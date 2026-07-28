Football365 вспоминает десять случаев, когда «Челси», вопреки своей трансферной политике, подписывал футболистов старше 30 лет.

Переход Дэнни Уэлбека в «Челси» выглядит как-то совсем не в стиле лондонского клуба.

Эра консорциума BlueCo запомнилась десятками инвестиций в молодых талантливых игроков. И в тех, кого, как выяснилось позже, сложно назвать талантом.

Однако «Челси» настаивает на подписании 35-летнего Уэлбека по личной просьбе Хаби Алонсо, который также хотел видеть в команде Гранита Джаку и сохраняет интерес к 31-летнему Джону Стоунзу. Такое ощущение, что испанец не читал методичку своих новых работодателей.

Чтобы вспомнить последний трансфер футболиста старше 30 лет, «синим» придется отмотать время назад к сентябрю 2022 года. А чтобы составить список из 10 последних таких покупок, нам и вовсе придется вернуться в 2014 год — за пару лет до того, как сам Джака перебрался в «Арсенал».

Мы составили список последних 10 игроков старше 30 лет, подписанных «Челси», от худшего к лучшему.

10. Марко Амелия (33 года)

В этом списке есть три запасных голкипера, которые так и не провели за «Челси» ни одного официального матча. Честно говоря, мы не совсем понимаем, как их разделять, кроме как по чисто субъективному вайбу.

Амелия провел в «Челси» сезон-2015/16, по итогам которого команда заняла десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Марко Амелия globallookpress.com

9. Эдуарду (33 года)

Чуть более «вайбовый», чем Амелия: Эдуарду пополнил ряды «Челси» в качестве третьего вратаря в 2016 году и с первой же попытки стал чемпионом Премьер-лиги. Естественно, не сыграв при этом ни минуты.

Бывший игрок сборной Португалии покинул клуб в 2019 году, проведя заключительный год своего контракта в аренде в нидерландском «Витессе».

Эдуарду globallookpress.com

8. Роб Грин (38 лет)

Кто сможет забыть, как он поднимал над головой трофей Лиги Европы в 2019 году — в полном вратарском комплекте «Челси»? Разумеется, так и не сыграв при этом ни минуты.

Роб Грин globallookpress.com

7. Калиду Кулибали (31 год)

Ну а теперь переходим к тем, кто за «Челси» все-таки сыграл. Хотя о том, что Кулибали выходил на поле, в клубе, возможно, и жалеют.

Калиду Кулибали globallookpress.com

Казалось, слухи пророчили Кулибали переезд в Премьер-лигу целую вечность — после того как он утвердился в статусе одного из сильнейших защитников Серии А.

«Челси» наконец оформил этот трансфер в 2022 году, в первое окно после смены владельцев, выложив за игрока сборной Сенегала 33 миллиона фунтов.

Кулибали продержался в «Челси» всего год, выглядя лишь бледной тенью самого себя времен «Наполи».

6. Пьер-Эмерик Обамеянг (33 года)

Самые свежее приобретение старше 30 лет в истории «Челси». Период Обамеянга в клубе продлился всего один сезон и запомнился ровно одним голом в Премьер-лиге.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

В этом рейтинге он располагается выше своего партнера по провальному сезону-2022/23 Кулибали исключительно потому, что обошелся клубу дешевле.

Справедливости ради, в его покупке прослеживалась определённая логика. Обамеянг был проверенной фигурой для Премьер-лиги еще со времен «Арсенала», а после этого успел забить солидные 13 мячей в 24 матчах за «Барселону».

Однако спасением для «Челси» он так и не стал, что выглядит еще обиднее с учетом того, что уже в следующем сезоне он наколотил 30 голов за «Марсель».

5. Гонсало Игуаин (31 год)

Взяв Игуаина в аренду на вторую половину сезона-2018/19, «Челси» воссоединил аргентинца с Маурицио Сарри — тренером, под руководством которого тот выдал свой самый результативный сезон в «Наполи».

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Впрочем, Игуаин, приехавший на «Стэмфорд Бридж», уже был не способен забивать в каждом матче. И всё же его итоговый показатель в пять мячей в 14 поединках Премьер-лиги выглядел весьма недурно по сравнению с потугами некоторых других форвардов, проходивших через клуб в последние годы.

4. Вилли Кабальеро (35 лет)

Доказав Амелии, Эдуарду и Грину, что ветеран-вратарь в «Челси» все-таки может выходить на поле, Кабальеро отыграл 38 матчей за четыре года после своего перехода из «Манчестер Сити» в 2017-м.

Вилли Кабальеро globallookpress.com

Матчей должно было быть 39, если бы Кепа Аррисабалага не отказался уходить с поля в финале Кубка лиги 2019 года. Вот уж действительно испортил всю обедню.

Кабальеро сыграл на ноль 14 раз, когда «Челси» обращался к его услугам, пропустив в общей сложности всего 42 мяча.

3. Дидье Дрогба (36 лет)

Форвардов уровня Дрогба в истории «Челси» найдется немного, однако в этом рейтинге мы оцениваем исключительно его второй приход в клуб.

Уйдя в статусе легенды в 2012-м, Дрогба спустя два года снова оказался на «Стэмфорд Бридж», чтобы воссоединиться с Жозе Моуринью — тренером, у которого всегда были свои любимчики.

Этот союз принес им третий совместный титул Премьер-лиги: Дрогба забил четыре гола в 28 матчах чемпионского сезона.

Дидье Дрогба globallookpress.com

Это было меньше, чем у Джона Терри, но Дрогба приехал уже не на роль главного ударного форварда — для этого у «Челси» был Диего Коста.

С учетом всех турниров второй период Дрогба в «Челси» вместил в себя 40 матчей и семь голов.

«Я искренне счастлив, потому что он был частью прежней команды, но теперь принадлежит и этому новому "Челси".

Для этих парней возможность узнать его, тренироваться с ним, жить, играть и делиться опытом — это просто фантастика. Он был невероятно полезен для молодежи: Эдена Азара, Виллиана, Оскара. Они учились на правильном примере. Его вклад в этот сезон был колоссальным», — говорил Моуринью в конце сезона.

2. Оливье Жиру (31 год)

Жиру стал первым игроком, перешедшим в «Челси» напрямую из «Арсенала» со времен Эшли Коула в 2006 году, оформив трансфер в январе 2018-го.

Французский нападающий зарекомендовал себя как невероятно надежный боец, забив 39 голов в 119 матчах и выиграв с клубом как Лигу Европы, так и Лигу чемпионов.

Оливье Жиру globallookpress.com

Более того, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Челси» в еврокубках за всю историю, уступая лишь Дидье Дрогба и Фрэнку Лэмпарду. В победном для «синих» розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21 Жиру с шестью мячами стал главным снайпером команды, причем четыре из них он отправил в сетку в одном-единственном матче.

В распоряжении «Челси» почти всегда был более молодой форвард для ротации с Жиру (если с натяжкой причислить к таковым даже Игуаина), но Оливье всегда оставался качественной опцией, имевшей железобетонные аргументы в пользу игрового времени.

1. Тьяго Силва (35 лет)

Лучшим среди всех возрастных новичков «Челси» последнего времени без тени сомнений является Тьяго Силва, опровергнувший все скептические прогнозы после своего перехода из «Пари Сен-Жермен» в 2020 году.

Он приезжал в статусе авторитетнейшей звезды, однако в возрасте, намного превышающем рамки, привычные для «Челси» или любого другого топ-клуба Премьер-лиги.

Тьяго Силва globallookpress.com

И всё же бразилец продемонстрировал безупречную форму, отпахав четыре насыщенных сезона в синей футболке. Уже под занавес первого из них он поднял над головой кубок Лиги чемпионов.

Проведя более 150 матчей, центральный защитник выглядел просто монументально на протяжении всей своей карьеры на «Стэмфорд Бридж».

В знак признания его невероятного долголетия Силву признали игроком года в «Челси» по итогам сезона-2022/23 — его третьего года в клубе.

И да, он всё еще выходит на поле в свои 41, только что вернувшись в бразильский «Флуминенсе».