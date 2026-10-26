В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 28 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Даллас»
Турнирное положение: В 11 матчах «Даллас» заработал 15 очков и располагается на 5-й позиции Западной конференции. «Старз» уступают «Юте» всего 1 балл, имея игру в запасе.
Последние матчи: Победа над «Колорадо» по буллитам (3:2) положила начало серии успехов «Далласа». В Чикаго техасцы разгромили «Блэкхокс» (4:0), а дома справились с «Бостоном» (3:2, ОТ).
На днях команда Глена Гулуцена продолжила выигрывать на своем льду. Так, 23 октября был обыгран «Виннипег» в овертайме (3:2). Пятую победу подряд «Старз» добыли в матче с «Айлендерс» (6:3).
Не сыграют: Оскар Бак, Мэтт Дюшен, Радек Факса, Эса Линделль, Сэм Стил.
Состояние команды: После сдержанного начала сезона «Даллас» заметно прибавил. Техасцы вновь подтверждают высокий исполнительский класс и постепенно выправляют игру в атаке.
К матчу против «Девилз» команда Глена Гулуцена подходит с серией из пяти побед кряду. Но только в двух встречах на этом этапе «Старз» удалось забросить больше двух шайб.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: «Нью-Джерси» занимает 7-е место на Востоке с 14 очками в 11 встречах. Столько же баллов у идущего следом «Монреаля», который уступает «Девилз» по дополнительным показателям.
Последние матчи: Разгромив дома «Рейнджерс» 16 октября (7:1), «Нью-Джерси» потерпел гостевое поражение от «Вашингтона» (2:4). Возвращение же на свою площадку принесло победу над «Колорадо» (4:3).
Команда Шелдона Кифа продолжила домашнюю серию еще двумя успешными встречами, уверенно обыграв «Анахайм» (4:1) и «Лос-Анджелес» (3:1).
Не сыграют: Шимус Кэйси.
Состояние команды: После неровного старта «Нью-Джерси» взбодрился ментально, а по качеству игры команда Кифа временами выглядит убедительнее, чем по результатам.
В шести последних матчах «Девилз» заработали 10 очков из 12 возможных. Четыре последних победных результата были подкреплены высокой результативностью — четыре шайбы и более.
Статистика для ставок
- «Даллас» одержал три победы кряду на домашнем льду
- «Даллас» обыграл «Нью-Джерси» в трех из четырех последних матчей
- В пяти из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.27, победа «Нью-Джерси» — в 3.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.
Прогноз: «Нью-Джерси» нацелен на большой объем бросков, однако его оборона заметно проседает в плане надежности. «Даллас» дома умеет играть результативно, поэтому встреча может пройти при высоком проценте реализации.
Ставка: Тотал больше 6 за 2.06.
Прогноз: «Даллас» набрал хороший ход, но кадровые потери ограничивают глубину состава. «Нью-Джерси» превосходит техасцев по интенсивности бросковой активности и вполне способен закончить победный цикл «Старз».
Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет за 1.80.