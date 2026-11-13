14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Северная Ирландия и Украина. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2, набрав восемь очков.
Команда на один балл опережает ближайшего преследователя, Венгрию, и на четыре — нынешнего соперника, а также на шесть пунктов — четвертую в группе Грузию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Грузией (0:0).
Ранее в предыдущем туре турнира коллектив набрал максимум очков, когда теперь на выездной арене одержал разгромную победу над Украиной — 3:0.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Баллард, Брэдли, Макдоннелл, О'Нилл и Тоул, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, Северная Ирландия выиграла дважды при двух ничьих и одном поражении.
Это не столь очевидная форма, чтобы хозяева могли рассчитывать на успех, однако преимущество в классе и фактор домашней поддержки все же делают их фаворитом.
Сиарон Браун — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Украина
Турнирное положение: Украина после четырёх туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете с четырьмя очками в активе.
Команда на четыре балла отстаёт от лидирующей Северной Ирландии и на три — от второй в группе Венгрии, а также на два пункта опережает четвертую Грузию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Венгрии (1:2).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также остался без очков, когда снова-таки на своей арене крупно проиграл Северной Ирландии (0:3).
Не сыграют: травмированы — Малиновский, Зинченко и Зубков, не в составе — Цыганков, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Украина не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
С этими результатами у гостей не лучшие шансы даже на мировую, тем более на чужом поле и против более сильного на сегодня соперника.
Роман Яремчук и Данил Сикан — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в трёх из четырёх последних матчей Северной Ирландии забивали меньше двух голов
- в трёх из пяти последних матчей Украины забивали больше двух голов
- в трёх из пяти последних матчей Украина проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.46. Ничья — в 3.05, успех Украины — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.50.
Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей хозяев забивали меньше двух мячей. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
Между тем, в двух последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 мячей, поскольку такой сценарий был реализован в трёх из четырёх последних матчей Северной Ирландии.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.52