GOAL рассказывает, как два десятилетия чудовищных управленческих ошибок довели «Манчестер Юнайтед» до реальной угрозы вылета в Чемпионшип. Почему приход сэра Джима Рэтклиффа и концерна INEOS лишь ускорил падение в бездну, как клуб умудрился спустить свыше двух миллиардов фунтов на провальные трансферы и почему окончательный уход семейства Глейзеров остается единственным шансом спасти некогда великую футбольную организацию.

В следующем сезоне и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед» вполне могут оказаться в Чемпионшипе.

В случае с первыми это вовсе не результат игрового спада: вылет — лишь одно из потенциальных наказаний, если апелляция «Сити» на признание вины по 114 пунктам нарушений финансовых правил Премьер-лиги будет отклонена.

А вот «Юнайтед» рискует отправиться во второй дивизион самым традиционным путем — будучи попросту одной из трех слабейших команд высшей лиги Англии.

Подопечные Майкла Каррика сейчас удерживаются над зоной вылета лишь за счет чуть лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, выиграв всего один из первых девяти матчей чемпионата в сезоне-2026/27.

И это далеко не случайная секундная осечка: клуб потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью в последних девяти встречах во всех турнирах, пропустив 18 голов и забив всего шесть. Складывается стойкое ощущение, что этот беспросветный кошмар рискует затянуться вплоть до самого Рождества.

Очередная тренерская отставка, скорее всего, не за горами, однако гниль проникла настолько глубоко, что новая перестановка на мостике едва ли даст даже кратковременный эмоциональный всплеск, какой случился после назначения Каррика исполняющим обязанности в январе.

Самое страшное во всем этом то, что борьба «Юнайтед» за выживание ни для кого не стала сюрпризом, в отличие от битвы за чемпионский титул, возвращение которого на «Олд Траффорд» оторванное от реальности руководство INEOS наивно наметило аккурат к 150-летию клуба в 2028 году.

Этот юбилей рискует превратиться в невероятно горькое зрелище для организации, которая больше не имеет никакого права называть себя элитой.

Но как вообще клуб докатился до этой точки при всех колоссальных ресурсах, которые были в его распоряжении? И кто несет за это главную вину?

Мгновенный бунт

Истоки падения «Манчестер Юнайтед» уходят корнями еще в далекий 2003 год. В марте того года флоридский бизнесмен Малкольм Глейзер через холдинговую компанию Red Football приобрел 2,9% акций клуба за 9 миллионов фунтов стерлингов. К концу ноября ему и его семье принадлежало уже 15% ценных бумаг клуба.

Малькольм Глейзер globallookpress.com

Малкольм планомерно и без лишнего шума скупал эти акции как раз в тот момент, когда сэр Алекс Фергюсон увяз в публичном конфликте с тогдашними мажоритарными акционерами «Юнайтед» — Джоном Манье и Джей Пи Макманусом.

Изначально Фергюсон сблизился с ирландскими бизнес-магнатами благодаря общей страсти к скачкам, и Манье подарил шотландскому тренеру 50-процентную долю в многообещающем чистокровном жеребце по кличке Скала Гибралтара (Rock of Gibraltar).

Лошадь выступала в фирменных красных цветах «Юнайтед» и стала настоящей мировой суперзвездой, выиграв семь престижнейших скачек первой группы подряд. Однако после завершения ее спортивной карьеры шотландец решил, что имеет полное право на половину всех будущих доходов от разведения потомства. Манье и Макманус возразили: они передавали Фергюсону лишь долю от призовых за победы на ипподроме. Это подтолкнуло наставника клуба к немыслимому шагу — подать в суд на главных владельцев собственной команды с требованием выплатить ему 10 миллионов фунтов.

Джон Манье и Джей Пи Макманус globallookpress.com

В итоге Фергюсон урегулировал спор с Манье и Макманусом во внесудебном порядке, однако их отношения были безнадежно разрушены, чем Глейзер не преминул воспользоваться. В мае 2005 года ирландские инвесторы продали весь свой пакет в 28,7% акций напрямую американцу, который следом запустил процедуру поглощения клуба за счет заемных средств (LBO), сосредоточив в своих руках 98% контроля над «Юнайтед». Эта оппортунистическая сделка впервые более чем за 70 лет повесила на клуб сотни миллионов фунтов кредитных долгов.

На следующий же день после официального закрытия сделки около 300 болельщиков собрались у «Олд Траффорд» на акцию протеста против новых владельцев, среди которых в статусе директоров значились Аврам, Джоэл и Брайан Глейзеры. Другая группа доведенных до отчаяния фанатов и вовсе основала альтернативный клуб — «ФК Юнайтед оф Манчестер». С 2006 по 2009 год команда выиграла три титула Премьер-лиги подряд и Лигу чемпионов, однако при Глейзерах общий долг клуба вырос до астрономических 716 миллионов фунтов.

Братья Глейзеры globallookpress.com

Новая волна возмущения поднялась после того, как руководство объявило о планах рефинансировать этот долг. В знак протеста против Глейзеров болельщики начали приходить на матчи в зелено-золотых шарфах — цветах «Ньютон Хит», исторического предшественника клуба при его основании в 1878 году. Однако Фергюсон был непревзойденным мастером защиты команды от любых околофутбольных бурь и продолжал методично штамповать трофеи на фоне внешнего шума.

Это позволяло ему публично выгораживать Глейзеров, даже несмотря на стремительное падение покупательской способности «Юнайтед» на трансферном рынке. В 2012 году шотландец произнес свои знаменитые слова: «Они великолепно справляются. Когда Глейзеры только пришли, возникло недовольство, так что всегда находились отдельные группы фанатов со своим мнением. Но я считаю, что большинство настоящих болельщиков смотрит на вещи реалистично и понимает: на результатах команды это никак не сказывается».

Уход легенд

Фигура Фергюсона, по сути, надежно маскировала глубинную нестабильность, порожденную приходом Глейзеров. К тому же, у него был идеальный соратник в лице Дэвида Гилла, который в должности исполнительного директора виртуозно управлял коммерческими доходами и графиком выплаты долгов.

Все рухнуло летом 2013 года, когда оба ключевых руководителя решили одновременно покинуть «Олд Траффорд».

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Фергюсон ушел красиво, завоевав свой 13-й титул Премьер-лиги: клуб финишировал с комфортным отрывом в 11 очков от «Сити», взяв убедительный реванш у «шумных соседей» за обидную осечку в предыдущем сезоне.

В своей трогательной прощальной речи перед трибунами «Олд Траффорд» сэр Алекс горячо призвал болельщиков «поддержать» его преемника Дэвида Мойеса, подытожив: «Мне сказочно повезло. Мне довелось руководить величайшими футболистами не просто в истории "Манчестер Юнайтед", а во всей стране».

Именно Гилл сыграл ключевую роль в приглашении многих из этих звезд, включая двух фундаментальных лидеров чемпионского состава сезона-2012/13 — Уэйна Руни и Майкла Каррика.

Он также проявил редкую управленческую мудрость, когда в сезоне-2005/06 грудью встал на защиту Фергюсона на фоне разговоров о том, что тренер потерял былую хватку.

Гилл отказался от полноценного выкупа проблемного Карлоса Тевеса и помог безупречно провести рекордную на тот момент продажу Криштиану Роналду в «Реал» в 2009 году.

Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл globallookpress.com

Как показало время, оба руководителя выбрали идеальный момент для ухода. Глейзеры как раз начали планомерно перераспределять полномочия, забирая власть у Гилла — опытного футбольного функционера — в пользу исполнительного вице-председателя Эда Вудворда и целой команды финансистов.

Останься Фергюсон на своем посту, он почти наверняка вступил бы в открытый конфликт с Вудвордом, ведь бывший инвестиционный банкир неизменно ставил коммерческие интересы клуба выше спортивных результатов.

К тому же, то последнее золото во многом держалось на бомбардирских подвигах новичка 2012 года Робина ван Перси и гении Пола Скоулза, вернувшегося с пенсии, чтобы укрепить полузащиту Фергюсона. Другие столпы команды — Рио Фердинанд, Неманья Видич, Патрис Эвра и Райан Гиггз — тоже неотвратимо приближались к закату карьеры на топ-уровне.

И именно Мойесу предстояло расхлебывать этот кризис смены поколений, впервые шагнув на элитный уровень после 11 лет работы в скромном «Эвертоне».

Кладбище тренеров

У Мойеса не было ни должного статуса, ни опыта для проведения глобальной перестройки в одном из крупнейших клубов планеты, хотя и сам шотландец сделал все, чтобы усложнить себе жизнь.

Первым делом он разогнал проверенный тренерский штаб Фергюсона, куда входили авторитетные специалисты Майк Фелан и Рене Меленстен — оба могли бы помочь новичку быстрее прочувствовать внутреннюю культуру клуба, — и привел с собой из «Эвертона» привычных помощников: Стива Раунда, Джимми Ламсдена и Криса Вудса.

Дэвид Мойес globallookpress.com

«Юнайтед» безуспешно пытался заполучить таких звезд, как Сеск Фабрегас, Тони Кроос и Гарет Бейл, но у Мойеса и близко не было авторитета Фергюсона.

В итоге в качестве главного трансфера своего первого лета тренеру пришлось довольствоваться Маруаном Феллайни — еще одним своим старым знакомым по Ливерпулю.

Следом команда выдала худший старт в чемпионате с сезона-1989/90, а в прессе стали регулярно появляться инсайды о том, что футболисты в открытую бунтуют против тренировочных методов нового наставника.

Маруан Феллайни globallookpress.com

После поражения от «Эвертона» в апреле Мойеса уволили, а «Юнайтед» финишировал на рекордно низком для себя седьмом месте в эпоху Премьер-лиги.

Первое назначение после ухода Фергюсона было критически важным для сохранения победных стандартов — и клуб его бездарно провалил. Жозе Моуринью впоследствии утверждал, что этот пост изначально предлагали ему, а не Мойесу, но португалец отказался из-за эмоциональной привязанности к «Челси».

А ведь именно такой прирожденный победитель и требовался «Юнайтед»: скромный Мойес попросту не тянул этот масштаб.

Финишировав с отставанием в 22 очка от завоевавшего золото «Манчестер Сити» и отстав на 16 баллов от первой четверки, «Юнайтед» обнаружил себя на дне глубочайшей пропасти между собой и главными конкурентами.

Преемник Мойеса, Луи ван Гал, попытался ликвидировать этот разрыв, сделав ставку на тотальное доминирование во владении мячом, однако это лишь превратило игру команды в унылое, тяжеловесное и безыдейное зрелище. Нидерландец продержался у руля всего два сезона, напоследок завоевав Кубок Англии, что ни на секунду не смутило Вудворда и компанию, тут же заменивших его на Моуринью.

Луи ван Гал globallookpress.com

Португальский специалист появился на «Олд Траффорд» с опозданием на четыре года, но даже в таких условиях в первый же сезон оформил кубковый дубль, забрав Лигу Европы и Кубок лиги, а в розыгрыше-2017/18 привел команду ко второму месту в Премьер-лиге. Однако затем механизм с оглушительным треском развалился: после череды громких публичных конфликтов с целой группой звездных игроков Моуринью был отправлен в отставку.

Следом начался эксперимент с Уле Гуннаром Сульшером. В клубе надеялись, что назначение легенды объединит раздевалку и трибуны. Некоторое время эта формула действительно работала: норвежец тоже приводил команду к серебру чемпионата, возродив столь любимый Фергюсоном искрометный футбол на контратаках. Однако ни одного трофея Сульшер так и не завоевал, а после кошмарного старта сезона-2021/22 закономерно потерял свой пост.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Ральф Рангник, «крестный отец» гегенпрессинга, в роли временного наставника так и не сумел выправить курс тонущего корабля и прямо заявил журналистам, что «Юнайтед» требуется «операция на открытом сердце», чтобы снова превратиться в грозную силу.

Провести эту сложнейшую процедуру доверили Эрику тен Хагу, однако за два с половиной года на «Олд Траффорд» нидерландец в буквальном смысле пустил на ветер гигантский трансферный бюджет в 617 миллионов фунтов.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

К тому моменту, когда тен Хага наконец освободили от занимаемой должности, клуб рухнул на 14-е место в таблице, и завоеванные им Кубок Англии и Кубок лиги не смогли прикрыть масштабы катастрофы.

Рубену Амориму выделили всего 14 месяцев на то, чтобы расчистить завалы после предшественника, чего было банально недостаточно. Португалец предпринял смелую попытку выжечь токсичную атмосферу вседозволенности, пышным цветом цветущую среди игроков, и вернуть команде внятный игровой стиль, но клубная верхушка поспешила свернуть проект, едва Аморим взбунтовался против постоянного вмешательства в свои дела.

Каррик станет следующим постояльцем этого тренерского кладбища — вопрос лишь в том, когда именно боссы нажмут на курок. Точно так же, как в свое время Сульшер, он поначалу поднял настроение трибунам «Олд Траффорд» и на эмоциях затащил команду обратно в Лигу чемпионов. Однако гниль проникла настолько глубоко, что замаскировать ее надолго не выйдет уже ни у кого.

Гнилая селекция

В эпоху после ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выплатил почти 100 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсаций уволенным тренерам и спустил свыше 2 миллиардов на покупку футболистов .

Эти цифры внесли решающий вклад в то, что совокупный долг клуба пробил планку в миллиард фунтов, в то время как Глейзеры начиная с 2015 года исправно выводили себе в карман порядка 22 миллионов фунтов за сезон в виде дивидендов.

Братья Глейзеры globallookpress.com

Работай селекционный отдел должным образом, финансовое состояние клуба не оказалось бы под столь сокрушительным огнем критики, но трансферы превратились в катастрофу.

За последние 13 лет порог «Олд Траффорд» переступили в общей сложности 78 новичков, и можно смело констатировать, что стопроцентным успехом из них увенчались лишь два подписания: Бруну Фернандеш и Златан Ибрагимович.

Ван Гал несет персональную ответственность за приглашение Анхеля Ди Марии, Мемфиса Депая и Моргана Шнейдерлена за общие 110 миллионов фунтов.

Моуринью вернул в клуб Поля Погба за рекордные 89 миллионов — ровно через четыре года после того, как «Юнайтед» отпустил француза за бесценок, — и выбросил на ветер еще 100 миллионов на Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.

Поль Погба globallookpress.com

Он же дал добро на безумную сделку по обмену, в результате которой играющий на пианино Алексис Санчес перебрался в Манчестер из «Арсенала», а Мхитарян отправился в обратном направлении.

Джейдон Санчо, Донни ван де Бек и Аарон Ван-Биссака пополнили команду при Сульшере, что было равносильно простому сожжению 150 миллионов фунтов в печи.

Таким образом, еще до прихода тен Хага клуб потратил семь лет на безумные переплаты за громкие имена с раздутым эго вперемешку с откровенно заурядными игроками.

И все же именно тен Хаг заслуживает львиной доли упреков за нынешнее плачевное состояние «Юнайтед». Он отбросил клуб на годы назад, завалив состав сомнительными креатурами вроде Антони, Лисандро Мартинеса, Андре Онана, Мейсона Маунта, Расмуса Хёйлунна, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзе.

Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду globallookpress.com

Аморим поплатился головой за то, что не сумел распутать этот клубок проблем, а прямо сейчас ту же горькую чашу испивает Каррик.

О поразительном отсутствии у тен Хага хоть какого-то намека на самокритику красноречиво говорит тот факт, что за последние пару недель он умудрился обвинить «Юнайтед» в «нарушенных обещаниях», на голубом глазу заявив, будто сам он «не мог сработать лучше».

Рубен Аморим globallookpress.com

Аморим — единственный тренер в этом печальном списке, чей трансферный баланс выглядит хоть сколько-нибудь прилично. Бриан Мбёмо, Сенне Ламменс и Матеус Кунья были вполне добротными приобретениями (хотя последний в нынешнем сезоне испытывает терпение трибун до предела). По поводу Беньямина Шешко вердикт пока окончательно не вынесен, но если верить многочисленным инсайдам, португалец вместо словенца вообще просил подписать Олли Уоткинса.

Ситуация, при которой последнее слово на трансферном рынке остается вовсе не за тренером, стала для «Юнайтед» хронической болезнью. Свежие летние новички в лице Андрея Сантоса, Карлоса Балеба и Юри Тилеманса за версту отдавали инициативой клубных функционеров, а не покупками под конкретное видение Каррика.

При Фергюсоне шотландец обладал абсолютной и непререкаемой властью над всеми трансферными потоками на вход и на выход. После же его ухода клуб окончательно погряз в хаосе мнений, многоголосице и бессистемных компромиссах.

Бездарные кабинетные функционеры

Назначение Вудворда на пост исполнительного вице-председателя с первых же секунд было встречено в штыки: именно он, работая в J. P. Morgan, срежиссировал сделку по выкупу клуба семейством Глейзеров в 2005 году.

Враждебность трибун стремительно крепла еще и потому, что Вудворд относился к трансферным окнам как к голливудской ковровой дорожке, ставя медийность и маркетинг выше реальных позиционных потребностей команды.

Он также регулярно выписывал гигантские долгосрочные контракты откровенно проваливающимся футболистам исключительно ради того, чтобы уберечь их номинальную стоимость как активов в бухгалтерском балансе.

Оказавшись в ловушке непомерных зарплат, которые не согласился бы платить ни один европейский клуб, Погба, Санчес, Санчо и Антони Марсьяль в итоге ушли из команды свободными агентами совершенно бесплатно. Клубы-продавцы и агенты тем временем безжалостно доили «Юнайтед», выбивая на переговорах ценники, в разы превышавшие реальную рыночную стоимость игроков.

Эд Вудворд globallookpress.com

Однако Глейзеры всегда видели в Вудворде идеальную кандидатуру для управления своим многомиллиардным активом и высоко ценили его готовность принимать на себя весь огонь критики за хозяйские решения.

Впрочем, самый чудовищный из этих промахов стал для него фатальным: речь о решении войти в раскольническую европейскую Суперлигу в 2021 году. После яростного бунта болельщиков «Юнайтед» с позором сдал назад, а Вудворд подал в отставку, несмотря на отчаянные попытки Джоэла Глейзера отговорить его от ухода.

Незадолго до увольнения Вудворда клуб попытался модернизировать управленческую вертикаль, впервые учредив должность футбольного директора.

Ее занял Джон Мерто, однако он лишь с точностью повторил главные грехи своего предшественника: в панике выложил 85 миллионов фунтов за Антони — на добрых 65 миллионов больше той суммы, в которую бразильца оценивал собственный скаутский отдел, — и безропотно согласился на ценник в 72 миллиона за Хёйлунна, хотя переговоры с «Аталантой» стартовали с планки в районе 45 миллионов.

Антони globallookpress.com

Он же подписал Каземиро баснословный четырехлетний контракт с окладом 350 тысяч фунтов в неделю, проигнорировав тот факт, что легенда мадридского «Реала» переезжал на «Олд Траффорд», уже разменяв четвертый десяток.

В феврале 2022 года Ричард Арнольд сменил Вудворда на посту генерального директора и тут же полностью перепоручил управление спортивным блоком Мерто.

Его недолгое правление запомнилось абсолютной корпоративной глухотой и институциональным параличом, а самым вопиющим провалом стала скандальная история вокруг внутреннего расследования по Мейсону Гринвуду.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Мерто лично продвигал план полной реинтеграции нападающего в основной состав после того, как с игрока сняли уголовные обвинения, катастрофически просчитавшись с общественной реакцией. Он разработал циничный пошаговый план, который утек в прессу, спровоцировав бурю в обществе и настоящий бунт среди рядовых сотрудников клуба. В итоге «Юнайтед» дал задний ход, но колоссальный репутационный ущерб уже был нанесен.

Арнольд проявил преступную пассивность и в тот момент, когда второй заход Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» начал стремительно превращаться в токсичную катастрофу.

Гендиректор позволил конфликту тлеть, пока тот не взорвался несогласованным скандальным интервью Пирсу Моргану, в котором пятикратный обладатель «Золотого мяча» разнес в пух и прах тен Хага, клубную академию и обветшавшую инфраструктуру.

И Арнольд, и Мерто ничуть не уступали Вудворду в слепой защите коммерческой выгоды в ущерб здравому футбольному смыслу, поэтому болельщики с искренним облегчением вздохнули, когда клуб наконец покинули все трое.

Как сделать ситуацию еще хуже

В ноябре 2022 года Глейзеры объявили о начале процедуры «стратегического анализа», что на короткое время породило волну надежд и эйфории среди болельщиков.

«Данный процесс призван ускорить будущий рост клуба с конечной целью максимально использовать открывающиеся возможности как на футбольном поле, так и в коммерческой плоскости. В рамках этой процедуры совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, включая привлечение новых инвестиций, полную продажу клуба или иные сделки с участием компании», — говорилось в официальном клубном коммюнике.

За этим последовала утомительная и затяжная сага, в которой выкристаллизовались два главных претендента: нефтехимический гигант INEOS и катарский банкир шейх Джассим. Последний, по многочисленным сообщениям, выкатил предложение на сумму около 6 миллиардов фунтов стерлингов и обещал разом списать все долги «Юнайтед», однако Глейзеры в итоге отказались от идеи полной продажи своего актива.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Вместо этого в декабре 2023 года концерн INEOS во главе с сэром Джимом Рэтклиффом завершил сделку по покупке миноритарного пакета в размере 27% акций, а спустя два месяца официально взял на себя полный операционный контроль над футбольным и административным блоком клуба.

В INEOS торжественно пообещали выстроить «лучшую в своем классе» спортивную вертикаль, счистить наслоения многолетнего институционального разложения, наладить селекцию и вернуть «Юнайтед» на вершину английского и европейского футбола

Была сформирована новая управленческая команда, куда вошли сэр Дэйв Брейлсфорд и Жан-Клод Блан, а также выходцы из «Манчестер Сити» Омар Беррада (в роли генерального директора) и Джейсон Уилкокс (в должности технического директора), плюс заполученный с огромным трудом Дэн Эшворт (на посту спортивного директора).

Поразительно, но с тех пор Рэтклифф и INEOS умудрились утянуть «Юнайтед» на еще более безнадежное дно.

Омар Беррада globallookpress.com

Клубная верхушка провела собеседования с целым рядом кандидатов на замену тен Хагу, однако после неожиданного триумфа команды в финале Кубка Англии 2024 года пошла на попятную и продлила соглашение с нидерландцем еще на один год. Всего через несколько месяцев тен Хага все равно с позором уволили, выбросив на неустойку 10 миллионов фунтов.

Аморим стал первым полноценным кадровым назначением эпохи INEOS, однако доставшийся ему состав был категорически непригоден под схему 3-4-2-1, и португалец был обречен на фиаско, не имея полной свободы в выборе игрового рисунка и новичков.

Перевод же Каррика из временщиков в постоянные главные тренеры и вовсе за версту отдавал полным отсутствием хоть какого-то стратегического планирования.

По имеющимся данным, Эшворт был категорически против приглашения Аморима, и боссы INEOS выставили бывшего топ-менеджера «Ньюкасла» за дверь всего через 159 дней после его назначения. Брейлсфорд и Блан тем временем тихо покинули совет директоров клуба ранее в этом году.

Рубен Аморим globallookpress.com

Селекционный вектор «Юнайтед» сейчас выглядит совсем иначе, но он столь же глубоко порочен. Был разработан трехэтапный план последовательной перестройки атаки, полузащиты и защиты с упором на проверенных игроков из Премьер-лиги. Первая фаза прошла относительно гладко — в прошлом сезоне команда запрыгнула на третье место, — однако вторая обернулась настоящей катастрофой. Укрепление обороны было самой кричащей и неотложной задачей для Каррика, но руководство INEOS ее попросту проигнорировало, из-за чего клуб прямо сейчас реально рискует вылететь в Чемпионшип.

Рэтклифф уверенно идет к тому, чтобы сравняться по уровню народной ненависти с семейством Глейзеров, и дело далеко не только в удручающих результатах на поле. Миллиардер регулярно рассуждал о неизбежности «непопулярных решений» и сполна подтвердил свои слова на практике: уволил 322 рядовых сотрудника, отменил бесплатные обеды для персонала на базе в Каррингтоне и на «Олд Траффорд», урезал зарплату сэра Алекса Фергюсона в роли посла клуба и в очередной раз задрал цены на билеты для преданных фанатов.

Никакие сэкономленные на этих унизительных мерах крохи даже близко не сравнятся с теми суммами, которые «Юнайтед» сберег бы, разгрузи зарплатную ведомость от окладов Маркуса Рэшфорда, Маунта, Зиркзе и Мартинеса минувшим летом. Теперь фанаты требуют полной продажи клуба как от Глейзеров, так и от самого Рэтклиффа: перед сентябрьским домашним поражением в дерби от «Сити» (0:1) прошла масштабная акция протеста против владельцев. Рэтклифф сидел в директорской ложе бок о бок с Аврамом Глейзером, редчайшим гостем на «Олд Траффорд», и обоим там было явно не по себе.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Если глава INEOS держит слово, долго он здесь не задержится. В марте прошлого года он признался в интервью BBC: «Если я ловлю на себе часть фанатского гнева, с этим я еще могу мириться. Но я такой же обычный человек, как и все. Это неприятно, особенно для близких и семьи.

Те же Глейзеры фактически не могут приехать ни на один матч. Сейчас они немного ушли в тень, так что все шишки летят в меня. Мы вошли в капитал, и с тех пор я их толком не видел. Все сводится к фразам: "Спасибо, Джим, ты отлично справляешься".

Сейчас у меня нет личной охраны, мне не приходится ходить с телохранителями. Но ведь в этом тогда пропал бы всякий смысл, не так ли? На таком уровне подобное давление терпеть невозможно, это попросту перестанет приносить хоть какую-то радость».

«Хватит, с нас довольно»

В «Юнайтед» больше никому не весело. В каком-то смысле вылет в Чемпионшип выглядит вполне закономерным следующим шагом для клуба, который настолько долго плыл без руля и ветрил.

Возможно, лишь такой сокрушительный удар — вместе со всеми финансовыми и имиджевыми потерями от расставания с Премьер-лигой — наконец-то заставит Глейзеров прислушаться к болельщикам, на которых им все эти годы было абсолютно наплевать.

Гари Невилл, последовательный и непримиримый критик Глейзеров, в своем последнем эмоциональном обращении к американскому семейству выразил общее настроение трибун.

На этом футбольном клубе висит 1,2 миллиарда фунтов (1,6 млрд долларов) долга, они связаны по рукам и ногам. Они выбросили целое состояние на игроков, за последние 15 лет уступив по тратам лишь «Манчестер Сити». 1,4 миллиарда фунтов на трансферы, второе место по расходам, но огромная часть этих денег взята в рассрочку и в долг, которому нет конца и края. Они обязаны продать клуб прямо сейчас, они должны уйти, мне жаль, но это время пришло. Они отдали футбольный блок на субподряд INEOS, те пытаются им рулить, три года клуб мучается, и этот сезон, судя по всему, станет сплошным мучением. Семейство Глейзеров там, у себя в Америке, в Тампе — они ведь очень популярны, ходят на каждый матч, я слышал, посещают абсолютно все игры НФЛ, а на «Олд Траффорд» за двадцать с лишним лет толком носа не показывали. Гари Невилл Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

INEOS и Глейзеры навлекли на себя дополнительную волну ярости планом строительства нового стадиона на 100 тысяч мест. Руководство «Юнайтед» до сих пор не объяснило, из каких источников будет финансироваться проект стоимостью 2 миллиарда фунтов, и Невилл видит в этом очередное доказательство того, что владельцы абсолютно оторваны от реальности.

«Моя позиция проста: они обязаны продать клуб прямо сейчас, хватит, с нас довольно! Клуб погряз в долгах, вы ни цента не вложили в [нынешний] стадион, а теперь пытаетесь занять где-то 2 миллиарда на новую арену, понятия не имея, кто вам вообще даст эти деньги в долг. Вы провалили 13–14 лет чисто спортивной работы, переложили управление на чужие плечи, что выглядит просто нелепо, и сняли с себя всякую ответственность. Ситуация дошла до той точки, когда продажа клуба — единственный выход.

Хватит, с нас довольно! Они обязаны продать клуб целиком. Терпение болельщиков лопнуло. Они должны уйти прямо сейчас», — добавил Невилл.

По имеющейся информации, INEOS может увеличить свою долю или полностью выкупить «Юнайтед» во второй половине 2029 года, однако это слишком далекая перспектива.

В то же время, оставаясь мажоритарными владельцами, Глейзеры имеют право принудить Рэтклиффа и INEOS к совместной продаже их доли, если поступит устраивающее американцев предложение о покупке клуба целиком. И для фанатов это стало бы сценарием мечты.

«Манчестер Юнайтед» балансирует на краю настоящей пропасти, и этот беспросветный мрак не рассеется до тех пор, пока Глейзеры не уйдут окончательно.

Из великого клуба выжали все жизненные соки владельцы, оказавшиеся банальными лендлордами-чужаками, которым глубоко плевать на саму душу этой команды. Невилл тысячу раз прав: хватит, с нас довольно.