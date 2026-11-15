Football365 рассказывает об отставках тренеров в АПЛ, которые выдались абсурдными и скандальными.

Майкл Каррик — далеко не первый главный тренер, которого уволили столь хаотичным и позорным образом. И даже не первый наставник «Манчестер Юнайтед», которому пришлось пережить подобное...

У «Красных Дьяволов» всё идёт наперекосяк. Даже когда клубу изредка удаётся принять правильное решение, он умудряется совершенно по-идиотски его реализовать.

Каррик третий день подряд приезжал на тренировочную базу в Каррингтоне, чтобы проводить занятия как главный тренер, чьё увольнение уже было фактически предрешено. И всё это время весь мир знает, что совсем скоро команду возглавит Маурисио Почеттино.

Майкл Каррик globallookpress.com

В понедельник вечером появилась информация о намерении манкунианцев пригласить аргентинца. Журналистам сообщили, что руководство клуба склоняется к увольнению наставника, но «окончательное решение ещё не принято».

Чтобы принять его, Джейсону Уилкоксу и Омару Берраде пришлось в среду лететь в Монако на встречу с сэром Джимом Рэтклиффом. Очевидно, нельзя было организовать всё быстрее и без увеселительной поездки на юг Франции.

Каррик — взрослый человек и, пожалуй, лучше многих знает, насколько некомпетентно руководство «Юнайтед» и насколько ему чужды элементарные нормы приличия. И всё же, это поразительный способ обращаться с кем бы то ни было, тем более с легендой «МЮ» и любимцем болельщиков.

Но англичанин далеко не первый тренер, которого уволили подобным образом. И даже не первый рулевой «Юнайтед», чьё увольнение прошло в такой неразберихе...

Вот ещё пять наставников клубов АПЛ, с которыми при расставании могли обойтись гораздо достойнее...

Луи ван Гал («Манчестер Юнайтед»)

Официально Луи ван Гал был уволен через два дня после того, как в 2016 году выиграл с «Красными Дьяволоми» Кубок Англии. Однако новость об этом решении просочилась практически сразу после финального свистка победного матча с «Кристал Пэлас» на «Уэмбли».

Первым о происходящем нидерландцу сообщила его жена.

Позже Трус ван Гал рассказала: «После финала Кубка Англии Луи сказал: "Ну вот, мы сделали это!". Я ответила: "Луи, говорят, тебя уволили". Он пришёл в такую ярость! "Зачем ты испортила мне праздник? "».

В понедельник после финала специалисту сообщили то, что весь мир уже знал. К концу рабочей недели его преемником официально объявили Жозе Моуринью.

Ван Гал с Кубком Англии 2016 года globallookpress.com

«Мне сообщили об этом только после того, как новость просочилась в медиа. Это стало самым большим разочарованием в моей жизни», — позже рассказал ван Гал изданию Algemeen Dagblad.

«Давление было колоссальным: моя голова уже лежала на плахе, а они действовали за моей спиной. Думаю, всё было спланировано как в кино, причём за моей спиной всё решалось ещё с января. "Юнайтед" поставил меня на плаху, а на публике меня уже выставили на эшафот».

«"МЮ" даже не обсудил это со мной. Если бы они пришли ко мне с планом пригласить Моуринью, я мог бы сказать: "Хорошо, давайте выложимся по полной в последние шесть месяцев, будем полностью преданы друг другу и команде, а затем передадим дела Жозе Моуринью".

"Так они могли бы сэкономить на моей зарплате за последний год, но после всего случившегося я заставил их выплатить мне каждый пенни".

Марк Хьюз (»Манчестер Сити«)

По сути, Марк Хьюз был обречён с того самого момента, как "Манчестер Сити" купили владельцы из Абу-Даби. Поэтому увольнение в декабре 2009 года вряд ли стало для него большим сюрпризом — особенно после двух побед в 11 матчах, несмотря на летние траты в размере 120 млн фунтов.

Но, как мы теперь знаем, владельцы "Горожан" не слишком склонны поступать по-человечески.

Клуб объявил об уходе валлийца и назначении Роберто Манчини менее чем через 90 минут после победы над "Сандерлендом" (4:3). Специалисту пришлось руководить командой в этом матче, хотя о его увольнении таблоид The Sun сообщил ещё до стартового свистка.

Марк Хьюз во время работы у руля «Манчестер Сити» в 2009 году globallookpress.com

Марк Боуэн, помощник Хьюза, позже вспоминал:

"В то время я жил в Солихалле и ехал на матч с женой и детьми в машине, когда мне позвонил журналист и сказал, что ему сообщили: сегодня у нас будет последняя игра.

Когда я приехал на стадион, Марк уже находился в своей комнате — ему сообщили то же самое. Всё происходящее казалось сюрреалистичным. Он сохранял профессионализм и сказал: давайте займёмся делом и выиграем матч. Но мы понимали: дыма без огня не бывает".

Хьюз не стал устраивать сцен: он помахал болельщикам "Сити" перед тем, как его официально освободили от должности. Всё это происходило между интервью радиостанциям и другими обязательными послематчевыми выступлениями перед прессой.

Мартин Йол (»Тоттенхэм«)

Если об увольнении ван Гала стало известно сразу после матча, а новость об уходе Хьюза просочилась ещё до игры, то информация об отставке Мартина Йола из "Тоттенхэма" распространилась прямо во время игры.

За прошедшие годы появлялись противоречивые версии того, когда именно "Шпоры" уволили нидерландца в 2007 году. По некоторым данным, ему сообщили о решении до матча Кубка УЕФА с "Хетафе" на "Уайт Харт Лейн". Даррен Бент же утверждал, что Ледли Кинг сообщил ему об увольнении тренера в перерыве.

Во втором тайме матча, завершившегося поражением со счётом 1:2, слухи об уходе Йола разлетелись по "Уайт Харт Лейн". После финального свистка увольнение подтвердили официально, а назначение Хуанде Рамоса уже было близко.

Мартин Йол в бытность работы с «Тоттенхэмом» в 2007 году globallookpress.com

Судя по отсутствующему выражению лица специалиста на бровке и, по словам Джермейна Дженаса, в раздевалке перед матчем, он, должно быть, что-то подозревал. Однако позже тренер настаивал, что узнал о своей участи лишь тогда, когда сразу после финального свистка племянник сообщил ему то, что уже знал весь остальной мир.

Впоследствии президент лондонцев Даниэль Леви признал, что "Тоттенхэм" допустил ошибку:

"Некоторые события явно развивались не так, как хотелось бы всем нам. Ситуацию можно было разрешить иначе и гораздо лучше. Но впервые мы встретились, чтобы обсудить его положение, только после матча".

Рууд Гуллит (»Челси«)

О своём увольнении из "Челси" Рууд Гуллит узнал так же, как в 1990-е узнавали футбольные новости все остальные: из телетекста.

В феврале 1998 года нидерландец находился в середине своего второго сезона как играющий тренер. Первый завершился триумфом в Кубке Англии, а второй, казалось, складывался прекрасно: "Челси" занимал второе место в АПЛ и уверенно выступал в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков.

Гуллит вёл переговоры о новом контракте: срок действующего соглашения истекал в конце сезона-1997/98. На фоне взаимных обвинений сообщалось, что специалист хотел получать 2 млн фунтов в год как играющий тренер, тогда как "Синие" собирались предложить ему значительно меньшую сумму, причём уже только как наставнику.

Как бы то ни было, всё разрешилось в четверг, 12 февраля 1998 года. "Челси" в спешке организовал пресс-конференцию, чтобы объявить об увольнении Гуллита и назначении на его место Джанлуки Виалли. Сам Гуллит узнал об этом из телетекста — на 140-й странице.

Рууд Гуллит globallookpress.com

На следующий день Гуллит провёл собственную пресс-конференцию, но вопросов у него было больше, чем ответов:

"Почему вы решили со мной расстаться? Я хотел бы получить ответ. Почему это произошло? Ведь дело не в деньгах. Я очень расстроен. Я узнал о своём увольнении только из прессы. Думаю, я многое дал этому клубу и уйду с высоко поднятой головой".

Гус Пойет (»Сандерленд«)

Сегодня Гус Пойет наверняка понимает чувства Каррика. Как и временному наставнику "МЮ", уругвайцу пришлось выходить на тренировочное поле и расставлять конусы в "Сандерленде", хотя его увольнение уже было предрешено и информация об этом просочилась в СМИ. Руководство просто тянуло время, прежде чем сообщить ему о решении.

Как и коллега, тот мог возражать лишь против того, как именно его уволили, но не против обоснованности самого решения. В середине марта 2015 года "Чёрные Коты" находились всего в одном балле от зоны вылета, одержав лишь одну победу в последних 12 матчах.

Перед этим они потерпели разгромное домашнее поражение от "Астон Виллы". К перерыву гости уже вели 4:0, и половина зрителей на "Стэдиум оф Лайт" покинула трибуны в знак протеста.

После этого клуб обратился к Дику Адвокату, и судьба Пойета была решена. Руководство назначило встречу с Пойетом, но лишь на вторую половину дня понедельника. До этого Пойету пришлось провести тренировку команды.

Густаво Пойет в бытность наставника «Сандерленда» globallookpress.com

И всё же, каким бы странным ни казался этот эпизод, даже он не стал самым необычным увольнением в карьере уругвайца.

Самое необычное произошло в 2013 году: Пойет узнал, что "Брайтон" уволил его, прямо во время работы футбольным экспертом BBC на Кубке конфедераций.