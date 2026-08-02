LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Прорыв недели

Мирра Андреева взяла свой первый титул WTA в 17 лет, а Кристина Лютова — в 16!

Россиянка, о которой до сих пор слышали только самые внимательные поклонники тенниса, выиграла турнир WTA 250 в Мемфисе.

Между первой победой Мирры и сенсационным успехом Лютовой есть принципиальная разница, и она заключается не только в возрасте.

Дело в том, что Лютова до прошлой недели вообще ни разу не играла на уровне основного тура (даже в квалификации), тогда как про Мирру в июле 2024-го, когда она стала чемпионкой в Яссах, уже вовсю говорили, что это «будущая первая ракетка мира».

Возможно, то же самое в ближайшее время скажут и про Лютову, которая, надо признать, удивила всех не только результатами, но и характером.

Уже в первом раунде у нее был тяжелейший матч против Екатерины Александровой. А это ни кто-нибудь, а десятая ракетка мира по итогам прошлого сезона. Опытнейшая Александрова снялась при счете 7:6, 4:6, 5:4 в пользу соперницы. В отличие от 16-летней соотечественницы, она не справилась с изнурительной американской жарой.

Кристина Лютова globallookpress.com

Потом была волевая победа над австралийкой Майей Джойнт, а в четвертьфинале Лютова остановила Кэти Макнелли. Во втором сете матча против американки она отыгралась со счета 0:4.

«Всё, что сейчас происходит, похоже на чудо», — призналась Кристина после победы над американкой.

В полуфинале Лютова обыграла Эльвину Калиеву, а в решающем матче — Дарью Видманову. Финал начался хуже не придумаешь — чешка забрала первый сет со счетом 6:1. Зато камбэк получился более чем убедительным: во второй и третьей партиях россиянка отдала сопернице в общей сложности лишь четыре гейма. Характеру Лютовой могут позавидовать многие опытные теннисистки.

После финала Кристина благодарила свою команду, но особенно искренним получилось обращение к маме.

Прежде всего, я хочу поблагодарить семью, маму. Посмотри, чего мы добились. Посмотри, куда ты меня привела — с тех пор, как мне было три года. Ты проделала невероятную работу ради меня. Ты сделала для меня абсолютно все. Я безумно благодарна тебе и очень тебя люблю. Впереди у нас еще много таких моментов. Кристина Лютова Чемпионка турнира в Мемфисе

Несмотря на столь внезапный успех, все равно нельзя сказать, что Лютова появилась из ниоткуда. Ранее в этом году она выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

После победы в Мемфисе Лютова взлетела в рейтинге на 103 позиции — теперь она 126-я. Но это только начало большого пути.

«Мы к ней не имеем отношения»

Сейчас важно прояснить несколько моментов.

Шамиль Тарпищев, комментируя успехи Кристины Лютовой, намекнул на то, что в будущем девушка, возможно, не собирается играть под флагом России. В его словах совсем не чувствуется радости за юную теннисистку.

Молодец, что смогла выйти в финал. Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в «Олимпийце». Но ее отец переехал в Америку и забрал ее с собой — ей было лет 10-12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения. Шамиль Тарпищев Президент Федерации тенниса России

Лютова живет и тренируется в США с 2020 года. Более того, с тех пор она ни разу не покидала Штаты. Есть мнение, что это может быть связано с процедурой получения гражданства.

Кристина Лютова globallookpress.com

Так или иначе, пока не очень понятно, связывает ли Лютова свое спортивное будущее с Россией.

При этом ее решение представлять на корте другую страну вряд ли станет сюрпризом. В этом плане уже наметилась четкая тенденция: только за последние пару лет от российского спортивного гражданства отказались Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Элина Аванесян (Армения), Полина Кудерметова, Камилла Рахимова, Мария Тимофеева (все — Узбекистан), Оксана Селехметьева (Испания), Варвара Грачева (Франция) и Алина Чараева (Армения).

Шок недели

Карен Хачанов проиграл Бернарду Томичу. В принципе, на этом рассказ можно заканчивать — и так понятно, что произошло что-то непоправимое.

Турнир в Лос-Кабосе должен был стать для Хачанова заключительным этапом подготовки к «Мастерсу» в Монреале, на котором ему предстоит защищать 650 очков за прошлогодний финал.

Карен Хачанов globallookpress.com

Казалось, Карену повезло — в стартовом матче его ждала встреча с Томичем, который когда-то был чуть ли не главной теннисной надеждой Австралии. Но в том-то и дело, что это было чересчур давно, почти в прошлой жизни.

Жесткая критика явно не наш формат, но в данном случае вынуждены признать, что Хачанов просто безобразно сыграл против 171-й ракетки мира.

Просто для понимания, насколько всё плохо:

— Томич обыграл соперника из топ-30 впервые с сентября 2018-го;

— Томич выиграл два подряд матча на уровне основного тура впервые за семь лет.

Да, пару недель назад австралиец выиграл «челленджер» в Линкольне, но это вообще не аргумент, на такое даже не стоит обращать внимание.

И да, Томич после победы над Хачановым проиграл Кэмерону Норри со счетом 1:6, 0:6. Британец управился за 51 минуту.

Интересно, что после столь оглушительного провала россиянин сделал весьма странное заявление.

С позитивным настроем отправляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели. Карен Хачанов 26-я ракетка мира

У Хачанова было немало слабых матчей в этом году, но этот — абсолютно худший. Кстати, сам факт, что Карен поехал в Лос-Кабос, а не на «пятисотник» в Вашингтон, тоже свидетельствует о потере уверенности в собственных силах.

В общем, перед важнейшим для Хачанова «Мастерсом» в Монреале, мягко говоря, тревожно.

Чемпион недели

Денис Шаповалов не смог защитить титул в Лос-Кабосе. Когда канадец обыграл в полуфинале Кэмерона Норри, казалось, что главное препятствие осталось позади. Встреча с соперником из второй сотни рейтинга в решающем матче — что может быть лучше?

До этой недели Артур Жеа дважды успел засветиться в текущем сезоне. В январе он смял Иржи Легечку на старте Australian Open, а в мае из-за расстройства желудка буквально убежал с корта во время матча с Кареном Хачановым на Ролан Гаррос. «Я такого еще не видел», — удивлялся тогда российский теннисист.

Артур Жеа globallookpress.com

Но теперь у СМИ и болельщиков есть куда более приятный повод поговорить о 21-летнем француза. Парень все-таки действительно талантлив.

На мексиканском турнире Жеа выдал серию бодрейших матчей, в одном из которых дерзко обыграл 20-ю ракетку мира Франсиско Серундоло — аргентинец отдал решающий сет со счетом 0:6.

Перед финалом были сомнения, хватит ли Жеа «топлива» на матч с опытным соперником. Шаповалов, по всей видимости, тоже думал, что у него будет серьезное преимущество в плане выносливости. Опасения, как позже выяснилось, были абсолютно напрасными. Хотя счет и не разгромный, француз, по сути, деклассировал бывшую 10-ю ракетку мира.

Благодаря неожиданному успеху Жеа наконец-то дебютирует в топ-100. Интересно также, что Артур стал всего лишь шестым чемпионом турнира ATP, родившимся не раньше 2005 года. Теперь он в одной компании с Жоао Фонсекой, Якубом Меншиком, Лернером Тьеном, Рафаэлем Ходаром и Цзюньчэном Шаном.

Возмущение недели

Одна из главных интриг мужского сезона заключалась в том, сможет ли Янник Синнер выиграть все турниры категории «Мастерс».

Весной итальянец стал чемпионом в Монте-Карло, Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Риме. Впереди еще четыре «тысячника» — в Монреале, Цинциннати, Шанхае и Париже.

Почему-то была уверенность, что Синнер постарается сделать то, что не удавалось даже таким монстрам, как Джокович, Федерер и Надаль. Но вместо этого Янник решил продлить процесс восстановления и самостоятельной подготовки после победы на Уимблдоне.

Новак Джокович и Янник Синнер globallookpress.com

По такому же плану Синнер действовал и в прошлом сезоне: сначала Уимблдон, а потом «Мастерс» в Цинциннати и US Open.

«Всегда тяжело пропускать такие важные соревнования, но мы считаем, что сейчас правильнее сосредоточиться на моем здоровье. Я с нетерпением жду возвращения в Монреаль в будущем», — сказал Синнер, комментируя решение о пропуске турнира в Монреале.

Вместе с итальянцем от участия в «Мастерсе» в крупнейшем городе Квебека отказался и Джокович.

Организаторы турнира попытались сдержанно отреагировать, но из их заявления можно сделать вывод, что они были в бешенстве, когда узнали, что, помимо Карлоса Алькараса, который продолжает восстанавливаться после травмы, Синнер и Джокович тоже не приедут в Монреаль.

Мы уважаем их решение и понимаем, что при таком насыщенном календаре здоровье игроков должно оставаться главным приоритетом. Но вместе с тем мы считаем, что участившиеся в последние годы отказы ведущих игроков незадолго до старта турниров указывают на более серьезную проблему для нашего спорта. Турниры серии «Мастерс» одни из главных в календаре, и болельщики вправе ожидать, что увидят на них лучших теннисистов мира. Мы уже ведем переговоры с ATP, чтобы этот вопрос был всерьез рассмотрен. Мы убеждены, что в ближайшем будущем необходимы изменения, которые помогут лучше защитить статус «Мастерсов», при этом учитывая реальную нагрузку, с которой сталкиваются игроки. Валери Тетро Директор «Мастерса» в Монреале

Возмущение Тетро и его коллег нетрудно понять, глядя на первую пятерку сеяных в Монреале. В топ-5 вместе с Сашей Зверевым попали Феликс Оже-Альяссим, Алекс Де Минор, Даниил Медведев и Бен Шелтон.

Ну а Синнер и Джокович, как и Алькарас, через пару дней после отказа играть в Монреале подтвердили, что выступят на выставочном турнире «Шлем шести королей», на котором каждый из них гарантировано получит по несколько миллионов евро, независимо от результатов.