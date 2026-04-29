ESPN рассказывает о последних неделях Антуана Гризманна в мадридском «Атлетико» перед летним отъездом в МЛС.

Когда игроки мадридского «Атлетико» направлялись в подтрибунное помещение «Метрополитано», только что выбив «Барселону» и обеспечив себе путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, один из них внезапно отделился от остальных.

Команда уже поблагодарила зрителей, начав с фанатской Южной трибуны (Fondo Sur) и совершив круг почета, но Антуану Гризманну этого показалось мало. Замешкавшись у боковой линии, он неожиданно рванул обратно на газон в полном одиночестве, вприпрыжку пересекая поле и хлопая в ладоши над головой.

Гризманн остался единственным человеком на поле, дирижируя празднованием десятков тысяч болельщиков, оставшихся на своих местах. Француз, так часто выступающий в роли диспетчера «Атлетико» во время матчей, снова взял управление на себя. Он пританцовывал, рассекая воздух кулаками и празднуя выход своей команды туда, где она не была с 2017 года — в четверку лучших клубов Европы.

«Вы хоть представляете, насколько это прекрасно — оказаться в полуфинале Лиги чемпионов? Это просто фантастика», — сияя от счастья, спрашивал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Танец Гризманна выражал абсолютно те же эмоции, только без слов.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Однако уже этим летом Гризманн покинет «Атлетико» и Ла Лигу, чтобы продолжить карьеру в МЛС — в «Орландо Сити». Американский клуб изначально хотел подписать его до закрытия трансферного окна, но в итоге согласился подождать до лета.

Француз знает, что его время в Мадриде подходит к концу, и дорожит каждым мгновением. В свои 35 лет он вряд ли переживет много подобных вечеров, всецело владея вниманием 69 тысяч болельщиков на трибунах.

Гризманн — это сердце и душа нынешнего «Атлетико», абсолютная легенда клуба, его лучший бомбардир за всю историю и четвертый игрок по количеству проведенных матчей.

И даже сейчас, на самом финише этого этапа карьеры, он вместе с Хулианом Альваресом остается, пожалуй, лучшим и самым важным футболистом команды.

«Тренируясь с ним каждый день, иногда ловишь себя на мысли: Может, ты бы остался еще ненадолго? Я не могу сказать, что он меня удивил, ведь он легенда футбола, учитывая всё то, что он привнес в игру и что собой олицетворяет. Но возможность видеть это вблизи каждый божий день — это то, что ты по-настоящему ценишь и на чем учишься. Работать с ним — абсолютное удовольствие», — признался Адемола Лукман, перешедший в «Атлетико» в январе.

С тех пор, как в феврале впервые заговорили об уходе Гризманна, остаток сезона превратился для него в настоящий прощальный тур. В последний месяц он и «Атлетико» проводили один важнейший матч за другим, а календарь изобиловал сверхсложными и принципиальными играми.

22 марта «Атлетико» сошелся с «Реалом» в мадридском дерби. Затем последовало три матча против «Барселоны» — клуба, ради которого Гризманн со скандалом покинул Мадрид перед своим возвращением. В финале Кубка Испании 18 апреля Гризманн сыграл против своей первой команды, «Реал Сосьедада». А на очереди лондонский «Арсенал», клуб, который Гризманн помог обыграть на пути к своему единственному значимому трофею с «Атлетико» — Лиге Европы в 2018 году.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Выступления «Атлетико» на этом изнурительном отрезке стали квинтэссенцией самой сути команды — во всех ее проявлениях, как лучших, так и худших.

«Это Атлетико», — резюмировал Симеоне после того, как его подопечные с огромным трудом прошли «Барселону» в полуфинале Кубка Испании: разгромив каталонцев 4:0 в первом матче, они едва не упустили всё в ответной встрече.

Болеть за «Атлетико» — значит уметь страдать и добиваться своего максимально сложным путем. Их победы зачастую мучительны, как, например, проход «Барсы» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2 по сумме двух встреч).

Их поражения ранят еще сильнее: достаточно вспомнить проигрыш в серии пенальти от «Сосьедада» в финале Кубка Испании в этом месяце, который лишил Гризманна возможности завоевать свой первый крупный внутренний трофей с «Атлетико».

Антуан Гризманн globallookpress.com

Карьера самого Гризманна точно так же соткана из крайностей. Он выиграл чемпионат мира со сборной Франции (в 2018 году) и потерпел поражение в другом финале (в 2022-м). Он стал кумиром в «Атлетико», затем привел фанатов в ярость переходом в «Барселону», после чего вернулся «домой», чтобы искупить свою вину. В составе «матрасников» он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, но так ни разу и не поднял над головой Кубок Испании или трофей Ла Лиги. И вот теперь его отделяют всего два матча от очередного финала Лиги чемпионов.

В последний раз, когда он принимал участие в главном матче Лиги чемпионов в 2016 году, он не реализовал пенальти в основное время, а затем забил в серии одиннадцатиметровых, которую его команда в итоге проиграла мадридскому «Реалу». Вечер, который мог стать величайшим в истории «Атлетико», обернулся самой болезненной трагедией. Это и есть «Атлетико». Это и есть Гризманн.

Гризманн уже среди великих

«Антуан — легенда клуба», — говорит Марио Суарес, выпускник академии «Атлетико», игрок первой команды с 2010 по 2015 год, бывший одноклубник Гризманна, а ныне аналитик ESPN.

«Для меня Коке — величайшая легенда клуба: воспитанник, прошедший весь путь наверх, человек одного клуба и рекордсмен по количеству матчей за "Атлетико".

Но Гризманн — лучший бомбардир в истории клуба и иностранец, сыгравший больше всего матчей в Ла Лиге. И он невероятно, просто потрясающе хорош. Это игрок с высочайшим футбольным интеллектом. Я наслаждался игрой с ним в одной команде, а теперь наслаждаюсь ею как болельщик. Надеюсь, он получит достойное прощание. С легендами нужно прощаться так, как они того заслуживают, а он, безусловно, один из них», — считает Марио Суарес.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Цифры уверенно ставят Гризманна в один ряд с важнейшими фигурами в истории Ла Лиги. Лишь три футболиста — вратарь Андони Субисаррета, вингер Хоакин Санчес и полузащитник Рауль Гарсия — провели в турнире больше матчей, чем француз (557). Лишь 10 игроков — элитный список икон мирового футбола, включающий Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тельмо Зарру, Карима Бензема и Уго Санчеса, — забили в Ла Лиге больше голов, чем Гризманн (204).

Гризманн уже считался большим талантом в «Реал Сосьедаде» — баскском клубе, поверившем в него в 2005 году, когда французские академии в юноше сомневались.

В «Атлетико» он перешел в 2014-м — в момент, когда команда Симеоне находилась на пике, будучи действующим чемпионом Испании и финалистом Лиги чемпионов. Именно там он стал настоящим лидером.

В 2016 году Гризманн занял третье место в голосовании за «Золотой мяч» — после Криштиану Роналду и Лионеля Месси — после выхода в финал Лиги чемпионов с «Атлетико» и в финал чемпионата Европы со сборной Франции. Два года спустя он снова стал третьим — уже после победы в Лиге Европы и на чемпионате мира 2018 года.

Антуан Гризманн в 2016 году globallookpress.com

Переход в «Барселону» в 2019 году оказался ошибкой, продиктованной амбициями. За год до этого он уже отказался от такого шага, причем сделал весь процесс публичным через собственный фильм The Decision, вдохновленный знаменитым медийным ходом Леброна Джеймса. Когда француз всё же оказался на «Камп Ноу», в команде, выстроенной вокруг Месси, для него просто не нашлось естественной роли. И все же его влияние было заметнее, чем многие сейчас помнят: 13 результативных действий в Ла Лиге в сезоне-2019/20 и 20 — в сезоне-2020/21.

Вернувшись в «Атлетико» в 2021 году, ему пришлось заново завоевывать любовь болельщиков. Ему это удалось: он переписал рекорды клуба и стал одним из его капитанов. Не хватает только одного — большого трофея. Совсем недавно он снова ускользнул в финале Кубка Испании. Последний раз «Атлетико» выигрывал чемпионат пять лет назад, но тогда ключевой фигурой той команды был Луис Суарес, а сам Гризманн еще играл за «Барселону».

Лионель Месси и Антуан Гризманн globallookpress.com

Но помимо трофеев, статистики и рекордов, были и бесчисленные моменты невероятного, кажущегося таким легким, футбольного изящества и изобретательности.

Просто вспомните гол Гризманна в ворота «Вальядолида» 30 ноября 2024 года, когда он обыгрался в «стеночку» с Альваресом, а затем с грацией танцора развернулся на 360 градусов и прокинул мяч мимо вратаря. Это завораживает. Даже болельщики «Вальядолида», чья команда в тот момент отчаянно боролась за выживание, аплодировали ему стоя.

Американская мечта

Переезд в МЛС всегда был для Гризманна частью долгосрочного плана. Он большой поклонник американского спорта и в свое время даже вел шоу об НФЛ на YouTube.

«Я всегда говорил, что моя цель — оказаться в МЛС. Моя задача — поехать туда и завершить там карьеру, чтобы иметь возможность наслаждаться местным спортом. Я большой фанат», — рассказывал Гризманн в 2023 году.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Вопрос заключался лишь в сроках. В первой половине нынешнего сезона казалось, что он отошел на второй план: Симеоне выпускал Гризманна на замену в два раза чаще, чем в стартовом составе, а Алекс Баэна и Тьяго Альмада уже рассматривались в качестве его преемников.

Переход в «Орландо» еще до окончания сезона стал выглядеть вполне реальной перспективой.

«Он находится в том статусе, когда заслуживает права самому выбирать, что делать», — признал Симеоне в феврале.

Единственная проблема заключалась в том, что «Атлетико» всё еще претендовал на трофеи в Кубке Испании и Лиге чемпионов, а влияние Гризманна на игру команды, наоборот, снова росло. Он выходил в стартовом составе в обоих полуфинальных матчах Кубка Испании против «Барселоны», в обеих встречах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», а также в дерби против «Реала» в Ла Лиге.

24 марта его переход в «Орландо» был официально подтвержден, но был отложен до окончания сезона. У Гризманна остались незавершенные дела в «Атлетико».

«Спасибо за всё, что ты нам дал»

Ни «Атлетико», ни Симеоне, ни Гризманн никогда не выигрывали Лигу чемпионов. Клуб трижды доходил до финалов главного европейского турнира — в 1974, 2014 и 2016 годах. Симеоне руководил командой в двух из них, а Гризманн играл в одном. Этот трофей — их главная одержимость.

Диего Симеоне и Антуан Гризманн globallookpress.com

И всё же, пока команда готовилась к матчу с «Барселоной» в четвертьфинале текущего розыгрыша ЛЧ, нашлось время для момента неожиданной сентиментальности со стороны Симеоне. Он прервал пресс-атташе «Атлетико» в самом начале предматчевой пресс-конференции.

«Прежде чем журналисты начнут задавать вопросы, я хотел поблагодарить тебя. Спасибо за твой тяжелый труд. Спасибо за твою скромность. Ты — потрясающий пример для молодежи в обществе, которому так нужны такие люди, как ты.

Спасибо за всё, что ты нам дал, за всё, что ты продолжаешь давать, и за всё то, что я заставлю тебя отдавать нам и дальше. Спасибо за твою самоотдачу, за то, что всегда вел себя как настоящий профессионал. Для меня ты не только игрок, но и друг.

Даст Бог, мы проведем в Лиге чемпионов еще пять матчей. Продолжай получать от этого удовольствие. Я люблю тебя. Если бы сегодня на моем месте сидел болельщик "Атлетико", он сказал бы тебе то же самое. И я разделяю их чувства. Но я твой тренер, и ты прекрасно знаешь: если завтра ты перестанешь бегать на поле, ты вылетишь из состава.

Это всё. Простите. Мне просто нужно было это сказать», — сказал Симеоне сидевшему рядом Гризманну.

По данным источника, близкого к тренеру, Симеоне принял решение высказаться прямо в день пресс-конференции. Ни клуб, ни сам Гризманн даже не догадывались, что произойдет. Речь не была написана заранее — Симеоне говорил от чистого сердца.

В среду, вернувшись на «Метрополитано», они снова выйдут на поле вместе, чтобы в последний раз пуститься в погоню за мечтой о Лиге чемпионов.