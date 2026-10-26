В ночь с 24 на 25 октября в Абу-Даби состоялся масштабный номерной турнир UFC 333. Петр Ян и Александр Волкановски провели удачные защиты своих чемпионских поясов, Волков сделал шаг к титульнику, а Мовсар Евлоев потерпел первое поражение в карьере. Вспомним самые яркие моменты минувшего ивента

Разбор основных поединков

В рамках предварительного карда экс-чемпион лиги АСА Абубакар Вагаев провел свой дебютный поединок в средней весовой категории. Соперником российского бойца стал опытный, крепкий и неуступчивый Джейкоб Малкун.

Австралиец максимально агрессивно начал эту встречу, активно работая передней рукой и засыпая соперника плотными джебами. Вагаев отвечал опасными контратаками и успешно заблокировал попытку тейкдауна, навязав визави собственный контроль в партере.

Во втором и третьем отрезках бойцы продолжили вязкую перестрелку в стойке, где Малкун ожидаемо выбросил значительно больше ударов. Абубакар заметно устал под прессингом, но компенсировал отставание эффектными амплитудными бросками и постоянным давлением у сетки.

Все трое судей отдали победу Вагаеву со счетом 29-28, что вызвало немало споров среди экспертов и фанатов. Абубакар успешно стартовал в новом дивизионе, однако показал далеко не самое убедительное и доминирующее выступление.

Доминик Рейес globallookpress.com

Следом прошел еще один поединок в полутяжелом весе. На этот раз в клетке встретились Азамат Мурзаканов и Доминик Рейес, занимавшие седьмую и восьмую строчки в рейтинге. Российский боец выходил в октагон с намерением закрыть обидное поражение от Пауло Косты.

Мурзаканов традиционно пытался быстро сблизиться с габаритным оппонентом, чтобы донести свой фирменный сокрушительный удар. Рейес же хладнокровно отстреливался с дальней дистанции и методично разбивал переднюю ногу Азамата жесткими лоу-киками.

В середине стартового отрезка экс-претендент на пояс вовремя подловил набегавшего россиянина хай-киком. Азамат замешкался всего на секунду, после чего Рейес мгновенно уронил его мощным прямым и добил многоударной серией на настиле, заставив рефери вмешаться и остановить поединок.

Ризван Куниев против Александра Волкова globallookpress.com

В рамках основной части турнира встретились россияне Александр Волков и Ризван Куниев. Бойцы занимали вторую и седьмую строчки в рейтинге тяжеловесов. Поединок начался с активного прессинга со стороны Куниева.

Волков, в свою очередь, грамотно работал на удобной дальней дистанции и успешно блокировал агрессивные выпады оппонента. Куниев периодически взрывался опасными сериями на руках и даже донес весьма красивый и неожиданный супермен-панч.

В решающем третьем раунде полностью обессиленный Ризван попытался провести отчаянный тейкдаун, но Волков легко заблокировал проход и сам оказался сверху в партере. Александр моментально зашел за спину уставшему сопернику и едва не закрыл удушающий прием под самый гонг.

Судьи абсолютно заслуженно отдали победу Александру Волкову. «Драго» удержал вторую строчку в рейтинге тяжеловесов, в очередной раз доказав, что достоин титульника.

Рамазан Темиров (справа) globallookpress.com

В наилегчайшем дивизионе сошлись представители топ-10 Рамазан Темиров и Лонэ Кавана. Со старта встречи боец из Узбекистана заряжал всю свою мощь в каждый удар, рассчитывая быстро срубить британца на настил уже на первых минутах.

Кавана действовал прагматично и хладнокровно, много передвигался и накидывал легкие удары ради набора очков. Рамазан постоянно поддавливал оппонента к сетке, взрываясь опасными многоударными сериями по разным этажам.

В концовке стартового раунда Темиров донес до цели несколько плотных попаданий, но слишком сильно поверил в свой скорый успех. Рамазан откровенно раскрылся при очередной атаке, напрочь забыв про защиту.

Британец мгновенно нанес сокрушительный встречный апперкот, потряс Рамазана и быстро добил его у сетки. Кавана заставил замолчать всех критиков, а Темиров потерпел первое поражение в UFC.

Ян и Волкановски остались с поясами

Мераб Двалишвили и Петр Ян globallookpress.com

В со-главном событии вечера состоялась долгожданная трилогия Петра Яна и Мераба Двалишвили за пояс в легчайшем весе, принадлежавший россиянину. Начало встречи выдалось тревожным: Грузин сразу навязал сумасшедший темп, забрав первые два раунда за счет активной борьбы.

Двалишвили без остановки проходил в ноги и давил у сетки, не давая Петру пространства для привычных атак. Однако, начиная с третьего отрезка, Ян нащупал нужную дистанцию и стал жестко встречать соперника ударами по корпусу.

Петр заблокировал все последующие попытки тейкдаунов Мераба и начал буквально уничтожать его в стойке. Чемпион разбивал оппонента точнейшими комбинациями, нанеся немало урона мидл-киками, локтями и коленями.

Если на старте встречи и были какие-то сомнения, то после такой концовки все стало предельно ясно и закономерно: Ян одержал победу со счетом 48-47, поставил жирную точку в легендарном противостоянии с Мерабом и успешно защитил титул.

В рамках главного события вечера UFC 333 в титульном поединке Мовсар Евлоев встретился с доминирующим королем полулегкого дивизиона Александром Волкановски.

Стартовая пятиминутка прошла в равной борьбе, где тейкдауны россиянина успешно компенсировались боксом чемпиона. Во втором раунде многоопытный Волкановски подловил Евлоева на ошибке при очередной попытке прохода и занял выгодную позицию в партере.

Австралиец почувствовал уязвимость соперника, взвинтил скорость до предела и полностью завладел инициативой. В концовке отрезка Волкановски сбил Мовсара на настил после череды ударов и брутально забил его в гранд-энд-паунде.

Так Александр установил исторический рекорд по количеству защит пояса в полулегком весе. А Евлоев впервые за 21 бой проиграл в ММА, так и не сумев взять чемпионский пояс UFC.

Результаты остальных боев UFC 333

UFC 333 за кадром: Волков куражится, Петр Ян на характере, Евлоев после Волкановски

1. Ясмин Лусиндо в женском минимальном весе победила Николь Кальяри единогласным решением судей

2. Ноа Гугнон уступил Коди Стилу техническим нокаутом в первом раунде в легком весе

3. Даниэль Сантос в полулегком дивизионе победил Болажи Оки единогласным решением судей

4. Колби Тикнесс в легчайшем весе победил Асафа Чопурова раздельным решением судей

5. Грант Доусон в легком дивизионе победил Нурулло Алиева единогласным решением судей

6. Абус Магомедов победил Кэма Роустона сабмишеном в первом раунде в среднем весе

7. Аарон Пико в полулегком весе нокаутировал Лосена Кейту в первом раунде.