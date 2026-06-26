Он стал лучшим защитником Серии А, помог «Кальяри» сохранить прописку в элите и получил вызов в сборную Италии. «Интер» считал сделку формальностью — пока «Челси» не перевернул рынок за сутки. GOAL рассказывает, что Хаби Алонсо увидел в Марко Палестре.

Еще одно лето — еще одна попытка «Челси» заполучить молодого футболиста с огромным потенциалом. Однако этот трансфер может оказаться особенным. Лондонский клуб неожиданно вмешался в переговоры и перехватил у «Интера» защитника «Аталанты» Марко Палестру, который теперь должен стать первым новичком команды в эпоху Хаби Алонсо. Сумма сделки составит внушительные 55 миллионов евро (47 млн фунтов / 62 млн долларов).

21-летний фланговый защитник, способный одинаково эффективно действовать на разных позициях, провел впечатляющий сезон в аренде в «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А.

До недавнего времени считалось, что летом он почти наверняка окажется в «Интере», однако «Челси» оперативно включился в борьбу и сумел быстро договориться о трансфере.

Марко Палестра globallookpress.com

Сообщается, что Хаби Алонсо лично одобрил переход. Молодой защитник идеально подходит под игровые идеи испанского специалиста: Палестра одинаково уверенно чувствует себя как в схеме с тремя центральными защитниками, так и с классической четверкой, а благодаря универсальности способен закрыть оба фланга — как на позиции латераля, так и крайнего защитника.

Но почему «Челси» решил перехватить этот трансфер у «Интера» и вложить столь серьезные деньги в игрока, который пока не имеет большого опыта выступлений на взрослом уровне? GOAL разбирается.

Где все началось

Марко Палестра родился в марте 2005 года в Бучинаско — пригороде Милана. Первые шаги на пути к профессиональной карьере он сделал уже в пятилетнем возрасте, присоединившись к местному клубу «Ассаго».

Марко Палестра globallookpress.com

Спустя четыре года талантливого мальчика заметил «Интер», который пригласил его в свою академию. Однако в системе «нерадзурри» Палестра провел всего один сезон. Уже в десять лет его переманила «Аталанта», базирующаяся в расположенном неподалеку от Милана Бергамо. Клуб впечатлился выступлениями юного футболиста и с тех пор не выпускал его из своей структуры.

Интересно, что правым защитником Палестра стал почти случайно. Изначально он играл на позиции левого полузащитника, а также выходил на фланге атаки. Однако в сезоне-2021/22, выступая за команду U17, он настолько убедительно сыграл справа в обороне, куда был переведен из-за кадровых проблем, что именно эта позиция стала для него основной. Во многом эта смена амплуа и объясняет его нынешнюю универсальность.

Палестра стремительно продвигался по ступеням молодежных команд. В сезоне-2022/23, будучи всего 17-летним игроком команды U19, он отметился десятью голевыми передачами, после чего получил повышение и перед стартом сезона-2023/24 присоединился к недавно созданной команде «Аталанты» U23, выступавшей в Серии C.

Большой прорыв

Джан Пьеро Гасперини начал подтягивать Палестру к основе еще в конце сезона‑2022/23, включая его в заявки на матчи Серии А, но до дебюта дело так и не дошло. Первый выход в составе «Аталанты» случился лишь в декабре 2023‑го — 18-летний футболист появился на поле на шесть минут в матче Лиги Европы против «Ракува».

Марко Палестра globallookpress.com

Перед сезоном-2024/25 Палестру окончательно перевели в главную команду клуба. Он принял участие в трех стартовых турах чемпионата Италии, однако затем в основном оставался на скамейке запасных, а во второй половине сезона его прогресс затормозила травма задней поверхности бедра.

Переломным моментом стала аренда в «Кальяри», оформленная под занавес летнего трансферного окна 2025 года. Именно на Сардинии молодой защитник получил возможность регулярно выходить на поле и полностью раскрыть свой потенциал. С тех пор его карьера стремительно пошла в гору.

Как идут дела сейчас?

С первых матчей Палестра стал игроком стартового состава «Кальяри» и быстро зарекомендовал себя как мощный, активно подключающийся к атакам фланговый защитник. Даже несмотря на то, что «Кальяри» до последнего боролся за выживание, молодой итальянец неизменно выделялся среди остальных.

Марко Палестра globallookpress.com

По ходу сезона-2025/26 Палестра вновь продемонстрировал свою универсальность, сыграв на позициях правого латераля, правого и левого защитника. Чемпионат он завершил с четырьмя голевыми передачами.

Одним из лучших матчей в его исполнении стала январская встреча с «Фиорентиной». Сначала защитник вырезал идеальный навес на первый гол, а затем сам стремительно подключился к атаке и хладнокровно забил победный мяч — «Кальяри» выиграл 2:1.

В марте Палестра дебютировал за сборную Италии. Он выходил на замену в стыковых матчах квалификации чемпионата мира, в том числе в неудачном финальном противостоянии с Боснией и Герцеговиной, которое завершилось очередным болезненным разочарованием для «Скуадры Адзурры».

По итогам сезона его вклад, особенно в атакующей фазе, был отмечен наградой «Лучший защитник Серии А», а также серьезным интересом со стороны «Интера» и, как оказалось позже, «Челси».

Сильные стороны

Хотя Палестра в первую очередь является защитником, он отлично чувствует себя при игре с мячом. Благодаря своему атлетичному телосложению и росту 185 см 21-летний футболист способен быстро преодолевать большие расстояния, что делает его практически идеальным кандидатом на роль латераля.

Марко Палестра globallookpress.com

В прошлом сезоне Серии А Палестра вошел в 100-й перцентиль по числу попыток обводок — в среднем 3,11 за матч, а успешно завершал 1,58 дриблинга за 90 минут. По количеству обводок (70) он уступил лишь Кенану Йылдызу из «Ювентуса», который, впрочем, выступает на позиции вингера. Оказавшись в нужной зоне, Палестра не боится брать инициативу на себя и регулярно выполняет опасные подачи в штрафную.

Он одинаково уверенно пользуется обеими ногами — это усиливает его универсальность и делает особенно ценным для «Челси», где рассчитывают, что он сможет закрывать сразу несколько позиций в гибких схемах Алонсо.

На фоне скорого перехода на «Стэмфорд Бридж» спортивный директор «Кальяри» Гвидо Анджелоцци весьма тепло отозвался о молодом защитнике.

Гвидо Анджелоцци globallookpress.com

Я знаю его еще с юношеских лет. У него есть абсолютно все: физические данные, мощь, скорость, дриблинг. Это по-настоящему универсальный и всесторонне развитый футболист. Кроме того, он замечательный парень, который живет футболом. У него прекрасная семья, которая его поддерживает, и хороший агент. У него есть все, чтобы построить выдающуюся карьеру. Гвидо Анджелоцци спортивный директор «Кальяри»

Зоны для роста

Как уже можно было понять, оборона далеко не всегда остается для Палестры главным приоритетом, несмотря на то, что его основная позиция — крайний защитник.

Марко Палестра globallookpress.com

Итальянец не слишком уверенно действует в верховых единоборствах, а временами к нему возникают вопросы по части концентрации. Кроме того, ему еще предстоит адаптироваться к высоким физическим требованиям английского футбола, хотя по своим данным он выглядит вполне готовым к такому вызову.

При подключениях к атакам воспитаннику академии «Аталанты» также есть куда расти. Ему стоит прибавить в хладнокровии при завершении эпизодов, а также улучшить удар и реализацию моментов. Это поможет ему стать по-настоящему универсальным латералем — игроком того же типа, каким в свои лучшие годы был его будущий партнер по «Челси» Рис Джеймс.

Впрочем, в 21 год вполне естественно, что Палестра еще не лишен недостатков. В «Челси» рассчитывают, что прежде всего он прибавит именно в оборонительных действиях, и понимают, что подобный прогресс требует времени.

Что дальше?

Палестру ранее связывали с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», но долгое время казалось, что этим летом он окажется в стане чемпиона Италии — «Интере», за который когда‑то выступал и которому, по слухам, симпатизировал в детстве. Однако «Челси» вмешался в последний момент, предложив условия, полностью перебившие и трансферную сумму, и контракт от «нерадзурри».

Марко Палестра globallookpress.com

Любопытно, что этот трансфер стал одним из первых свидетельств влияния Хаби Алонсо в роли нового менеджера «Челси», а не просто главного тренера. Сообщается, что испанец лично одобрил переход, после чего клуб оперативно договорился с «Аталантой». Всего за 24 часа лондонцы сумели выйти в лидеры переговоров и перехватить игрока, которого уже практически ждали в «Интере».

Сделка на сумму 55 миллионов евро станет для «Аталанты» практически чистой прибылью. По имеющейся информации, в Бергамо еще некоторое время назад решили выгодно продать воспитанника клуба, а не возвращать его в состав после успешной аренды.

Теперь Палестра вместо «Сан-Сиро» отправится на «Стэмфорд Бридж». Спортивный директор «Кальяри» Гвидо Анджелоцци не сомневается, что защитник добьется успеха в Англии.

Я был уверен, что он окажется в АПЛ. Они следили за Марко и видели, что это игрок, подходящий для английского чемпионата. В Италии единственным клубом, который действительно мог его подписать, был «Интер», но, очевидно, в какой-то момент их просто превзошли по финансовым условиям. Гвидо Анджелоцци спортивный директор «Кальяри»

На вопрос, сможет ли Палестра проявить себя в Англии, Анджелоцци ответил без колебаний: «Безусловно. Это настоящий чемпион на своей позиции».