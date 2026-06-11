GOAL рассуждает о том, кто из топ-игроков может оказаться в МЛС сразу после чемпионата мира.

Большинство из этих них уже построили выдающиеся карьеры, которыми вправе искренне гордиться. Тот же Мохаммед Салах точно не нуждается в особом представлении. Равно как Неймар, Бернарду Силва или Каземиро.

Однако всех их объединяет одно важное обстоятельство: их дальнейшее клубное будущее находится в подвешенном состоянии. Каждый из них либо договорился о выкупе своего контракта, либо дождался его официального истечения. На момент написания этого материала все они технически находятся в статусе свободных агентов.

И именно этот нюанс делает ситуацию безумно интригующей для всех персональных фанатов и ценителей МЛС. Американской лиге уже нет никакой нужды тратить колоссальные усилия на агрессивный рекрутинг — общий уровень турнира и так впечатляет.

Чемпионат мира, по всей видимости, станет для МЛС скорее изящной витриной, которую местные клубы будут использовать в качестве инструмента, нежели отчаянной попыткой доказать собственную легитимность.

Ниже — рассказ о тех, для кого североамериканская лига может стать следующим этапом карьеры.

Мохаммед Салах (Египет)

Когда Салах объявил о своем уходе из «Ливерпуля» после почти десяти лет триумфальных выступлений на «Энфилде», футбольный мир тут же наводнили слухи о его следующем клубе.

И вот, спустя более чем полгода, до сих пор остается загадкой, где именно египтянин продолжит карьеру.

В этом контексте наиболее очевидной выглядит его связь с «Сан-Диего»: этот амбициозный клуб МЛС принадлежит египетскому миллиардеру Мохаммеду Мансуру, что сразу порождает массу логичных трансферных параллелей.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Кроме того, в шорт-листе претендентов периодически всплывает и «Нью-Йорк Сити» — хотя бы потому, что боссам «горожан» кровь из носу необходим громкий медийный статус для предстоящего через год торжественного открытия нового стадиона «Этихад Парк». Да и чисто игровое усиление атакующей линии нью-йоркцам точно не помешает.

Если же говорить более масштабно, то комиссар МЛС Дон Гарбер уже успел публично заявить о желании лиги видеть Салаха в одном из своих клубов. Конечно, Мохаммед не станет самым крупным подписанием в истории американского футбола (этот титул навечно забронирован за Лионелем Месси). Он не займет и вторую строчку, ведь в летописи лиги навсегда останется эпохальный переезд Дэвида Бекхэма.

Но нет абсолютно никаких сомнений, что в этом виртуальном рейтинге признания Салах железно обоснуется на почетном третьем месте.

Салах — без преувеличения величайший мусульманский спортсмен современности и один из самых одаренных и эффективных футболистов своего поколения. И пускай за его подпись в контракте этим летом развернется нешуточная и финансово агрессивная борьба со стороны европейских грандов и шейхов из Саудовской Аравии, МЛС может стать для Салаха идеальной гаванью.

Каземиро (Бразилия)

Здесь трансфер можно считать практически решенным делом. Спроси кого-нибудь год назад, и статус «звезды» применительно к Каземиро вызвал бы массу скептических ухмылок. Действительно, бразильский опорник откровенно мучился на протяжении сезона 2024/25 и абсолютно не вписывался в тактические построения Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Каземиро globallookpress.com

Однако все кардинально изменилось, когда команду возглавил Майкл Каррик: под его руководством Каземиро вновь обрел былую уверенность и заиграл настолько убедительно, что в финальные недели чемпионата фанаты «Манчестер Юнайтед» публично умоляли бразильца остаться в клубе.

Тем не менее сам полузащитник четко дал понять, что переворачивает эту страницу и двигается дальше. Судя по всему, его переезд в МЛС неизбежен.

Первым предметный интерес к игроку проявил «Лос-Анджелес Гэлакси», однако, по имеющейся информации, куда более серьезный и решительный запрос сделал «Интер Майами». Тот факт, что боссы клуба без сожаления отпустили своего талантливого воспитанника Бенджамина Кремаски в итальянскую «Парму» за четыре миллиона евро, прямо намекает: в Майами активно расчищают платежную ведомость и место в составе под звездного ветерана.

И пускай Каземиро уже 34 года, он по-прежнему остается фундаментальным элементом в обойме сборной Бразилии.

Бернарду Силва (Португалия)

Бернарду Силва — по-настоящему уникальный футболист. Небольшого роста, хрупкого телосложения, но обладающий колоссальным, феноменальным игровым интеллектом.

Теперь уже бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не раз открыто признавался, что португалец — один из его самых любимых и способных учеников. Ему прочат большое будущее, и в перспективе из него наверняка получится не менее классный главный тренер.

Бернарду Силва globallookpress.com

После истечения контракта с «Ман Сити» перед Бернарду открылось огромное количество путей для продолжения карьеры.

В числе главных претендентов традиционно фигурирует «Барселона»: интерес каталонцев носит долгосрочный характер и уже давно ни для кого не является секретом. К тому же, заполучить мастера такого калибра абсолютно бесплатно, в статусе свободного агента — это редчайшая удача на трансферном рынке.

Тем не менее, по информации авторитетного издания ESPN, сразу несколько клубов МЛС уже включились в борьбу и проявляют предметный интерес к португальскому полузащитнику. Очевидно одно: в какой бы американской франшизе ни оказался Бернарду Силва, он мгновенно станет определяющим игроком, способным в одиночку поднять качество игры всей лиги на совершенно иной уровень.

Кристиан Пулишич (США)

В этой истории прослеживается логика американского мундиаля 1994 года. Сразу после того чемпионата мира целый ряд ведущих звезд сборной США принял решение продолжить карьеру в только зарождавшейся МЛС. Их непосредственное участие дало мощнейший импульс для развития и популяризации футбола в стране — во многом благодаря их весу и узнаваемости в медийном пространстве.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Существует авторитетное мнение, что нынешнему поколению американских игроков не мешало бы повторить этот исторический путь. И на то, что этот сценарий вполне жизнеспособен, указывает ряд весомых факторов.

Например, Уэстон Маккенни пару лет назад был невероятно близок к переходу в «Цинциннати», и лишь в последний момент «Ювентус» уговорил его остаться в Италии. Универсальный полузащитник считался одной из главных трансферных целей для клубов МЛС сразу после окончания ЧМ-2026, однако в конце этого сезона он окончательно связал свое будущее со «Старой синьорой», подписав новое долгосрочное соглашение.

В то же время сам Пулишич, носящий гордое прозвище «Капитан Америка», прямо сейчас оказался на распутье. Сезон 2025/26 разделился для него на два диаметрально противоположных отрезка. В первые месяцы Кристиан демонстрировал феноменальную форму, являясь, пожалуй, самым эффективным и определяющим футболистом в итальянской Серии А в составе «Милана». Однако во второй половине чемпионата его продуктивность резко пошла на спад, и в итоге он прочно осел на скамейке запасных при Массимилиано Аллегри, который, правда, уже уволен.

Действующий контракт Пулишича истекает в 2027 году, и в кулуарах все отчетливее звучат разговоры о том, что игрок активно ищет варианты продолжения карьеры. В свои 27 лет Кристиан вполне способен заключить еще один крупный и солидный контракт в Европе. Тем не менее его возвращение на родину именно сейчас выглядит максимально логичным шагом.

Вдобавок к этому, комиссар лиги Дон Гарбер в своем недавнем интервью подкасту The Late Run открыто признал, что Пулишич возглавляет его персональный список самых желанных трансферных целей.

Мемфис Депай (Нидерланды)

При всем уважении к его таланту, тот факт, что именно Мемфис является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, у многих до сих пор вызывает легкое удивление.

Депай уверенно шел к статусу суперзвезды, пока пара поспешных и тактически сомнительных трансферов — в первую очередь, в «Манчестер Юнайтед» — изрядно не пустила его прогресс под откос.

Мемфис Депай globallookpress.com

Своеобразным ответом на европейский кризис стал его сенсационный переезд в бразильский «Коринтианс» в 2024 году. И пускай Мемфис не демонстрирует в Южной Америке какой-то запредельно космический уровень, он по-прежнему пользуется безграничным доверием тренерского штаба национальной команды.

Любому клубу МЛС, который прямо сейчас находится в активных поисках качественного, опытного и медийного усиления в атакующую линию, определенно стоит проявить хладнокровную проницательность и присмотреться к нидерландцу.

Неймар (Бразилия)

А вот и главное блюдо этого трансферного стола. Слухи, связывающие Неймара с переездом в МЛС, активно циркулируют в прессе последние полтора года.

Неймар globallookpress.com

Еще в январе 2025-го сообщалось о предметном и очень серьезном интересе к бразильцу сначала со стороны «Чикаго Файр», а затем и «Интер Майами». Однако на тот момент ни один из американских клубов не сумел сформировать адекватный финансовый пакет, способный потянуть его астрономические запросы и перебить условия саудовского «Аль-Хиляля».

В конечном итоге Неймар принял эмоциональное решение вернуться домой — в воспитавший его «Сантос», где прошел весьма неоднозначный и тернистый путь ради попадания в финальную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира. Он выдал несколько по-настоящему памятных и ярких перформансов, притом что, по сообщениям инсайдеров, регулярно играл через боль из-за хронических проблем с коленом.

В последние недели череда мелких повреждений заметно ограничила его участие в матчах. Свежий надрыв икроножной мышцы и вовсе поставил под большое сомнение поездку бразильца на мундиаль. Тем не менее Неймар остался в расположении «Селесао» и, судя по всему, намерен отдать все силы ради этого турнира.

Все футбольные трансферы

Его действующее соглашение с «Сантосом» истекает уже в конце этого календарного года, а в прессе все отчетливее всплывают его контакты с «Цинциннати». Так что шансы на то, что самый громкий трансферный сериал Америки наконец завершится хэппи-эндом и Неймар окажется в МЛС, по-прежнему весьма велики.