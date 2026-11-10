Вальдо Кортес-Акоста считался крепким орешком, которого не получалось сломать даже топам. Уокер сделал это в третьем раунде, причем в бою, где сам несколько раз был на грани провала. После такого шоу вчерашний полутяж уже не выглядит случайным гостем в королевском дивизионе

Бой, который собирали на ходу

Главный бой UFC Vegas 124 появился почти случайно. Поединок Шона Брэди и Габриэля Бонфима сорвался, и промоушену понадобилась срочная замена. Уокер и Кортес-Акоста согласились драться в кратчайшие сроки и спасли шоу.

Для Джонни это был всего второй бой в тяжелом весе. На подготовку у него ушла неделя, и сам он признавался, что до идеала было далеко. «Я не был готов на 100 процентов, но был более или менее в форме», — рассказал бразилец.

Для новичка дивизиона это звучало как приговор, но сам Уокер так не считал. Вальдо шел в клетку с совсем другими целями. Еще недавно доминиканец рвался в число претендентов и числился пятым в рейтинге.

Два проигрыша по очкам Волкову и Блэйдсу не выбили его из колеи: поражений нокаутом в карьере не было, а пара побед снова приблизила бы его к верхушке. Начало боя шло под диктовку Кортес-Акосты.

Кортес-Акоста и Уокер на взвешивании globallookpress.com

Вальдо давил, выбрасывал тяжелые правые прямые и в первом раунде он даже ненадолго отправил Уокера в нокдаун. Концовка стартовой пятиминутки превратилась в безумный размен без защиты.

Во втором раунде Кортес-Акоста снова уронил соперника, зашел в гард и добавил локтей. Но Уокер не сломался и продолжил навязывать свой странный, неудобный стиль. Он использовал вертушки и бил локтем с разворота, неожиданно меняя ритм.

Главным оружием стали лоу-кики. Уокер с первой секунды рубил переднюю ногу доминиканца, а потом переключился на корпус. Вальдо двигался все медленнее и промахивался все чаще.

Развязка наступила на отметке 2:27 третьего раунда. Уокер попал хай-киком, потряс соперника бэкфистом, шагнул вперед и добил его мощным хуком. Вальдо рухнул, а рефери даже не пришлось долго раздумывать — бой был остановлен. «Это не техника. Это уличная драка. В боксе такого удара нет», — объяснил свой триумф Уокер.

Первый, кто довел дело до конца

Уокер нокаутировал Кортес-Акосту globallookpress.com

Кортес-Акосту до этого вечера не нокаутировал никто. Теперь у него в графе поражений стоит первое досрочное, и поставил его Джонни Уокер. Для одного из лучших боксеров дивизиона это болезненный опыт.

Волкова, Блэйдса и Павловича принято называть классом выше. Каждый из них находил способ выиграть у Вальдо, но ни один не смог его отправить на настил. Они действовали рассудительно и берегли силы. Уокер же выбрал путь через хаос.

Бразилец выжил в шквале атак оппонента, не отказался от своего плана и дождался, пока «Сальса-бой» устанет. Нога Вальдо после десятков лоу-киков уже не была прежней. Именно на этом и строился финал.

Сам Уокер уверен, что был готов к такому сценарию. «Я знал, что будет тяжело. Его никогда не отправляли в нокаут, но я собирался найти способ закончить этот бой», — сказал Джонни.

План на бой, по его же словам, был и на бумаге, и в голове, но в клетке он его просто выкинул. Особенно интересно, что бразилец говорит о силе ударов Кортеса-Акосты. По его ощущениям, они были тяжелыми, но не сокрушительными.

«Если бы у него была нокаутирующая сила, я бы упал замертво», — заявил Уокер. Главный секрет успеха в тяжелом весе бразилец раскрыл сам. В полутяжах он годами изматывал себя весогонкой со 109 до 93 кг. «Я убивал себя в полутяжелом весе.

Теперь чувствую, что могу тренироваться лучше, у меня больше сил», — рассказал он. Нынешний вес в 107-109 кг Джонни называет естественным, и с ним выступать куда комфортнее. При этом пробелы в технике переход в новый дивизион не решил.

Отсутствие хорошего базового бокса по-прежнему видно. Уокер чаще отвечает ударом, чем закрывается или работает на уклонах. Зато кардио и стойкость стали лучше. И теперь самый интересный вопрос: а что же дальше для эпатажного бразильца?

«Сальса-бой» станет трамплином, Уокер в шаге от топ-5

Сирил Ган — чемпион тяжеловесов, один из желаемых соперников Уокера globallookpress.com

Для Кортес-Акосты это третье поражение подряд. Два предыдущих проигрыша можно было списать на класс соперников. Нокаут от вчерашнего полутяжа выглядит куда тревожнее и однозначно бьет по репутации.

Доминиканец откатился с восьмого на 12-е место в рейтинге. Время, когда он рвался в претенденты, прошло. Теперь Вальдо придется долго выбираться из ямы, а с новыми талантами в дивизионе путь назад будет непростым.

Для матчмейкеров он теперь удобный соперник для проспектов. Из претендента Кортес-Акоста превращается в трамплин для тех, кто хочет подняться по рейтингу. Самый лучший расклад для Вальдо в текущей ситуации — бой с именитым ветераном Марчином Тыбурой.

У поляка тоже три поражения подряд, и обоим нужна победа любой ценой. А вот у Уокера все наоборот. После двух нокаутов в новом дивизионе его поставили на восьмое место в рейтинге.

Вариантов для Джонни хватает: Кертис Блэйдс, Куниев, проигравший из пары Хокит — Ган или любой боец из топ-5 и рядом с ним. Любой из этих поединков сулит шум, потому что Уокер не умеет драться тихо и скромно. Именно такие бойцы нужны промоушену в тяжелом весе.

Сам бразилец мечтает о битве с Джошем Хокитом. «Он легкий, не такой уж крупный, так что это был бы идеальный бой для меня. Если Хокит потащит меня в партер, я применю джиу-джитсу. А если захочет драться в стойке, я нокаутирую его», — рассуждает Уокер.

Но прежде Джонни готов выйти в клетку уже на этой неделе. Он вызвался стать запасным в титульнике Гана и Хокита на UFC 334 в Нью-Йорке 15 ноября. «Если им понадобится помощь, я здесь», — сказал бразилец, пошутив, что полетит на ивент, если UFC оплатит перелет.

В любом случае, карьера Уокера преобразилась буквально за месяц. Второго пришествия Джонни, тем более в тяжелом дивизионе, не ждал никто.