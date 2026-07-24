The Athletic раскрывает детали борьбы Испании и Марокко за право принять финал чемпионата мира-2030 — от миллиардных инвестиций до влияния Джанни Инфантино.

В воскресенье завершился чемпионат мира: сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала титул, обыграв Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Но еще до того, как фейерверки церемонии награждения озарили вечернее небо над стадионом «Метлайф» в Нью-Джерси, футбольный мир уже начал смотреть в будущее — на турнир, который состоится через четыре года.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в трех странах — Испании, Португалии и Марокко. При этом первые три матча турнира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в рамках празднования столетия первого мундиаля, прошедшего в 1930 году.

Совместная заявка была официально утверждена ФИФА в декабре 2024 года. Согласно первоначальному проекту, остальные матчи должны пройти на 11 стадионах Испании, шести аренах Марокко и трех — Португалии.

Однако многие детали турнира до сих пор остаются неопределенными. Главный вопрос, который сейчас волнует страны-хозяйки: какой стадион получит право принять финал — главное событие мирового спорта?

Кто лидирует в этой гонке?

Хотя реконструируемый «Камп Ноу» соответствует требованиям ФИФА для проведения финала чемпионата мира, главным фаворитом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) всегда считался «Сантьяго Бернабеу».

«Сантьяго Бернабеу» gettyimages.com

«Бернабеу» — один из самых известных и знаковых стадионов мирового футбола. Это единственная арена, принимавшая финалы чемпионата мира (когда Испания единолично проводила турнир в 1982 году), чемпионата Европы, Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес — южноамериканского аналога главного еврокубка.

В последние годы стадион пережил масштабную реконструкцию стоимостью 1,5 млрд евро (1,3 млрд фунтов или 1,7 млрд долларов). На арене появились новые VIP-зоны, современные помещения для гостей и представителей СМИ, футуристический серебристый фасад и круговой цифровой экран. Все эти обновления были продемонстрированы во время первого в истории матча НФЛ в Испании, который состоялся здесь в ноябре прошлого года.

Источники в федерации, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку не уполномочены выступать публично, рассказали The Athletic, что существует «множество причин», по которым именно «Бернабеу» должен принять финал ЧМ-2030.

Испания является крупнейшей из стран-организаторов, именно она проведет наибольшее количество матчей турнира, обладает огромным опытом проведения крупнейших спортивных событий, а также остается ведущей футбольной державой, что наглядно продемонстрировала команда Луиса де ла Фуэнте на ЧМ-2026.

Другой представитель испанской футбольной индустрии, знакомый с позицией федерации, добавил, что спонсоров и ключевых участников рынка также привлекает перспектива провести главный матч турнира на легендарном стадионе в центре одной из самых посещаемых столиц Европы.

Однако этот же источник отметил, что за время, прошедшее с момента официального утверждения стран-хозяек, различия в подходах испанской и марокканской федераций, а также правительств двух государств к подготовке турнира заметно изменили расстановку сил.

«Полтора года назад было невозможно представить, что "Бернабеу" упустит финал чемпионата мира 2030 года. Но сегодня меня это уже не удивит, потому что позиции RFEF очень слабы по сравнению с тем, что за это время сделали в Марокко», — сказал источник.

Что делает Марокко?

Еще до того, как ФИФА официально утвердила Марокко в качестве одного из хозяев чемпионата мира, власти страны приступили к планированию нового стадиона на 115 тысяч мест недалеко от Касабланки — «Гранд Стад Хассан II».

«Гранд Стад Хассан II» globallookpress.com

Мы хотим принять финал. Мы понимаем, что для многих «Бернабеу» — это футбольный храм, но он находится в центре города и уже построен. «Гранд Стад Хассан II» — абсолютно новый стадион. Его гораздо проще адаптировать под требования ФИФА. Все, что они попросят, мы сможем предоставить. Сусси Яссир директор Национального агентства общественной инфраструктуры Марокко

На строительство новой арены государство выделило около 1 млрд евро. Кроме того, власти готовы инвестировать в инфраструктуру, необходимую для выполнения всех требований ФИФА, включая новые железнодорожные линии и автомагистрали, которые соединят стадион с центром Касабланки и столицей страны — Рабатом.

Эти масштабные вложения соответствуют государственной стратегии, реализуемой под руководством короля Мухаммеда VI, цель которой — превратить Марокко в одну из ведущих футбольных держав мира.

Ключевой фигурой этого проекта стал президент Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) Фузи Лекджаа, возглавляющий организацию с 2014 года.

Фузи Лекджаа и Джанни Инфантино gettyimages.com

55-летний функционер считается одним из самых влиятельных людей в мировом футболе. Он занимает пост первого вице-президента Африканской конфедерации футбола (CAF), а также входит в Совет ФИФА — главный орган, принимающий ключевые решения в международной федерации.

Лекджаа является давним союзником президента ФИФА Джанни Инфантино. В июле 2025 года глава мирового футбола посетил Рабат, где принял участие в открытии нового африканского офиса ФИФА. По аналогии с офисом в Майами, где велась большая часть организационной работы к турниру 2026 года.

Источники The Athletic, знакомые с позицией руководства Марокко по организации турнира, утверждают, что в стране считают более справедливым проведение финала именно в Касабланке — исходя из принципа равного распределения между конфедерациями и того факта, что Африка принимала финал чемпионата мира лишь однажды (в 2010 году в ЮАР).

Что делает Испания?

В последние годы Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) пережила немало потрясений и кадровых перестановок. Главным ударом стал уход бывшего президента Луиса Рубиалеса, которого признали виновным в сексуальном насилии за поцелуй Дженнифер Эрмосо после победы Испании на женском чемпионате мира в августе 2023 года.

Рафаэль Лусан globallookpress.com

Нынешнему президенту федерации Рафаэлю Лусану пришлось сосредоточиться на решении внутренних институциональных проблем. При этом, по словам нескольких представителей футбольной индустрии, ему пока не удалось выстроить столь же прочные международные связи, какими располагает его марокканский коллега.

По словам еще одного источника, присутствовавшего на ежегодной ассамблее RFEF в Мадриде 30 июня, возможность «уступить» право проведения финала чемпионата мира 2030 года Марокко стала одной из главных тем обсуждения среди делегатов.

7 июля министра образования, профессионального обучения и спорта Испании Милагрос Толон попросили прокомментировать растущие опасения по этому поводу.

Милагрос Толон globallookpress.com

Ничего подобного нет. Подобные сообщения появляются, но они не являются официальными. И я могу заверить, что это правительство сделает все возможное, чтобы финал состоялся в Испании. Милагрос Толон министр образования, профессионального обучения и спорта Испании

Президент RFEF Рафаэль Лусан также затронул эту тему в эфире DAZN перед четвертьфинальным матчем сборной Испании против Бельгии 10 июля.

Испания играет главную роль в организации этого чемпионата мира, и мы уже активно работаем над этим. В сентябре начнется обратный отсчет. Испания умеет проводить мероприятия самого высокого уровня — вы могли видеть это во время визита Папы Льва XIV (на «Бернабеу» в начале июня). Рафаэль Лусан Президент RFEF

Убедительное выступление сборной Испании на чемпионате мира 2026 года, кульминацией которого стала уверенная победа над Аргентиной в финале, стало еще одним напоминанием о футбольном влиянии страны.

Однако уже на следующий день президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport заявил, что ФИФА «разрушает футбол», и призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы организации. Тебас также является вице-президентом RFEF, и, как сообщили The Athletic сразу несколько источников, подобные заявления могли серьезно навредить шансам Мадрида принять финал чемпионата мира 2030 года.

«Зачем на следующий день после победы на чемпионате мира вступать в конфронтацию с ФИФА? — сказал источник, знакомый с позицией руководства организации. — Это никак не помогает делу».

В Ла Лигу был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как будет принято решение?

ФИФА традиционно сохраняет максимально жесткий контроль над всеми ключевыми решениями, связанными с проведением чемпионатов мира.

Беспрецедентная схема с шестью странами-хозяйками была разработана на самом высоком уровне. Когда это решение принималось, высокопоставленные источники в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признавались, что были удивлены неожиданным включением трех южноамериканских стран в проект буквально в последний момент.

ЧМ-2030 состоится в шести странах — Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае globallookpress.com

Место проведения финала ЧМ-2026 было определено лишь в феврале 2024-го. Как ранее сообщал The Athletic, сам процесс выбора проходил в условиях строгой секретности, а окончательное решение принимали президент ФИФА Джанни Инфантино и очень узкий круг руководителей организации.

Организаторы заявки Нью-Йорка/Нью-Джерси приложили огромные усилия, чтобы добиться проведения финала — Даллас был серьезным конкурентом. В поддержку стадиона «Метлайф» выступали политики, спортивные функционеры и знаменитости. Аналогичная борьба двух претендентов за финал ЧМ-2030 также может сыграть на руку ФИФА, поскольку организация получит возможность договориться с победителем на более выгодных для себя условиях.

Несколько источников также отметили, что ФИФА предпочитает провести финал на стадионе, где сможет получить максимально широкий контроль над организацией мероприятия. В этом плане преимущество может оказаться на стороне Марокко, поскольку глава Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) Фузи Лекджаа одновременно является министром правительства и имеет прямой доступ к королю Мухаммеду VI.

В Испании же процесс принятия решений в силу демократической системы устроен гораздо сложнее. Кроме того, отношения между социалистическим правительством страны и президентом RFEF Рафаэлем Лусаном, который ранее представлял главную консервативную оппозиционную партию, нельзя назвать безоблачными.

RFEF отказалась официально комментировать свои отношения с испанским правительством, а также влияние борьбы за проведение финала на взаимодействие с марокканской федерацией.

«Мы знаем, что Джанни (Инфантино) любит, когда за его расположение борются. Марокко делает абсолютно все, что только возможно, и даже больше, — рассказал The Athletic источник в испанской федерации. — Но мы по-прежнему не видим ни одного сценария, при котором финал пройдет не в Испании».

Джанни Инфантино и Флорентино Перес globallookpress.com

Одним из главных козырей «Сантьяго Бернабеу» многие считают давние отношения президента «Реала» Флорентино Переса с Инфантино. Их объединяет противостояние с президентом УЕФА Александером Чефериным, пусть и в рамках разных политических конфликтов в мировом футболе.

Перес также поддержал реформированный клубный чемпионат мира, продвигаемый Инфантино, а летом этого года президент ФИФА публично поддержал главу «Реала» во время его успешной кампании по переизбранию.

«Если Флорентино позвонит своему другу Джанни, это сейчас лучший шанс "Бернабеу" получить финал», — сказал источник, который ранее сотрудничал как с мадридским клубом, так и с ФИФА.

Редакция The Athletic обратилась за комментарием в ФИФА.

Есть ли здесь «фактор Трампа»?

Фактор Трампа есть всегда.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп globallookpress.com

Президент США уже долгое время выражает недовольство Испанией из-за того, что, по его мнению, страна недостаточно участвует в финансировании НАТО. Премьер-министр Испании Педро Санчес также неоднократно раздражал Трампа своими заявлениями и действиями: он регулярно обвинял Израиль в геноциде в Газе, критиковал американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, а в марте отказался предоставить американским самолетам, участвующим в войне с Ираном, доступ к испанским базам.

«Испания — безнадежный случай, Испания — ужасный партнер по НАТО, — заявил Трамп 8 июля на саммите НАТО в Анкаре. — Мы не хотим иметь с Испанией ничего общего. Это безнадежные, плохие люди».

Санчес утверждал, что во время встречи в Анкаре они с Трампом «неформально» и «дружелюбно» обсудили футбол. «Отношения между США и Испанией очень позитивные — в социальной, культурной, экономической и политической сферах», — заявил испанский премьер.

Однако это не помешало испанской радиостанции COPE предположить, что Трамп оказывает давление на ФИФА, чтобы финал чемпионата мира 2030 года прошел в Марокко, поскольку эта страна является более удобным «партнером» для США.

В последние годы Соединенные Штаты укрепляют военные связи с Марокко. Трамп также давно поддерживает позицию Рабата по контролю над Западной Сахарой — бывшей испанской колонией, где, как считается, могут находиться неразведанные запасы нефти на шельфе.

При этом атмосфера на VIP-трибуне в воскресенье выглядела вполне дружелюбной: Санчес и Трамп вместе находились в первом ряду на стадионе «Метлайф», когда капитан Испании Родри поднял над головой трофей Жюля Риме. На фотографиях видно, как они обмениваются рукопожатием перед матчем.

Дональд Трамп и Педро Санчес gettyimages.com

В RFEF заявили, что не комментируют вопросы, не связанные с футболом.

Другие представители футбольной индустрии отметили, что, хотя Трамп и его администрация действительно оказали серьезное влияние на подготовку чемпионата мира 2026 года, через четыре года у США будет уже другой президент, а внимание ФИФА будет сосредоточено на других вопросах.

Что будет дальше?

Во время ЧМ-2026 представители городов, которые примут матчи ЧМ-2030 (в том числе Мадрид и Касабланка), были приглашены ФИФА в Майами и Даллас, чтобы посетить игры турнира и изучить организационные модели, использованные при его проведении. Также обсуждались места расположения Международного вещательного центра (IBC) и главной штаб-квартиры ФИФА на время чемпионата.

Соня Сеа globallookpress.com

У столицы Испании лучшая инфраструктура, и она лучше всех подготовлена к проведению крупных мероприятий. Было бы немыслимо, чтобы финал не прошел в Мадриде. Соня Сеа делегат мэрии Мадрида

Многочисленные источники, с которыми The Athletic общался на протяжении всего процесса — еще до того, как были определены страны-хозяйки ЧМ-2030, — сходятся во мнении: решающими будут взгляды и интересы руководства ФИФА.

На ситуацию также могут повлиять возможные изменения формата турнира. Сейчас ЧМ-2030 запланирован с участием 48 сборных — как и нынешний расширенный мундиаль. Но недавно Джанни Инфантино в интервью швейцарскому изданию Bluewin заявил: «Турнир на 64 команды — это вопрос, который точно будет изучаться и обсуждаться в соответствующих комитетах после этого чемпионата мира».

Джанни Инфантино globallookpress.com

Полноценного подтверждения возможного расширения, скорее всего, не стоит ждать до следующего конгресса ФИФА, который пройдет в марте следующего года в Рабате. Сам факт проведения мероприятия в столице Марокко еще раз подчеркивает высокий статус страны среди влиятельных фигур мирового футбола.

Ожидается, что на этом конгрессе Инфантино выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок в качестве президента ФИФА и практически наверняка останется единственным претендентом.

Африканская и Южноамериканская футбольные конфедерации уже объявили о единогласной поддержке нового срока полномочий Инфантино. При этом позиция большинства европейских федераций остается менее очевидной: многие из них были недовольны различными эпизодами во время этого чемпионата мира.

Особенное раздражение вызвала ситуация с Фоларином Балоганом: Трамп открыто заявил, что вмешался в дело американского нападающего, после чего ФИФА отменила его дисквалификацию и разрешила игроку выйти на поле.