности и одной из лучших по надежности в обороне.

Накануне армейцы дали осечку в гостях, потерпев два поражения с общей разницей 1:7, но в домашних стенах столичный коллектив не проигрывает на протяжении пяти матчей кряду.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 8-й строчке Восточной конференции с 18 очками после 18 матчей. На 1 зачетный балл «Трактор» опережает идущую следом «Сибирь», у которой на три сыгранные встречи больше.

Последние матчи: Выезд к «Шанхайским Драконам» 14 октября принес «Трактору» крупную победу (6:2), но затем челябинцы дважды оступились: проиграли «Нефтехимику» в овертайме (2:3) и «Авангарду» по буллитам (1:2).

На домашнем льду команда Скотта Гордона вновь набрала ход. Сначала уральцы уверенно обыграли «Ак Барс» (3:1), а затем одолели «Сибирь» (2:1).

Не сыграют: Александр Рыков, Кравцов.

Состояние команды: Последние скромные успехи немного разрядили обстановку вокруг «Трактора». Но структурно челябинцы все еще далеки от ожидаемого уровня, особенно в контексте эффективности нападения.

В восьми последних матчах команда Скотта Гордона добилась только трех побед. Кроме того, лишь в одной встрече из недавних четырех уральскому коллективу удалось забить больше двух голов.

На что ставят в матче ЦСКА — Трактор Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Трактор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА победил в двух последних личных встречах

В шести из семи последних личных встреч было забито 5 и менее голов

В трех последних личных встречах на льду ЦСКА любая из команд покидала лед без забитых голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.39, победа «Трактора» — в 4.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Трактор» при редких локальных успехах по-прежнему плох. Челябинцы не всегда справляются с давлением и часто теряют шайбу. ЦСКА способен использовать эти ошибки благодаря активному прессингу и быстрым атакам.

1.93 ЦСКА победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч ЦСКА — Трактор принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ЦСКА победит с форой -1 за 1.93.

Прогноз: «Трактору» будет тяжело поддерживать высокий темп впереди против организованной защиты армейцев. Команда Игоря Никитина редко предоставляет соперникам свободу у своих ворот.

2.20 Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ЦСКА — Трактор принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 1.5 за 2.20.