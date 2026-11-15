15 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Испания и Англия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 9.00.
Испания
Турнирное положение: Испания досрочно вышла в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.
При этом Испания в пяти матчах турнира добыла 15 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, легко переиграв Чехию — 2:0.
До того Испания нанесла поражение Хорватии — 2:1, плюс еще один поединок с Чехией завершился уверенной викторией — 3:1. Действующий чемпион мира намерен финишировать без очковых потерь.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Испания нынче выглядит блестяще, забивая в среднем фактически три мяча за матч.
При этом Испания в кадровом плане выглядит весьма выгодно. К тому же с англичанами должен сыграть Ламин Ямаль. На счету вундеркинда четыре забитых мяча в текущем турнире. Да и вообще, у «Фурии Рохи» забить может кто угодно, ярким свидетельством чему является последний поединок с чехами.
Команда уж точно будет действовать в привычном ритме. Тем более, испанцы одолели Англию в двух последних очных поединках.
Англия
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Англия в пяти турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 16 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть хорватов — 2:1.
До того Англия легко одолела Чехию — 3:0, а вот несколько ранее деклассировала тех же «клетчатых» — 7:0. Англичане победили в четырех матчах кряду.
Состояние команды: Англия находится на психологическом подъёме, досрочно выйдя в плей-офф Лиги наций.
При этом Англия явно постарается завершить групповой этап на мажорной ноте. Наверняка скажет свое веское слово Гарри Кейн, на счету которого семь забитых мячей в турнире. Трижды отличился Энтони Гордон, проводящий весьма продуктивный сезон.
И уж точно команда будет действовать активно. Англичане в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету, да и чемпион мира является отличным раздражителем.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш Англии — в 4.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.25.
Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядели шикарно, к тому же уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 9.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 19.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Англия победила в четырех последних матчах
- Испания в двух последних очных поединках одолела англичан
- Англия в пяти турах Лиги наций забила 16 мячей
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
- Испания не проигрывает уже два с половиной года
Ещё прогноз
Эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил базовый прогноз на матч Испания — Англия с коэффициентом для ставки за 1.97.