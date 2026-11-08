«Реал Мадрид» и Винисиус Жуниор надеялись на новый старт в этом сезоне. Однако все пошло не по плану, пишет автор The Athletic Марио Кортегана

В начале августа 26-летний бразилец ответил на вопросы о своем ближайшем будущем, продлив контракт с «Бернабеу» до 2032 года, несмотря на сильный интерес со стороны «Арсенала». Но с тех пор его положение в испанском клубе ухудшилось.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор уже подвергался освистыванию со стороны болельщиков «Реала», причем объяснения варьировались от разочарования из-за неопределенности ситуации с контрактом, его роли в плохой форме и игре команды, и очевидного отсутствия взаимопонимания с предыдущим тренером Хаби Алонсо, что многие считали решающим фактором увольнения специалиста в январе.

С момента назначения Жозе Моуринью новым тренером этим летом, он проявлял к Винисиусу Жуниору большую симпатию, и была надежда, что сезон 2026-27 принесет лучшие результаты игроку, сыгравшему ключевую роль в последних успехах «Реала», включая победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов в сезоне 2023-24.

Однако с начала нового сезона в августе насмешки болельщиков «Реала» продолжались, а плохая форма (один гол и три результативные передачи в 11 матчах) означала, что его место в стартовом составе уже было под угрозой еще до того, как он был дисквалифицирован на четыре матча Ла Лиги после удаления за драку с канадским игроком «Вильярреала» Натаном Салиба 10 октября.

Каков статус Винисиуса в «Реале» на данный момент?

Винисиус Жуниор переживает худший период с тех пор, как по-настоящему закрепился на этом уровне в сезоне 2021–22, первом под руководством Карло Анчелотти в «Реале».

Он потерял статус бесспорного игрока основного состава; болельщики «Реала» освистывали его на каждом матче на «Бернабеу» в этом сезоне, а красная карточка в матче с «Вильярреалом» еще больше усугубила ситуацию.

Винисиус Жуниор в матче с АЕКом globallookpress.com

Винисиус Жуниор отбыл три матча из четырехматчевой дисквалификации. Без него на поле «Реал» значительно улучшил свою игру — как по результатам, так и по стилю.

Они обыграли «Севилью» со счетом 4:1 на «Бернабеу», выиграли у «Барселоны» 2:1 в Эль Класико и убедительно победили «Расинг Сантандер» со счетом 3:0 на выезде в воскресенье. В субботу, 7 ноября, они также добились разгромной победы против «Валенсии», догнав «Барселону».

Почему болельщики «Реала» до сих пор освистывают Винисиуса Жуниора?

В это время другие игроки блистали в его отсутствие. Это касается и Арды Гюлера, который стал играть более важную роль в построении атак «Реала» с правого и центрального флангов, но особенно Яна Дьоманде, который забил четыре гола и отдал три результативные передачи в последних шести матчах и, наконец, показал признаки того, что оправдывает свою цену, играя на позиции основного нападающего Винисиуса Жуниора.

19-летний Дьоманде перешел из «РБ Лейпциг» в августе в рамках сделки, которая с учетом бонусов может достичь рекордной для клуба суммы в 140 миллионов евро (116 миллионов фунтов стерлингов; 156,5 миллионов долларов по текущему курсу).

Ян Дьоманде в Класико globallookpress.com

Продолжение участия в Лиге чемпионов рассматривалось как шанс для Винисиуса Жуниора вернуться в форму, но этого не произошло.

В матче против «Ромы» 14 октября, в первой игре после красной карточки, он допустил грубую ошибку, потеряв мяч, и «Реал» проигрывал со счетом 2:1. Он был заменен на 59-й минуте, вскоре после того, как «Рома» повела 3:1. После этого команда Моуринью отреагировала на ситуацию и совершила эпический камбэк, выиграв со счетом 4:3.

Неделю спустя, в домашнем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», Винисиус Жуниор снова показал неубедительную игру и был заменен — что стало неожиданностью, учитывая, что он не смог принять участие в следующем матче против «Барселоны».

Он и Альваро Каррерас были первыми, кого заменили на 70-й минуте, когда «Реал Мадрид» вел 2:0. Его заменил Дьоманде, и ивуарийский нападающий отдал голевой пас Килиану Мбаппе и сам забил потрясающий гол за 20 минут, проведенных на поле.

Как Винисиус Жуниор оценивает все это?

В этот период Винисиус Жуниор критически относится к себе, понимая, что его форма и игра не соответствуют его обычному высокому уровню. Источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться анонимными, чтобы сохранить отношения, сообщили, что события в его личной жизни вне поля, включая расставание с подругой, повлияли на него в этот период.

Ожидается, что теперь он восстановит концентрацию как в психологическом, так и в физическом плане. Для достижения последнего он следует специальной тренировочной программе, чтобы компенсировать недостаток игровой практики.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Следующий матч Ла Лиги, в котором Винисиус Жуниор сможет сыграть, состоится дома против «Сельты» 21 ноября, после следующего международного перерыва.

Как Моуринью оценивает его трудности и каков его план для него?

Моуринью в последние месяцы оказывал Винисиусу Жуниору сильную поддержку. До официального объявления о его назначении в июне 63-летний португалец поддерживал тесный контакт с игроком. Он также поддержал решение клуба добиваться продления его контракта. На нескольких пресс-конференциях в этом сезоне он защищал его от критики.

Ближайшие к Моуринью люди говорят, что он очень высоко ценит Винисиуса Жуниора и полон решимости помочь ему вернуться в лучшую форму. План, разработанный тренерским штабом в тренировочном центре «Реала» в Вальдебебасе, призван использовать его взрывную силу и скорость.

«У него всё хорошо, он тренируется с хорошим настроем; он также много работает дома», — сказал человек, участвующий в повседневной работе первой команды «Реала».

Но опять же, трудно игнорировать, насколько значительно улучшилась игра «Реала» после того, как Винисиус Жуниор выбыл из состава, и было бы несправедливо по отношению к тем, кто хорошо проявил себя в отсутствие бразильца, если бы их перспективы пострадали.

Многое может произойти, что повлияет на решение Моуринью о том, стоит ли быстро возвращать Винисиуса Жуниора в состав мадридского «Реала», но даже тот факт, что есть сомнения в том, как он сможет вписаться в команду, резко контрастирует с бесспорным статусом игрока основного состава, которым он обладал в последние сезоны.