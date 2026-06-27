Сандро Тонали флиртует с «Тоттенхэмом», хотя вчерашние соперники зовут его в Лигу чемпионов. Ибрагимович променял «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед» без еврокубков. Мане поставил на Клоппа, когда «Ливерпуль» финишировал ниже «Саутгемптона». Football365 вспоминает десять звезд, которые сделали ставку на клуб вне ЛЧ — и цитирует человека, который объяснил этот феномен лучше всех.

Флирт Сандро Тонали с «Тоттенхэмом» выглядит странно, если вспомнить уровень клубов, которые охотились за ним раньше. Но Юрген Клопп сказал однажды куда точнее. Если ты не готов пережить хотя бы один теоретический сезон без Лиги чемпионов, «то ты, по сути, бедный парень».

В этом списке — игроки топ-уровня, согласившиеся на шаг назад и переход в клуб без еврокубков, веря, что это лишь временная остановка. И вдохновлен он, как нетрудно догадаться, именно историей Тонали.

10. Бруно Гимарайнс

На этом месте вполне мог оказаться и Александер Исак. Но когда летом 2022 года «Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд, подписав шведа из «Реала Сосьедад», было уже очевидно, что клуб движется в правильном направлении.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

В том сезоне «сороки» пробились в Лигу чемпионов, а голы Исака сыграли ключевую роль в преображении команды Эдди Хау. Однако именно Бруно Гимарайнс запрыгнул на этот корабль тогда, когда берег едва виднелся на горизонте.

«Ньюкасл» находился в зоне вылета, ниже «Норвича», когда им каким-то образом удалось убедить Гимарайнса отказаться от давнего интереса со стороны «Арсенала». При этом бразилец также мелькал в списках приоритетов «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен‑Жермен».

«Мы точно станем клубом, который будет большой силой в мировом футболе», — говорил тогда Гимарайнс. Его переход должен был стать отправной точкой новой эпохи «Ньюкасла».

С тех пор клуб выиграл трофей и дважды сыграл в Лиге чемпионов. Но если «Ньюкасл» упустит Тонали в пользу команды, которая два сезона подряд финиширует на 17‑м месте в АПЛ, это станет еще одним ярким напоминанием о том, насколько низко «сороки» пока стоят в трансферной иерархии.

9. Пьер-Эмерик Обамеянг

В итоге все закончилось так, что довольных не осталось. Обамеянга лишили капитанской повязки, он нарушил установленные в клубе правила, отношения окончательно испортились, а контракт, который «Арсенал» с таким трудом убедил его подписать после победы в Кубке Англии, был расторгнут значительно раньше срока.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Но какое-то время всерьез обсуждали возможность установить ему памятник. Его называли настоящим лидером, восхищались завоеванными трофеями и отмечали, что он забил в АПЛ больше голов, чем Алексис Санчес, при этом сыграв меньше матчей, чем Филипп Сендерос.

Для последнего трансфера Арсена Венгера во главе «Арсенала» это действительно впечатляющее наследие. Чтобы выкупить Обамеянга у дортмундской «Боруссии», лондонцам пришлось заплатить рекордную для клуба сумму.

Габонец покинул Германию в статусе лучшего игрока Бундеслиги сезона-2015/16 и обладателя «Золотой бутсы» чемпионата Германии сезона-2016/17. Однако к моменту его перехода в январе 2018 года «Арсенал» занимал лишь шестое место в АПЛ и переживал экзистенциальный кризис — первый сезон без Лиги чемпионов с 2000 года.

8. Садио Мане

«Если футболист хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" только ради Лиги чемпионов, значит, он к нам не перейдет. Нам нужны игроки, которые хотят представлять "Юнайтед", а не те, кого интересует участие в определенных турнирах», — такими словами Рубен Аморим фактически попрощался с Виктором Дьёкерешем.

Виктор Дьёкереш и Рубен Аморим globallookpress.com

Швед в итоге ушел выигрывать чемпионат с «Арсеналом», а Брайан Мбёмо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко все как один отвергли интерес клубов уровня ЛЧ ради перехода в команду, которая провела минимально возможное количество матчей после того, как вылетела из обоих внутренних кубков при первой же возможности.

Ставка оправдалась: «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на третьем месте, словно подтвердив правоту слов Юргена Клоппа.

Я всегда говорю футболистам: если в 35–36 лет вы оглянетесь на свою карьеру и будете думать о том единственном сезоне без Лиги чемпионов, значит, вы просто жалкий трус. Вместе с командой можно добиться очень многого. Можно выйти в Лигу чемпионов, сыграть в ней, возможно, выиграть ее. Это приносит гораздо больше удовлетворения, чем все остальное. Поэтому я говорю игрокам: «Нужно толкать поезд вперед, а не запрыгивать в уже мчащийся состав». Это то, что нам нужно. Если кто-то говорит: «Но в следующем сезоне вы не играете в Лиге чемпионов», — что ж, спасибо, до свидания. Удачи вам там, куда вы отправитесь. Мы найдем других игроков — или уже нашли тех, кто разделяет наши взгляды. Это не только мой подход, это нормальная ситуация для любого клуба, который не играет в Лиге чемпионов. Юрген Клопп бывший главный тренер «Ливерпуля»

Немецкому специалисту не так часто приходилось сталкиваться с подобной ситуацией — за время работы в «Ливерпуле» он провел лишь два полноценных сезона без Лиги чемпионов. Однако его слова оказались пророческими. Уже через 88 дней «красные» подписали Садио Мане, а Клопп получил одного из главных людей, который помогал «толкать его поезд» вперед.

Садио Мане и Юрген Клопп globallookpress.com

Летом 2016 года «Ливерпуль» вообще остался без еврокубков, а в чемпионате финишировал на две позиции ниже «Саутгемптона», из которого и покупал сенегальца. Мане сделал ставку не только на собственные силы, но и на видение Клоппа. Победы в АПЛ, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также «Золотая бутса» АПЛ говорят о том, что он оказался абсолютно прав.

7. Мойсес Кайседо

Летом 2023 года болельщики «Ливерпуля» были вынуждены искать любые способы успокоить себя после того, как Мойсес Кайседо отверг их клуб и выбрал «Челси».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Отчасти это было понятно. Команда Юргена Клоппа только что завершила сезон на семь строчек выше «синих», которые в тот момент были символом нестабильности, хаотичной трансферной политики и бесконечной смены игроков. Казалось очевидным, какой выбор должен сделать футболист, если оба клуба готовы удовлетворить финансовые требования «Брайтона».

Но игроки редко принимают судьбоносные решения, просто взглянув на итоговую таблицу прошлого сезона. Кайседо сделал самый дорогой «шаг назад» в истории АПЛ и с тех пор практически не пострадал от всего безумия, которое окружало «Челси».

6. Лени Йоро

«Реал», «Пари Сен‑Жермен» и «Ливерпуль» числились среди претендентов, но именно «Манчестер Юнайтед» провернул по‑настоящему громкий трансфер, подписав игрока, которого бывший спортивный директор Дэн Эшворт называл «одним из самых перспективных молодых защитников в мировом футболе».

Лени Йоро globallookpress.com

Кто-то объяснит этот переход исключительно деньгами, а точнее — давлением со стороны «Лилля», который, по сообщениям СМИ, убеждал Йоро принять более выгодное в финансовом плане предложение «Манчестер Юнайтед».

Но сам факт, что клуб, выступавший лишь в Лиге Европы, сумел подписать одного из самых востребованных молодых талантов, вновь подтвердил: даже переживающий затяжной кризис «Манчестер Юнайтед» по-прежнему обладает особой притягательностью.

Йоро было всего семь лет, когда манкунианцы в последний раз выиграли чемпионат Англии, а во время их предыдущей победы в Лиге чемпионов он, образно говоря, еще ходил пешком под стол. И все же «Олд Траффорд» оказался сильнее остальных.

5. Луис Суарес

Да, в 2015 году Луис Суарес выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной», однако до этого он лишь однажды выступал в основном турнире. В сезоне-2010/11 уругваец забил всего один мяч за «Аякс», который завершил выступление уже на групповой стадии.

Луис Суарес globallookpress.com

Позже по ходу того же сезона он перешел в «Ливерпуль» и лишь в 2014 году сумел наконец вывести мерсисайдцев в Лигу чемпионов впервые за пять лет. Правда, воспользоваться плодами собственного труда ему так и не довелось — вместо этого Суарес отправился в Испанию.

До его прихода «Ливерпуль» завершил чемпионат на седьмом месте. С Суаресом команда финишировала шестой, восьмой и снова седьмой. Но сам нападающий нисколько не пострадал от этого периода застоя, забив более 50 голов.

Среди них были и четыре мяча в семи матчах Лиги Европы сезона-2012/13. Именно после того розыгрыша Суарес публично призвал «Ливерпуль» «соблюсти наши договоренности».

В прошлом году у меня была возможность перейти в большой европейский клуб. Но я остался, поскольку мы договорились: если в следующем сезоне команда не попадет в Лигу чемпионов, мне позволят уйти. Луис Суарес бывший нападающий «Ливерпуля»

Тем временем на «Эмирейтс» уже готовили знаменитое предложение в 40 миллионов и 1 фунт, но в сезоне-2013/14 Суарес выдал феноменальную игру и едва не привел «Ливерпуль» к чемпионскому титулу в АПЛ.

Однако та погоня завершилась болезненным вторым местом. После этого уругваец перешел в «Барселону», а не остался в команде настолько долго, чтобы однажды увидеть, как Брендан Роджерс оставит его в запасе на матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

4. Златан Ибрагимович

С момента дебюта в Лиге чемпионов с «Аяксом» в сезоне-2002/03 и вплоть до последнего розыгрыша в составе «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2015/16 Златан Ибрагимович не пропустил ни одной кампании главного еврокубка. В каждом из этих сезонов он проводил как минимум шесть матчей, а без забитых голов остался лишь однажды — в кампании-2004/05, когда его унизил Игор Бишчан.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Но эта впечатляющая серия прервалась вовсе не из-за травмы или спада формы. Ибрагимович сам отказался от места за главным европейским футбольным столом, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

Луи ван Гал сумел отсрочить начало так называемого «Пардью‑апокалипсиса», выиграв с командой Кубок Англии и не дав болельщикам превратить финал на «Уэмбли» в прощальную вечеринку. Кроме того, голландец подвел «Юнайтед» вплотную к зоне Лиги чемпионов — команде не хватило лишь лучшей разницы мячей.

Однако этого оказалось недостаточно, и клуб возглавил Жозе Моуринью. Одним из первых решений португальца стало приглашение Ибрагимовича, который не только громко говорил, но и блестяще подтверждал свои слова игрой на поле.

Но тяжелая травма колена, полученная в четвертьфинале Лиги Европы, привела к тому, что за «Манчестер Юнайтед» Златан сыграл в Лиге чемпионов лишь один матч. Тем не менее ему принадлежит рекорд по количеству клубов, за которые он выступал в этом турнире, — семь. Правда, единственная встреча в турнире за «красных дьяволов» ограничилась выходом на замену после перерыва в проигранном матче против «Базеля».

3. Н'Голо Канте

Стечение обстоятельств оказалось настолько необычным, что переход Н'Голо Канте за 30 миллионов фунтов — ключевого игрока чемпионского «Лестера», который всего годом ранее финишировал десятым, — не вызвал практически никаких споров или громких скандалов.

Н'Голо Канте globallookpress.com

В «Лестере» довольно быстро смирились с мыслью, что именно Канте станет первой по-настоящему серьезной потерей после сенсационного чемпионства. «Челси» воспользовался ситуацией после того, как «Арсенал» вышел из борьбы, посчитав чрезмерными требования агентов футболиста.

В результате француз дебютировал в Лиге чемпионов лишь в сентябре 2017 года. Он не стал частью удивительного похода «Лестера» до четвертьфинала турнира, зато в это время успел выиграть второй подряд титул чемпиона Англии — уже в составе «Челси».

К 2021 году Канте все же добрался до главного европейского трофея. Более того, в финале Лиги чемпионов его признали лучшим игроком матча, окончательно подтвердив, что рискованный выбор пятилетней давности полностью себя оправдал.

Летом 2016 года «Челси» вообще не участвовал в еврокубках, но это не помешало клубу подписать футболиста, который был настоящим эталоном игрока уровня Лиги чемпионов. Сам Канте объяснил свое решение просто: «Возможность поработать с Антонио Конте, выдающимся тренером... была слишком хорошей, чтобы отказаться».

Остается только гадать, испытывал ли он те же чувства по отношению к Фрэнку Лэмпарду.

2. Анхель Ди Мария

Он совершенно не вписывался в команду, был, по выражению некоторых, «полным неудачником», являлся полной противоположностью тому типу футболиста, которого хотел видеть Луи ван Гал, и стал символом эпохи, когда «Манчестер Юнайтед» слишком часто выбирал громкое имя вместо реальной пользы.

Неудивительно, что менее чем через год после покупки манкунианцы продали Анхеля Ди Марию себе в убыток.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Однако в момент подписания это был по-настоящему грандиозный трансфер. Скорее демонстрация амбиций клуба, пытавшегося залечить раны после провального первого сезона без сэра Алекса Фергюсона. «Юнайтед» завершил чемпионат-2013/14 лишь на седьмом месте, а последние матчи проводил уже под руководством Райана Гиггза в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Ди Мария же закончил тот сезон в статусе лучшего игрока финала Лиги чемпионов, лидера Ла Лиги по голевым передачам (18) и автора победного гола в финале Кубка Испании против «Барселоны».

До еврокубков в составе «Манчестер Юнайтед» аргентинец так и не добрался. Ближе всего он оказался к ним в феврале 2015 года, когда команда уступила «Суонси» со счетом 1:2, после чего уже следующим летом Ди Мария перебрался в «Пари Сен-Жермен».

1. Поль Погба

Рекордная на тот момент трансферная сумма превратилась в удобный повод для бесконечной критики Поля Погба. Казалось, стоимость его перехода использовали как дубинку, которой можно было ударить по французу при каждом удобном случае — будь то прическа, игра или поведение.

Поль Погба globallookpress.com

Впрочем, статус самого дорогого футболиста мира он сохранял всего один год: затем Неймар своим переходом сделал те 89,3 миллиона фунтов, которые «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу», почти скромной суммой.

При этом часто забывают об одной важной детали этой сделки. Любовь к родному клубу, желание работать с Жозе Моуринью — а возможно, и перспектива каждую неделю раздражать Грэма Сунесса— убедили одного из лучших молодых игроков мира отказаться от команды, недавно игравшей в финале Лиги чемпионов и регулярно выигрывавшей чемпионат Италии, ради «Манчестер Юнайтед», который все еще пытался оправиться после наследия Луи ван Гала.

В то время главным фаворитом в борьбе за Погба считался «Реал». Но когда мадридцы отказались от сделки из-за финансовых условий, в Манчестере пришло время доставать с пыльных полок трек Stormzy для презентации новичка.

С декабря 2015-го по сентябрь 2017 года последней главой в славной еврокубковой истории «Манчестер Юнайтед» был выход Ника Пауэлла на замену в матче против «Вольфсбурга». Именно в этот период клуб потратил на одного футболиста больше, чем кто-либо прежде.

Погба до сих пор остается последним игроком «Юнайтед», открывавшим счет в победном финале еврокубка. Его гол помог обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы и вывести команду в Лигу чемпионов после сезона, в котором манкунианцы отстали от первой четверки АПЛ на семь очков.

В 23 года Погба мог выбирать практически любой клуб мира. И если бы появилась возможность прожить ту историю заново, вполне вероятно, что и он сам, и «Манчестер Юнайтед» приняли бы совсем другое решение.