прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.77

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 28 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Сент-Луис»

Турнирное положение: На 10-й строчке Западной конференции располагается «Сент-Луис» с 11 очками в 11 матчах. От замыкающего кубковую восьмерку «Сан-Хосе» команду отделяют 2 балла.

Последние матчи: Два выездных поражения подряд — от «Миннесоты» (4:5) и «Нэшвилла» (2:5) — сменились для «Сент-Луиса» домашней победой над «Виннипегом» (2:1).

Затем команда Джима Монтгомери разгромила «Вегас» (6:2), но закрепить успех не смогла. В следующем матче «Блюз» «всухую» уступили «Каролине» (0:4).

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Не сыграют: Диллон Дюбе, Адам Ехо, Росс Джонстон, Тори Круг, Алексей Торопченко, Тайлер Такер.

Состояние команды: В условиях обновления состава «Сент-Луис» безуспешно пытается добиться устойчивости. В атаке «Блюз» появилось больше вариативности, но уровень командного взаимодействия по-прежнему вызывает вопросы.

Среди претендентов на плей-офф «Сент-Луис» остается одной из самых нестабильных команд Запада. Так, в семи предыдущих матчах представители Миссури одержали четыре победы при трех поражениях.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» с 14 очками в 11 играх занимает 8-е место в Восточной конференции. Канадцы уступают «Нью-Джерси» по дополнительным показателям и опережают «Флориду», у которой столько же баллов.

Последние матчи: Выездное поражение от «Вашингтона» (4:5) «Монреаль» перебил домашней победой над «Баффало» в овертайме (4:3). Однако затем канадцы уступили «Сан-Хосе» (3:4, ОТ).

Днями ранее команда Мартена Сан-Луи отправилась на выезд и выиграла два матча подряд: сначала уверенно разобралась с «Чикаго» (4:1), а затем одолела «Виннипег» (2:1).

Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Флориан Джекаи, Ник Сузуки.

Состояние команды: Молодой состав «Монреаля» продолжает прибавлять в уверенности и классе. По своему потенциалу канадцы могут войти в число фаворитов Востока.

В семи предыдущих матчах «Монреаль» одержал пять побед и набрал 11 очков из возможных 14. В двух последних гостевых встречах команда Сан-Луи не пропускала больше одного гола.

На что ставят в матче Сент-Луис — Монреаль Букмекерские коэффициенты на матч Сент-Луис — Монреаль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сент-Луис» победил в пяти из шести последних личных встреч

В семи из восьми последних личных встреч было забито 7 и более голов

«Сент-Луис» забивал 4 и более голов в шести из семи последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.31, победа «Монреаля» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Монреаль» регулярно допускает ошибки при обороне собственных ворот, но и «Сент-Луис» не отличается надежностью в своей зоне. На этом фоне встреча обещает получиться достаточно открытой.

1.88 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Сент-Луис — Монреаль принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.88.

Прогноз: «Монреаль» сейчас увереннее распоряжается шайбой и лучше использует пространство в чужой зоне. Нестабильная оборона «Сент-Луиса» дает гостям основания рассчитывать на успех.

2.06 «Монреаль» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Сент-Луис — Монреаль позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.06.