24 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 333. Представляем самые необычные варианты ставок — от победы Евлоева нокаутом до раздельного решения в бою Волкова

Вагаев не справится с борьбой Малкуна

Абубакар Вагаев только начинает свой путь в UFC и сразу поднимается в средний вес, где габариты соперников создадут ему массу проблем. В рамках восьми последних боев экс-чемпион ACA одержал 7 побед, но его функциональная подготовка в октагоне заметно просела.

Даже в поединке с Сайгидом Изагахмаевым россиянин был на грани провала во второй половине. Против мощного австралийца с черным поясом по БЖЖ ему придется невероятно тяжело. Джейкоб Малкун подберет идеальный ключ к стилю Абубакара за счет постоянной борьбы у сетки.

За 13 поединков в карьере австралиец одержал 10 побед и уже одолел по очкам Торреза Финни и Джеральда Мершарта. Вязкий стиль и превосходство в физике позволят ему доминировать на канвасе.

С учетом разницы в габаритах и выносливости Вагаеву придется провести в обороне все 15 минут. Джейкоб перебьет экс-чемпиона ACA и заберет раунды благодаря тейкдаунам. Ставка: победа Малкуна по очкам за 3.55.

Кейта нокаутирует Пико в 1-м раунде

Пико в нокауте от Мерфи globallookpress.com

Аарон Пико уже обжигался в октагоне и потерпел 4 поражения нокаутами из пяти проигрышей за карьеру. Имея в активе 14 побед (9 из которых нокаутами), американец постоянно бежит вперед, оставляя огромные бреши в защите.

В бою с Лероном Мерфи он упал на канвас уже в стартовой пятиминутке. Тем временем, Лосен Кейта собрал внушительную статистику из 17 побед в 19 встречах.

На его счету 11 финишей, а в последнем бою он брутально снес Мухаммаджона Наимова уже в 1-м раунде. Бельгиец обладает хорошей защитой от переводов и идеальным таймингом для встречного удара.

Разборки в стойке — это родная стихия Кейта. Агрессивный прессинг Пико на первых секундах станет для него ловушкой. Лосен моментально поймает американца тяжелым хуком на контратаке и победит в 1-м раунде за 4.20.

Роустон переработает Абусупьяна Магомедова

UFC 333 Обратный отсчет — Ян vs Двалишвили 3

Восходящая звезда из Австралии Кэмерон Роустон идет на впечатляющей серии из семи побед подряд (3 в UFC). В 31 год австралиец заметно моложе, свежее и быстрее 36-летнего уроженца Дагестана.

Абус Магомедов хоть и задушил Михала Олексейчука в июне, но на длинной дистанции часто просаживается по кардио. За последние 7 боев представитель Германии потерпел 3 поражения, уступив Шону Стрикленду, Кайо Борральо и Джо Пайферу. В общем, на топ-уровне не задержался.

Тем временем, Роустон тренируется в легендарном зале City Kickboxing с Адесаньей и набирает обороты. Он опасен в стойке, прекрасно защищается в партере и сам умело атакует в борьбе. В общем, разносторонний и универсальный боец.

Роустон переиграет Магомедова за счет работы коленями и локтями в клинче, поддерживая высочайший темп. Так Абусупьян станет трамплином для Кэмерона и проиграет ему по очкам за 4.10.

Крылов использует свой опыт против Яхьяева

Абдулрахман Яхъев globallookpress.com

Непобежденный полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев вышел на серию из десяти побед подряд, причем 6 последних встреч он выиграл в 1-м раунде. Однако уровень оппозиции экс-чемпиона ARES FC в UFC оставляет огромные вопросы.

Ни Брендсон Рибейро, ни Джулиус Уокер, ни Рафаэль Серкуэйра не обладают и половиной тех навыков, которые есть у очередного соперника. Никита Крылов выступает в UFC с 2013 года и имеет в активе 31 победу в 43-х боях в ММА.

«Шахтер» дрался со всей элитой полутяжелого веса — от Волкана Оздемира до Магомеда Анкалаева. Никита точно не станет форсировать события и затянет проспекта в глубокие воды.

Яхьяев привык выигрывать за пару минут и совершенно не умеет экономно расходовать силы. Неизвестно, как он поведет себя в ситуации, когда все пойдет не по плану. Крылов выдержит стартовый штурм, перебьет молодого соперника на классе и одержит победу за 4.25.

Конкурентное российское дерби Волкова и Куниева

Александр Волков и Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Александр Волков набрал мощнейший ход, выиграв 4 из пяти последних боев против элиты: Павловича, Алмейды и Кортес-Акосты. В активе 38-летнего ветерана 40 побед при 51 поединке за карьеру.

За счет роста в 201 см и размаха рук в 203 см «Драго» будет методично расстреливать Куниева джебами издалека. Однако просевшая скорость не позволит Александру легко финишировать оппонента.

Ризван Куниев одержал 15 побед в 20 боях и перезапустил карьеру нокаутом в бою с Тайреллом Форчуном. В стартовых минутах экс-чемпион Eagle FC двигается так легко, словно он средневес, задавая сумасшедший темп.

Куниев будет постоянно сокращать дистанцию и атаковать серийными комбинациями в корпус. Ризван он очень быстро спрогрессировал и сейчас пребывает в хорошей форме, особенно на фоне победы по очкам против Жаилтона Алмейды.

Шансы на успех в таком противостоянии максимально равны. Поединок выйдет настолько близким, что мнения судей на карточках наверняка разделятся за 6.00.

Ян отправит «Машину» на пит-стоп

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

В реванше в декабре прошлого года Петр Ян полностью обезоружил грузинскую «Машину», заблокировав 27 из 29 попыток тейкдаунов (93% защиты). Действующий чемпион легчайшего веса идет на серии из четырех побед подряд, разобрав ранее Фигередо, Ядонга и Макги.

Потеряв пояс, Мераб психологически надломлен, а его единственный план с беспрерывными проходами Ян уже прочитал. Износ организма Двалишвили после четырех тяжелых боев в прошлом году и тяжелая весогонка дадут о себе знать в чемпионских отрезках. Петр начнет прибавлять от раунда к раунду, заставит выдохшегося Мераба суетиться и ошибаться.

Очередной точный мидл-кик по корпусу или кросс отправят грузина на настил. В этот раз все закончится еще более уверенным триумфом россиянина. Ставка: победа Петра Яна нокаутом за 4.50.

Евлоев сотворит историю в бою с Волкановски

Марк Годдард и Мовсар Евлоев globallookpress.com

Мовсар подошел к титульнику в полулегком весе с идеальным рекордом 20-0 и десятью победами в UFC. Ранее Евлоев выигрывал только решениями, но перед боем с 38-летним чемпионом обещал оформить яркий финиш.

Алекс Волкановски находится на закате своей карьеры. Хотя австралиец дважды отстоял пояс с Диего Лопесом, 2 поражения нокаутами от Топурии и Махачева за последние 5 боев подорвали его стойкость и уверенность.

Возраст и накопившийся урон больше не позволяют выдерживать сумасшедший борцовский прессинг на протяжении 25 минут. Бесконечное кардио Евлоева и поддержка трибун в Абу-Даби заставят Волкановски капитулировать.

В поздних раундах Мовсар забьет обессилевшего чемпиона градом ударов на настиле и выиграет техническим нокаутом за 5.80.