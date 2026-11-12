Сборные Италии и Франции играют на «Сан-Сиро» в пятом туре группового этапа Лиги наций. Команда Зинедина Зидана возглавляет группу с десятью очками и в случае победы гарантирует себе первое место, тогда как итальянцы идут третьими с семью баллами, отставая от Бельгии на одно очко. При этом заключительный тур обещает хозяевам еще более сложную проверку — в воскресенье они отправятся в Брюссель, где может решиться судьба второй путевки в четвертьфинал.

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45+1' Перерыв на «Сан-Сиро»! Ничья в матче Италии и Франции после первого тайма, пока что очень насыщенный футбол с небольшим преимуществом гостей. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

45' Барколя в центре поля пяткой скинул мяч на левый фланг, Дуэ убежал к штрафной итальянцев и заработал штрафной.

43' Рабьо получил мяч слева и пытался прострелить, но попал в Эспозито.

41' Французы постоянно пытаются запускать атаки вертикальными пасами – Италия пока что справляется в защите.

39' Эспозито получил жёлтую карточку за удар по мячу после свистка.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 0 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 3 Фолы 8

38' Шерки с правой прострелил на ближнюю штангу, а удар Барколя накрыл Бастони.

37' Эспозито пытался пробить головой после подачи Бареллы со штрафного, но отправил мяч за лицевую.

36' Камбьяги грамотно подставился под фол на левом фланге, Италия подаст штрафной.

35' Доннарумма выручает Италию! Барколя опасно бил с линии штрафной.

33' Рабьо опасно пробросил мяч в штрафную на Барколя, а Брадли был в офсайде.

32' Шерки подработал мяч под правую ногу и пробил из-за штрафной, но не попал в угол.

30' Кайоде подключался по правому флангу и забрался в офсайд.

28' Эспозито с левой мощно бил в ближний угол – Меньян выручил!

26' ГОООООООЛ! Сравнивает сборная Италии! Камбьяги обыграл Гюсто на левом фланге и прострелил к ближней штанге, а там Эспозито опередил Упамекано и проткнул мяч в сетку под Меньяном. 1:1, буквально первый хороший шанс реализовали хозяева.

Итальянцы празднуют гол uefa.com

25' Эспозито снова отлично отработал на фланге против Дуэ и не дал навесить французу.

23' Слегка убавили темп французы – теперь в затяжной позиционной атаке команда Зидана.

21' Эспозито выиграл борьбу за мяч в центре и отдал слишком сильный пас на ход Кайоде. Тот даже в такой ситуации догнал мяч и попробовал обострить, но упустил его за лицевую.

19' И снова опасно у ворот Италии! Гюсто опасно простреливал вдоль ворот на Олисе, которому не хватило буквально шага, чтобы замкнуть.

17' Барколя на широком шаге ворвался в штрафную Италии и с левой пробил в ближний угол, но Доннарумма на месте.

15' И снова Да Кунья в касание бил с полулёта из-за штрафной – в этот раз не так опасно.

14' Итальянцы неудачно разыграли штрафной, Шерки тут же запустил контратаку пасом на Дуэ, который заработал штрафной на левом фланге.

12' Жаке получает жёлтую карточку! Защитник откровенно повис на футболке Эспозито и не дал ему убежать к воротам.

10' ГООООООООЛ! Впереди Франция! Доннарумма сделал неточный первый пас и подарил мяч Олисе, а Майкл ушёл от Бастони и с правой пробил в ближний угол. 0:1, самый настоящий привоз от итальянского кипера.

Гол Олисе uefa.com

10' Да Кунья изящно пробил с полулёта из-за штрафной – рядом со штангой пролетел мяч!

09' Дуэ отлично забросил на дальнюю штангу, Рабьо головой скидывал вдоль ворот, а Доннарумма прочитал пас и ногой его перехватил.

07' А теперь Эспозито не дал Дуэ пройти по левому флангу, надёжно сыграл Себастьяно.

05' Тонали вроде бы отобрал мяч у Дуэ, но тут же подарил его Барколя в штрафной, а пас у Брадли не получился.

03' Барколя пасом с левого фланга нашёл Дуэ в штрафной, а тот не попал в ближний угол.

03' Шерки пытался вырваться в контратаку после углового у своих ворот, но проиграл борьбу защитникам.

02' Италия заработала угловой.

01' Французы разыграли с центра поля, поехали!

До матча

22:43 Команды уже на поле легендарного «Сан-Сиро»! Звучат национальные гимны, начиная с «Марсельезы». В Милане, кстати, сегодня около 11 градусов и проливной дождь – посмотрим, скажется ли это на качестве газона.

22:40 Матч обслуживает румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. Его ассистенты — Михай Марика и Ференц Туньоги, резервный арбитр — Сабольч Ковач. За VAR отвечает Деннис Хиглер из Нидерландов, его ассистент — Кэтэлин Попа из Румынии.

22:35 Для Зидана поездка в Италию имеет особое значение. Француз провел пять сезонов в «Ювентусе», прежде чем перейти в мадридский «Реал», а последним матчем его игровой карьеры стал финал чемпионата мира 2006 года против итальянцев. Тогда Зидан получил красную карточку за удар Марко Матерацци, а сборная Италии выиграла титул в серии пенальти. Теперь француз возвращается на Апеннины уже главным тренером национальной команды и имеет возможность досрочно обеспечить ей первое место в группе.

22:30 История противостояния насчитывает 42 матча, в которых Италия одержала 20 побед, Франция — 12, еще десять встреч закончились вничью. Однако после финала чемпионата мира 2006 года преимущество чаще остается за французами: четыре победы против двух итальянских. В предыдущем розыгрыше Лиги наций обе сборные выиграли друг у друга на выезде со счетом 3:1, а октябрьская встреча в Париже завершилась вничью. При этом итальянцы забивали французам в девяти последних очных матчах.

22:27 Матч в Милане особенно важен для итальянцев из-за плотности группы. Франция набрала десять очков, Италия — семь, Бельгия — девять, поэтому хозяевам обязательно цепляться за результат. При этом даже победа над лидером не гарантирует команде Манчини выхода в четвертьфинал, поскольку впереди остается поездка в Брюссель. А французы в воскресенье примут Турцию, проигравшую все пять предыдущих встреч.

22:25 А такой состав выбрал Зинедин Зидан: Маньян, Жаке, Упамекано, Барколя, Гюсто, Да Кунья, Дуэ, Олисе, Рабьо, Труффер, Шерки.

22:20 Состав сборной Италии на важнейший матч группового этапа: Доннарума, Барелла, Бастони, Кайоде, Калафьори, Камбьяги, Скалвини, Тонали, Фраттези, Эспосито С., Эспозито Ф.

22:15 Перед поездкой в Милан французский тренер столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Килиан Мбаппе пропустил последние три матча сборной из-за повреждения, вернулся в заявку на ноябрьские встречи, но не тренировался с командой накануне игры и в итоге оказался недоступен. Также вне игры Усман Дембеле, Маркус Тюрам, Вильям Салиба, Жюль Кунде, Орельен Тчуамени, Ману Коне, Пьер Калюлю и несколько других футболистов. Особенно сильно потери затронули нападение, где Зидану придется искать новую комбинацию без привычного центрального форварда.

22:10 Особенно ярким получился последний матч с Бельгией. Французы выиграли 4:1, хотя по ходу встречи уступали в счете, а выход Майкла Олисе со скамейки помог переломить игру. В течение 15 минут хозяева забили четыре мяча и превратили неудачно складывавшийся матч в крупную победу. Олисе отличался и в предыдущей встрече с Италией, а теперь становится одним из главных игроков атакующей линии Зидана. Рядом с ним все чаще действует Дезире Дуэ, получающий значительную свободу в перемещениях между флангом и центром.

22:05 Зидан пока не проиграл ни одного матча во главе сборной. После чемпионата мира 2026 года он сменил Дидье Дешама и начал работу с победы над Турцией 1:0, после чего французы дважды обыграли Бельгию и разделили очки с Италией. В четырех турах команда набрала десять баллов, а в обеих выездных встречах сохранила ворота в неприкосновенности. Теперь французам достаточно победить на «Сан-Сиро», чтобы досрочно занять первое место в группе и спокойно готовиться к плей-офф.

22:00 Ноябрьский сбор Манчини использует и для знакомства с молодыми футболистами. Первый вызов получил 20-летний Альфаджо Сиссе, забивший восемь голов в 13 матчах за «Милан», включая хет-трик против «Зальцбурга» в Лиге Европы. В национальную команду также пригласили Маттиа Либерали из «Комо» и защитника «Удинезе» Маттео Пальму, которому только 18 лет. При этом непосредственно в заявку на встречу с Францией Сиссе не попал, а в стартовом составе ожидается связка братьев Эспозито: Себастьяно должен сыграть справа, Франческо Пио — в центре нападения. Кадровых потерь у хозяев достаточно: из-за травм не сыграют Джованни Ди Лоренцо, Джакомо Распадори и Мойзе Кин, а уже после объявления заявки выбыл Джанлука Манчини.

21:55 В октябрьском матче с Францией итальянцам пришлось выдержать серьезное давление. Майкл Олисе открыл счет ударом со штрафного, но Алессандро Бастони сравнял в середине второго тайма, а Джанлуиджи Доннарумма совершил семь сейвов и помог сохранить ничью. В Париже команда Манчини заметно уступала сопернику по количеству созданных моментов, поэтому в Милане тренерскому штабу предстоит найти способ чаще доставлять мяч к нападающим. В последних трех встречах Лиги наций итальянцы забили восемь голов, однако против французской обороны добиться такой результативности гораздо сложнее.

21:50 Возвращение Роберто Манчини в национальную команду началось с домашнего поражения от Бельгии 0:2, однако следующие три матча итальянцы провели значительно успешнее. Сначала разгромили Турцию 4:1 на выезде, затем добились ничьей 1:1 во Франции и снова обыграли турок, на этот раз со счетом 3:1. В последней встрече отличились Джанлука Скамакка, Риккардо Калафьори и Франческо Пио Эспозито, который довел количество голов за сборную до семи в 13 матчах. После неудачного старта команда набрала семь очков из девяти возможных и вернулась в борьбу за выход из группы.