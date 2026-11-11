Примерно в то время, когда пресса сообщила о том, что «Манчестер Юнайтед» завершает переговоры с Маурисио Почеттино о назначении на пост главного тренера, их нынешний главный тренер прибыл на тренировку, пишет автор The Athletic Ник Миллер.

В среду Майкл Каррик, как и во вторник, будет руководить тренировкой с участием нескольких игроков «Юнайтед», не находящихся в расположении сборных, находясь в пограничном пространстве между работой и увольнением, плывя по течению, но зная, что скоро зазвонит телефон. Возможно, ему придется повторить это и в четверг.

Это нельзя назвать достойным существованием. Он знает, что конец близок. Мы знаем, что конец близок. Но что еще важнее, Джим Рэтклифф, Джейсон Уилкокс, Омар Беррада и все остальные, кто замешан в этом деле в «Юнайтед» или INEOS, все знают, что конец близок.

И все же, как от порядочного сотрудника компании, от него ожидают, что он будет продолжать работать, как ни в чем не бывало, потому что «Юнайтед» бездействует. По какой-то причине решение, о котором все знали, что оно неизбежно, и о котором все знали уже давно, до сих пор не принято.

Причина в том, что Уилкоксу, Берраде и остальным пришлось ехать на свою плановую встречу с Рэтклиффом и другими в Монако, где живет этот парень из рабочего класса из Солфорда, который считает, что иммигранты разрушают Британию. Видимо, это был единственный способ утвердить решение: все должны торжественно собраться в одном физическом пространстве в удобное для… кого-то.... время, чтобы оно было подтверждено.

Ребята… Вы знаете что существует Zoom? Мы знаем, что Рэтклифф — один из тех, кто считает, что в XXI веке, с Wi-Fi, видеозвонками и удобными спортивными штанами, люди не могут работать удаленно, потому что пару лет назад он приказал тем сотрудникам, которых еще не уволил, вернуться в офис. Но давайте будем честны: решение об увольнении Каррика должно было быть принято несколько недель назад, а может быть, и месяцев назад, и все знают, что это произойдет. Не могли бы вы хотя бы раз включить ноутбук, чтобы подтвердить это, чтобы Каррик хотя бы получил хоть какую-то ясность?

Майкл Каррик globallookpress.com

В целом, это не является чем-то необычным: люди, которые знают, что скоро останутся без работы, все равно должны постоянно ходить на работу. Разница в том, что в случае с большинством из нас, журналисты Sky Sports News не пытаются просунуть камеру в окно нашей машины, когда мы подъезжаем к офису.

Можно утверждать, что в футболе и в целом в мире нет хорошего способа уволить кого-либо. Но если и есть хороший способ уволить кого-то, то это точно не этот.

Есть ирония в том, что «Юнайтед» избавился от единственного человека в клубе, которого, кажется, все еще любят. В разное время болельщики выступали против владельцев, людей, управляющих клубом, и игроков, но не против Каррика. Что бы вы ни говорили о болельщиках «Юнайтед», они, как правило, остаются верны своему тренеру, особенно когда это герой клуба, такой как Каррик.

Это не значит, что решение уволить Каррика было неправильным. Это следовало сделать несколько недель назад, и, возможно, ему вообще не следовало давать постоянную работу. Каррик, кажется, хороший человек, который не справляется со своей работой, он стабилизировал ситуацию в прошлом сезоне, но не был квалифицирован для совершенно другого рода работы в этом сезоне.

Возможно, не нужно никаких причин, чтобы вести себя уважительно, и «Юнайтед» не должен так обращаться ни с кем, независимо от того, сколько игр они сыграли за клуб. Но если вам нужны причины, то 464 сыгранных матча и умение вытащить команду из ямы в прошлом сезоне — довольно веские аргументы.

«Юнайтед» воспользовался преданностью Каррика клубу и его стремлением выполнять эту работу. Было бы высокомерно говорить, что Каррик просто рад быть там, но его единственный предыдущий опыт работы на руководящей должности — это «Мидлсбро», где он неплохо проявил себя в Чемпионшипе. Само по себе это не является достаточной квалификацией для управления «Манчестер Юнайтед», но его сентиментальная связь с клубом, где он выиграл пять чемпионских титулов и Лигу чемпионов, сделала его подходящим кандидатом.

Каррик с трофеем Лиги Европы globallookpress.com

Одно, что объединяло всех, кто руководил командой после ухода сэра Алекса Фергюсона, — это то, что в той или иной степени им «Юнайтед» был нужен больше, чем «Юнайтед» нуждался в них. Каррик и Оле Гуннар Сульшер — человек, который, по слухам, не хотел оставлять свою машину на отведенном для тренера месте на Каррингтоне, потому что все еще считал его принадлежащим Фергюсону, — являются яркими примерами этого. Это одна из причин, почему им следовало бы назначить Антонио Конте, а не Почеттино, но это тема для другого разговора.

Но это же «Манчестер Юнайтед», клуб, который почему-то всегда умудряется ошибаться. Клуб, который хочет назначить Почеттино, ныне возглавляющего сборную США, выбрал для своих попыток подписать его международный перерыв, один из немногих двухнедельных периодов в году, когда они точно знают, что этот специалист занят.

Конечно, основная часть переговоров будет вестись не с ним, и он сможет тренироваться со сборной США, но стоит также отметить, что они собираются заплатить 10 миллионов долларов (плюс дополнительная компенсация его помощникам) за тренера, которого теоретически могли бы получить бесплатно летом.

В случае с некоторыми другими клубами — с большинством других клубов — вы бы были готовы дать им шанс. Если вы собираетесь сменить тренера, это может быть жестоко, но, вероятно, разумно убедиться, что следующий тренер действительно займет эту должность. «Манчестер Юнайтед», и в частности нынешнее руководство клуба, не заслуживают никакого снисхождения из-за того, как они действовали в этой ситуации и во многих других с тех пор, как взяли клуб под свой контроль.

Возможно, это на самом деле не имеет значения. Возможно, прагматичные бизнесмены подумают, что единственное, что имеет значение, — это найти подходящего тренера, независимо от того, как это будет достигнуто. Возможно, мы бы меньше сочувствовали уходящему тренеру, если бы это был кто-то другой, кроме Каррика.

Но «Манчестер Юнайтед» ужасно обошелся с Майклом Карриком, это последнее в длинной череде ужасных решений этого хаотичного футбольного клуба.