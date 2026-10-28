ESPN сделал несколько важных и неожиданных выводов после победы мадридского «Реала» над «Барселоной» в первом Эль-Класико сезона.

Те из нас, кто перед стартом сезона ставил на чемпионство «Реала» в Ла Лиге, теперь обязаны выразить хотя бы скромную признательность полузащитнику Эдуардо Камавинга.

Над Ла Лигой уже нависла угроза тревожного девятиочкового отрыва «Барселоны» всего после 10 туров, однако выход Камавинга на замену в воскресном Эль-Класико на «Камп Ноу» привел к тому, что отставание «Мадрида» от заклятых соперников сократилось всего до трех баллов.

То, как Камавинга преподнес Килиану Мбаппе поздний победный мяч буквально на блюдечке, в текущем контексте выглядит практически неизбежным.

В 13-м матче Жозе Моуринью у руля команды после возвращения «Реал» в 13-й же раз забил в заключительные 10 минут. Солидный показатель.

Кроме того, это 13-й случай в нынешнем сезоне, когда футболист «Мадрида», вышедший на замену, отметился голом или результативной передачей.

Эдуардо Камавинга и Родри globallookpress.com

Последняя цифра была бы еще выше, если бы безумный удар через себя в исполнении форварда Карлоса Эспи в матче с «Бетисом» в прошлом месяце не отменили из-за предшествовавшего офсайда, а великолепный гол Винисиуса Жуниора в ворота «Вильярреала» засчитали — тогда взятие ворот отменили из-за его безрассудной выходки, когда бразилец схватил за волосы хавбека соперников Натана Салиба.

Все это указывает на мощнейший кадровый ресурс «Мадрида», добывающий очки в критические моменты. Это отличный комплимент тренерам по физподготовке и медикам, свидетельство неутолимого голода и мотивации игроков — будь то в стартовом составе или на скамейке запасных — и, по крайней мере в последнее время, убедительное доказательство правоты самого Моуринью.

На стартовом отрезке сезона у Моуринью отчетливо прослеживалась тревожная тенденция: казалось, португалец не слишком доверяет собственной скамейке, колеблется с решениями о том, когда и как использовать своих фантастически одаренных резервистов, и несет прямую долю вины за то, что команде не удавалось избежать поражений или смазанных концовок.

Иными словами, в воскресенье ради важнейшей победы в Эль Класико на пик формы вышла не только игра «Мадрида» на футбольном поле — решительность, уверенность и точность решений вернулись и к самому наставнику.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Резюме по итогам первых 13 матчей Моуринью у руля клуба совершило головокружительный скачок от статуса «сомнительно» до «великолепно».

Короткое напоминание для тех, кто не видел победу «Мадрида» и первое поражение «Барселоны» на «Камп Ноу» в рамках чемпионата с мая 2023 года, положившее резкий конец их серии из 19 домашних побед кряду в Ла Лиге после открытия обновленного стадиона.

Камавинга вышел на поле на 80-й минуте вместо великолепно отыгравшего, но заметно подуставшего Бернарду Силвы.

Спустя всего семь минут полузащитник сборной Франции на скорости откликнулся на передачу Арды Гюлера и зряче выкатил мяч назад под удар Мбаппе, оформившему победный гол.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Бывают тренеры, которые хотят переломить игру заменами, смотрят на скамейку и не находят решений.

Многие специалисты страдают из-за того, что им не под силу воплотить свои идеи на поле. У меня же роскошная скамейка с футболистами, каждый из которых готов играть с первых минут. Камавинга выдал исключительный матч против "Лейпцига", но сегодня начал встречу в запасе», — заявил Моуринью после финального свистка.

Затем 63-летний португальский наставник дал четкий, насыщенный деталями тактический расклад: почему он выпустил Камавинга и что конкретно от него требовалось.

Замысел сводился к следующему: Орельен Чуамени оставался закрывать опорную зону в центре поля, благодаря чему Камавинга получал свободу для резких кинжальных рывков в свободные коридоры, разбивая офсайдную ловушку «Барсы».

План сработал идеально, чему способствовала и капля футбольной магии от Джуда Беллингема в эпизоде, когда игроки «Барсы» зажали «Мадрид» под свирепым прессингом. Моуринью абсолютно заслуженно сорвал шквал похвал за то, как эффективно распределил ресурсы и насколько безупречно прочитал концовку ничейной встречи.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Впрочем, наша работа заключается в объективном анализе и заслуженной похвале по делу, а не в слепом подобострастии.

Поэтому стоит прямо признать: на протяжении целого ряда предыдущих матчей Моуринью порой вызывал серьезные вопросы с точки зрения предматчевого анализа, выглядел чрезмерно консервативным при выборе стартового состава и неоправданно медлил, когда требовалось оперативно реагировать на события прямо по ходу игры.

Вот наглядный пример: по ходу ничейного матча со скромным «Эспаньолом» — командой, которая сейчас прозябает на третьем месте с конца таблицы всего с двумя победами за весь сезон, — Моуринью к 80-й минуте использовал лишь две из пяти доступных замен. Довольно странно.

И только тогда, с явным запозданием, он бросил в бой молодого форварда Эспи, и тот на 90-й минуте забил победный гол. Историю пишут победители, поэтому задним числом этот маневр преподнесли как гениальное тренерское озарение.

Ян Дьоманде убегает от Родри globallookpress.com

Однако за 11 минут до финального свистка при счете 1:1 «Мадрид» с огромным трудом пытался взломать чужую оборону, и нежелание тренера освежать игру резервистами оставляло совсем другое впечатление.

В победном домашнем матче против «Райо Вальекано», когда выдохшаяся команда буквально молила о свежести и притоке энергии (что вполне понятно, учитывая скомканную и короткую предсезонку «Реала» из-за того, сколько ключевых футболистов провели затяжное лето на чемпионате мира), Моуринью до 90-й минуты сделал всего три замены. Более того, в той же встрече с «Райо» он так и не использовал все пять доступных слотов.

«В очередной раз тот "Реал", который играл напористо и с характером, испарился, уступив место раздражающе нестабильной версии команды. Трибуны освистали игроков за то, что те откровенно заснули на поле» — писала испанская газета AS.

Чтобы не перебирать досконально каждый странный эпизод со старта сезона, можно подытожить этот анализ встречами против «Бетиса» (поражение 0:1) и «Ромы» (грандиозный победный камбэк 4:3).

Жозе Моуринью и Ханси Флик globallookpress.com

В Севилье «Бетис» постепенно прибавлял, пока «Реал», создавая момент за моментом, никак не мог додавить соперника. В итоге к 82-й минуте гости подошли всего с тремя перестановками в составе. И лишь когда нападающий хозяев Трой Пэрротт сделал счет 1:0, молодому форварду Эспи — «Особенному со скамейки» — наконец поступила команда отправляться на разминку.

Этого оказалось слишком мало и слишком поздно, даже несмотря на отмененный шедевральный удар Эспи через себя и не забитый Мбаппе пенальти в самой концовке.

Затем последовал выезд в Рим — локация, которая символично напомнила нам: второе пришествие Моуринью находится в самом зачатке, а великий «Мадрид», как и сам Рим, строится далеко не за один день.

Моуринью избрал тактический план, согласно которому команда пыталась разбить знаменитую персональную опеку и высокий прессинг наставника «Ромы» Джан Пьеро Гасперини за счет длинных верховых забросов от вратаря Тибо Куртуа.

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Однако совершенно нелогично при такой установке португалец продержал на скамейке запасных своего лучшего игрока на втором этаже, Эспи, вплоть до 78-й минуты. К тому моменту «Рома» вела 3:1, а футболисты в белой форме не выиграли практически ни одного верхового единоборства и не могли сделать ни одной качественной скидки.

Его замены — выход Эндрика и Эспи, каждый из которых отметился голом, а также появление Гюлера, отдавшего две ключевые передачи, — вновь заставили говорить о Моуринью как об «Особенном».

Однако осадок и неразрешенные вопросы остались: не ошибся ли португалец с тактикой на матч изначально? И не следовало ли ему вмешаться в ход событий гораздо раньше?

В шести из 13 матчей нынешнего сезона Моуринью так и не использовал все пять положенных замен — и это в эпоху, когда, по всеобщему признанию, футболисты топ-уровня выжаты до предела физически, морально и эмоционально.

Чудачество? Непостижимое упрямство? Или понятный лишь ему одному гениальный замысел? Решать вам, читатели.

Ян Дьоманде и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Моуринью, который в последнее время выглядит куда менее воинственным и все охотнее пускается в детальные тактические объяснения (что можно только приветствовать), на днях выдал весьма забавную реплику на пресс-конференции по этому поводу.

Это сложнейшая часть тренерской работы. Наверняка многие коллеги из других клубов с куда более скромным подбором исполнителей восклицают: «Жозе! Да как же тебе повезло с такими проблемами!». И это правда — мне сказочно повезло иметь такую обойму. Но мне чертовски не повезло с такими журналистами, как вы, которые только и делают, что выискивают сложности в подобном богатстве выбора! Жозе Моуринью Главный тренер «Реала»

А затем, на мой взгляд, последовало самое наглядное доказательство того, что португалец осознал необходимость внутренней перезагрузки. Стало понятно: как и его игроки, сам Моуринью отточил хватку, набрал идеальную форму и созрел для триумфа в Эль-Класико.

Этот переломный момент наступил накануне недавней победы над «Севильей», положившей начало настоящему «хет-трику» из ярких побед «Мадрида» в больших статусных матчах.

Джуд Беллингем против Родри globallookpress.com

Когда португальцу предложили признать, что полузащитника Федерико Вальверде необходимо использовать на правом фланге обороны, а Гюлера — на позиции созидательного хавбека, он поначалу встал в позу. Португалец язвительно напомнил, что пока искусственный интеллект или голосования болельщиков не взяли на себя выбор состава, за все отвечает исключительно он сам.

Моуринью подчеркнул, что его профессиональный взгляд на вещи несоизмеримо важнее и глубже, чем рассуждения журналистов, бывших игроков или фанатов.

Однако затем он предельно осторожно и весьма многозначительно признал: тот тренер, который в упор не замечает происходящего перед ним на «зеленом газоне» или «не прислушивается к собственному штабу», попросту «упрям и ограничен».

«Я определенно могу скорректировать курс: футбольный матч длится 90 минут, он соткан из массы нюансов и включает самые разные фазы. Правило пяти замен, особенно для команд с глубокой и сильной скамейкой, — это фундаментальный стратегический элемент», — отметил Моуринью.

Именно так, Жозе. Именно так.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Это стало прямым сигналом: внутри тренерского штаба звучали альтернативные мнения по поводу того, как Жозе использует кадры. А воскресный матч доказал, что португалец начал к ним прислушиваться.

По сути, именно тогда зародился тот самый выверенный и тонкий замысел: как, когда и ради чего именно бросить в пекло Камавинга в воскресный вечер.

Прямо сейчас «Реал» отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барсы» всего на три очка и делит верхнюю строчку в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Если раньше Моуринью с трудом доверял глубине своего состава и проявлял излишний консерватизм, а теперь наконец поймал победный ритм и перезагрузил собственные идеи, то соперникам «Реала» в Испании и Европе самое время задраивать люки.

«Мадрид» снова идет на взлет.