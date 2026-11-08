7 ноября «Рома» разгромила «Сассуоло» (3:0) и продлила беспроигрышную серию в Серии А до 18 матчей. Последний раз римляне уступали в чемпионате ещё 5 апреля — «Интеру» (2:5). С тех пор команда Джан Пьеро Гасперини одержала 14 побед при 4 ничьих, а в нынешнем сезоне забила уже 31 мяч за 11 туров. Более результативного старта в истории клуба ещё не было. Особенно впечатляет, что «Рома» добивается этих результатов на фоне плотного календаря и многочисленных травм. Ещё 3 ноября итальянцы упустили преимущество в 2 мяча против «Манчестер Юнайтед» (2:3) в Лиге чемпионов, а спустя 4 дня нанесли 28 ударов по воротам «Сассуоло» и вернулись на второе место в национальном первенстве. Гасперини уже превращал итальянскую команду в одну из самых результативных в Европе — в сезоне-2019/20 его «Аталанта» забила 98 голов в Серии А. Теперь похожие принципы работают в Риме, а одним из главных открытий проекта стал Доньелл Мален, который ещё год назад не мог закрепиться в основе «Астон Виллы».

От болезненного поражения «Интеру» до борьбы за чемпионство

Когда Гасперини возглавил «Рому» летом 2025 года, клуб переживал непростой период. Предыдущий сезон римляне начали с Даниэле Де Росси, затем пригласили Ивана Юрича, а завершали уже под руководством Клаудио Раньери. Несмотря на тренерскую чехарду, команда финишировала пятой, но попасть в Лигу чемпионов не смогла. Приглашение Гасперини выглядело попыткой построить долгосрочный проект. Специалист провёл 9 лет в «Аталанте», вывел бергамасков в четвертьфинал Лиги чемпионов и выиграл Лигу Европы в 2024 году. Однако в Риме его работа поначалу сопровождалась серьёзными перепадами результатов.

В первых 6 матчах Серии А сезона-2025/26 команда одержала 5 побед, но с конца ноября до начала января проиграла 4 встречи из 6. Причём «Рома» долго не знала компромиссов: первую ничью при Гасперини она сыграла только в 22-м туре, когда разошлась миром с «Миланом» (1:1). Перелом случился весной — после разгромного поражения от «Интера» 5 апреля римляне больше не уступали в чемпионате. В заключительных 7 турах они набрали 19 очков, обыграв в том числе «Фиорентину» (4:0) и «Лацио» (2:0). Команда завершила сезон на третьем месте с 73 очками и вернулась в Лигу чемпионов впервые с 2018 года.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Успех продолжился и после летнего перерыва. «Рома» начала новый чемпионат разгромами «Фиорентины» и «Лечче» с одинаковым счётом 4:0, затем победила бывшую команду Гасперини — «Аталанту» (2:1). Не удалось выиграть у «Интера» (2:2), «Комо» (0:0) и «Наполи» (3:3), зато против остальных соперников римляне неизменно набирали по 3 очка. Перед ноябрьской паузой команда выдала ещё 3 победы подряд: сначала обыграла «Кальяри» (4:2), затем разгромила «Удинезе» (5:2), а после уверенно справилась с «Сассуоло». Теперь у «Ромы» 27 очков, и по итогам субботних матчей она вплотную приблизилась к «Лацио».

Но главное изменение по сравнению с прошлым сезоном — результативность. За 10 стартовых туров римляне забили 28 мячей, превзойдя собственный рекорд этого отрезка чемпионата, а после победы над «Сассуоло» показатель вырос до 31 гола. В предыдущий раз итальянская команда забивала не менее 30 мячей за 11 стартовых туров в сезоне-2019/20. И это была как раз «Аталанта» Гасперини.

Гасперини в «Аталанте» globallookpress.com

Мален забивает больше Кейна. В Англии он почти не играл

Одним из главных приобретений «Ромы» за последние годы стал Доньелл Мален. В январе 2026-го римляне арендовали нидерландского нападающего у «Астон Виллы» с правом последующего выкупа. В английском клубе футболист провёл всего год и за 46 матчей во всех турнирах забил 10 голов, но лишь 14 раз выходил в стартовом составе. Унаи Эмери использовал Малена как на позиции центрального нападающего, так и на правом фланге, а регулярной игровой практики в основе ему не хватало.

Доньелл Мален globallookpress.com

Гасперини предложил голландцу другую роль. В «Роме» Мален практически перестал появляться на фланге и превратился в центрального форварда, вокруг которого выстраивается значительная часть атак. За 18 матчей второй половины прошлого сезона Мален забил 14 голов в Серии А — больше любого другого футболиста, перешедшего в итальянский чемпионат в зимнее трансферное окно, за один сезон. Его результативность помогла «Роме» финишировать в тройке, а летом руководство окончательно выкупило игрока у «Астон Виллы». По информации итальянской прессы, трансфер обошёлся примерно в €25 млн.

В новом сезоне нидерландец продолжил забивать. К началу ноября на его счету было 8 голов в чемпионате и ещё 4 в Лиге чемпионов. А за весь календарный 2026 год Мален отличился в Серии А 22 раза — на тот момент больше любого футболиста топ-5 европейских лиг в национальных первенствах. Гарри Кейн и Рафинья шли следом с 21 мячом. Причём зависимость от домашнего поля практически отсутствует: 10 голов Мален забил в Риме и 12 — на выезде. Он оказался единственным игроком топ-5 лиг, который к началу ноября достиг двузначных показателей результативности и дома, и в гостях за календарный год.

Доньелл Мален globallookpress.com

Изменение позиции действительно многое объясняет. По данным Opta, в первых 4 турах нынешнего чемпионата нидерландец накопил 4,23 ожидаемого гола без учёта пенальти. Это был лучший результат в Серии А с большим отрывом от конкурентов. Нападающий регулярно получает мяч в опасных зонах и значительно чаще завершает атаки, чем во времена выступлений за «Астон Виллу».

Конечно, важную роль рядом с Маленом играет и Пауло Дибала. Аргентинец, которому в ноябре исполнится 33 года, начинал сезон в великолепной форме. Уже после 4 туров у него было 4 результативные передачи, 3 из которых помогли забить Малену. На том же отрезке он лидировал в Серии А по созданным моментам — 17, включая 14 с игры. Из-за повреждений Дибала пропустил несколько последних встреч, но даже несмотря на это, результативность команды не снизилась. Гасперини удалось построить атаку, в которой отсутствие даже одного из главных созидателей не приводит к сбою всей системы.

Пауло Дибала globallookpress.com

Половину голов забивают не нападающие

Секрет нынешней «Ромы» заключается не только в результативности Малена. Гасперини добился того, что практически каждый футболист команды способен оказаться на завершающей стадии атаки. К началу ноября римляне забили 36 голов во всех турнирах, причём ровно половина пришлась на защитников и полузащитников. Среди наиболее результативных оказались Никколо Пизилли с 4 мячами, Брайан Кристанте, Ману Коне, Леонардо Балерди и Марио Эрмосо, у которых было по 2. Всего в составе «Ромы» к тому моменту отличились уже 14 разных футболистов во всех соревнованиях. В одном только чемпионате голы забивали 12 игроков — лучший показатель Серии А наряду с «Лацио».

Это прямое следствие футбольных принципов Гасперини. Ещё в «Аталанте» его команды регулярно использовали персональный прессинг, быстрые переходы из обороны в атаку и активные подключения игроков, формально отвечающих за другие зоны поля. В Риме тренер сохранил привычную схему с 3 центральными защитниками, но создал достаточно гибкую систему. Крайние футболисты поднимаются высоко, центральные полузащитники подключаются к штрафной, а атакующая тройка постоянно меняет расположение.

Никколо Пизилли globallookpress.com

В сентябрьском исследовании Opta отмечалось, что римляне владели мячом в среднем 59,8% времени — третий показатель чемпионата. Одновременно команда лидировала в Серии А по отборам и перехватам высоко на чужой половине поля, а также по числу прямых атак, которые быстро завершаются ударом или проникновением в штрафную. Такое сочетание позволяет действовать по-разному. Если соперник пытается прессинговать, «Рома» ищет пространство за его обороной, а если садится низко, в штрафную подключаются дополнительные футболисты.

Победа над «Сассуоло» стала хорошей иллюстрацией последнего сценария. Гости выстроили насыщенную оборону, но уже на 27-й минуте центральный защитник Эрмосо оказался в чужой штрафной, подобрал мяч после собственной перехваченной передачи и мощно пробил под перекладину. Спустя 3 минуты после удара Малена мяч рикошетом от Себастьяна Валюкевича оказался в воротах гостей, а во втором тайме полузащитник Родригу Мора довёл счёт до разгромного после передачи нидерландского форварда.

Есть ещё одна необычная особенность — к началу ноября запасные футболисты «Ромы» забили 7 голов в Серии А. Это больше, чем у любого другого клуба чемпионата. Гасперини регулярно использует замены не только для сохранения интенсивности, но и для изменения характера атак. Даже после выхода нескольких резервистов команда продолжает создавать моменты, а не переходит исключительно к удержанию результата. Подобный футбол уже приносил тренеру успех в Бергамо. В сезоне-2019/20 «Аталанта» забила 98 голов в Серии А и стала самой результативной командой чемпионата, а теперь Гасперини пытается повторить этот подход с более дорогим и разнообразным составом.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

В Италии не проигрывают с апреля, в Европе дважды упустили преимущество

Однако у нынешней «Ромы» есть проблема, которая пока мешает считать её полноценным претендентом на крупные трофеи. В Серии А команда не проигрывает более полугода, зато в Лиге чемпионов уже дважды потерпела поражение после преимущества в 2 мяча. Причём прежде ни один клуб не проигрывал 2 подобных матча в рамках одного сезона Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов.

В октябре римляне вели 2:0 против «Реала», но уступили 3:4, пропустив решающие мячи в концовке. 3 ноября история повторилась на «Олд Траффорд». По данным Opta, во втором тайме «Манчестер Юнайтед» создал моментов на 2,5 xG из общих 2,7 за матч. «Рома» практически перестала справляться с прессингом соперника, потеряла контроль над центром поля и оказалась вынуждена защищаться значительно глубже. После встречи Гасперини признал, что его футболистам не хватило сил продолжать давление на защитников и нападающих соперника. По словам тренера, команда должна была чаще замедлять игру и использовать длинные передачи, чтобы выходить из-под прессинга. Показательно, что похожую историю специалист уже переживал с «Аталантой». В октябре 2021 года бергамаски тоже вели 2:0 на «Олд Траффорд», но проиграли «Манчестер Юнайтед» — 2:3. Тогда победный мяч забивал Криштиану Роналду.

Впрочем, нынешние проблемы «Ромы» объясняются не только рискованной тактикой. Команда провела 9 матчей за 27 дней, а травмы периодически выводили из строя Дибалу, Коне, Кристанте и основного вратаря Миле Свилара. После победы над «Сассуоло» Гасперини признал, что состав достаточно качественный, но далеко не полноценный. Сам тренер не считает, что поражения от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» перечёркивают прогресс команды — он отмечает качество игры против сильных соперников и убеждён, что подобные встречи помогают футболистам приобретать необходимый опыт.

Календарь и таблица Серии А

Перспективы «Ромы» в чемпионате Гасперини оценивает с осторожным оптимизмом. После победы над «Сассуоло» его спросили, согласился бы он прямо сейчас на второе место. Тренер ответил отрицательно, хотя и назвал «Интер» главным фаворитом чемпионской гонки. Последний раз «Рома» выигрывала скудетто в 2001 году, когда командой руководил Фабио Капелло, а на поле выходили Франческо Тотти, Габриэль Батистута и Винченцо Монтелла. С тех пор римляне неоднократно приближались к титулу, но неизменно уступали конкурентам. Сейчас у Гасперини самая результативная команда чемпионата, один из лучших бомбардиров Европы и беспроигрышная серия, которая продолжается с апреля. Но для настоящей борьбы за титулы «Роме» предстоит научиться отказываться от романтики и цинично закрывать матчи с топ-соперниками.