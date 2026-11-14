прогноз на матч 6-го тура дивизиона А Лиги наций, ставка за 2.10

15 ноября в 6-м туре дивизиона А Лиги наций по футболу сыграют Хорватия и Чехия. Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Хорватия

Турнирное положение: сборная Хорватии занимает третье место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 3 очка.

Последние матчи: в матчах Лиги наций хорваты смогли обыграть лишь Чехию (2:1). В играх против Англии (1:2, 0:7) и Испании (1:2, 1:4) футболисты Билича потерпели фиаско.

Не сыграют: Кристиан Якич, Франьо Иванович, Мартин Эрлич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Лука Сучич.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Неудачи во встречах с главными конкурентами фактически перечеркнули надежды команды на продолжение борьбы за выход из группы.

Даже возвращение к более конкурентной игре в последующих матчах не помогло исправить ситуацию, а очередное поражение от Англии окончательно лишило хорватов шансов на четвертьфинал. При этом команда располагает опытными исполнителями во главе с Лукой Модричем, но пока не может демонстрировать стабильность на протяжении всего турнира.

Чехия

Турнирное положение: Чехия замыкает квартет группы 3 лиги А. В пяти матчах команда не набрала очков.

Последние матчи: в матчах группового этапа Чехия проиграла Хорватии (1:2), Англии (0:2, 0:3) и Испании (0:2, 1:3).

Не сыграют: Робин Гранач, Адам Карабец, Ондржей Лингр, Матей Ринеш, Павел Шульц. Из-за красной карточки встречу пропустит Ладислав Крейчий.

Состояние команды: Поражение от Испании в пятом туре окончательно лишило команду шансов на выход в четвертьфинал. Более того, Чехия оказалась перед угрозой вылета из Лиги A, поскольку пока не одержала ни одной победы. Теперь многое зависит от заключительной встречи с Хорватией, в которой необходимо добиваться положительного результата.

Матч с хорватами приобретает для чешской сборной особое значение. Команде необходимо прервать неудачную серию и постараться сохранить место среди сильнейших сборных Европы. Очередная осечка может привести к вылету в Лигу B.

На что ставят в матче Хорватия — Чехия Букмекерские коэффициенты на матч Хорватия — Чехия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Хорватия занимает третье место в группе 3А Лиги наций

Чехия занимает четвертое место в группе 3А Лиги наций

Хорватия обыграла Чехию в Лиге наций (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Хорватии ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.49. Ничья оценивается в 4.44. На победу Чехии — 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.15.

Прогноз: Хорваты сыграют дома и постараются завершить неудачный групповой этап победой. Несмотря на проблемы в обороне и кадровые потери, команда располагает более опытным составом, а в первой встрече уже обыграла чехов. Гости проиграли все матчи турнира, поэтому преимущество хозяев выглядит вполне

закономерным.

2.35 Фора Хорватии (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Хорватия — Чехия принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора Хорватии (-1.5) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Обе сборные испытывают серьёзные проблемы с надёжностью обороны. Хорваты много пропускают, но обладают достаточным атакующим потенциалом, чтобы регулярно создавать опасность у чужих ворот. Чехам также необходимо искать возможности для взятия ворот, поэтому можно рассчитывать на результативную встречу.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Хорватия — Чехия позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.