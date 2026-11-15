Испания и Англия будут забивать

дерзкая ставка за 9.00 на матч 6-го тура дивизиона A Лиги наций

15 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Испания и Англия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 9.00.

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Испания

Турнирное положение: Испания досрочно вышла в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.

При этом Испания в пяти матчах турнира добыла 15 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, легко переиграв Чехию — 2:0.

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До того Испания нанесла поражение Хорватии — 2:1, плюс еще один поединок с Чехией завершился уверенной викторией — 3:1. Действующий чемпион мира намерен финишировать без очковых потерь.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Испания нынче выглядит блестяще, забивая в среднем фактически три мяча за матч.

При этом Испания в кадровом плане выглядит весьма выгодно. К тому же с англичанами должен сыграть Ламин Ямаль. На счету вундеркинда четыре забитых мяча в текущем турнире. Да и вообще, у «Фурии Рохи» забить может кто угодно, ярким свидетельством чему является последний поединок с чехами.

Команда уж точно будет действовать в привычном ритме. Тем более, испанцы одолели Англию в двух последних очных поединках.

Англия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Англия в пяти турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 16 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть хорватов — 2:1.

До того Англия легко одолела Чехию — 3:0, а вот несколько ранее деклассировала тех же «клетчатых» — 7:0. Англичане победили в четырех матчах кряду.

Состояние команды: Англия находится на психологическом подъёме, досрочно выйдя в плей-офф Лиги наций.

При этом Англия явно постарается завершить групповой этап на мажорной ноте. Наверняка скажет свое веское слово Гарри Кейн, на счету которого семь забитых мячей в турнире. Трижды отличился Энтони Гордон, проводящий весьма продуктивный сезон.

И уж точно команда будет действовать активно. Англичане в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету, да и чемпион мира является отличным раздражителем.

На что ставят в матче Испания — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш Англии — в 4.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.25.

Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядели шикарно, к тому же уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

9.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч Испания — Англия позволит вывести на карту выигрыш 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

19.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 19.00 на матч Испания — Англия принесёт прибыль 18 000₽, общая выплата — 19 000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 19.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Англия победила в четырех последних матчах

Испания в двух последних очных поединках одолела англичан

Англия в пяти турах Лиги наций забила 16 мячей

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

Испания не проигрывает уже два с половиной года

Ещё прогноз

Эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил базовый прогноз на матч Испания — Англия с коэффициентом для ставки за 1.97.