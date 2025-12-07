ESPN изучает каждую из 16 арен мундиаля — от их вместимости и архитектуры до событий, которые формировали их историческую значимость.

После месяцев ожидания и лет подготовки наконец официально объявлены 16 городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Главный итог: из пула претендентов выбраны 11 американских городов, а также по три города от Мексики и два от Канады.

Список городов‑хозяев

США: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Канзас-Сити, Сиэтл, Сан-Франциско/Бэй-Эриа и Лос-Анджелес

Канада: Ванкувер, Торонто

Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей

Решение о проведении турнира в Северной Америке было принято четыре года назад — заявка США, Канады и Мексики обошла сильное предложение Марокко. Турнир станет знаковым по нескольким причинам.

Это будет первый ЧМ, который пройдет более чем в одной стране со времен 2002 года (когда хозяйками были Япония и Южная Корея), и первый в истории с тремя принимающими государствами.

Мексика войдет в историю как первая страна, принимавшая мундиаль трижды (1970, 1986 и теперь 2026). Для США это второй подобный опыт — первый был в 1994 году. А Канада впервые станет хозяйкой мужского чемпионата мира, ранее приняв женский турнир в 2015-м.

Кроме того, это будет первый чемпионат мира, в котором сыграют 48 сборных. Расширение формата с 32 участников было утверждено ФИФА в 2017 году — прежняя модель действовала с ЧМ-1998 во Франции.

Теперь команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборные, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие 1-е и 2-е места, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место. Далее — только матчи на вылет вплоть до финала.

Всего будет сыграно 104 матча на 16 аренах: США примут 78 игр — включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал, — Мексика и Канада проведут по 13 встреч. Все стадионы распределены по трем регионам — Восток, Центр и Запад. Официальный список объявили в Нью-Йорке в четверг.

Ниже — все, что нужно знать о выбранных аренах.

Стадионы США

В 2026 году США представят сразу 11 городов-хозяев, на долю которых придется 78 матчей, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В западном регионе выбраны Сиэтл, агломерация Сан-Франциско и стадион «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе.

Центральный регион представят Хьюстон, Даллас, Атланта и Канзас-Сити. В восточной зоне в список вошли Бостон, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия и Майами — они завершили американский пул принимающих городов.

Города США, которые не попали в число хозяев: стадион «Роуз Боул» (Лос-Анджелес), Нэшвилл, Цинциннати, Балтимор/Вашингтон, Орландо и Денвер.

Сиэтл

Стадион: «Люмен Филд» (Lumen Field)

Вместимость: 69 000 (планируется 61 812 на ЧМ)

Год открытия: 2002

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС), OL Reign (Национальная женская футбольная лига)

Матчи ЧМ-2026

Бельгия — Египет (группа G, 15 июня)

США — Австралия (группа D, 19 июня)

Победитель пути УЕФА A — Катар (группа B, 24 июня)

Египет — Иран (группа G, 26 июня)

1/16 финала (1 июля)

1/8 финала (6 июля)

Несмотря на то что арена строилась прежде всего для «Сиэтл Сихокс» из НФЛ, «Люмен Филд» давно заработал репутацию одного из лучших и самых шумных футбольных стадионов США — во многом благодаря феноменальной поддержке «Сиэтл Саундерс».

«Люмен Филд» globallookpress.com

Именно здесь MLS стабильно собирает одни из самых высоких средних посещаемостей в лиге, и стадион регулярно входит в список самых атмосферных арен страны. Открытая арена имеет частичную крышу, которая закрывает около 70% мест и усиливает эффект «звуковой ловушки».

«Люмен Филд» расположен практически в центре города и отлично связан с транспортной сетью. До стадиона можно дойти пешком от железнодорожной станции King Street или воспользоваться линиями городской электрички Sound Transit. Отсюда до знаменитого рынка Pike Place Market — около 20 минут на транспорте, 26 минут пешком или примерно 10 минут на машине (если повезет с пробками).

Крупные события

Стадион уже принимал крупные футбольные мероприятия — матчи Кубка Америки-2016, игры Золотого кубка КОНКАКАФ, а также множество товарищеских встреч: сборных США, Мексики, Бразилии, «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Клуб Америка» и других.

Сан-Франциско Бэй-Эриа (Санта-Клара, Калифорния)

Стадион: «Ливайс» (Levi's Stadium)

Вместимость: 70 909

Год открытия: 2014

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Катар — Швейцария (группа B, 13 июня)

Австрия — Иордания (группа J, 16 июня)

Победитель пути УЕФА C — Парагвай (группа D, 19 июня)

Иордания — Алжир (группа J, 22 июня)

Парагвай — Австралия (группа D, 25 июня)

1/16 финала (1 июля)

Расположенный в самом сердце Кремниевой долины, «Ливайс» полностью соответствует своей локации — это один из самых современных и технологичных спортивных объектов мира.

«Ливайс» globallookpress.com

Арена оснащена передовой системой мобильной связи и Wi-Fi, а также имеет сертификаты LEED Gold от U. S.Green Building Council — и за строительство, и за эксплуатацию. Это первый стадион в истории НФЛ, получивший оба сертификата. Здесь даже есть собственная органическая ферма на крыше и фирменное приложение для болельщиков. Все это — при заявленной стоимости проекта в 1,3 млрд долларов.

Крупные события

Помимо футбольных матчей — встреч МЛС, товарищеских игр, матчей Кубка Америки, Международного кубка чемпионов, финала Золотого кубка КОНКАКАФ и контрольных встреч женской сборной США перед ЧМ-2019 — «Ливайс» давно стал одной из главных площадок Западного побережья для масштабных мероприятий.

Здесь проходили Супербоул 50, WrestleMania 31, а также матч Стадионной серии НХЛ 2015 между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Арена включена в заявки на проведение Кубка мира по регби 2031 года среди мужчин и 2033 года среди женщин.

«Лос-Анджелес» (Инглвуд, Калифорния)

Стадион: «Соу-Фай» (SoFi Stadium)

Вместимость: 70 000

Год открытия: 2021

Размеры поля: уточняются

Профессиональные команды: «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ), «Лос-Анджелес Чарджерс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

США — Парагвай (группа D, 12 июня)

Иран — Новая Зеландия (группа G, 15 июня)

Швейцария — победитель пути УЕФА A (группа B, 18 июня)

Бельгия — Иран (группа G, 21 июня)

Победитель пути УЕФА C — США (группа D, 25 июня)

1/16 финала (28 июня, 2 июля)

Четвертьфинал (10 июля)

При стоимости проекта в 5 миллиардов долларов можно было ожидать, что новейший стадион в списке без проблем вместит футбольное поле стандартных размеров — но этот вопрос еще предстоит решить.

«Соу-Фай» globallookpress.com

В остальном же арена, где играют обе команды НФЛ из Лос-Анджелеса, впечатляет: над полем висит круговой двухсторонний видеокуб, а трибуны традиционно собирают немало знаменитостей. В 2022 году «Рэмс» стали лишь второй командой в истории НФЛ, выигравшей Супербоул на своем стадионе (годом ранее это сделали «Тампа-Бэй Бакканирс»).

При выборе арены ФИФА предпочла голливудский блеск «Соу-Фай» более историческому «Роуз Боул» в соседнем Пасадене, который принимал финал мужского ЧМ-1994 и финал женского ЧМ-1999. «Соу-Фай» даже не входил в первоначальный список предложенных объектов, но сложно спорить с решением — новые удобства и доступность стадиона очевидно перевесили.

Первые футбольные матчи «Соу-Фай» примет 3 августа — в формате двойных матчей МЛС–чемпионат Мексики: «Гвадалахара» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси», а «Клуб Америка» — с «Лос-Анджелес».

Крупные события

Если Супербоул — достаточно крупное событие, то «Соу-Фай» уже отметился проведением первого за почти 30 лет матча НФЛ в Лос-Анджелесе. С момента открытия стадион также стал площадкой для концертов мировых звезд — здесь выступали Джастин Бибер, The Rolling Stones, BTS, Пол Маккартни.

На очереди — большие события: финал студенческого футбола (9 января 2023 года), WrestleMania 39 в апреле и церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2028 года.

Даллас (Арлингтон, Техас)

Стадион: «Эй-ти-энд-ти» (AT&T Stadium)

Вместимость: 92 967

Год открытия: 2009

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Даллас Ковбойс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Нидерланды — Япония (группа F, 14 июня)

Англия — Хорватия (группа L, 17 июня)

Аргентина — Австрия (группа J, 22 июня)

Япония — победитель пути УЕФА B (группа F, 25 июня)

Иордания — Аргентина (группа J, 27 июня)

1/16 финала (30 июня, 3 июля)

1/8 финала (6 июля)

Полуфинал (14 июля)

С момента открытия в 2009 году домашняя арена «Даллас Ковбойс» неизменно поражает масштабом — от гигантской раздвижной крыши до прославившихся на весь мир окон, создающих не самый удачный блик на поле.

«Эй-ти-энд-ти» globallookpress.com

«Эй-ти-энд-ти» принимал Супербоул 45 в 2011 году между «Грин-Бей Пэкерс» и «Питтсбург Стилерз» — второй по посещаемости финал НФЛ в истории, собравший более 103 тысяч зрителей.

По сообщениям американских СМИ, для матчей чемпионата мира поле придется расширять, а как и на многих аренах в США, над искусственным покрытием предстоит уложить натуральный газон — требование ФИФА.

Крупные события

«Эй-ти-энд-ти» давно стал универсальной площадкой для крупных спортивных шоу: здесь проводили Матч всех звезд НБА, Финал четырех NCAA, а также боксерские вечера с участием Сауля «Канело» Альвареса, собирающие рекордные аудитории.

Что касается футбола, стадион неоднократно принимал матчи сборных Мексики и США, а европейские гранды вроде «Челси» и «Барселоны» проводили здесь товарищеские игры.

Хьюстон

Стадион: «Эн-ар-джи» (NRG Stadium)

Вместимость: 72 220

Год открытия: 2002

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Хьюстон Тексанс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Германия — Кюрасао (группа E, 14 июня)

Португалия — победитель межконтинентального плей-офф пути 1 (группа K, 17 июня)

Нидерланды — победитель пути УЕФА B (группа F, 20 июня)

Португалия — Узбекистан (группа K, 23 июня)

Кабо-Верде — Саудовская Аравия (группа H, 26 июня)

1/16 финала (29 июня)

1/8 финала (4 июля)

Можно с уверенностью сказать: матч чемпионата мира еще никогда не проходил на стадионе, который одновременно принимает… выставку домашнего скота и родео. Но это Техас, тут все логично. И все же домашняя арена клубa «Хьюстон Тексанс» с 2002 года видела немало футбола — не говоря уже о двух победах Тома Брэди в Супербоуле с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Эн-ар-джи» globallookpress.com

Раздвижная крыша поможет пережить хьюстонскую летнюю влажность, а болельщики с большой вероятностью смогут увидеть еще один местный символ — Астродом, первый в мире крытый многофункциональный стадион. Сейчас он закрыт и фактически заброшен, но по-прежнему стоит рядом как культовый памятник эпохи.

Крупные события

«Эн-ар-джи» принимал два Супербоула (включая легендарное камбэк-шоу «Пэтриотс» против «Фэлконс» в 2017 году), множество матчей Золотого кубка КОНКАКАФ (2005–2011), Матч звезд MLS 2010 года и три игры Кубка Америки — 2016. Победа Аргентины над США 4:0 здесь запомнилась прежде всего тем, что Лионель Месси тогда стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Сборная Мексики выступала здесь многократно, а в 2017 году «Эн-ар-джи» стал местом единственного в истории дерби «Манчестер Сити»– «Манчестер Юнайтед» вне Англии. В 2019-м «Бавария» разгромила «Реал» в рамках Международного кубка чемпионов .

Канзас-Сити

Стадион: «Эрроухед» (Arrowhead Stadium)

Вместимость: 76 640

Год открытия: 1972

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Аргентина — Алжир (группа J, 16 июня)

Эквадор — Кюрасао (группа E, 20 июня)

Тунис — Нидерланды (группа F, 25 июня)

Алжир — Австрия (группа J, 27 июня)

1/16 финала (3 июля)

Четвертьфинал (11 июля)

Канзас-Сити — сердце американского Среднего Запада, город с яркой историей. Отсюда начинались знаменитые маршруты в Орегон, Калифорнию и Санта-Фе, а в 1920-е местные власти фактически игнорировали «сухой закон», благодаря чему город стал одной из столиц джаза и ночной жизни.

«Эрроухед» globallookpress.com

И спорт здесь всегда был на уровне: бейсбольные «Канзас-Сити Роялс» выигрывали Мировую серию в 2015 году, а «Канзас-Сити Чифс» — доминировали в НФЛ, завоевав подряд чемпионства конференции (2019, 2020) и выиграв Супербоул-2019 во многом благодаря феноменальной игре Патрика Махоумса. Местный клуб МСЛ «Спортинг Канзас-Сити» — один из основателей лиги (1996), обладатель двух Кубков МЛС (2000, 2013) и четырех Кубков США.

«Эрроухед» был построен в 1970-е и с тех пор неоднократно модернизирован — в частности, прошел масштабное обновление стоимостью $375 млн: три года работ, улучшенные удобства, новые видеоборды, бары, точки питания и VIP-зоны сделали посещение матчей комфортнее и зрелищнее.

Крупные события

Стадион отлично знаком с футболом: он регулярно принимал отборочные матчи сборной США, финал Открытого кубка страны 2004 года, а также служил домашней ареной для «Спортинг Канзас-Сити» (тогда еще «Канзас Сити Визардс») с 1996 по 2008 год.

И да, «Эрроухед» — рекордсмен мира. По данным Guinness World Records, это самый громкий стадион на планете: во время победы «Чифс» над «Пэтриотс» (42:14) 29 сентября 2014 года уровень шума достиг 142,2 дБ.

Атланта

Стадион: «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz Stadium)

Вместимость: 75 000 (на ЧМ ожидается 65 085)

Год открытия: 2017

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Атланта Юнайтед» (МЛС), «Атланта Фэлконс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Испания — Кабо-Верде (группа H, 15 июня)

Победитель пути УЕФА D — ЮАР (группа A, 18 июня)

Испания — Саудовская Аравия (группа H, 21 июня)

Марокко — Гаити (группа C, 24 июня)

Победитель межконтинентального плей-офф 1 — Узбекистан (группа K, 27 июня)

1/16 финала (1 июля)

1/8 финала (7 июля)

Полуфинал (15 июля)

«Мерседес-Бенц» — один из самых современных стадионов турнира. У него футуристичный облик и обилие технологий, встроенных буквально в каждую деталь. Самая яркая из них — круговой «гало-экран», обеспечивающий панорамный обзор на 360 градусов. Это крупнейшее стадионное видео-табло в мире. А более 2 000 телевизионных панелей и около 1 800 точек Wi-Fi подчеркивают технологичность арены.

«Мерседес-Бенц» globallookpress.com

Несмотря на современный дизайн, стадион не отрезает болельщиков от внешнего пространства: прозрачные материалы фасада, включая огромное «окно в город» площадью 2 100 м², создают ощущение открытости.

«Мерседес-Бенц» — один из крупнейших домашних стадионов в МЛС, но это никак не мешает атмосфере. На матчи «Атланты Юнайтед» еще до пандемии стабильно приходило более 50 тысяч зрителей, и клуб остается лидером лиги по посещаемости.

Купольная конструкция, навес над всеми трибунами и раздвижная крыша помогают удерживать звук — отсюда и фирменная энергетика, кульминацией которой стал финал Кубок МЛС- 2018, выигранный хозяевами.

Крупные события

В последние годы стадион принимал Супербоул 53 (2019), финал студенческого плей-офф по американскому футболу (2018), финал Кубок MLS-2018. Здесь же проходил Матч всех звезд МЛС 2018 с участием «Ювентуса», а также несколько товарищеских матчей сборной Мексики.

Вне спорта арену тоже успели вписать в историю поп-культуры: здесь Канье Уэст завершал работу над альбомом Donda после масштабного прослушивания в июле 2021 года — и даже успел заскочить на матч «Атланты Юнайтед».

Майами (Майами-Гарденс, Флорида)

Стадион: «Хард Рок» Hard Rock Stadium

Вместимость: 67 518

Год открытия: 1987

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Майами Долфинс» (НФЛ), футбольная команда Университета Майами, ежегодный матч Orange Bowl

Матчи ЧМ-2026

Саудовская Аравия — Уругвай (группа H, 15 июня)

Уругвай — Кабо-Верде (группа H, 21 июня)

Шотландия — Бразилия (группа C, 24 июня)

Колумбия — Португалия (группа K, 27 июня)

1/16 финала (3 июля)

Четвертьфинал (11 июля)

Матч за третье место (18 июля)

Майами — город, где футбол (в его мировом понимании) всегда находил себе место. В «Волшебном городе» команды существовали почти во всех профессиональных лигах, появлявшихся в США: от Североамериканской футбольной лиги в 1960-х до МЛС 21 века, куда пришел «Интер Майами» Дэвида Бекхэма (пусть он и базируется пока в соседнем Форт-Лодердейле).

«Хард Рок» globallookpress.com

Чтобы соответствовать темпу и блеску местного спорта, «Хард Рок» недавно прошел масштабную реконструкцию стоимостью в $500 млн. Арена получила ультрасовременный навес, который защищает около 90% мест от палящего флоридского солнца, а также огромные экраны, обеспечивающие отличный обзор с любых трибун.

Крупные события

Майами давно привык к турнирам самого высокого уровня — и «Хард Рок» стоит в центре этих событий. Здесь в 2017 году прошел «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной», стадион шесть раз принимал Супербоул, был хозяином Пробоул (2010) и множества финалов студенческого футбола.

А в 2022-м вокруг арены проложили временную трассу, и именно здесь состоялся первый в истории Гран-при Майами в Формуле-1.

Филадельфия

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Lincoln Financial Field)

Вместимость: 69 328

Год открытия: 2003

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Филадельфия Иглз» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Кот-д’Ивуар — Эквадор (группа E, 14 июня)

Бразилия — Гаити (группа C, 19 июня)

Франция — Победитель межконтинентального плей-офф пути 2 (группа I, 22 июня)

Кюрасао — Кот-д’Ивуар (группа E, 25 июня)

Хорватия — Гана (группа L, 27 июня)

1/8 финала (4 июля)

Город братской любви встречает мировой футбол по-настоящему жарко. «Линкольн Файненшел Филд» — многофункциональная арена, не раз доказавшая, что способна принимать события самого высокого уровня.

«Линкольн Файненшел Филд» globallookpress.com

Это еще и стадион с нулевым уровнем отходов: здесь установлено 11 000 солнечных панелей и 14 микроветрогенераторов, благодаря которым удается компенсировать — и даже перекрывать — энергопотребление арены за полный сезон домашних матчей «Филадельфия Иглз». С 2016 года здесь переработали девять тонн пищевых отходов, а ежегодно 100% материалов уходит на вторичную переработку, минуя полигоны.

Крупные события

Первым мероприятием в истории стадиона, что символично, стал… футбольный матч! «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграли в Южной Филадельфии всего через два года после начала строительства, и связь города с этим видом спорта только крепла. Здесь проходили матчи чемпионата мира среди женщин 2003 года и финал Золотого кубка КОНКАКАФ в 2015-м.

В 2019 году арена приняла Стадионную серию НХЛ — выездной хоккей на открытом воздухе, — и собрала 69 тысяч зрителей, наблюдавших, как местные «Флайерз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» 4:3.

«Линкольн Файненшел Филд» также давно стал обязательной точкой на маршруте мировых звезд: здесь выступали Тейлор Свифт (четырежды), Бейонсе (трижды), Coldplay (дважды) и многие другие, неизменно заезжая за фирменным чизстейком по пути вдоль Восточного побережья.

Нью-Йорк / Нью-Джерси (Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси)

Стадион: «Метлайф» (MetLife Stadium)

Вместимость: 87 157

Год открытия: 2010

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ), «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Бразилия — Марокко (группа C, 13 июня)

Франция — Сенегал (группа I, 16 июня)

Норвегия — Сенегал (группа I, 22 июня)

Эквадор — Германия (группа E, 25 июня)

Панама — Англия (группа L, 27 июня)

1/16 финала (30 июня)

1/8 финала (5 июля)

Финал чемпионата мира (19 июля)

Хотя стадион существует всего 12 лет, «Метлайф» уже успел зарекомендовать себя как площадка для футбола мирового уровня. Сборные США, Аргентины, Бразилии, Португалии, Ирландии, Мексики, Эквадора и Колумбии проводили здесь товарищеские матчи.

«Метлайф» globallookpress.com

Арена принимала игры Международного кубка чемпионов, Золотого кубка КОНКАКАФ и юбилейной Копа Америка. Именно здесь прошли полуфиналы и финал Копа Америка 2016 года, а решающий матч собрал 82 026 зрителей — рекорд для турнира.

И хотя стадион формально расположен в Нью-Джерси, добраться сюда из центра Нью-Йорка предельно просто: автобус от автовокзала Порт-Аторити в Манхэттене довезет за 40–50 минут. Такая доступность объясняет, почему «Метлайф» ежегодно принимает около 50 крупных событий и пропускает через турникеты более двух миллионов человек.

Крупные события

С момента своего первого мероприятия — лакросс-турнира Big City Classic в апреле 2010 года — стадион видел немало. Помимо домашних матчей «Джайентс» и «Джетс», здесь проводились игры XFL («Нью-Йорк Гардианс» — «Тампа-Бэй Вайперс»), Супербоул 2014 года, два шоу WrestleMania (2013 и 2019), а также множество матчей международного футбола.

Первый — Мексика против Эквадора — состоялся еще в 2010-м, а финал Копа Америка 2016 года вошел в историю благодаря эмоциональной развязке: Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины после поражения от Чили в серии пенальти. (Не переживайте, его пауза долго не продлилась.)

Бостон (Фоксборо, Массачусетс)

Стадион: «Джиллетт» (Gillette Stadium)

Вместимость: 70 000

Год открытия: 2002

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Нью-Инглэнд Революшн» (МЛС), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Гаити — Шотландия (группа C, 13 июня)

Победитель межконтинентального плей-офф пути 2 — Норвегия (группа I, 16 июня)

Шотландия — Марокко (группа C, 19 июня)

Англия — Гана (группа L, 23 июня)

Норвегия — Франция (группа I, 26 июня)

1/16 финала (29 июня)

Четвертьфинал (9 июля)

Примерно в 40 минутах езды к юго-западу от Бостона расположен «Джиллетт» — арена, хорошо знакомая с атмосферой чемпионатов мира. Его предшественник, «Фоксборо», на месте которого теперь находится парковка для матчей «Революшн» и «Пэтриотс», принимал шесть игр ЧМ-1994, а также пять матчей женского ЧМ-1999 на пути сборной США к титулу.

«Джиллетт» globallookpress.com

В нынешнем виде «Джиллетт» стал домашней площадкой для отборочных матчей мундиаля, игр Золотого кубка КОНКАКАФ и Копа Америка-2016.

Стадиону уже 20 лет, и он уступает более современным аренам ЧМ-2026 в блеске и технических новшествах. Тем не менее, в 2016 году здесь провели масштабное обновление сетевой инфраструктуры, улучшив доступ к Wi-Fi, а зоны питания в основных холлах претерпевают дальнейшие изменения, чтобы соответствовать растущим стандартам и ожиданиям болельщиков, привыкших к «гастрономическим» стадионам.

«Революшн» в прошлом сезоне собирал в среднем 18 861 зрителя, но «Пэтриотс» поддерживают аншлаговую серию, которая длится с 1994 года, и давно славятся одной из самых горячих домашних атмосфер в НФЛ.

Крупные события

За две декады существования «Джиллетт» регулярно принимал крупные футбольные турниры — и речь не только о матчах «Нью-Инглэнд Революшн». Здесь проходили игры Золотого кубка КОНКАКАФ, матчи женского чемпионата мира, а также встречи мужской и женской сборных США.

Это важная точка восточноамериканских турне для мировых музыкальных звезд, место проведения Премьер-лиги по лакроссу и неудержимого количества прайм-тайм матчей НФЛ — во многом благодаря выдающимся успехам «Пэтриотс».

Стадионы Мексики

Все три мексиканские арены, претендовавшие на проведение матчей, были официально выбраны ФИФА в четверг.

Мехико

Стадион: «Ацтека» (Estadio Azteca)

Вместимость: 87 523

Год открытия: 1966

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: сборные Мексики, «Клуб Америка», «Крус Асуль»

Матчи ЧМ-2026

Мексика — ЮАР (группа A, 11 июня)

Узбекистан — Колумбия (группа K, 17 июня)

Победитель пути УЕФА D — Мексика (группа A, 24 июня)

1/16 финала (30 июня)

1/8 финала (5 июля)

Одно только название вызывает в памяти легендарные истории мирового футбола. Именно здесь Пеле выиграл свой третий и последний чемпионат мира с Бразилией в 1970-м. Здесь же Диего Марадона сотворил «Руку Бога» — а вместе с ним и «Гол века» — в четвертьфинале против Англии на ЧМ-1986, а затем привел Аргентину к победе над ФРГ в финале.

«Ацтека» globallookpress.com

«Ацтека» — единственный стадион, которому довелось принимать матчи уже в трех мужских чемпионатах мира, а также именно здесь проходил прототип женского мундиаля 1971 года.

Недавние реконструкции, в основном связанные с проведением матчей НФЛ, уменьшили вместимость — с более чем 114 тысяч до примерно 87 тысяч — и, по мнению многих, ослабили прежнюю оглушительную атмосферу арены (об этом могут многое рассказать игроки и болельщики сборной США прошлых лет).

Это официальный дом сборной Мексики, а также двух гигантов Лиги MX — «Клуб Америка» и «Крус Асуль». Проще говоря, одна из главных футбольных святынь планеты.

Крупные события

Нужно ли добавлять что-то еще? Помимо уже упомянутых исторических матчей, Ацтека принимала концерты Майкла Джексона, Menudo, U2 и Шакиры, а также девять игр НФЛ (1994–2019). На 2022 год был запланирован еще один матч — между «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Аризона Кардиналс».

Монтеррей (Гуадалупе, Нуэво-Леон)

Стадион: «Бе-бе-уве-а» (Estadio BBVA)

Вместимость: 53 460

Год открытия: 2015

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Монтеррей»

Матчи ЧМ-2026

Победитель пути УЕФА B — Тунис (группа F, 14 июня)

Тунис — Япония (группа F, 20 июня)

ЮАР — Южная Корея (группа A, 24 июня)

1/16 финала (29 июня)

Самый новый футбольный стадион Мексики, открытый в 2015 году, стал обязательной точкой паломничества для любого поклонника Лиги MX. Он стал домом для амбициозного «Монтеррея», который переживает новую успешную эпоху после переезда.

«Бе-бе-уве-а» globallookpress.com

Несмотря на экологическую сертификацию LEED и все атрибуты современной арены, здесь еще не проходили матчи мужской сборной Мексики. Тем не менее, этим летом стадион примет матчи чемпионата КОНКАКАФ среди женщин, где сыграют сильнейшие сборные региона, включая национальную команду США.

Крупные события

Помимо предстоящего женского чемпионата КОНКАКАФ, «Бе-бе-уве-а» успел принять и крупные концерты: в 2017 году здесь выступил Джастин Бибер в рамках его мирового турне Purpose World Tour.

Гвадалахара (Сапопан, Халиско)

Стадион: «Акрон» (Estadio Akron)

Вместимость: 48 071

Год открытия: 2010

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Гвадалахара» («Чивас»)

Матчи ЧМ-2026

Южная Корея — Победитель пути УЕФА D (группа А, 11 июня)

Мексика — Южная Корея (группа A, 18 июня)

Колумбия — Победитель межконтинентального плей-офф пути 1 (группа K, 23 июня)

Уругвай — Испания (группа H, 26 июня)

Дом, в котором дебютировали сэр Алекс Фергюсон и Чичарито — по крайней мере, символически. В 2010 году «Гвадалахара» принимала «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, посвященном открытию арены. Хавьер Эрнандес провел первый тайм за хозяев, а во втором уже вышел за свой новый клуб из Англии — церемония получилась едва ли не театральной.

«Акрон» globallookpress.com

Архитектура стадиона уникальна — он напоминает вулкан, окруженный кольцом дыма. Мужская сборная Мексики играла здесь всего один раз, однако арена принимала последний региональный олимпийский квалификационный турнир среди мужчин и создает по-настоящему камерную, живую атмосферу для, пожалуй, самой популярной команды Лиги MX.

Крупные события

Хотя «Акрон» не является постоянной ареной для El Tri, он служил ключевой площадкой других крупных турниров: восемь игр чемпионата мира U-17 2011 года прошли именно здесь. Кроме того, арена принимала церемонии открытия и закрытия Панамериканских игр 2011 года, а также все футбольные матчи турнира.

Стадионы Канады

Из трех канадских претендентов на проведение матчей чемпионата мира выбор ФИФА пал только на два — Эдмонтон в список хозяев не вошел.

Ванкувер

Стадион: «Би-Си Плэйс» (BC Place)

Вместимость: 54 600

Год открытия: 1983

Размеры поля: 107 × 69 м

Профессиональные команды: «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС), «Би-Си Лайонс» (КФЛ)

Матчи ЧМ-2026

Австралия — Победитель пути УЕФА C (группа D, 13 июня)

Канада — Катар (группа B, 18 июня)

Новая Зеландия — Египет (группа G, 21 июня)

Швейцария — Канада (группа B, 24 июня)

Новая Зеландия — Бельгия (группа G, 26 июня)

1/16 финала (2 июля)

1/8 финала (7 июля)

Стадион уже принимал финал чемпионата мира — именно здесь женская сборная США выиграла ЧМ-2015, и сделала это эффектно: хет-трик Карли Ллойд в самом начале матча помог американкам обыграть Японию со счетом 5:2.

«Би-Си Плэйс» globallookpress.com

«Би-Си Плэйс» расположен в самом центре Ванкувера, в шаговой доступности от баров и ресторанов, которые фанаты в 2015 году буквально превратили в красно-бело-синее море на пути к стадиону по Робсон-стрит.

Покрытие «Би-Си Плэйс» — печально известный искусственный газон, из-за которого футболисты даже подавали коллективный иск против ФИФА в 2015-м. Поэтому Ванкувер изначально не рассматривался как кандидат на проведение матчей ЧМ-2026.

Однако позже он заменил Монреаль в списке претендентов, а после победы в заявке обязался уложить натуральный газон в соответствии с требованиями турнира. Крыша стадиона открывается и закрывается примерно за 20 минут.

Крупные события

Помимо матчей ЧМ-2015, «Би-Си Плэйс» ежегодно принимает этап Мировой серии по регби-7 — Canada Sevens, был главной ареной зимних Олимпийских игр 2010 года и Паралимпийских игр 2011 года, а также однажды — в 1998-м — провёл матч НФЛ (победа «Сан-Франциско Форти Найнерс» над «Сиэтл Сихокс» 24:21).

В 1987 году здесь прошел матч по австралийскому футболу, а годом ранее стадион принимал британских монархов — принца Чарльза и принцессу Диану — которые официально открыли Всемирную выставку 1986 года.

Торонто

Стадион: «Бимо Филд» (BMO Field)

Вместимость: 45 500 после расширения (фактически 40 100 на матчах ЧМ)

Год открытия: 2007

Размеры поля: 105 × 68 м

Профессиональные команды: «Торонто» (МЛС), «Торонто Аргонавтс» (CFL)

Матчи ЧМ-2026

Канада — Победитель пути УЕФА A (группа B, 12 июня)

Гана — Панама (группа L, 17 июня)

Германия — Кот-д’Ивуар (группа E, 20 июня)

Панама — Хорватия (группа L, 23 июня)

Сенегал — Победитель межконтинентального плей-офф пути 2 (группа I, 26 июня)

1/16 финала (2 июля)

«Бимо Филд» не попал в пул арен крайне успешного чемпионата мира среди женщин 2015 года — стадион принимал Панамериканские игры. Однако он успел стать площадкой для турниров U-20 среди мужчин и женщин.

«Бимо Филд» globallookpress.com

Перед Панамериканские играми стадион прошел масштабную реконструкцию стоимостью $120 млн: появились дополнительные 8 400 мест, новый навес над почти всеми трибунами, модернизированные раздевалки и премиальные зоны. К ЧМ-2026 арена снова увеличит вместимость — почти на 17 тысяч зрителей, превысив отметку в 45 тысяч.

Стадион расположен всего в нескольких километрах от центра крупнейшего города Канады. Сюда легко добраться на трамвае или метро, что делает Торонто идеальной точкой маршрута для болельщиков. А фирменный путин на стадионе — хрустящая картошка с сырными зернами и подливкой — ничем не уступает классике из других регионов страны.

Крупные события

От матчей национальной сборной Канады по регби до финала CFL Grey Cup 2016 года — арена привыкла к событиям топ-уровня. «Бимо Филд» принимал финалы Кубка МЛС (2016, 2017), став домашней площадкой «Торонто», а также был ключевой ареной на ЧМ U-20 2007 года и ЧМ среди девушек U-20 2014 года.