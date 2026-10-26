Форвард «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим футболистом прошлого сезона и получил «Золотой мяч» из рук легендарного Роналдо. Лучшим игроком среди женщин стала Алексия Путельяс. Следить за ходом церемонии можно было в онлайн-трансляции LiveSport.Ru.

Онлайн церемонии 20 сек. 20 секунд

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02:00 На этом все, спасибо, что были с нами!

Гарри Кейн uefa.com

Гарри Кейн uefa.com

01:57 Десятка лучших по итогам голосования выглядит следующим образом: 1. Гарри Кейн («Бавария» / «Тоттенхэм»), 2. Килиан Мбаппе («Реал»), 3. Ламин Ямаль («Барселона»), 4. Родри («Барселона»), 5. Лионель Месси («Интер Майами»), 6. Хвича Кварацхелия (ПСЖ), 7. Усман Дембеле (ПСЖ), 8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), 9. Майкл Олисе («Бавария»), 10. Фабиан Руис (ПСЖ).

Гарри Кейн https://x.com/ballondor

Гарри Кейн https://x.com/ballondor

01:55 Кейн в своей речи поблагодарил все лучших игроков в своих номинациях, в особенности упомянув партнёров по «Баварии». Сказал, что большая часть играть за мюнхенский клубТакже форвард поблагодарил свою жену, которой и посвятил трофей.

Гарри Кейн globallookpress.com

Гарри Кейн globallookpress.com

01:52 Обладателем «Золотого мяча» стал Гарри Кейн!

Роналдо globallookpress.com

01:45 Осталась одна награда, но какая! Лучшему футболисту прошлого сезона. На сцене появляется легендарный бразилец Роналдо, который и вручит награду.

Алексия Путельяс uefa.com

Алексия Путельяс https://x.com/ballondor

Алексия Путельяс globallookpress.com

01:35 «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона выиграла Алексия Путельяс. Испанка выступает за английский клуб «Лондон Сити Лайонессис».

01:32 И снова пауза... на самом интересном... скоро узнаем лучших футболистов минувшего сезона.

01:29 На сцену вышел Майкл Оуэн. Он будет вручать награду лучшей футболистке сезона.

01:25 На сцене появились два «Золотых мяча» в кейсах от Луи Виттон.

«Золотые мячи» globallookpress.com

01:20 Музыкальная пауза в церемонии, после чего начнется все самое интересное. Мы узнаем обладателей «Золотого мяча».

Шарлин Корраль globallookpress.com

Гарри Кейн globallookpress.com

01:15 Победителями в этой номинации стали Шарлин Корраль («Пачука») и Гарри Кейн («Бавария»).

01:13 Теперь на очереди награда лучшим бомбардирам прошлого сезона. Вручать ее будет королева севера, старшая дочь лорда Винтерфелла сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер.

01:10 А теперь новая награда, уникальная награда — «Золотой мяч всех времен». Результаты объявят завтра, а участвовать будут в голосовании болельщики. В список вошли игроки, получившие награду минимум два раза.

Усман Дембеле globallookpress.com

01:03 А теперь лучший клуб года в мужском футболе. И это — ПСЖ! Принимать награду будет обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

00:59 А пока что решили показать женщин, которые в номинации на «Золотой мяч» заняли места с 11-го по 30-е.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Жоан Лапорта globallookpress.com

00:53 Какая неожиданность. «Барселона» — лучший клуб года... женский! Жоан Лапорта идет получать награду.

Сол Кэмпбелл и Патрик Виейра globallookpress.com

00:50 Объявляется следующая награда. Лучший клуб сезона! Вручать приз будут Сол Кэмпбелл и Патрик Виейра.

Букайо Сака globallookpress.com

00:45 Нигерийский музыкант Burna Boy вручил данную награду игроку лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Игрок зачитал письмо от благодарного ребенка из Руанды, которому вернули зрение. У всех в зале слезы навернулись.

00:43 Теперь будет вручаться награда имени Сократеса за благотворительные достижения.

Унай Симон globallookpress.com

00:36 Награда лучшему вратарю сезона в мужском футболе досталась Унай Симону, вратарю сборной Испании и команды «Атлетик». Шмейхель вручил сразу обе награды лучшим вратарям.

Ката Коль globallookpress.com

00:33 «Сине-гранатовая» церемония, Ката Коль из «Барселоны» — лучший вратарь сезона в женском футболе.

Ката Коль uefa.com

Петер Шмейхель globallookpress.com

00:31 На очереди трофей Льва Яшина — лучшему вратарю сезона. На сцену вышел Петер Шмейхель.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

00:22 Награда лучшему тренеру прошлого сезона в мужском футболе досталась наставнику сборной Испании Луису де ла Фуэнте. Вместе с командой рулевой «красной фурии» выиграл чемпионат мира.

Луис де ла Фуэнте uefa.com

Пере Ромеу uefa.com

00:17 У нас небольшая пауза. Организаторы снова показывают футболистов, которые заняли места с 11-го по 30-е в номинации на «Золотой мяч».

Пере Ромеу globallookpress.com

00:11 Награда лучшему тренеру в женском футболе — им стал наставник «Барсы» Пере Ромеу. В прошлом году его команда выиграла женскую Лигу чемпионов.

00:06 На очереди следующая номинация. Сейчас мы узнаем лучшего тренера сезона. Вручать награду будет победитель Лиги чемпионов-2005 Рафаэль Бенитес.

Вики Лопес uefa.com

Вики Лопес globallookpress.com

00:01 И это Вики Лопес из «Барселоны». Хрупкая девушка второй год подряд берёт эту награду. Пока что все трофеи уезжают в Каталонию.

Вики Лопес uefa.com

00:00 Следующая награда — лучшей молодой футболистке! Награду будет вручать Люси Бронз.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ламин Ямаль globallookpress.com

23:57 Кто же это? Конечно, он! Ламин Ямаль! Испанец стал первым футболистом, которому покорилась эта награда три года подряд.

23:54 И у нас сразу же первая номинация. Сейчас будут награждать лучшего молодого футболиста сезона. На сцену выходит Обладатель «Золотого мяча 2004» Андрей Шевченко, он будет вручать награду.

Тьерри Анри и Кейт Скотт globallookpress.com

23:52 На сцену вышил ведущие: легенда футбола Тьерри Анри и известная спортивная телеведущая Кейт Скотт.

23:50 Церемония стартовала. На сцене для зрителей выступает британская певица Джорджа Смит.

До церемонии

23:45 Старт церемонии откладывается ещё на 15 минут.

23:40 Теперь показывают футболистов, которые заняли места с 11-го по 30-е в номинации на «Золотой мяч».

23:38 Пока церемония не началась, организаторы решили показать женщин, которые в номинации на «Золотой мяч» заняли места с 11-го по 30-е.

Мбаппе https://x.com/ballondor

23:33 Килиан Мбаппе уже занял своё место в зале.

Барселона globallookpress.com

23:30 Президент «Барсы» Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и игроки Ламин Ямаль, Родриго Эрнандес и Жоан Гарсия

23:27 Начало церемонии переносится на 23:45.

Ибрагим Маза uefa.com

23:25 Один из номинантов на награду лучшему молодому футболисту 2026 года Ибрагим Маза с улыбкой позирует перед камерами в преддверии церемонии.

Мбаппе https://x.com/ballondor

23:21 Мбаппе с фанатами, раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками.

Жоан Гарсия globallookpress.com

23:17 А кто тут у нас? Это же Вратарь Барсы Жоан Гарсия!

Возинья, Ямаль, Мендеш globallookpress.com

Мунир Насрауи и Марк Кукурелья globallookpress.com

23:15 Марк Кукурелья с отцом Ламина Ямаля Муниром Насрауи

Мбаппе globallookpress.com

23:10 Оставайтесь с нами! Скоро начнётся 70-я церемония вручения «Золотого мяча»!

23:10 Появилась информация, что церемония стартует в 23:30. А пока на красной дорожке появляются Кейн, Диоманде, Олисе, Кукурелья и не только.

Олисе globallookpress.com

23:05 Начало церемонии отложено в связи с пробками в Лондоне. С нетерпением ждём старта.

Александер Чеферин uefa.com

23:00 Президент УЕФА Александер Чеферин о сегодняшней церемонии: «На протяжении семи десятилетий этот трофей остаётся высшей индивидуальной наградой, которую может получить футболист. УЕФА гордится тем, что проводит эту церемонию совместно с France Football и Groupe Amaury — нашими друзьями и партнёрами, чья история неразрывно связана с европейским футболом с момента основания Кубка европейских чемпионов. Именно на футбольных полях наших турниров, сезон за сезоном, величайшие игроки мира заслуживали право оказаться на этой почётной сцене».

22:55 Ну что, друзья, официальная церемония стартует в 23:00. Усаживаемся поудобнее. Впереди нас ждёт самое вкусное. На ковровую дорожку только что вышел Мбаппе.

Мариона Кальдентей (вторая слева) globallookpress.com

22:50 Мариона Кальдентей это, 13-я в этом году.

ФК «Арсенал» globallookpress.com

22:45 Игроки мужского и женского Арсенала

«Золотой мяч» uefa.com

22:40 Какие награды будут вручены на церемонии?

22:40 Мужской и женский «Золотой мяч»; Мужская и женская награды лучшему молодому игроку года; Мужская и женская награды лучшему вратарю года; Мужская и женская награды лучшему тренеру года; Мужская и женская награды лучшему клубу года; Мужская и женская награды лучшему нападающему года; Премия Сократеса — награда, учреждённая изданием L’Équipe совместно с организацией Peace and Sport. Она вручается за благотворительные инициативы и общественно значимые проекты, поддерживаемые футболистами, которые вносят вклад в решение социальных проблем.

Месси vs Роналду uefa.com

22:35 Больше всех «Золотых мячей» выиграл Лионель Месси — 8 наград, на втором месте Криштиану Роналду — 5 наград.

22:32 Продолжается прибытие гостей на церемонию.

Роналдо globallookpress.com

22:27 Скажите как его зовут...

Инес Гарсия и Ламин Ямаль globallookpress.com

22:25 Ламин Ямаль и Инес Гарсия прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча» 2026 года

Венди Ренар uefa.com

22:22 21-летняя Момоко Таникава — самая молодая футболистка, номинированная на женский «Золотой мяч» 2026 года. Самой возрастной номинантке, Венди Ренар, — 36 лет.

Усман Дембеле globallookpress.com

22:20 Второй год подряд «ПСЖ» играет в вечер проведения церемонии вручения «Золотого мяча». (Матч против «Лиона» был перенесен по требованию властей из соображений безопасности.) В прошлом году Усман Дембеле был травмирован, поэтому смог присутствовать на церемонии и получить награду. В этом году он снова травмирован. Он займет место в топ-10.

Баннер на трибуне «Вираж Отёй» globallookpress.com

22:20 Баннер на трибуне «Вираж Отёй» перед матчем ПСЖ против «Лиона»: «КВАРА, КРАСНО-СИНЯЯ СЕМЬЯ — С ТОБОЙ»

Люси Бронз uefa.com

22:17 Люси Бронз из «Челси», занявшая второе место после Меган Рапино в голосовании за «Золотой мяч» 2019 года, приехала на сегодняшний торжественный вечер через весь Лондон.

Луис де ла Фуэнте (в центре) uefa.com

22:15 Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте (в центре), номинированный на премию лучшему мужскому тренеру 2026 года, тоже здесь!

Майкл Оуэн UEFA.com

22:10 На ковровой дорожке появились Робби Кин, Дидье Дрогба и Клод Макелеле.

22:10 Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от церемонии «Золотого мяча». Он назвал фаворитом Гарри Кейна.

22:07 Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года среди мужчин.

22:05 Официальная церемония вручения «Золотого мяча» стартует ровно через час. Лондон уже готов.

Мбаппе, Дембеле, Олисе globallookpress.com

22:00 Впервые с 2021 года три французских игрока (Дембеле, Олисе и Мбаппе) вошли в топ-10 «Золотого мяча»!

Возинья (слева) globallookpress.com

21:53 Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья тоже прибыл на церемонию.

Топ-10 globallookpress.com

Топ-10 globallookpress.com

21:46 Обладатель «Золотого мяча» 2001 года Майкл Оуэн на красной дорожке в Лондоне.

Обладатели «Золотого мяча» за 25 лет — с 2000 по 2025 год. https://x.com/ballondor/

21:45 Всего 14 обладателей «Золотого мяча» за 25 лет — с 2000 по 2025 год.

#ballondor https://x.com/ballondor/

Список претендентов премии «Золотой мяч» https://x.com/

21:35 На звание лучшего вратаря будет претендовать россиянин Матвей Сафонов, но он на церемонии присутствовать не будет. Его ПСЖ сегодня играет против «Лиона».

Ада Херберг uefa.com

21:32 Самой молодой обладательницей женского «Золотого мяча» стала Ада Хегерберг? Не совсем: норвежка получила первую награду в 2018 году в возрасте 23 лет, выступая за «Лион».

21:30 Семья Стэнли Мэттьюза, первого в истории обладателя «Золотого мяча», появилась на красной дорожке.

21:25 Легенда футбола Тьерри Анри и известная спортивная телеведущая Кейт Скотт станут ведущими церемонии вручения «Золотого мяча» в 2026 году. Скотт, изображенная слева, ранее вела эту церемонию в 2025, 2015 и 2014 годах.

Кейт Скотт и Тьерри Анри globallookpress.com

21:25 А вот и первая десятка вашему вниманию: Кейн, Ямаль, Мбаппе, Родри, Олисе, Кварацхелия, Дембеле, Холанд, Месси и Руиз.

Кейн https://x.com/

21:20 Луис де ла Фуэнте открывает красную дорожку!

12-15 место https://x.com/ballondor

21:20 Появились имена футболистов, которые заняли места с 11-го по 20-е: Невеш, Кукурелья, Винисиус, Торрес, Райс, Витинья, Хакими, Кубарси, Беллингем.

21:10 Рэпер French Montana выступает на улицах Лондона. Он дал старт прекрасному событию, выступив перед красной дорожкой.

21:00 Тем временем, уже идет объявление футболистов по местам, начиная с последних. Вот так выглядит десятка с 20-го по 30-е место: Мане, Салиба, Хуакинес, Фернандеш, Упамекано, Маркиньос, Диаз, Мендеш, Мартинез, Габриэль, Пачо.

20:50 В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоится церемония вручения премии журнала France Football лучшему футболисту мира — «Золотой мяч». Лучшего футболиста уходящего года выбирают капитаны и тренеры национальных сборных и спортивные журналисты.

20:45 Обладателем наибольшего числа «Золотых мячей» является Лионель Месси, который выигрывал награду семь раз. В прошлом году титул достался форварду «ПСЖ» Усману Дембеле.

20:40 В ходе мероприятия будут вручены «Золотой мяч» лучшему футболисту и футболистке, а также награды лучшему вратарю сезона (имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку до 21 года, самому результативному футболисту в предыдущем сезоне, лучшему клубу года и трофей за вне футбольную деятельность.

20:35 На «Золотой мяч» претендуют: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Витинья (Португалия, «Пари Сен-Жермен»), Габриэл (Бразилия, «Арсенал»), Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Луис Диас (Колумбия, «Бавария»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Гарри Кейн (Англия, «Бавария»), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Пари Сен-Жермен»), Хулиан Киньонес (Мексика, «Аль-Кадисия»), Пау Кубарси (Испания, «Барселона»), Марк Кукурелья (Испания, «Челси»/«Реал»), Садьо Мане (Сенегал, «Аль-Наср»), Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Нуну Мендеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер» Майами), Жоау Невеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»), Майкл Олисе (Франция, «Бавария»), Виллиан Пачо (Эквадор, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (Англия, «Арсенал»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»/«Барселона»), Фабиан Руис (Испания, «Пари Сен-Жермен»), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»), Ферран Торрес (Испания, «Барселона»/«Пари Сен-Жермен»), Дайо Упамекано (Франция, «Бавария»), Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)﻿.

20:30 За приз лучшему вратарю поборются: Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Возинья (Кабо-Верде, «Шавиш»/«Коло-Коло»), Жоан Гарсия (Испания, «Барселона»), Грегор Кобель (Швейцария, «Боруссия» Дортмунд), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»/«Челси»), Эдуар Менди (Сенегал, «Аль-Ахли»), Давид Райя (Испания, «Арсенал»), Матвей Сафонов (Россия, «Пари Сен-Жермен»), Унай Симон (Испания, «Атлетик»).

20:20 На награду лучшего тренера претендуют: Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Венсан Компани («Бавария»), Унай Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»).

20:10 На приз лучшему молодому футболисту года претендуют: Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, «Зальцбург»/«Ювентус»), Айюб Буадди (Марокко, «Лилль»/«Манчестер Сити»), Ян Дьоманде (Кот-д'Ивуар, «Лейпциг»/«Реал»), Уоррен Заир-Эмери (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Леннарт Карль (Германия, «Бавария»), Эли Жюньор Крупи (Франция, «Борнмут»), Пау Кубарси (Испания, «Барселона»), Ибрахим Маза (Алжир, «Байер»), Йохан Манзамби (Швейцария, «Фрайбург»/«Астон Вилла»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

20:00 На награду лучшему клубу претендуют: «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия).