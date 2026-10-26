прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» 28 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» с 9 очками в 13 матчах занимает 15-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Флайерз» отстают на 5 баллов.

Последние матчи: Выездное поражение от «Детройта» 16 октября (1:2) сменилось для «Филадельфии» тремя победами подряд. Дома «Флайерз» обыграли «Оттаву» (3:1) и «Колорадо» (3:2), а в гостях разобрались с «Баффало» (3:1).

И все же продлить серию до четырех матчей команда Рика Токкета не сумела: на своем льду «Флайерз» уступили «Анахайму» (4:5).

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Не сыграют: Никита Гребенкин, Трэвис Конекни, Оуэн Типпетт, Кэмерон Йорк.

Состояние команды: Затяжной кризис на старте сменился первыми признаками встряски «Филадельфии». Молодые лидеры стараются улучшить игру, но слабая результативность мешает команде выбраться из низов Востока.

В течение последних недель команда Рика Токкета выдала серию из трех побед кряду, ни разу не пропустив больше двух голов. До этого филадельфийцы потерпели девять поражений и обновили клубный антирекорд.

«Коламбус»

Турнирное положение: На последней, 16-й строчке Востока находится «Коламбус», набравший 8 очков в девяти встречах. При этом «Блю Джекетс» провели на четыре игры меньше, чем их предстоящий соперник.

Последние матчи: Домашний разгром от «Флориды» (3:7) «Коламбус» сменил победой над «Рейнджерс» в овертайме (1:0). Однако выезд к «Миннесоте» завершился очередным поражением (1:2).

Вернувшись домой, команда Рика Боунесса крупно уступила «Торонто» (2:6), зато в следующей встрече дожала «Вегас» в овертайме (2:1).

Не сыграют: Данте Фаббро, Исак Лундстрем, Иван Проворов.

Состояние команды: Перестройка при Боунессе дается «Коламбусу» непросто. Молодежь «Блю Джекетс» постепенно осваивает ведущие роли, но нехватка остроты впереди мешает предметному прогрессу.

В пяти из девяти матчей на старте сезона коллектив из Огайо остался без турнирных приобретений. Кроме того, в четырех недавних встречах «Коламбусу» не удавалось забросить больше двух шайб.

На что ставят в матче Филадельфия — Коламбус Букмекерские коэффициенты на матч Филадельфия — Коламбус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Коламбус» одержал пять побед в последних личных встречах

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Коламбус» победил на льду «Филадельфии» в трех последних матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 4.22, победа «Коламбуса» — в 2.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: «Коламбус» испытывает трудности с организацией обороны, особенно при затяжных атаках соперника. На домашнем льду «Филадельфия» может использовать эти недостатки и забрать третий победный результат на своей территории за неделю.

1.88 «Филадельфия» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Филадельфия — Коламбус принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.88.

Прогноз: Обе команды пока далеки от стабильности на дистанции, а кадровые потери ограничивают их игровые возможности. При таком раскладе противостояние может затянуться до овертайма.

4.22 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.22 на матч Филадельфия — Коламбус принесёт прибыль 3220₽, общая выплата — 4220₽

Ставка: Ничья за 4.22.