Ещё летом переход Алексея Батракова в «Галатасарай» вызывал вопросы: стоило ли одному из главных талантов российского футбола менять родной «Локомотив» на турецкий чемпионат? Спустя два с половиной месяца 21-летний полузащитник забил четыре мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов, установил российский рекорд и заставил английскую прессу заговорить об интересе «Ливерпуля» и «Арсенала». А оставшиеся без своего лидера железнодорожники тем временем опустились к зоне вылета РПЛ.

25 миллионов евро и переговоры на грани срыва. Как Батраков оказался в Стамбуле

Когда летом вокруг Батракова начали всерьёз обсуждать зарубежный трансфер, сомнения вызывала прежде всего сама точка назначения. «Галатасарай» регулярно выступает в еврокубках, собирает огромные трибуны и способен приглашать звёзд уровня Виктора Осимхена, однако турецкий чемпионат всё же редко называют пределом мечтаний для молодых футболистов, рассчитывающих однажды оказаться в ведущих европейских лигах. Возникал закономерный вопрос — не разумнее ли ещё немного поиграть в «Локомотиве», дождаться предложения из Англии, Германии или Италии и избежать транзитного переезда?

Батраков ждать не стал, а 20 августа «Галатасарай» официально объявил о его приобретении за 25 миллионов евро. Россиянин подписал пятилетний контракт с зарплатой 3,25 миллиона евро за сезон после уплаты налогов, тогда как «Локомотив» дополнительно сохранил право на 15% прибыли от будущей перепродажи. Для московского клуба, воспитавшего полузащитника, это была внушительная сделка, хотя её оформление едва не сорвалось уже на заключительном этапе. В октябре агент футболиста Владимир Кузьмичёв рассказал, что стороны первоначально договорились о 10% прибыли от следующего трансфера, но при обмене документами «Локомотив» потребовал увеличить долю до 15%. По словам представителя игрока, турецкий клуб крайне болезненно отреагировал на пересмотр условий, поэтому переговорщикам пришлось вновь искать компромисс. В итоге соглашение всё-таки подписали, а железнодорожники получили солидную компенсацию за своего главного молодого таланта.

Алексей Батраков в одном из последних матчей за «Локо» globallookpress.com

На тот момент продажа выглядела вполне объяснимой с финансовой точки зрения, но спортивные последствия оценить было гораздо сложнее. Батраков покидал команду, в которой прекрасно знал требования тренеров, пользовался доверием и уже стал одной из центральных фигур атаки. В Стамбуле же ему предстояло заново доказывать свою состоятельность в экзотичном чемпионате, конкурировать с дорогостоящими легионерами и выдерживать давление болельщиков, для которых даже ничья нередко становится поводом для скандала.

Четыре гола в четырёх матчах ЛЧ — исторический старт в Европе

Первые недели после переезда едва ли могли убедить скептиков в том, что Батраков сделал идеальный выбор. Россиянин постепенно получал игровое время, осваивался в новой команде, но результативность пришла не сразу, поэтому разговоры об адаптации продолжались и после первых матчей. В сентябре Юрий Сёмин призывал не торопиться с выводами, подчёркивая, что регулярное участие в играх гораздо важнее отсутствия голов на старте, а работа атакующего полузащитника не ограничивается завершением атак.

Алексей Батраков globallookpress.com

А потом мы все узнали, насколько быстро может измениться положение молодого футболиста, которому удалось закрепиться в составе. Во втором туре Лиги чемпионов Батраков забил «Барселоне», затем отличился в матче с «Лиллем», а 3 ноября устроил настоящий кошмар обороне «Штутгарта». Уже на 12-й минуте россиянин поразил ворота ударом из штрафной, а всего через три минуты реализовал выход один на один, отправив мяч между ног киперу. «Галатасарай» победил со счётом 2:0, причём оба мяча забил футболист, который ещё летом не играл нигде, кроме России.

После четырёх туров Батраков делит лидерство в гонке бомбардиров Лиги чемпионов с игроками, среди которых Гарри Кейн и Эрлинг Холанн. Для понимания масштаба достаточно посмотреть на российскую статистику — ни один отечественный футболист прежде не добирался до четырёх голов в турнире настолько быстро. Предыдущему рекордсмену Антону Миранчуку понадобилось 13 матчей, тогда как Батракову хватило четырёх. Не менее примечательна серия из трёх результативных встреч подряд, поскольку последним россиянином, которому удавалось забивать в Лиге чемпионов с такой регулярностью, был Артём Дзюба ещё в 2015 году. В истории самого «Галатасарая» подобными сериями ранее отмечались Бурак Йылмаз и Осимхен, так что Батраков за считаные недели оказался в солидной компании.

Алексей Батраков globallookpress.com

Особенно важно, что основная часть его результативности пришлась на международные матчи. После встречи со «Штутгартом» в активе полузащитника пять голов и три результативные передачи в 12 играх за стамбульцев во всех турнирах, причём четыре мяча он отправил в ворота соперников по Лиге чемпионов. Это бетонный аргумент в пользу того, что успешный старт нельзя объяснить исключительно особенностями турецкой лиги. Батраков забивает клубам из Испании, Франции и Германии, регулярно выходя против без преувеличения лучших футболистов в мире.

В Стамбуле — борьба за плей-офф ЛЧ, в Москве — зона вылета

Пока Батраков осваивался в новой стране и постепенно превращался в одного из самых результативных игроков Лиги чемпионов, его бывшая команда переживала куда менее приятные времена. После 13 туров «Локомотив» оказался на 14-м месте в РПЛ, набрав всего 11 очков. Вместо борьбы за медали железнодорожники вынуждены конкурировать с «Акроном», «Ахматом» и «Факелом», а от зоны стыковых матчей их отделяет совсем немного.

Разумеется, превращать продажу Батракова в единственную причину кризиса было бы слишком большим упрощением. Московский клуб переживает перестройку в руководстве, результаты зависят от глобального взгляда титульного спонсора и финансовых вложений, а даже выдающийся атакующий полузащитник не способен самостоятельно исправить проблемы в обороне, организации игры и реализации моментов. Тем не менее, контраст между положением «Локомотива» и карьерной траекторией его бывшего лидера получился болезненно резким. Ещё в сентябре Алексей Батраков сам предполагал, что нынешний сезон станет для железнодорожников переходным, связывая возможные трудности с изменениями в руководстве и составе. При этом он выражал уверенность, что клуб справится с проблемами, и обещал продолжать следить за матчами команды, в которой вырос как футболист. Тогда подобные слова можно было воспринимать как обычное пожелание удачи бывшим партнёрам, однако теперь они звучат слегка иначе.

Особенно любопытно представить, как могла бы складываться карьера полузащитника, если бы он решил отложить зарубежный трансфер ещё на сезон. Вероятнее всего, Батраков по-прежнему оставался бы одним из ключевых игроков «Локомотива», регулярно сверкал в хайлайтах и продолжал привлекать внимание российских болельщиков. Только вместо голов «Барселоне», «Лиллю» и «Штутгарту» ему пришлось бы вместе с партнёрами искать выход из кризиса в РПЛ, где даже победы над прямыми конкурентами не способны обеспечить сопоставимого международного внимания.

От сомнений в выборе чемпионата до интереса «Ливерпуля». Что дальше?

Успешные выступления Батракова в еврокубках довольно быстро вывели разговоры о его будущем за пределы российской и турецкой прессы. В конце октября английское издание «TEAMtalk» сообщило, что за полузащитником следят сразу несколько представителей АПЛ, включая «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». По информации журналистов, скауты двух первых клубов присутствовали на встрече «Галатасарая» с «Лиллем», где россиянин вновь отметился забитым мячом.

Алексей Батраков globallookpress.com

Турецкая «Sözcü» позднее добавила ещё одну интригующую подробность, сообщив о запросе отдельной ложи для представителей «Ливерпуля» на матч со «Штутгартом». В числе потенциальных претендентов на Батракова также назывались «ПСЖ», «Монако», «Брайтон» и «Тоттенхэм», хотя степень заинтересованности этих клубов пока остаётся на уровне отдалённых слуов. Здесь, впрочем, важно отделять сообщения журналистов от подтверждённых переговоров. Накануне встречи со «Штутгартом» Кузьмичёв прямо заявил, что никаких контактов с другими клубами нет, а информацию о возможном присутствии скаутов «Ливерпуля» назвал неподтверждёнными слухами.

Даже с учётом этих оговорок — сможет ли кто-то всерьёз теперь сомневаться в трансфере? Летом главным предметом дискуссии была целесообразность перехода в Турцию, а спустя несколько месяцев европейские издания обсуждают интерес клубов АПЛ к россиянину, который регулярно забивает в Лиге чемпионов. Причём в публикациях уже фигурируют предполагаемые суммы порядка 50 миллионов фунтов, хотя официального подтверждения наличия отступных в контракте нет.

Алексей Батраков globallookpress.com

Для «Локомотива», кстати, рост стоимости Батракова тоже имеет значение, поскольку предусмотренные договором 15% прибыли от будущей перепродажи могут принести московскому клубу средства для выхода из кризиса. Для самого футболиста финансовая сторона пока едва ли важнее спортивной — в 21 год он получил возможность выступать на международной арене, закрепился в составе чемпиона Турции и за несколько месяцев заметно расширил круг потенциальных вариантов продолжения карьеры.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

При этом четыре гола в Лиге чемпионов ещё не означают, что следующим летом Батраков непременно окажется в Англии или Испании. Ему предстоит провести полноценный сезон на высоком уровне, сохранить место в основе и доказать, что нынешняя результативность не ограничится несколькими удачными неделями. Но один важный вывод, кажется, уже очевиден — решение уехать из «Локомотива» не затормозило развитие, а позволило Батракову значительно быстрее заявить о себе за пределами России. Пока железнодорожники пытаются выбраться из нижней части таблицы РПЛ, их бывший полузащитник забивает в главном турнире планеты Земля. И если ещё в августе «Галатасарай» кому-то казался недостаточно амбициозным выбором, то сейчас Стамбул всё больше напоминает для Батракова удачную промежуточную остановку на пути к ведущим чемпионатам Европы.