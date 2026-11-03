Сохранит ли ПСЖ лидерство в таблице ЛЧ?

Во вторник, 3 ноября, испанский «Вильярреал» примет на своем поле французский ПСЖ в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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25' Темп игры сильно упал — мяч уже минут пять держат парижане, не подпуская к нему хозяев поля.

24' Тотальный контроль мяча в исполнении приезжей команды, но в основном сейчас действия проходят возле центрального круга.

22' Фабиан Руис (ПСЖ) получил передачу на углу вратарской и пробил низом, но мяч совсем чуть-чуть разминулся со створом!

21' Петер Гулачи («Вильярреал») в шикарном прыжке прервал прострел с правого фланга от Ашрафа Хакими (ПСЖ).

20' Матвей Сафонов (ПСЖ) помог партнерам выйти из под прессинга длинным пасом в центр поля.

19' Местные болельщики просто в недоумении! На трибунах слышно только фанатов парижской команды.

Статистика матча 0 Удары в створ 5 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 1 1 Фолы 2

17' Г-ООООООООО-Л! ПСЖ — 0:4! Фабиан Руис! Магнес Аклиуш выкатил в центр штрафной под удар Фабиану Руису и тот внешней стороной стопы отправил мяч в нижний угол ворот!

16' Матвей Сафонов (ПСЖ) через короткий пас начал позиционную атаку своей команды.

14' Витинья (ПСЖ) получил по ногам в своей штрафной, но судья не увидел в этом эпизоде нарушения правил.

13' Г-ООООООООО-Л! ПСЖ — 0:3! Сенни Маюлу! Высокий прессинг в исполнении парижан, череда рикошетов в штрафной испанского клуба и первым в ситуации лучше других разобрался Сенни Маюлу, вколотив мяч в ворота метров с семи.

12' Г-ООООООООО-Л! ПСЖ — 0:2! Дезире Дуэ! Магнес Аклиуш отдал классную передачу в угол штрафной прямо на ногу партнеру, а Дезире Дуэ крученым ударом пробил низом мимо вратаря!

11' Гости продолжают давить на соперника, несмотря на то, что они уже выигрывают.

09' Г-ООООООООО-Л! ПСЖ — 0:1! Жоау Невеш! Вильян Пачо головой сбросил мяч под удар сопернику на линию вратарской и Жоау Невеш вогнал его в правую от себя девятку!

08' Парижане перехватили инициативу и перешли в неспешную позиционную атаку, пытаясь раскачать оборону соперника.

06' Дезире Дуэ (ПСЖ) промчался от левой бровке к углу штрафной и пробил низом — мяч легко поймал в руки Петер Гулачи («Вильярреал»).

05' Илья Забарный (ПСЖ) остановил сольный проход Тейджона Бьюкенена («Вильярреал») на правом фланге обороны и уверенно отобрал мяч.

04' Еще один угловой у хозяев. Николя Пепе («Вильярреал») навесил на ближнюю — мяч не нашел адресата.

03' Угловой подал Тейджон Бьюкенен («Вильярреал») в середину штрафной, там парижские защитники сработали надежно и вынесли мяч.

02' Люка Эрнандес (ПСЖ) жестко наступил на ногу Николя Пепе («Вильярреал»), тот упал, но судья карточку пока не достает из кармана.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Вильярреал» — ПСЖ начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Керамика». Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Вильярреале переменная облачность. Температура воздуха около +13℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер из Германии.

22:35 Стартовый состав «Вильярреала»: Гулачи Петер, Моуриньо Сантьяго, Вейга Ренату, Ромеро Карлос, Фримен Алекс, Масиа Карлос, Комесанья Санти, Гейе Пап, Бьюкенен Тейджон, Пепе Николя, Перес Айосе.

22:30 Стартовый состав ПСЖ: Сафонов Матвей, Хакими Ашраф, Забарный Илья, Пачо Вильян, Эрнандес Люка, Невеш Жоау, Витинья, Руис Фабиан, Маюлу Сенни, Аклиуш Магнес, Дуэ Дезире.

22:20 Сегодняшний матч пройдет в Вильярреале на стадионе «Керамика», который вмещает 23 137 зрителей.

22:15 Команда Луиса Энрике является самой результативной в текущем розыгрыше. Несмотря на переполненный лазарет (травмированы Дембеле, Маркиньос, Кварацхелия и Нуну Мендеш), глубина состава делает их очевидными фаворитами поединка.

22:10 ПСЖ уверенно лидирует с 9 очками из 9 возможных (3 победы; разница мячей 14:5). Парижане идут на серии из 9 побед подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов они поочередно разгромили «Слован» (6:1), переиграли «Манчестер Сити» (4:2) и «Барселону» (4:2). 30 октября в чемпионате Франции разгромили «Гавр» со счетом 5:1.

22:05 Испанцы много забивают, но имеют колоссальные проблемы в защите. Ситуацию осложняют травмы лидеров — под вопросом участие Жерар Морено, Хуана Фойта и Илиаса Ахомаша.

22:00 «Вильярреал» занимает 20-е место с 3 очками (1 победа, 2 поражения; разница мячей 8:8). В еврокубках команда Иньиго Переса уступила «Боруссии» Дортмунд (2:3), обыграла «Наполи» (3:1) и потерпела обидное поражение от «Ливерпуля» (3:4). В Ла Лиге в крайнем туре 30 октября уступили «Эспаньолу» (0:1).

21:55 Парижане максимально мотивированы продлить свою стопроцентную победную серию и закрепиться на самой вершине, в то время как испанской «желтой субмарине» критически важно цепляться за очки дома, чтобы реабилитироваться за прошлые еврокубковые осечки и удержаться в зоне плей-офф.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» — ПСЖ. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.